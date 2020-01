Chicha y Limón martes 07 de enero de 2020

Photo Credit To La sociedad sampedrana vibró con la exclusiva fiesta Live The Magic en el Club Hondureño Árabe

¡ESPLENDIDO DIA!!…¿Qué tal de Día de Reyes?…Nuestros amigos del Consulado de México en SPS siempre parten rosca de La Moderna…Este día les traemos: La graduación del Instituto Tecnológico Santo Tomas…El emotivo bautizo de la preciosa nenita Fabiana Interiano Restrepo…Las fiestas de cumpleaños de dos apreciados caballeros, Fuad Handal y Rey Canales…El reencuentro de los lasallistas prom 88…Los distinguidos que parten tarta por su onomástico esta semana…Cotilleos VIP que andan de chat en chat… Honduras brilla en el Reinado Internacional del Café… Recomendaciones en tendencia…Al ritmo de los éxitos de Elvis Crespo para despabilarnos este martes, arrancamos.

*.-Las honorables familias Interiano-Discua & Restrepo-Canahuati se volvieron a reencontrar para un ágape muy especial: el bautizo de Fabiana, primogénita del joven hogar que forman en la sociedad sampedrana, Jorge Roberto y María Fernanda Restrepo de Interiano, quienes se lucieron como excelsos anfitriones de este importante paso en la fe católica de su bebita…El honor de esta misa recayó en el padre Fernando Ibañez de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa, recinto que lució divino gracias al buen gusto de las damas de ambas familias…Fungieron como padrinos de Fabiana: Edgar y Ángela Restrepo con José Samayoa y Andrea Interiano, dos parejas de primera.

*.-Posterior al protocolo religioso que los padres de Fabiana compartieron en sus redes sociales, familias y cercanos se trasladaron al salón Mediterráneo del Club Hondureño Árabe para degustar un exquisito brunch donde se celebró por la nueva cristiana en sociedad…luciendo delicados atuendos en tonos propios a la ocasión, ambas familias agradecieron la presencia de sus amigos en tan importante evento en la vida de Fabiana y los Interiano-Restrepo…Muy entusiastas vimos entre los presentes a las guapas abuelas de la bebita: Gabriela Discua de Interiano y Marlene Canahuati de Restrepo… Bendiciones a Fabiana Interiano…Apreciar reportaje en este site.

*.-El Salón Pulhapanzak del Hotel & Club Copantl, se vistió de carnaval y mucha alegría carioca con la celebración de cumpleaños del reconocido Dr. Fuad Handal, presidente fundador de la empresa Químicas Handal…Fueron precisamente sus empleados quienes organizaron este sorpresivo sarao, donde se brindó y gozo en baile, la trayectoria de un caballero excepcional… Su familia no podía faltar al festejo que se prolongo por varias horas, su linda esposa Diana Katimi, hijas y nietos, se unieron en jubilo con el cumpleañero quien se dejo consentir en su noche de noches…Tan elegantes como siempre vimos a don Farid y doña Nancy de Handal…Felicidades.

*.-De un ágape brasileño pasamos a uno azteca, porque la clase 1988 del honorable Instituto La Salle se reencontró en el mesón Solo México, para departir por sus 31 años de graduados…nunca es tarde cuando la dicha es buena…porque estos ejemplares profesionales de la sociedad sampedrana se tenían que reunir en el 2018, pero por esos azahares de sus apretadas agendas, fue imposible fijar una fecha unánime…en esta ocasión, Romina Pascua y Jesús Yacaman lograron reunir a un nutrido grupo que lo paso a todo dar, recordando pasajes del ayer que siguen latiendo en sus memorias.

*.-No cambian en los absoluto, los mismos rostros inquietos que corrían por los pasillos y jugaban en la clase de Educación Física, esos mismos alumnos que “soplaban” en los exámenes mas “yucas” y que siguen siendo los consentidos de sus maestros…Aun con el contacto permanente mediante redes sociales, el entusiasmo del reencuentro era más que evidente, entre fundidos abrazos, sonados besos y sinceras carcajadas…las anécdotas fueron floreciendo a lo largo de la velada, donde el personal de Solo México los consintió con su menú internacional con especialidad mexicano…las horas les hicieron lo que el viento a Morazán, en una noche inolvidable la cual prometieron repetir para el 35 aniversario de egresados de La Salle.

