 Chicha y Limón martes 10 de enero de 2023

Photo Credit To Muchas felicitaciones para Andrea Bonilla Alvarado, por su graduación en Baylor University, los más felices sus padres Sergio Bonilla y Kattia Alvarado-Bonilla y sus hermanos. ¡Congratulaciones!!

ARROZ QUE CARNE HAY!!…La cuesta de enero sube como la espuma de la cerveza…¡Aprieten el gasto!…2023: el año de la fertilidad, sorpresas, volcanes, embarazos y hasta divorcios…pero también de la diversión desenfrenada…Este sábado es el Miss Universo: traemos chismes exclusivos…Los privilegiados que cumplen años en enero…Efemérides para brindar…Notas de interés…Eventos…y más cotilleos desopilantes…#OMG.

*.-El Cuerpo Consular Sampedrano sigue celebrando el onomástico de sus socios…en esta ocasión es el cumpleaños de la elegante Cónsul Honoraria de Noruega en San Pedro Sula, doña Pamelle Dávila…quien este sábado estará de plácemes rodeada del cariño de sus familiares y múltiples amistades que la congratularan en algún recinto chic de la ciudad.

*.-Otra cumpleañera ese mismo día es la teen model Tita Assanmal, hija de la ex Reina de las Navidades Lourdes Ninette Peláez y Rolando Assanmal…No dudamos que los Reyes Magos derramaron muchas bendiciones en estas damitas…Muchas Felicidades.

*.-Este viernes agrega un año más de vida el reconocido odontólogo Neyib Mahomar, quien desde ya recibe parabienes…súper consentido por sus bellas hijas Nuria y Alexandra Mahomar, así como sus preciosas nietas…Idem los socios de la Asociación Dental del Norte…Nuria también está de plácemes por estas fechas…Bendiciones para ambos.

*.-Don Neyib estuvo casado con la inolvidable dama, doña Sorea Abufele, hermana del Ing. Emin, con quien procreo sus hijas…El Dr. Mahomar, anhelaba con todo su corazón tener un varón como heredero, mas sin embargo Dios le envió esas hermosas muchachas…del ultimo parto, don Neyib ya tenía el nombre para su varón: Bahomar, que en árabe tiene un significado muy especial para él.

*.-Los Mahomar-Abufele se quedaron con sus herederas, pero una modesta empleada del honorable odontólogo, quedo en estado de gestación y para su sorpresa era un varoncito el que traía en su vientre…cuando nació, don Neyeib le ofreció recibirlo en su familia en adopción y hasta envió a esa madre a registrarlo como Bahomar.

*.-Obviamente la humilde dama no acepto dar su vástago en adopción, mas sin embargo lo registro con ese nombre y ella lo crio como pudo hasta convertirlo en el laburante transportista que es hoy en día…De hecho, fue el mismo Bahomar quien nos comentó este testimonio…¡Las vueltas que da la vida vos!…Idem paso con doña Sandra Meléndez.

*.-Cuando estaba felizmente casada con el recordado galeno Pompeyo Raquel, quien le engendro con mucho amor solo bebas…entre ellas la ex Miss Independencia 1987 Carla Gisela Raquel…Doña Sandra, al ver que no tenia posibilidades de tener el varón, los requería en adopción donde los mirara, inclusive entre el staff de enfermeras del padre de sus hijas…Hoy son sus herederas las que le dan nietos…¡Los tiempos perfectos de Dios!

*.-Otra dinastía sampedrana que el viernes brinda con vino y delis son los Zablah, porque una de sus miembros está de plácemes: se trata de la elegantísima Siham, que ya recibe las muestras de afecto de amigos…Toda la dicha del mundo para esta socialité, muy apreciada en toda Honduras.

*.-Seis años de casados festejan por estas fechas los apreciados Wilmer y Essy Umanzor de Madrid…inolvidable boda oficiada en la parroquia Nuestra Señora de Suyapa y un posterior banquete en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl…donde ambas familias y cercanos brindaron por la dicha de esta pareja que paseo su amor por Europa.

*.-Wilmer y Essy son hijos de los estimados Wilmer Madrid y Glenda Mejía y Aníbal Umanzor y Sonia Zelaya de Umanzor…Se suma a la dicha de los Madrid-Umanzor la ex chica del IDE Egla Jackeline Avendaño: comadre de prom con Anabel Mejía y Karlita Talavera…¡Benditas Bodas de Hierro!

