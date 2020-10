Chicha y Limón 6 de octubre de 2020

Photo Credit To Foto del recuerdo: Nena y Alberto Díaz Lobo con Elenita de Larios

¡EXQUISITO MARTES!!… A dejarlas caer y a relajarse con la sección de hoy mis amores, porque venimos como Supermercado La Colonia: de todo un poco y cantidades generosas… Aniversarios nupciales… Dilectos cumpleañeros… Pasajes desopilantes… Cotilleos de alarido… Notas de interés y “mash” en este martes de Marte, que sigue directo en Aries…#AyyyNanita… agárrense los que tienen cerca a más de un ariano (a).

*.-Los Salones Emperador del Centro de Convenciones Copantl fueron el escenario escogido en el 2019 para celebrar un banquete de bodas muy particular: la celebración del amor de Tania Espinoza y César Ferrera, quienes luego de esa solemne homilía nupcial oficiada por el padre José Vicente Nacher en la iglesia María Reina del Mundo, brindaron en familia.

*.-Tania lució minimalista y con un caché muy moderno en su atuendo, mientras César se decantó por la clásica elegancia del frac… Nina Maier y Kelsey David animaron la velada y la casa hotelera deleitó con sus sabores…Una boda tan especial como la pareja… Los Ferrera-Espinoza recuerdan su enlace en la intimidad de su hogar… Dichosas “Bodas de Papel”.

*.-Quienes siguen tan enamorados como el día que se conocieron, son la pareja formada por Bechir y Lilian Pineda de Bendeck, quienes cerraron septiembre del 2019 con una boda tan íntima como romántica en sus detalles… Los tortolos son hijos de las especiales parejas formadas por: Bechir y Marisol Singh de Bendeck; y Elizardo y Rosa María Alarcón de Pineda… quienes lucieron elegantísimos para esa esperada ocasión familiar.

*.-Familias que confiaron acertadamente en Ruth Azucena Pérez para la planeación, organización y montaje de este ágape, que aun tapiza de clase las redes sociales de ambas familias que brindaron por el amor de Bechir y Lilian, en una hermosa noche en el Salón Palestina del Club Hondureño Árabe…Los Bendeck-Pineda disfrutaron un crucero por Las Bahamas… #Blessings.

*.-Nuevamente el sello Alexandra Lockmer dejó huella en un evento familiar: la regia boda donde las familias Guillen-Orellana & Castellanos-Chinchilla brindaron entre amigos por el amor de sus hijos, Melvin Antonio y Dunia Geraldina, quienes en el 2019 se unieron por las leyes civiles y religiosas… ambas ceremonias magistrales con ornamentaciones únicas.

*.-El recinto escogido para esta magna celebración fueron los salones Napoleón del Centro de Convenciones Copantl, los cuales gracias al ingenio de la diva Lockmer, fueron transformados en un espectacular bosque encantado… WAO… el marco perfecto para la entrada triunfal de una pareja muy apreciada en la sociedad sampedrana… ¡Todo resulto divino!

*.-La cita fue animada por DJ Blanco y la Compañía de Baile Chepe Show que dejaron atónitos al respetable círculo social de los enamorados… pareja que se dispone a celebrar en familia, con catering de las hermanas Kawas y champagne de Marcas Mundiales para cosechar muchos años más de éxito… Un primer aniversario de casados sazonado de muchas experiencias.

*.-Otros que formalizaron su relación sentimental en el 2019 fueron Thiara Segebre y Mario Landa Blanco, quienes se comprometieron en una elegante cena familiar en el C Bari Artisan Deli del Copantl… fijaron mes para su boda en diciembre de este 2020… Esperamos confirmación de fecha o de plano moverla para el año venidero por la contingencia… ¡Siguen tan enamorados!

*.-Simpático italiano vino a casarse en el 2019… nos referimos a Carlos Novellino, quien luego de 5 intensos años de noviazgo con la bella Melissa Borjas, celebraron su boda por todo lo alto en el Salón Jordán del Club Hondureño Árabe con una impecable producción de la talentosa Denisse González, quien imprimió ese toque de distinción.

*.-Enlace que congrego ambas familias y cercanos a la pareja que disfrutaron su luna de miel por varios destinos del Lejano Oriente… El club deleitó con sus sabores y FloralboutiqueHN con la exquisita ornamentación del recinto… Amor a la italiana con sazón catracha, que los Novellino-Borjas recuerdan en una íntima cena, en algún lugar del planeta… ¡Bodas de Papel!