*.-Congeladas en belleza con el paso del tiempo lucieron su mejor estampa: Denissa Amaya, Yadira Handal, Vanessa Zornitta, Noly Montalvan…benditas entre tanto gentil caballero, donde sobresalieron por su charm: Mario Cárdenas, Martin López, Eddy Handal, Carlos Yacaman, Alejandro Funes, Alex Wolozny, Juan Carlos Hidalgo…También se extraño la presencia de: Eddy Leticia Caballero, Karla López Vivas, Javier Ayala, José Luis Hasbun y Las MOON, entre otros destacados miembros de nuestra society, de quienes no dudamos se unan en futuros convivios…solo con la camaradería y clase tan propias en los lasallistas, que siempre dejan huella por donde pasan.

*.-¿Javier Ayala?…aquel apuesto flaquito de ojos bellos que estelarizo el primer comercial televisivo de “Burger King”…como olvidar ese avispado estudiante de ingeniería civil para ese entonces…que por esa época también integraba el Club Rotarac, el mismo que organizo aquella velada de elección y coronación de “Las Reinas del Valle de Sula” en el Cine Tropicana…donde saltaron a la palestra las hermanas Luna-Ramos…ex compañeras de colegio de Ayala y fue el mismo Javier, quien termino de convencerlas de participar por alguna de las bandas en disputa para el venidero Miss Honduras 1990.

*.-¿Ahhh si?…mira las vueltas que da la vida, luego el mismo Ayala emigró a New Jersey en busca de mejores horizontes y donde fundó su hogar con Delmy…producto de ese amor nació su bella hija Ashley, quien años después portaría la banda de Miss San Pedro Sula Mundo 2013…¿Cuándo ganó la caracola Mónica Elwin?…Exactamente…Ashley también fue Honduras en varios certámenes mundiales y hoy en día brilla en la web como “beauty blogger”, protagonizando virales tutoriales de maquillaje con la prestigiada firma Pat McGrath…#OhLaLa…una de las más cotizadas del planeta, junto a: La Prairie, La Mer, Shiseido, Charlotte Tilbury, Armani y Tom Ford, no mas por citar algunas que pueden apreciar en la web con todo su esplendor…#WAO.

*.-Firmas de prestigio emblemáticas en los rostros de las socialites más chic de Honduras…con razón esos acabados de terciopelo por horas eternas… entre ellas las damas de la dinastía Rosenthal, quienes siempre lucen impecables a cuadro y sin photoshop…Tal fue el caso de la estimada Patricia Rosenthal de Canales, quien flanqueo a su esposo Rey Canales al ágape que amigos le tenían preparado en el área social de Cervecería La 20…el querido empresario y rotario festejo otro año más de vida rodeado de su familia y esos seres que le alegran la existencia…Galería de fotos imperdible en este portal y que invitamos a apreciarla…¿a quienes reconocen?…Bendiciones a Rey Canales y que cumpla muchos años más.

*.-Entre globos rojos, fotos y mucha alegría propia de su edad, celebraron su gala de graduación los jóvenes del Instituto Tecnológico Santo Tomas…la cita fue en el salón Mediterráneo del Club Hondureño Árabe, que lució sus mejores galas para recibir a los graduados ataviados formalmente para la ocasión…Por estas fechas, ya se encuentran debidamente matriculados en las más prestigiadas universidades del país: UTH, UCENM y UNITEC, las cuales contarán con líderes emprendedores de primera calidad en todas sus facultades…Gezer Carrillo, presidente de curso, fue quien organizó la velada que pueden apreciar en todo su esplendor en esta plataforma…Éxito chicos.

*.-A todos esos capricornio que cumplen años por estas fechas les recordamos que La Estancia, del especial amigo Jorge Gargano, los espera en familia o entre amigos, para departir al mejor estilo uruguayo con esas parrilladas de lujo que alcanza para forrarse y hasta para llevar mis vidas… valen la pena…ni hablar de los acompañamientos, ensaladas y aderezos… Atención de primera, parqueo y seguridad, en un ambiente único… ¿Qué más podemos pedir?…Pregunten por las promociones corporativas para eventos o reuniones…La Estancia está en todas las redes.