*.-Otra pareja que recuerda su boda son los Machado-Collart…enlace que tuvo lugar en el Copantl luego de varios años de noviazgo y que bendijo el padre Juan Carlos Moreno…los tortolos disfrutaron una luna de miel en un tour completo por Islas de La Bahía, Tela y Copan…. ¡El paraíso nacional!

*.-Mario y Constance Collart de Machado también cumplen seis años de casados…Recordamos entre los invitados a Ernesto y Elenita Medina de Lazarus, tan exquisita como siempre; entre mucha gente chic, que brindo por la dicha de la pareja…¡Inolvidables Bodas de Hierro Machado-Collart!

*.-Les contamos que por estas fechas estuvo de plácemes la encantadora dama Rita Ictech… dinámica socia del Club Internacional de Mujeres… Rita aún sigue recibiendo los buenos deseos de sus amigas por redes sociales… Entre ellas: Naval de Burbara, Mary de Handal, Rita Jabour, Rosa María Kattán, Samia Jarufe, Adla Hasbun y media dinastía Ictech… ¡Felicidades!

*.-Otra carismática diva de la sociedad sampedrana que festejo su cumple de forma muy íntima, en familia, es la querida doctora Sonia Vivas de López… mejor conocida como “La Suegra de la Society”…jijijijiji…fundadora del matriarcado de las bellas López Vivas… que junto con sus respectivos clanes brindaron por la dicha de la esposa del renombrado ortopeda Roberto López Tabora…Muchos años más de vida para la Dra. Sonia.

*.-Miriam Miranda de Torres…es otra de nuestras glamurosas capricornio que apago velitas de cumple allá en Florida el pasado 7 de Enero… Miriam salto a la palestra como una de las musas consentidas del extinto Edwin Morales en la desaparecida Agencia de Modelos Classe, participando en una serie de eventos de belleza, entre ellos el Reinado de la Feria Juniana.

*.-A propósito de la feria de los sampedranos…si las “cabañuelas” se cumplen este 2023, despunta que todo junio será opaco y lluvioso…algo sui generis en el sexto mes del año…Al parecer, lloverá la primera semana de mayo para el Dia del Trabajador y la Santa Cruz…la última semana de julio y de ahí pa’l real…¿Sera que este año se adelanta mucho el invierno?.

*.-Bien abrigados pasearon por el Arco del Triunfo y los Campos Elíseos, en plena Paris, Taret y Johana Avelar de Melgar en su primer viaje como casados…con más de diez años entre amigos, novios y pareja, con una linda bebita producto de este amor, se casaron en un enlace liderado por Lidabel de Mena de Acontecimientos con una colaboración magistral de Fabiola Orellana de la Fábrica de Eventos…Felices “Bodas de Madera”, al mejor estilo del opulento “Oud Wood” de TF, para los Melgar-Avelar.

*.-Entre los elegantes invitados a la boda de Taret y Johana Avelar de Melgar figuraron las bellas Yessenia Reyes y Cindy Navarro, ataviadas de diosas en sutiles “maxies” en tono salmón, atuendos escogidos para el ramillete de damas de honor que lucieron fabulosas…los hermanos Tito y Nicky Mena…los hijos de Moncito fueron parte de los honorables invitados.

*.-Mañana será un día de gratas impresiones para la bella socialité Denisse Werner, quien amaneció de plácemes y recibiendo buenos deseos por parte de sus familiares y múltiples amistades…una exquisita soltera de altos quilates y muchos atributos…muy apreciada en varios círculos sociales de esta ciudad…¡Nació en pleno 11, primer número maestro!

*.-Espléndidamente bella a sus más de seis décadas de vida, así luce la encantadora dama de sociedad Bárbara Hernández de Quintana, quien celebró en familia su efemérides…en una íntima velada organizada por sus apuestos hijos: Jorge, José, Fernando, Astor y Carlos, con sus respectivas esposas, fue posible el primer convite del año de los Quintana…#Blessings.

*.-También celebra doña Jenny Navarro de Ochoa, quien aún cultiva esas amistades de su época de colegio y de trabajos anteriores…Se unieron vía web al ágape: Viena Baide, Soraya Saybe, Ivonne Chahín, Lupita Jaar, Geraldina Caballero, Sarita Cabrera, Marisol Haylock, Rosa María de Naranjo, Estercita David, Soreya Canahuati, entre otras ladies…Felicidades.

