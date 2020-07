Brigadas Médicas han cubierto cerca de 100.000 habitantes de 47 barrios y colonias

Tegucigalpa.- El presidente Juan Orlando Hernández destacó hoy lunes la importante labor que las Brigadas Médicas cumplen para detectar personas sospechosas de Covid-19, al tiempo que precisó que han cubierto casi 100.000 habitantes y entregado tratamiento Maíz a unas 4.000 personas para que contengan la enfermedad y eviten ir a un hospital.

El gobernante también hizo un llamado a la población a seguir las normas de bioseguridad y tomarse en serio esta enfermedad, que no es un juego.

Hernández se conectó este lunes vía Zoom con el equipo médico que lidera las brigadas que visitan casa por casa varias colonias de Tegucigalpa y Comayagüela para detectar oportunamente personas contagiadas y evitar seguir llenando los hospitales que, dijo, ya están a su máxima capacidad.

En la conferencia virtual con coordinadores y miembros de las brigadas, que se encontraban en la colonia Cerro Grande, Hernández dijo: “Quiero enviar mi más sentido pésame a las familias que a la fecha han perdido un ser querido, al igual que nuestras oraciones para los enfermos y su pronta curación”.

El mandatario dijo que las brigadas “son una solución eficaz y rápida que hemos implementado para contener el virus, como quien dice para atajarlo antes que salga y que de esta manera ayudemos a que los hospitales no sigan desbordándose”.

Advirtió que “para evitar que estos contagios crezcan de manera muy acelerada en el país necesitamos implementar fuertes medidas y de eso se tratan las brigadas y los centros de triaje y las campañas para poder concientizar a la gente que se cuide”.

Hernández recordó que “los contagios siguen aumentando en todo el mundo, tenemos que tomar en serio esta enfermedad, es responsabilidad de cada uno”.

Advirtió que “no se confíe; no crea que usted es inmune, no puede estar saliendo a la calle por salir nada más, no puede hacerlo sin mascarilla bien puesta”.

El presidente Hernández recordó a los hondureños las medidas de bioseguridad para evitar el contagio.

“Sé que es duro, sé que es difícil, no estamos acostumbrados a esto, somos seres sociales, pero esta realidad nos obliga a cambiar nuestras costumbres”, insistió.

El gobernante añadió: “Tristemente les digo eso. Hoy no lo podemos hacer, la vida nos ha cambiado y aunque nos cueste tenemos que entenderlo. No estamos de vacaciones, estamos tratando de salvarnos la vida, esta enfermedad es altamente peligrosa”.

Esta enfermedad es muy dura, muy difícil, porque los médicos no han terminado de entenderla. Como puede ser algo muy leve, incluso le puede dar y no tener síntomas, como también le puede dar, no tener síntomas y caer de un solo, comentó.

“Se los digo por experiencia propia. Esto no es de juegos, hablamos de una enfermedad que en segundos nos pone entre la vida y la muerte”, enfatizó Hernández.

Hospitales a su máxima capacidad

El mandatario reiteró la necesidad de permanecer en casa e indicó que “por eso les digo: es mejor ahorita ser paciente, evitando salir si no es necesario, a ser paciente de un hospital”.

“Los hospitales del país están a su máxima capacidad y si se siguen llenando nos pasará lo que ha pasado en todos los países del mundo donde su capacidad hospitalaria ha colapsado”, advirtió el jefe de Estado.

“Tenemos que ayudarles a los que están en primera fila, respetando la cuarentena”, insistió.

El presidente de la República enfatizó que “estas Brigadas Médicas son un apoyo muy importante para que los hospitales no se desborden”.

Detalló que “al día de hoy han cubierto a más de 99.000 personas, casi las 100.000 ya, en 47 barrios y colonias. Han atendido a 21.356 personas y se han entregado casi 4.000 tratamientos”.

Hernández aseguró que las brigadas y los centros de triaje son básicos para la atención rápida y temprana de pacientes y evitan que se sature el sistema de salud.

Recordó que desde “el mes de marzo que empezó la pandemia dimos la orden que todas las instituciones del Estado debían estar a disposición para atender a la población y desde el hospital di la orden que el Centro Cívico Gubernamental se habilitara de inmediato”.

Pidió a los hospitales que digan lo que necesitan para apoyarles mediante el mecanismo de presupuesto descentralizado, especialmente el Hospital Escuela, de la capital, y el Hospital del Sur, de Choluteca.

Medidas del Gobierno

Hernández anunció, en el marco del trabajo de cerca con las alcaldías, que “hoy acabamos de tomar una decisión de habilitarles recursos de sus transferencias y de las transferencias de gobierno porque hay un componente de salud para que apoyemos centros de triaje y el manejo de mercados populares”.

“Sé que hay mucha angustia en muchos hondureños, algunos por la enfermedad, otros por sus situación económica y es por eso que trabajamos en estas soluciones”, recalcó.

“Estamos atendiendo a la población más necesitada del país con suministros básicos. Honduras Solidaria ha llegado ya a más de 3 millones de personas y ya está en su tercera etapa”, apuntó Hernández.

Destacó también el bono al sector transporte, que es uno de los más afectados en esta crisis y ya empezó a recibir 4 mil lempiras y llegará a más de 70 mil transportistas.

“A la fecha se han entregado más de 7 millones de las 11 millones de mascarillas que mandamos hacer con la maquila nacional para que ningún hondureño se quede sin mascarilla”, añadió.

“Más todos los aportes de Estado en fondos de garantía, apoyo al sector productivo, mipymes , bono cafetalero, y seguiremos buscando formas creativas de sostener el país, de reinventarlo”, dijo.

Hernández también hizo un recuento de lo que se ha hecho en el tema de salud y dijo que hay dificultades para la compra de manómetros porque no hay pero que ya se están trayendo al país.

“Podemos salir adelante y lo vamos a hacer, tengo la fe y la certeza de que lo vamos a lograr, siempre de la mano de Dios…”

“¡Fuerza Honduras!, que de esta salimos más unidos que nunca”, concluyó el presidente de la República.