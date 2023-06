Chicha y Limón martes 13 de junio de 2023

Photo Credit To Marie Kawas de Fajardo, Any Abufele, Julia Morales y Nolly Montalvan.

MARTES 13!!…y con luna menguante…#FuegoMaria…Siguen en tendencia en la society: la regia boda Fuschich-Gamero…Los Seniors 23 de La Gran Comisión se despiden de sus aulas de clase…Glamurosos cumpleañeros…Chismes ardientes como el clima y para colmo sin energía eléctrica…Brindis por efemerides inolvidables…La gala de garaduación de la EIS a la orden del mes…La Feria Juniana arranca motores…Hoy recordamos a Tricia Yanez como una de las soberanas mas bellas y queridas de SPS…y mas “bodones” en el horno de la ciudad.

*.-Una de las alianzas sentimentales mas esperadas del año se acaba de concretar: la boda de Basilio Fuschich y Susana Gamero…que convoco a media dinastía progreseña de los Buschich-Gamero & Hawit en pleno San Pedro Sula…Los ahora esposos son hijos de Basilio Fuschic y Jessica Abufele, padres del apuesto Basilio…mientras que Sussie es la amantísima hija de don Abel y Liseth de Gamero…Honorables familias de Honduras.

*.-Con detalles, tonos y esa ambientación propia de esos lados del planeta y no dudamos que los tortolos se den una escapada por Turquía, Marruecos y Egipto luego de su periplo por varias capitales europeas…disfrutando el casi verano que ya calienta esas latitudes del orbe…¡Hasta el fabuloso ajuar de Sussie venia firmado por celebre genio del diseño libanes: Zuhair Murad, decían a soto voce!…¡Lucio bellísima!

*.-Tanto la iglesia María Reina del Mundo como Losa Napoleones del Copantl, lucieron magistrales gracias a la experiencia, buen gusto y talento de la creativa Susana Prieto…quien supo plasmar en una esplendida realidad los gustos de Susana Gamero y su madre Liseth: un rincón de Marraquech en San Pedro Sula….¡Una vibrante puesta en escena!

*.-La casa hotelera supo satisfacer los exigentes paladares de los oferentes y de todos los presentes en general, con un catering digno de la realeza mis vidas…desde las entradas, banquete, bar hasta los postres y demás ricuras para el after party…Fungieron como padrinos del enlace religioso Fuschich-Gamero: Hmelet y Yamalat Fuschic…con una pléyade de invitados que dejaron “vacío” El Progreso, Yoro…¡Caravanas enteras!

*.-Encabezaron la lista de elegantísimos invitados a la boda de Basilio y Sussie: los patriarcas del clan, don Basilio y doña Suyapita Hawit de Fuschich, regia en azul la autentica Diva del Café…don Michael Hawit con sus bellos hijos…Jenny de Vitanza, Giselle de Rishmawy…Fanny Hawit…Tatiana Fuschich de Bendeck, bella, esbelta e irradiando mucha luz…la vimos mas renovada que nunca…Jose y Carol Samara…Gerardo y Diana Cardona de Caraccioli….guapísima en rosa mexicano: clase aparte.

*.-La reaparición en sociedad de la bella capitalina afincada en SPS Katia Mejía Reichmann…deslumbrando en estructurado diseño naranja…Yamal y Michelle Meerman de Yibrin, exquisita en una columna nude recamada en negro…la ex Miss Honduras de la family: Olenka Fuschich, muy bien acompañada y destellando en tono salmón…Y un largo etcétera de socialités, entre las nuevas generaciones de la dinastía y los amigos contemporáneos de los esposos…¡Una galería imperdible en este site!

*.-HOY…en el majestuoso auditorio de UNITEC se celebraron los solemnes actos de graduación de la Generación 2023 de la prestigiada Escuela Gran Comisión…y este viernes 16 es la rumbosa fiesta de gala en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl…Los seniors disfrutaron su ultima actividad juntos como alumnos de la institución en un desayuno en el Hotel Copantl, donde nos compartieron emociones y actos venideros.