*.-Este fin de semana…Celebra un año más de vida el destacado empresario, don Jorge Faraj, esposo de la bella dama doña Lily de Faraj y patriarca de esa dinastía de honorables empresarios que con su visión futurista destacan en el ámbito comercial y empresarial de nuestro país con muchas fuentes de empleo…El catering de El Mezzonite, Epicure o Azize no faltara en ese ágape familiar que reúne a todas las generaciones de esa especial dinastía…La mejor de las dichas para don Jorge Faraj en su día.

*.-Otro destacado caballero de la sociedad sampedrana que estará de plácemes, es el reconocido odontólogo Negib Mahomar, padre de las especiales damitas: Nuria Mahomar y Alexandra Mahomar de Zacarías…se unen a las celebraciones familiares de Negib, sus lindas nietas y nietos, yernos y todo el clan Mahomar en pleno…El Mediterráneo, Hanawa y Tapas & Copas los esperan para departir en el Club Hondureño Árabe…Bendiciones.

*.-Giselle Matamala celebró muy en familia su cumple …dicen que solo con su apuesto esposo Mark de Brujin, su bella beba, hermanas y cercanas amigas…Otra bella socialite y artista que lo pasó a todo dar fue nuestra amiga Carmencita Chahin de Bandy, quien sigue recibiendo las felicitaciones de toda la gente linda que la aprecia…Dos capricornianas de altos kilates que se mantienen como los buenos vinos de la Provenza francesa: frescas, rozagantes y en su punto, siempre dinámicas, trabajadoras, luchonas y talentosas…A seguir celebrando en Nelly’s Pizza, Lupita Mongie, El Mediterráneo y Arnie’s, que siguen en tendencia, junto con Ambrosia, Solo México y El Portal de Las Carnes.

*.-Nos cuentan que Ambar Restaurante pasa de bote en bote, solo gente linda se mira en ese recinto del Barrio Suyapa, que se ha vuelto el “must” de los amantes gourmet de la cocina saludable, orgánica pero siempre rica… acogedor, chic y muy íntimo, con una atención estupenda y apto para celebraciones elegantes como: bautizos, despedidas de soltera, cumpleaños y hasta baby shower…Mejor llegue por Ambar y pregunte menú, precios corporativos y degustaciones…Les fascinará mis amores…Nos encanta.

*.-Con tantas bodas que tuvimos en el 2019, ya varias de esas bellezas están en estado de buena esperanza y la dulce espera jamás se oculta mis ángeles… nos adelanta Vidajena vía WhatsApp, que un grupo de amigas piensa reunirse en Welchez Café, para planificar lo que será un baby shower para una socialite que se casó a mediados de año…adivinen quien es la afortunada que este año se estrena como madre…Como esa estilizada joven, muchas que ingresaran al bendito “Moms Club”…A celebrarles cómo debe de ser.

*.-Les recordamos que: Alexandra Lockmer, Jackie Cabrera, Lidabel de Mena, María Dolores Uclés de Rápalo, Víctor Toledo, Camilo Mejía, Marcela Cueva, Irela Pérez, Sonia Pineda, Denisse González, Ruth Pérez, Nolvia Mejía y Gerardo Trejo, se lucen en la organización y montaje de todo tipo de eventos…a marcarles y planifiquen una reunión para ultimar detalles…Luego ellos les presentan varias propuestas y voila: un hit social asegurado y con bajo presupuesto…No se olviden de llamar a Farah La Revista para cubrir los pormenores de su ágape y al instante en la web, nada de esperar semanas para que salga publicado…Desde ya reúnan a su gente y listo mis amores… Epicure, InterContinental, Hyatt Place, Hilton Princess y el Club Hondureño Árabe, esperan por su ágape…la temporada esta excelente.

