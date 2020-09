Chicha y Limón martes 1 de septiembre de 2020

Photo Credit To Foto del recuerdo de: Wader Sikaffy, Tagrid Sikaffy, Marilyn Márquez, Cecilia Heredia y Jhonny Sikaffy

¡BIENVENIDO SEPTIEMBRE!!… Hoy arranca el noveno mes del año: mes de la patria, de cierre de ciclos y de lluvias por doquier… Ojalá y también llueva en el Valle del Calore… Seguimos rememorando ágapes del ayer… Las notas sociales que a muchos encantan… Viene Grimorio a comentarnos como son los nacidos en septiembre… Los chismes que son tendencia en la society… Cero fiestas patrias en este “Año Negro” … ¡Felicidades Francis Siryi!

*.-Dos reconocidas parejas agradecen a Dios por celebrar dos años de unión matrimonial… nos referimos a: Jorge y Karen Waldina Sabillón de Rodríguez, quienes se juraron amor eterno en el altar de la iglesia María Reina del Mundo con posterior banquete en el Salón Las Islas del Copantl… y una fantástica luna de miel por la Riviera Maya… Benditas “Bodas de Algodón”.

*.-Una de las bodas más comentadas en el 2018 fue la que vivieron los feligreses de la Iglesia de Cristo Ebenezer de San Pedro Sula, cuando presenciaron los emotivos momentos cuando Hannah Ponce se unía en Cristo con su prometido Diego Turcios… El impresionante templo evangélico estaba copado en su totalidad por todos sus creyentes, quienes fueron los mejores testigos de esa asombrosa boda… Desde Guatemala, llego el pastor Sergio Henríquez, quien junto al pastor Ponce padre de la novia, oficiaron la ceremonia que aún se recuerda en esa congregación… Dichoso segundo año.

*.-Otra linda boda del 2018 fue la de los doctores: Rubén y Mary López de Galéas… Ruth Azucena Pérez, fue la artífice de planear, organizar y montar una de las bodas más idílicas de ese año, donde Rubén y Mary coronaron en el nombre de Dios una relación que surgió por la casualidad de sus carreras profesionales… Romance que duró casi cinco años y que pasearon en una luna de miel por un destino sorpresa… Hoy recordamos detalles de esa boda.

*.-Mary López lució como toda una princesa con ese ajuar que denotaba romance por yarda… de impecable corte y donde sobresalía esa majestuosa cola circular la cual desprendió luego de los actos protocolarios… Rubén, elegantísimo de smoking y proyectando amor en cada momento por su amada… La ceremonia fue oficiada por el padre Héctor Salazar y la cita fue en el templo La Santa Cruz de San Pedro Sula… estancias, personas y tiempo que esta joven pareja jamás olvidara… Llegaron todos los que tenían que estar.

*.-DJ David Galindo animó con sus mezclas modernas el banquete nupcial Galeas-López que tuvo lugar en los elegantes salones del Club Hondureño Árabe, que lució una sublime decoración primaveral, donde el minimalismo romántico jugó su mejor papel en cada espacio… Fungieron como padrinos de este enlace, los reconocidos jóvenes Linette Saybe y Erasmo Santos, quienes llegaron guapísimos y súper elegantes a la cita de sus amigos.

*.-Las damas de honor llegaron radiantes, lucieron delicados atuendos en tono palo rosa y por ahí vimos más bellas que nunca a: Marisol Antúnez, Gaby Zacapa, Karol Matute, Michelle Alvarenga y Mayte Medina… La mejor de las dichas para este joven matrimonio de médicos que ya celebran dos años de feliz unión matrimonial… Online se unen amigos a esta fecha especial.

*.-Por estas fechas y en algún rincón brindan por sus “Bodas de Cuero”, la estimada pareja formada por: Gerardo y Nadia López de Murillo, quienes ya aquilatan tres años de dicha, amor y realizaciones… Se unen a los brindis los padres del ex gerente de la ENP, Gerardo Murillo y Lilian Martínez, así como “medio” clan López-Ayestas donde pertenece la especial Nadia…Los recintos hoteleros más chic de la ciudad los esperan por una velada romántica.

*.-Otras “Bodas de Cuero” que mañana celebran dos exquisitas parejas de la sociedad sampedrana son las formadas por: Daniel y Daniela Kattán de Yuja, hijos de los apreciados Giovanni y Connie Matute de Yuja, así como de Guillermo y Juanilla Saide de Kattán… Daniela es nieta de doña Julietta de Kattán… También brindan: Paul y Daniela Handal de Ritter… hijos de Richard y Rossana Ritter y Giovanni Handal y Rossina Casalotto… #TercerAniversario.