*.-Luego de la regia boda Fuschic-Gamero…ateliers y demás boutique chic de la ciudad renovaron inventarios para las venideras galas prom…Idem estilistas y make up artists andan de “correr” adquiriendo todo lo que requieren para embellecer graduadas, madres y demás damas de la familia de los senior…¡No se la van a acabar todo Junio y parte de Julio!

*.-Y una exquisita joven que más que estilizada, lucio bellísima en sus dorados 15 es Izzie Sabatovich Rivera…quien ataviada tal y cual princesa de Disney, en majestuoso traje corte royal, con escote palabra de honor en rosa chicle…festejo con los suyos su debut en sociedad…El recinto elegido fue el Salón Emperador del Hotel Copantl…Una tierna puesta en escena donde la “mistress” Sonia Pineda se lució superando expectativas.

*.-Izzie es hija de Patrick Sabatovich, Norberto Morillo y Eva Rivera, quienes brillaron en la planificación del ágape junto a la misma Sonia…convocando a familiares procedentes de Brasil, EEUU y otras ciudades de Honduras para el debut en sociedad de la bella quinceañera…quien se vio arropada del cariño de sus compañeros de estudio de la prestigiada Saint Peter Academy…¡Una gala inolvidable!

*.-Hoy amaneció de plácemes la dinámica Jessica María Handal López, hija de los estimados Henry Handal y Sonia López de Handal…La ex diva de la facultad de Ingeniería Industrial de la USAP, como toda Géminis, es una experta en comunicaciones donde mueve masas enteras en su centro de labores…A seguir celebrando esos 41 en El Mezzonite…#Kisses.

*.-De plácemes amanece el viernes 16 el altruista y joven empresario, Jacobo Miguel Canahuati Jattín, quien desde ya recibe las numerosas muestras de felicitación de sus amigos, familiares y por supuesto, la generación 1989 del Liceo Militar del Norte…Meza23 en el Club Árabe lo espera en familia…Muchísimas felicidades y que lo pase súper.

*.-Otro galán que este fin de semana arranca con las celebraciones de su onomástico es el polifacético, Rubén Arturo Alemán Bobadilla, hijo de los apreciados Arturo Alemán y la siempre bella Alba María Bobadilla Holh… Se unen a los convites de Rubén, su amada esposa Zobeida Saybe de Alemán con sus preciosos hijos…así como todo el clan Saybe-Handal & Canahuati-Larach donde goza de alta estima por su don de gente.

*.-La dinastía de los Abufele se une al beneplácito de la exquisita dama María Eugenia Luque de Abufele quien el jueves 15 de junio amanece tiernita…ex Reina de la Feria Juniana y una madre fuera de serie que seguirá recibiendo los buenos deseos de sus numerosas amistades esta semana… Su linda hija Jessica María junto a don Fuad consentirá a Doña Maru solo como ella se merece…Bendiciones Mon Guerlain.

*.-La cosa va de exquisitas socialités…este sábado será un día de gratas impresiones para la siempre distinguida y bella dama, Nancy Yacamán de Handal, esposa del honorable caballero don Farid Handal y matriarca de una de las familias más admiradas de la ciudad…Nancy desde ya recibe las felicitaciones de familiares y numerosas amistades en círculos sociales.

*.-Muchísimas felicidades para esta socialité amante de la moda de prestigiados genios de la alta costura como Carolina Herrera, Oscar De La Renta y Kate Spade, entre otras firmas….Bendiciones Nancy de Handal y a celebrar en El Mediterráneo, Tapas & Copas o Hanawa…Siempre chic!!

*.-Si de beldades se trata…la elegante socialité Karla Puerto de Lardizabal se encuentra de plácemes el sábado 17, motivo por el cual su esposo Pablo, hijos y numerosas amistades empezaran a congratularla desde hoy en varios recintos chic de la ciudad…La Cite es la hábitat perfecto para los saraos de este clan…Bendiciones a Karlita de Lardizabal.

*.-No hay Géminis feo y sin encanto dice Grimorio, porque esos hijos de Mercurio en aire, poseen un charm muy particular que seducen con su estampa…ese dulce carisma que irradian cuando sonríen y conversan…Que verbo el de los Géminis: hasta en eso son divinos…#lol.