*.-Siempre hay que andar pilas con las tiendas que nos ofrecen promociones y descuentos, porque en estos dorados “times”, hay que comprar cómodo con las 3B…recuerden que Enero llegó también para “abonar” las cuentas de fin de año, antes que llegue el “temido” estado de cuenta y que el esposo pegue los gritos que se escuchan por toda la city…jijijijjiji…Esta es la clave de manejar tarjetas de crédito: jamás se cansen de abonar, aun con el estado de cuenta anterior…Las mejores fechas: 8, 17, 26 y 28…Luego nos cuentan como respiraran y dormirán más tranquilos…Con una luz nadie se pierde… Enero también llega para decirnos: planifiquen un negocio que este mes es cuando…También inversiones, esa gente que le gusta mover el dinero, que tienen olfato para multiplicar como arroz sus dividendos…Enero es cuando.

*.-Enero es cuando muchos comienzan gimnasio y dieta, para bajar las calorías que ganamos en las fiestas de fin de año y para ponernos en forma para las vacaciones de verano de Semana Santa…que según Grimorio estará divina…Por el momento esos gimnasios están al tope y el bulevar de Los Andes con muchos corredores, caminantes y hasta ligadores en busca de pareja…jijijiji…El viernes arrancó la primera luna creciente del 2020 y para Grimorio ese día empezó el año…Esta semana esta perfecta para todo trámite legal: firmas e inicios de todo tipo que fructificaran en éxito total.

*.-Empieza el retorno inminente de los catrachos vacacionistas a la USA luego de unas semanas en familia para las fiestas de fin de año…la parada obligada antes de embarcarse es Tío Dolmo donde se dan el “último lujito” culinario con lo mejor de la comida típica de Honduras, no sin antes, agenciarse de algunos “encarguitos” como cantaba el inolvidable Guillermo Anderson… tustacas, rosquillas y otras ricuras bien empacadas y escondidas en las maletas de abajo…Y el ultimo antojito de los paisanos en el norte es el novedoso “encurtido de mango tierno”, bien embotellado con full mickies.

*.-Puntual y galán como todos los martes, llega Burundanga más renovado que nunca luego de unas merecidas vacaciones: no lo “vicenteabamos” por acá desde la Feria de Comayagua, llegamos a pensar que alguna de esas mujeronas jacarandosas de sonoras carcajadas, lo tenía casado y amarrado por aquellos lares…jijijijji…se fue pero regresó a pasar la Navidad “de chojín en chojín” de donde nos trae algunos chismecillos sueltos…mi amigo viene guapísimo con lo último en moda de Almacenes El Record y oliendo a “A Men Ultra Zest” de Mugler…La fragancia que todo caballero que se respeta, debe de usar el primero de cada mes, para que nunca le falte dinero en la billetera.

*.-Burundanga nos deleita con esos sabrosos desayunos típicos de Denny’s, que muy pronto nos presentará los últimos platillos incorporados a su cotizado menú…Además de las frutas, verduras, fiambres y demás delicatesen de Comisariato Los Andes, donde sobresalen nuestros infaltables: pasta de pollo y esas carnitas de cerdo horneado, deshilachada y bien adobada con salsita de naranja agria o tamarindo…Uhmmm riquísima…con ese pan recién salido del horno de la Panadería Los Andes…Todo lo anterior “empujado” con el mejor café gourmet de la ciudad que nos ofrecen las familias: Welchez, Fuschich, López, Cartagena y los Medina-Guillen-Callejas.

*.-Pasamos al living donde las dejamos caer en esos sillones de Ashley, perfectos para regalar a padres y abuelos en edad de descanso…nos regala varios frascos vacíos de Mugler, esos de colores que lucen fantásticos en el curio de Element…arranca con su reporte de chismes comentando que varias parejitas de la high life “tronaron” en plena Navidad…OMG…desde inicios de Diciembre los miraba cada quien por su lado, dándole vuelo a la hilacha con sus nuevos frentes, entregándose a los placeres de Baco…por estas fechas, ya andan en trámites legales para firmar su respectiva “carta documento”… mientras lo hagan de forma civilizada sin afectar a los hijos…#Santisimo.