*.-Como pueden apreciar, todos los capricornio que cumplieron en diciembre y los que van de enero, poseen muy buen colágeno, elastina, fibronectina y demás nutrientes para una piel de infarto…virtud que añejan con el tiempo, porque a los “Capri-Capri” raras veces se les nota la verdadera edad…¡Como los buenos vinos!…¡Así o más exquisitos!

*.-Las familias Montoya & Núñez vieron cristalizados los sueños de amor de sus hijos, luego de más una década de idilio…nos referimos a los enlaces civil y religioso de Melvin y Anabel Núñez de Montoya…quienes siguen cosechando felicitaciones por esa esplendida unión, celebrada en los jardines del Hotel & Finca Las Glorias en pleno Lago de Yojoa.

*.-Nuevamente Lidabel Sánchez de Mena y su equipo de genios de la firma Acontecimientos, se volaron la barda en planeación, organización y montaje de un evento en exteriores y de día mis amores…con todos los protocolos de bioseguridad por la contingencia sanitaria que aún nos abate vos…enlaces de antología realizados en tiempo y forma…#Blessings.

*.-Febrero es cuando…después del Día de la Virgen de Suyapa, todas las fechas son buenas en el mes del “amorzt”…a sentarse con tiempo buscando la gente idónea para el enlace de sus sueños…En este 2023, Año Chino del Conejo de Agua, su vida puede cambiar 180 grados…Ya saben el dicho: “en un año suceden tantas cosas”…¡Agárrense!

*.-Y nos agarramos fuerte de este sillón de Elements porque aparece como espuma saliendo del mar: Vidajena…tan subyugante y esplendida como el mismo año nuevo…portando las ultimas prendas casuales de Almacenes El Record y destilando “Vanilla Diorama” de Dior, que con ese “lookete” Backstage de la misma marca, sella su imagen de glamour.

*.-Vida nos invita desayunos de Denny’s, empujados con esos postres y café de Welchez…también nos convida frutas, verduras y demás fiambres de la exclusiva charcutería que nos ofrece Supermercados La Colonia…Mi amiga viene esplendida porque también nos trae tamales y herraduras de piña de La Moderna…¡Mucho con demasiado!…Que Dios te de más.

*.-A comer, esconder y repartir entre los presentes, antes que venga el Grimorio con sus dietas lapidarias de inicio de año…jijijiji…Vida nos saluda con “besitos de trapo” (porque seguimos usando tapa bocas) y aun asi sentimos ese opulento perfume de Dior…otros que “atesora” mi amiga para este año es la colección de Armani Prive, entre ellos “Musc Shamal”…¡Esas gemas las necesitan en su vida para este 2023!…#Pilas.

*.-Mientras Petra reparte y comparte ese arsenal de comida, pasamos al living con Vidajena, quien cuelga su finísima cartera Kate Spade (indispensables en todo outfit de la refinada dama Nancy Yacaman de Handal)…Las deja caer en este seccional de Ashley y a pierna cruzada y batiente, mi amiga nos trae los últimos chismes del Miss Universo.

*.-Sus ex comadres, con las que se paseaba en Miami y la que la llamaban “Mi guerita consentida” (para bajarla en aparentes compras que nunca le pagaron) y cuando se reencontraron en NOLA, le paraban la cara para no pagar las supuestas cuentas…Hicieron potrero en el apartamento que habita Rodríguez en la Capital del Sol cada vez que llegaban y se les antojaba todo…#WTF.

*.-Bueno, si la chapina hasta enemiga dicen que es de la catracha, sin hacerle nada la nuestra, solo porque brilla y destaca…tanta inseguridad para evitarla en fotos y videos…#Santisimo…Dicen que la chapina la evita al máximo y anda con una cara tan descolocada que no disimula a cuadro…¿Tanto así?…A demás la ponen en contra con otras potencias latinas…¡Esta edición está salpicada de muchas envidias e hipocresías!