*.-Bien dicen que el café es uno de los granos más aromáticos que existe: atrae, inspira, dinamiza y seduce los sentidos con solo olerlo… pero no sabíamos que también enamoraba… Tal fue el caso de Lucas Cueva y Flor Cruz de Cueva, quienes se conocieron gracias a una invitación a tomar café… El aromático obra milagros mis amores… ¡y para muestra este par de botones!

*.-Entre sorbo y sorbo surgió la atracción de esta joven pareja que protagonizaron una de las bodas más idílicas del 2018… Denisse González planeó y organizó al detalle esta celebración que unió no solo ambas familias, sino también los salones Mediterráneo y Merendón en el Club Árabe para tan especial efemérides… Lucas y Flor brindan por sus “Bodas de Algodón”.

*.-Otra boda que traemos del 2019, fue la que protagonizaron los guapísimos: Omar Villanueva y Fanny Navarro de Villanueva, quienes a estas alturas de octubre, siguen recordando ese amor que pasearon por la colonial Cartagena de Indias en Colombia… Fanny lucio majestuosa con ese ajuar y Omar más galán que nunca de etiqueta… ¡Una pareja de diez!

*.-Enlace coordinado por la experta en protocolo Irela Pérez y que contó con la magistral animación de DJ Allan García… El Salón Jerusalén lució como nunca y los invitados la pasaron a todo dar… Sentimientos que pueden apreciar en cada grafica de sus redes sociales… Un primer aniversario de casados donde se consolidan en todos los aspectos… ¡Congratulaciones!

*.-Teniendo como telón de fondo una decoración campestre chic, donde el blanco fue el absoluto protagonista de esa boda, se casaron hace dos años Orlando Ramírez y Daniela López de Ramírez, en una noche donde la lluvia derramó muchas bendiciones en ese enlace… según lo que se dice, si la noche de bodas llueve, la pareja tendrá muchos hijos y un hogar estable.

*.-El remozado salón El Paraíso del hotel Copantl lució impecables detalles que ornamentó con esmero Damaris Belisle, en colaboración con algunas damas allegadas a la novia, el resultado fue una atmosfera etérea, romántica y detallista… Los Ramírez-López celebran sus “Bodas de Algodón” … #Congratz.

*.-Bien dicen los astrólogos y nuestro Grimorio que no se queda atrás en esas lindes, que Libra es el signo de las mujeres bellas y para muestra estos tres botones de rosas: Anita Handal de Sierra, Bertha de Fizsman y Yunabel Unzu… ¡Tres libranas bien hechas!… Anita y Yunabel brindaron el pasado fin de semana y doña Bertha este jueves con una íntima cena familiar…#Kisses.

*.-Este fin de semana arrancan celebraciones de cumpleaños varias familias sampedranas… tal es el caso de una de las fechas más esperadas en la dinastía Faraj, como lo es el cumple de la bella Leyla Gabrie de Faraj, esposa de Mario… Leyla celebra en su preciosa residencia, con sus más allegados y con esos catering exquisitos de: Hotel Copantl, Azize y El Mezzonite… Que lo pase súper bien y bendiciones en su nuevo año de vida.

*.-Siguiendo con el clan Faraj… otra de sus elegantes integrantes que parte pastel esta semana es Lilian Faraj de Jaar, esposa del regidor y galeno José Jaar… la estimada Lilian se caracteriza por su dinámico altruismo en distintas organizaciones de esta ciudad… ¡una fémina extraordinaria!

*.-Nervio y motor en el Comité de Damas Católicas de la Catedral San Pedro Apóstol y en la Asociación de Ginecología de San Pedro Sula, entre otras donde siempre es requerida por su liderazgo y don de gente… Meza23, El Mediterráneo y Tapas & Copas, esperan a Lilian con familiares para departir en su día de días.

*.-Entre rosas y finos presentes… celebra este fin de semana su efemérides, la exquisita socialite sampedrana Josephine Maalouf y sus amigos más cercanos lo saben… esta encantadora y joven dama de negocios, brindara con la más cotizada de las champañas por un nuevo año de vida.

*.-Doce meses pletóricos de éxitos y felicidad por doquier… la dinastía Maalouf se une a las celebraciones de Josephine y nosotros desde este rincón del cotilleo de sociedad, le deseamos que lo pase súper bien al lado de sus seres más queridos… Felicidades Mon Cherie.

