Capitalinos acuden masivamente a vacunarse para protegerse contra la covid-19

Tegucigalpa. – Sin ningún problema y sin miedo llegaron este domingo muchos capitalinos a inyectarse contra la covid-19 en el Instituto Luis Bográn de Comayagüela durante el Vacunatón, aseguró la doctora Doany Gutiérrez, del cuerpo médico de ese centro de vacunación.

Según Gutiérrez, el sábado en el referido instituto se superó la meta con facilidad y el flujo fue masivo, aunque el domingo fue moderado, “pero la gente está perdiendo el miedo y ahora se ven menos casos de ansiedad en los que se vacunan”.

Mientras tanto, Digna Sánchez, de 65 años, una colaboradora de la Municipalidad de Tegucigalpa, comentó que “la gente tiene que entender que se deben vacunar para evitar complicaciones”.

También indicó que el pueblo tiene que aprovechar a vacunarse, ahora que el medicamento está disponible, y que incluso lo están llevando cerca de la mayoría de colonias en el país.

El Vacunatón registra más de 500.000 personas inoculadas en sus cinco ediciones, en un momento en el que Honduras suma más de 3,7 millones de personas con una primera dosis y más de un millón de pobladores con el esquema completo de la vacuna o con las dos dosis.

Se debe aprovechar la vacuna

Mientras tanto, Pedro López, de 67 años, vecino de La Cuesta # 1, comentó que “a veces la gente no viene a vacunarse por ignorancia, porque he comprobado ya con la segunda dosis que no pasa nada”.

A López lo inyectaron con la segunda dosis de Moderna y dijo estar de lo más tranquilo, además de que ahora espera trabajar con mayor tranquilidad.

Por su parte, Suyapa Alvarado, de 41 años y con residencia en la colonia La Laguna, con un tono alegre invitó a la población en general “a aprovechar ahora que la vacuna está cerca de las colonias”.

Según Alvarado, antes era difícil pensar que la vacuna iba a estar incluso en los colegios, entonces “es de aprovechar que la tenemos muy cerca de nuestros hogares”.

Para no quejarse por falta de camas

Por otro lado, José María Gutiérrez, residente de la colonia San Francisco, aseguró que “hay que vacunarse para no llegar a un hospital y no quejarse porque no hay camillas ni camas en los hospitales”.

“Es mejor prevenir que lamentar”, sentenció Gutiérrez.

De igual forma, Marcelina Valle, de 61 años y pobladora de la aldea de Soroguara, afirmó que “hay que vacunarse porque así lo piden las autoridades y porque es un bien para todos los hondureños”.

El Vacunatón registraba hasta horas del mediodía de hoy en Francisco Morazán la inoculación de más de 104.000 pobladores, más de 84,000 con segundas dosis y más de 19.000 con las primeras dosis.