*.-Los Yuja-Kattán se unieron en sagrado matrimonio en la emblemática iglesia La Sagrada Familia de la Fundación Mhotivo, con regio banquete en el Centro de Convenciones Copantl… un enlace planeado y organizado por la exquisita dama de la sociedad capitalina Ana María Dieckman, con ornamentación de la experta Jackeline Cabrera… Ambas estancias fabulosas.

*.-Mientras que los Ritter-Handal se casaron en la iglesia María Reina del Mundo con banquete de esponsales en el salón más alto del Club Hondureño Árabe, ambas locaciones exquisitamente remozadas por la talentosa Alexandra Lockmer, que nos sorprendió como siempre… Paul y Daniela fueron agasajados con una íntima despedida de solteros en la bella residencia de Massimiliano y Dagmar Ritter de Vicenti… Ejemplares parejas de jóvenes.

*.-Hoy amaneció de finísimos manteles largos la ex Miss Honduras, Francés Elisa Siryi Milla, hoy feliz esposa de Salomón López, quien junto a sus guapos trillizos, la congratularan en la intimidad de su hermosa residencia en la Capital de la República… Bendiciones y muchos años más de vida para la hija de la siempre linda, doña Marlene Milla de Siryi… ¡El glamour se hereda!… A continuación una “breve” reseña de su paso por los eventos de belleza.

*.-Recordamos a Francés recién llegada de Lafayette, Luisiana, donde se graduó con honores de la facultad de Administración de Empresas en la University of Luisiana at Lafayette… según ella y su familia, para venir a administrar los negocios que los Siryi Milla tenían en su natal La Ceiba, entre ellos la renombrada Casa Siryi… Recién llegada le propusieron ser la madrina del Club Vida de esa ciudad puerto y posteriormente participar en el certamen local de belleza… la ardua tarea de convencimiento de Eduardo.

*.-Luego de varias conversaciones entre Eduardo, Frances y doña Marlene, finalmente Frances accedió a participar en esa gala efectuada en el ya desaparecido Teatro El Dorado, donde un ramillete de lindas jovencitas de la sociedad ceibeña se disputaban las bandas de las reinas del Litoral Atlántico, entre ellas La Ceiba, Atlántida, Colon, Trujillo y Puerto Castilla.

*.-Ataviada con diseños exclusivos de Eduardo Zablah y contando entre los miembros del jurado calificador con Alina Díaz Ordoñez, Miss Honduras Mundo 1988, Francés gano por mayoría de votas el título de reina de los ceibeños… Por cierto, sigue corriendo el rumor como “polvora encendida”, que Alina en su época de estudiante de Psicologia en la UNAH, no usaba chones bajo aquellos intramusculares vaqueros Levi’s, Guess y Jordache… ¿Sera?… Solo así le entraban a la bella modelo de Foto Angel.

*.-Rodaba el mes de Octubre de 1988, cuando se acercaba la fecha de celebrar una edición más del certamen nacional de la belleza, Miss Honduras, la ciudad era San Pedro Sula, el hotel sede el Gran Hotel Sula y el escenario el Campo Agás… de hecho la última edición del concurso de belleza en ese lugar… La edición donde competieron la mayor cantidad de graduadas del San Vicente de Paul y corrieron con la suerte de Ana Lucia Rivera… #Exitosas.

*.-Un año con mucha competencia a nivel nacional, meses previos se había celebrado una encarnizada elección de Miss San Pedro Sula, donde resultó electa la limeña Rosa Eva Castillo Madrid… prima de la para ese entonces Miss Honduras reinante, Jaqueline Herrera Mejía, también limeña que represento con mucha hidalguía y aplomo a la capital industrial del país.

*.-Francés Siryi arribo más glamurosa y diva que nunca al hotel Sula: con siete maletas repletas de exquisitos trajes, entre casuales, coctel y noche, todos refrendados con el logo Zablah… la ceibeña llego dispuesta a ganar la corona como máxima representante de los catrachos ante el Miss Universo, que siete meses después se celebraría en Cancún, México… Una elección muy reñida, conducida por Salvador Nasralla y animada por Álvaro Torres.

*.-Integraron ese glorioso Top 5 en el Miss Honduras 1988: Cinthia Maribel Zavala, representante de La Lima, quien se agenció la banda de Miss Honduras Internacional… Viena Emelda Baide, Miss Villanueva; Rosa Eva Castillo, Miss SPS; y Reina Maritza Martínez, Miss Siguatepeque… Todas nos representaron internacionalmente con mucha prestancia… #Bellas.

*.-Otras beldades ex compañeras de evento de Francés Siryi fueron: Fedra Nadine Thibaud, Miss Villas Telamar; Orfy Yamileth Arita, Miss Ocotepeque; Yanicel Salgado, Miss Golfo de Fonseca, la porteña Ethel Betzabe Tewis Erazo y la barbie petite de esa edición: Patricia Guevara, Miss Francisco Morazán… La Capital de la Republica estuvo dignamente representada por la estilizada Sandra Flores, quien brillo en el cuadro de semifinalistas.