*.-Según Grimorio… en octubre se juntan las dos energías el bien y el mal… el ying y el yang…lo “posichivo” y lo “negachivo”, sacudiendo las energías de norte a sur y de este a oeste… hasta la naturaleza se manifiesta y de qué forma, porque esos volcanes del mundo ya empiezan a mover gentíos… miren el “Popo” en México, no tarda en sacarle más sustos a sus aledaños.

*.-Centro América no se quedara atrás, porque en Guatemala y Costa Rica no tardan en despabilar al mundazo… Europa, Indonesia y Filipinas son otras zonas del mundo volcánicamente activas… Hasta las aguas se estremecerán este octubre con tanto lio político, porque todo influye en las energías… faltan más huracanes en: Atlántico, Pacifico y Golfo de México.

*.-Desde Frankfurt Alemania… nos escribe nuestra “Gaviota Viajera”, que no es precisamente Angélica Rivera, ex de Peña Nieto… de quien dicen, Yadhira Carrillo esta por “bajarle” el protagónico del refrito “Mirada de Mujer”… #OMG… Nuestra Gaviotica ya está en el Viejo Mundo en largo periplo que hizo desde Mendoza-Baires-Miami hasta Alemania… ¡Buscando otoños!

*.-Si de farándula se trata… nos textea la coleccionista número uno en Honduras del “Bond No 9”: Vilma-Atraca… para comentarnos que Canal 11 se vuelve a llevar las palmas en el “prime time” novelero con el culebrón turco: KIZIM… Hija en Turquía… Todo por mi hija en Telemundo… ¿Y tú Quién eres? en Argentina y No me olvides en Ecuador y Honduras… ¡Oyku está pegada!

*.-Si pensaron que habían visto todo su histrionismo dramático en “Madre”, se equivocaron mis amores, porque Beren Gokyildiz regresa y con una pareja de infarto: Bugra Gulsoy (Demir) y la bella Leyla Lydia Tugutlu (Candan)… esta última, ex compañera de nuestra Gabriela Zavala en el Miss Mundo de Sudáfrica 2008, donde brillo como Miss Turquía en el Belleza de Playa.

*.-Tugutlu es una virtuosa del piano y los idiomas, antes de enrolarse en el modelaje donde la descubrieron para el Miss Turquía… su primer compromiso internacional fue en el 2006: Miss Turismo del Mundo en China… donde también brillaron en años posteriores las catrachas: Suany Villafranca, Ingrid López y Blase Masey, entre otras… No se pierdan KIZIM a las 8 por Canal 11.

*.-La renombrada abogada, Pamela Blanco de Vaquero, se encontró de plácemes el pasado fin de semana y la residencia que comparte con su esposo Tomas y sus guapos hijos, lucio sus mejores galas para la fecha… Vía redes sociales se unieron amigos en felicitaciones para esta glamurosa socialite…muy estimada en varios círculos sampedranos… ¡Bendiciones!.

*.-Si de socialités se trata: Claudia Madrid de Rosenthal… quien por fin logra pasar un dichoso cumple al lado de su amado Yani, quien está de vuelta en casa… Se unieron en congratulaciones para la guapa Claudia, media dinastía Rosenthal y sus amigas más entrañables… como Mayda Ayestas, Julia Rebeca Mejía de Morales y Ruth Marie Canahuati de Sabillón… ¡Feliz Cumpleaños!

*.-Otras especiales parejas de jóvenes que brindan por estas fechas su tercer aniversario como casados son: Gerson Rodríguez y Jenny Paz, quienes unieron sus vidas en una regia boda montada por Sandra Rubí Events en el Club Hondureño Árabe, con luna de miel en Punta Cana, Republica Dominicana… Dos familias unidas por el amor de estos jóvenes ilustres.

*.-También festejan sus “Bodas de Cuero” los galenos, Gerardo Oliva y Ada Hernández, quienes celebraron su amor por todo lo alto en el hotel y club Copantl, recinto que también los esperan para celebrar su primer año de casados en C Bari, un recinto elegantemente vintage y exquisito… No se olviden de hacer el ritual de la prosperidad brindando con champaña.