*.-Como aquel joven y galán empresario, con varios años de casado donde la esposa le aguanto de todo, hasta el sobrepeso…pero tanto va el cántaro al agua que al final se rompe…en Navidad la mujer le encontró demasiadas evidencias de sus múltiples infidelidades (le hackeo el móvil) grabó todo y le plantó la demanda de divorcio…el muy cínico negó todo, hasta que la noche del 31 cuando el tipo hizo el ritual de la famosa maleta, al regresar a su casa la encontró cerrada…se mató tocando el timbre y marcando a los celulares de toda su prole y nadie le abrió…Que forma tan vil de recibir el año…Por estas fechas ya anda con su abogado, su madre anda tras sus bienes…#WTF.

*.-Burundanga es amigo de esa ex pareja y del abogado que le lleva el caso a ella, este pesquizón se metió a ver hasta las pruebas que recriminaban al hombre y no se imaginan todo lo que vio…agua que me quemo…aún se balancea de la risa este pícaro con el “arsenal” de fotos intimas que ese “caballero” le mandaba a sus zorrillas, posando al mejor estilo galán de Hollywood…Hay que ver como se embrutecen los hombres por un par de tetas…pero Burundanga gozaba más por los comentarios de las zorrillas, las cuales le pedían al susodicho ver más de sus atributos y el tipo solo se subía la panza…jijijijiji…Señores por el amor de Dios, no se engorden la chiclera.

*.-Los bares, discotecas, clubes y demás antros de diversión, lucieron full de parroquianos en las primeras horas de Año Nuevo…cual crisis o recesión financiera…La tristemente famosa “Cueva del Mayate” no paro en actividad desde tempranas horas del 24 y 31…muchos amanecieron hasta en otros brazos…jijijijiji…llegaron a casa oliendo a ajeno…cuenta Burundanga que esos “privados” estaban repletos de todo tipo de parejitas, recibiendo el 2020 echando pata con mucho amor, tal cual los números que representan el año mismo…Miró a un empresario casado cuya esposa se fue de guinda para el norte con madrota e hijos…Quien lo mira todo mustio….Se descosió.

*.-Quienes hicieron su agosto en diciembre, fueron los celebérrimos: La Madame de la High Life y El Taxidermista…”La Madrota” se cotizo por todo lo alto con sus chicas buena onda…en rio revuelto ganancia de pescadores, unos a la bulla y otros a la cabuya…donde huele pisto ahí esta ella negociando a granel, luego que los señores y los fresones de sus hijos, vean como hacen para escaparse con las muchachas…hay unos descarados que hasta las meten en sus casas…Por su lado, El Taxidermista, ese chacalón que deja “secas” de musepo a sus conquistas, fue otro que hasta “deliverys” hizo en la pasada temporada de fiestas, con bailecito y todo…renovó por completo su “cartera” de potables clientas…Hoy las agenda por día…#OMG.

*.-A propósito de “uterias”…aquel joven locutor que mantiene “relación abierta” con la madre de sus hijos, fue el más congratulado en las pasadas fiestas…le llovieron todo tipo de regalos, obviamente de damas y uno que otro “princeso”…muy el más envidiado en su estación de radio, porque casi a diario le llegaban sendos obsequios…lo jodida se le armaba a la hora de la salida de turno, cuando dos o más carros se le juntaban afuera, se tenía que esconder o saltarse el muro trasero para evitar más líos de faldas…Un militar lo tiene en la mira, porque anda tras su esposa y tras su hija…#Cuidadito.

Nos escribió Grimorio, quien va camino a Esquipulas, para comentarnos que los Aries andan en bonanza: cambiaron de carro por otro más caro y pintoso y andan en vueltas de invertir en una casa propia, ya se cansaron de vivir con la familia o de andar alquilando…aunque presumen otra vida en redes…ya no quieren vivir de apariencias…unos se casan este año por el bien de los tres… ¿y los casados?…MMM…ya están “cansados” de lo mismo…#UTA…Adivinen ¿quién fue la mujer que desprecio a Elvis Crespo en aquel avión?… #Catracha…#Sampedrana…#Houston…#Socialite…#Bella…Tarde pero seguros nos llegó ese “chismón”…Cuídense mucho los queremos en P!”#$.