*.-Francés Siryi tuvo un reinado mediático muy destacado, desde Octubre de 1988 hasta inicios de Febrero de 1990, ya que en 1989 no se celebró edición del Miss Honduras… La ceibeña tuvo participación activa en varios medios de comunicación, presentaciones oficiales y ardua preparación con miras al Miss Universo 1989 que tuvo como sedes Cozumel y Cancún, donde Siryi siempre destacó por su garbo, personalidad y elegancia… ¡fotos y videos no mienten!

*.-Compartió certamen universal de belleza con la mexicana y anfitriona del conclave, Adriana Abascal, para ese entonces novia del hijo del Gobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco y de la ex Miss Universo 1953, la francesa Christiane Magnani Martel…Abascal fue gran favorita y Top 5, luego de enviudar de Emilio Azcarraga Milmo, la desterraron rumbo a Paris.

*.-Siryi también fue Honduras en el Reinado Internacional del Carnaval de Houston y en un desfile de modas en Gran Caimán… En todos sus compromisos oficiales lució impecable maquillaje de la firma francesa Stendhal, cuyo distribuidor en nuestro país para esos años, fue la empresa Consultoria y Representaciones CONREP, con la guapa Jeannette Blanco, ex de Solano, como Gerente de Mercadeo para San Pedro Sula… Patrocinador oficial del Miss Honduras en varias ediciones… Saludos a Jeannette en Miami.

*.-Con esta modesta semblanza, recordamos a Francés Siryi en el día de su cumpleaños, una ex reina de belleza convertida en empresaria y dedicada a tiempo completo a sus negocios familiares, pero sobre todo a ese lindo hogar que tiene con el también empresario Salomón López… La última vez que la vimos fue precisamente en San Pedro Sula, mas esbelta y sofisticada que nunca en las graduaciones de sus hijos en la EIS… ¡Bendiciones Bella!

*.-Y al parecer ese cliché de que el virus llego para quedarse, pudiera ser cierto, porque aunque las “eminencias” lo nieguen, siguen pacientes hospitalizados… privados y públicos… nos cuentan que en “cierto” de la city, muy conocido, un personaje estuvo interno 25 días donde pago 4 milloncitos… me muero y resucito… Y así por el estilo de casos a casos… #WTF.

*.-Como aquella que se las tira de “socialité” allá en la USA, que en junio enterraron a su padrastro en el sur de este país y donde ella y sus hermanos brillaron por su ausencia… después que por el finado, los reconoció adultos y les dio su apellido, lograron su residencia en el “Garden State”… Pues recientemente vieron a la “socialité” de chupe en un bodorrio por acuya.

*.-Es de esas figurines adictas a las fotos y social media, que no puede escribir el español y peor el inglés, pero se avienta un lujo, que solo ella y su locuaz esposo saben de dónde sacan la plata para ese “life style”… #OMG… cuando salga a la luz el origen de su mansión, joyas y demás activos por allá, van a volar “pelos y pedazos de calzón”… Eso sí, todos saturados a TIDE / GAIN… Ella lo quiera dejar, pero no puede: le sabe mucho.

*.-La misma “gravedad” que se avergüenza de sus hermanos y sus respectivas familias, solo por el sencillo detalle que son trigueñones, mulatones, humildes y sencillos en su vivir… #OMG… La “socialité” es la única blanca y elegantiosa del clan… #WTF… aunque como todos los que llegan al extranjero, empezaron desde abajo, a ella se le olvida su pasado… #Santisimo… Y su presente, porque sus hijos llevan una vida desastrosa… aunque sus fotos en las redes proyecten lo contrario… #OHHH.

*.-De retache por estas tierras vía Spirit, que aún sigue conectando a los catrachos vía Houston y Fort Lauderdale en vuelos diurnos… porque cancelaron otros tantos vuelos para este mes de Septiembre… consulten los que viajarían este mes y los muevan para octubre… sigue la mata dando allá en varios estados… Por estas latitudes la desbandada familiar sigue trendy.

*.-Con ese rostro cuasi petrificado a punta de FRESH, se conecta Grimorio para decirnos que los septembrinos son por naturaleza “patitas calientes”: hoy están aquí, al rato allá y más tarde por acuyá… no es nada Taz para identificarlos… súper dinámicos e hiperactivos, cualidades que les acarrea cierto grado desvelo en sus eternas noches de media cama: porque se levantan que es un gusto… Nadie duerme tranquilo a su lado… #lol.