*.-Una celebración que ya es tradición en este país es el Festival de Las Flores en Siguatepeque, que este fin de semana llega a su cúspide… desde hace algunos meses, el dinámico Comité Organizador, junto con las fuerzas vivas del Altiplano Central y su gobierno local, ultiman los detalles para una de las festividades más coloridas y esperadas en la Zona Central de Honduras.

*.-Si de flores lindas se trata: Ana Lucia Rivera Castro… la feliz esposa del talentoso del pincel Salvador García, celebro el domingo un año más de vida, rodeada del amor de su familia… como buena hija del signo de Libra, Ana Lucia nació para ser reina, porque desde su infancia destaco en varios eventos en su San Vicente de Paul y luego como Reina de la Feria Juniana.

*.-Hasta llegar a las filas del Miss Honduras 1982 donde se recuerda como una de las monarcas más queridas de los sampedranos… Ana Lucia fue la inspiración de otras tantas vicentinas que llegaron al Certamen Nacional de la Belleza… Bendiciones Mon Guerlain y a departir en las regias propuestas que nos tiene La Marguerita de Gustavo y Paola Bouloy de Vallecillo…#Kisses.

*.-Y de beldades va la cosa… porque ayer estuvo de plácemes la siempre distinguida Helen Qubaín, esposa del diplomático Karim Qubain… se unieron a las felicitaciones para Helen, sus compañeras, las damas de la Asociación Cuerpo Consular Sampedrano, familiares y cercanas amigas… Bendiciones.

En nuestra próxima entrega nuestros frikis les contaran, que es de la vida y obras de la malograda argolla, del venido a menos “templo plástico de la corrupción” … #Karma… todos en la lipidia… A cuidarse de ese tipo de gente y de la contingencia misma que no respeta status… Ya saben que los adoramos en P!#$%&/#$.

Gina Maria Weidner Cleaves, Miss Honduras 1979 es para muchos la reina más bella de todos los tiempos… Y no es para menos pues además de bella súper preparada en la Universidad de Texas y en la famosa escuela de modelos Barbizon de USA, también fue primera actriz del Círculo Teatral Sampedrano… Ninguna como ella, ganó de manera contundente el Miss Honduras realizado en la Ceiba en una noche donde la competencia no existió para la sampedrana… Decían que había mano peluda en la selección de las finalistas, pues extrañamente las 3 reinas locales integraron el top 5, las chicas de La Ceiba, Atlántida y Colón y dejaron fuera a otras que eran más agraciadas e inteligentes como La progreseña Virginia Avelar Cantillano, la colineña Sonia Argueta y otras más… Uno de los escándalos de ese año fue que la anfitriona Lilian Aniveth Rivera, Miss La Ceiba, perdió los estribos al cachetear a mano limpia, a la limeña, Dora Elena Funes, quien ya era una doctora infiere, eso hizo que la adrenalina se pusiera al tope para la noche final en el desaparecido Cine Luis… Todas podrían disputarse los puestos que fueran pero el cetro sólo se lo merecía la sampedrana aquella noche…. Pues con la excepción de la Weidner no había mujeres bellas ese año… El fallecido estilista Pino Nicolossi opinó que tenía mejores piernas el animador del evento que la mayor parte de las concursantes… Gina viajó con grandes expectativas como ninguna de nuestras reinas, al Miss Universo a Pert, Australia… Decían que no le calló bien al cantante español Julio Iglesias y fue el quien la hundió con las votaciones iniciales… Lo cierto es que Honduras desde esa ocasión nunca más a figurado con posibilidades de clasificar… influyen muchos factores en la preselección que va desde el pago mínimo de franquicia, hasta la preparación limitada con que viajan nuestras reinas… Esto ha ubicado como el patio feo de Centroamérica en el más famoso concurso de belleza del orbe… El Salvador tiene 4 clasificaciones, Guatemala 3, Belice 1 (este país es relativamente nuevo de participar, desde 1975) Nicaragua 3, Costa Rica 5 y Panamá hasta ganó de revote a inicios de siglo con Justine Passek… Honduras tiene una clasificación en los años 50… la pregunta es si ¿valdrá la pena todos los sacrificios que hacen los directores hondureños mandando jóvenes a esta metalizada franquicia trasnacional donde todo es negocio y conveniencia?… Gina María también tomó parte en el Miss Mundo, donde fue parte de las casas de apuestas (única vez que Honduras figuro en las apuestas)… Actualmente es una profesional, esposa, madre y abuela en Dallas, Texas lugar de su residencia.