*.-Rebeca es muy dulce e ingenua por su misma juventud e inexperiencia en estos concursos…claro que se sintió dolida y triste, pero lo supero haciendo otros grupos con el resto de candidatas…Honduras sigue brillando con muchas barras de catrachos que la apoyaran en la noche de las preliminares donde llegaran los gemelos López desde Miami y otros tantos catrachos que viven en Nueva Orleans y otros estados cercanos.

*.-La competencia este año esta encarnizada…vienen muchas sorpresas y otros tantos batacazos, hasta con la reina saliente…una noche de elección y coronación, impredecible y eterna, que dejara al planeta con la jeta abierta…La nueva dueña es tailandesa y llega con nuevos planes para el concurso: cambios, novedades y transformaciones de hasta 180 grados que dejaran al mundo impávido en esas butacas…¡El MU jamás será igual!

*.-Según Vidajena y el tercer ojo del Grimorio…la más completa de todas las potencias es Colombia, seguida por Puerto Rico que es “mucho con demasiado”…se dice que cada vez que estrenan corona el cetro lo gana una latina…y EEUU siempre ha sido tierra fértil para el triunfo de las hispanas…Venezuela es bella, dulce, fina e inteligente…¡Segura finalista!

*.-Perú gusta mucho a la dueña del evento, la vemos más top model, bohemia e influencer, que reina para el cetro…pero en el Miss Universo todo puede suceder según el perfil que anden buscando este 2023…Si la elección es limpia debería de ganar Colombia, aunque Tailandia llego más que producida, glamurosa y costosísima…Los Thai tienen sed de corona desde long time ago y la dueña es de esas tierras…#Surprise.

*.-La filipina es otra potencia de Asia a vencer…ni parece filipa con tanto que le hicieron…luce más como latina con ese rostro a lo Demi Lovato o la misma Dua Lipa…Vietnam,Tailandia y Filipinas van para el baile por Asia…La revelación de este año es Bahrain: imponente, lujosa, bella y con un rostro cuasi calcado al de Sophia Loren en su juventud o al de Galilea Montijo…Por Europa brillan: Italia, Malta, Alemania, Polonia y Rusia.

*.-Dicen que la italiana llega bien “armada” con un lujoso vestuario de Roberto Cavalli…uno de los tops que vistió a Riyo Mori en CDMX-97 junto con Gucci y D&G…¿Cuál de esas prendas fue la que la nipona le presto a Wendy Salgado y que la capitalina aún conserva como reliquia y recuerdo?…Polonia sigue brillando con sus reinas…¿acaso nuevo director?…Lastima que la dejaron pegada en el Reinado del Café….#WTF.

*.-Entre las mulatas de fuego que le ponen sazón al caldo del concurso se imponen por su belleza de ébano: Puerto Rico, Camerún, Ecuador, Jamaica, Trinidad & Tobago, Sudáfrica y Nigeria…EEUU y Curacao con su piel canela ultra fina también gustan mucho…Por Centro América solo Honduras y El Salvador brillan con luz propia con sus respectivas bellezas y personalidades auténticas, reales…¡Honduras merece clasificación!

*.-Según las cartas de Grimorio…mira dos rubias, una dulce morocha y una asiática en la gran final…muchísimos batacazos en las semifinales, más que otros años (80% clasificadas serán batacazos)…¡Se quedan pegadas por intrigantes y mal vibrosas dos potencias latinas, favoritas y vecinas entre sí!…Una noche salpicada de sorpresas, confusión, polémica, sin sabores y de un gran hit histórico…¡Luna menguante y Mercurio retrogrado!…#OMG

*.-¿Desde cuándo no coronan una “Bombshell” (rubia exuberante) como MU?….creemos que la última fue la australiana Jennifer Hawkins en Quito 2004…De ahí solo “morochas” despampanantes…¡Perú tiene 66 años que no se ciñe esa diadema!…¿Sera acaso este sábado 14 su gran noche?…Ese cetro esta entre: Colombia, Venezuela, Puerto Rico y Perú…#SinTramoya.

No se pierdan el Miss Universo por el canal de su preferencia y que no les extrañe que las próximas sedes sean en Tailandia y lo conviertan en un certamen kilométrico, como esos que se estilan allá por Asia…El sábado es “cadena nacional” apoyando a la Miss Honduras más proyectada, bella y clasuda…Desde ya sigan votando por Rebeca…La “Girl of Now” de Elie Saab ya hace historia…#TalCual…Ya saben que los queremos en P!#$%&.