*.-Ni duermen “craneando” en miles de cosas que navegan por su cabeza de pajarito, especialmente en temas de dinero… Tienen una habilidad para hacer cuentas en la mente que es un gusto, de ahí se deriva su alto grado de preocupación que los hace estresarse más de la cuenta… pero con un buen masaje en seco, se calman… ellos son otros que les encanta el manoseo… #xD.

*.-Repiten frases y palabras que es un gusto, son una matraca para revivir historias pasadas, de ocasiones y personas que quizás ya ni existen… historiadores en potencia que transitan narrando de un lado a otro sin parar… “Los Septiembres” son más de ojos y lengua que otra cosa… A ellos no les apasiona tanto la tecnología ni las redes sociales, les gusta lo tangible, lo contante y sonante… porque contar dinero es la mejor de sus medicinas… Fíjense bien, que en ese “relajante” momento es cuando les cambia el semblante de un rostro, que en segundos estaba deprimido… #OH.

*.-El estrés que manejan los septembrinos es único, solo ellos se entienden y que no se meta nadie, ni su pareja… #MAVC… se llevan de maravilla con los Piscis, Cáncer y Escorpiones, estos últimos sus eternos confidentes… parpadean esos ojos que es un gusto y hasta miran de forma periférica sin disimular en los absoluto… ¿Quieren ver a un Septiembre enojado?: que no tenga dinero para sus cosas… Uyyyy… #Histericos… #lol

*.-Esa matraca se revuelve que es un gusto, hasta que le cae el biyuyo… especialmente los nacidos en las tres primeras semanas… Deben de cuidar todo lo relacionado al sistema digestivo, porque están propensos a padecer: ulceras, colitis, gastritis y reflujo… Mientras que los que nacieron en la última semana del mes, a cuidarse todo lo relacionado al sistema urinario… Son reacios a beber agua, pero ¿qué tal sodas y cervezas? … #MAVF…#necios.

*.-Cierra Grimorio con su análisis “psico-astrológico” de los Septiembres, enfatizando que la mayoría son de estilo clásico en pelo y vestuario… nadie los convence de cambiar de look (corte o tinte) y menos en sus conjuntos de ropa… aunque más de una se decante por el look: “hongo oxigenado” en tono yema de huevo… jijijijijiji… Busquen tintes orgánicos, el peróxido atolondra… #WTF.

*.-Llegan a usar hasta el mismo perfume y tonos de maquillaje por años… sufren cuando los descontinúan… Amantes de la limpieza, el silencio y el orden absoluto en todo los que los rodea, principalmente en el presupuesto familiar, que cuidan como el tesoro mismo… #Virgo… De físico aguileño, guapos y casi al natural, las damas llegan a maduras con unas piernas de infarto… su mejor atractivo… #OMG.

*.-¿Quién no conoce a alguien nacido en este noveno mes?… Casi todos tenemos un familiar, amigo, vecino, pareja, ex pareja o conocido con estas características… hagan memoria y escarben en sus recuerdos que se irán de “tuje” de la risa… porque este análisis no lo encontraran en NINGUNA página web del ciberespacio…solo aquí mis amores… con la tónica única de Grimorio que se basa en tantos aspectos, como lo abismal de su memoria y demás conocimientos adquiridos en su “Universidad de La Vida”… Igual les deseamos a todos estos esclavos del tiempo, que pasen un súper cumpleaños.

*.-Por cierto… ya saben nuestra máxima: “antes de un cumple todo se revuelca”… salud, dineros, trabajo, familia, amores y hasta ex parejas… #WTF… Sino miren a varios famosetes que celebran por estas fechas: Salma Hayek, Pablo Montero, Eugenio Derbéz, Lucero, Silvia Pinal y hasta su comadre la Origel, a quien le llueve sobre mojado… A ver si mañana cae el 44… jijiji… Esos que cumplen en fecha 2, nacen con vejiga relajada… #meones.

*.-Tienen que robar para comer: La pareja perversa… y no dicen que sus hijos y nietos trabajan para el Tío Sam con full prebendas… #SiSiSi…no vivieran acá tan HM… pues tienen que hurtar en propiedades ajenas para revender y poder tragar caliente… los han visto: metiendo “uñas y brazos” donde no deben, para satisfacer a sus tripas que pegan conciertos de alarido… #WTF.

Si para mañana el gentío espera con ansias el 44 y que las chicas de La Diaria “batan” muy bien esas tómbolas y no arrojen repetidos, para el jueves el “mundazo” espera el 49… cuando aquella friki, también de riñones relajados, se aproxima a su medio paquete de vida… mejor acompañada que nunca…Un septiembre muy movido nos espera este 2020, con el karma reinando los viernes… Cuídense mucho mis amores ya saben que los queremos en P!#$%&/#$.