*.-Y una divina que esta semana celebra su cumpleaños # 39 es la colega, Dunia Carola Orellana Guifarro, la chica que mejor le huelen los Chanel, su firma de suerte… Dunia sin lugar a dudas, ese día almuerza con colegas y cena con su familia en algún mesón chic de su preferencia…#Kisses.

*.-Si de beldades se trata…quien sigue abriendo finos presentes es la ex Miss Honduras Universo, Flor de María García Ferrera, quien acaba de cumplir sus “tiocho” primaveras…más hermosa que nunca la mariana que destaco en amarillo en aquella preliminar del Miss Universo de Chipre 2000…donde llego con escalas en NY, Paris y Atenas Grecia…Una de las reinas más exitosas y consentidas de Eduardo Zablah…#MonCherie.

*.-Otra ex pupila consentida de Eduardo Zablah que apaga velitas de pastel es la caracola Kimberly MacNab…Miss Honduras Mundo 2004 y quien hizo lo que pudo en el Miss Mundo de Sanya China del mismo año…Kim también fue Honduras en el Miss Maja Internacional en Sincelejo Colombia y en el Reinando Internacional del Café en Manizales.

*.-Si de misses se trata…al parecer movieron de sede el Miss Mundo…ya no se celebrara en Arabia Saudita, ahora será en diciembre pero en la lejana India…mientras no se vuelvan a armar los zafarranchos de 1996…donde la Morley y su ejército de bellas salieron “desbarajustadas” del país por las protestas de grupos radicales…¡Pero fue por el traje de baño!…y como ya no se celebra esa competencia…Morley acepto la sede…Yeltsin Almendarez esta más que lista para cruzar el planeta…Quizas se concentren en Londres para luego viajar directo a Nueva Delhi, India…Si de aquí a diciembre el Miss Mundo aún conserva esa sede, claro está.

*.-Abriendo finos presentes y rodeadas de rosas rojas, así transcurren estos días para dos encantadoras damas de la sociedad sampedrana… nos referimos a la Dra. Giselle Downing de Paz, hija de nuestra apreciada Aracely Cano de Downing y esposa del Dr. Carlos Paz.

*.-Al igual que la bella Lic. Yvette Aramendía, ex Primera Dama de San Pedro Sula, una cubana bien catracha, muy apreciada por su carisma, voluntariado y espíritu de trabajo…a quien tenemos un buen tiempo de no verla en la vitrina social…Bendiciones a estas valiosas damas de sociedad.

*.-Quienes celebran sus “Bodas de Lino” en Mérida Yucatán son los apreciados: George y Claudia Flores-McField de Revan, quienes en un junio mejor que este, llegaban al altar luego de cuatro años de relación sentimental…El “reventón” fue en el salón Emperador del Copantl, bajo una planeación, organización y montaje a cargo de Denisse González.

*.-Otros tortolos que brindan por un dichoso año más de casados, es la querida pareja de abogados formada por: Julio y Jessie Margarita Rodríguez de Orellana, quienes cumplen 29 años de feliz matrimonio…“Bodas de Granate” que desde ya celebran con sus hijos…Se une a la efemérides Sandra Navarrete, ex comadre de pasarelas de Jessie.

*.-En algún lugar celebran sus “Bodas de Lino”: Luis Alfonso y Lourdes Merary Echeverry de Peña, quienes forjaron su idilio durante cinco divertidos años repletos de todo tipo de emociones, para luego cristalizar su amor de una forma única: cansándose al mejor estilo “royal” en el remozado templo de Nuestra Señora de Guadalupe…¡Inolvidables!

*.-Esta creativa pareja de jóvenes, luego de su compromiso, se sentaron a idear una boda diferente e inspirados en los enlaces ingleses, optaron por convertirse en realeza para esa noche única en sus vidas: con atuendos, coronas y una decoración majestuosa confiada a la experta María Dolores Uclés de Rápalo de Casa Jardín y Más…¡Felices cuatro años de casados!

*.-Otra linda pareja de tortolos que siguen tan enamorados como el primer día que se conocieron son Edwin y Larissa Noriega de Coello, que ya buscan mesón para un brindis muy especial: cuatro maravillosos años de matrimonio… Inolvidable boda organizada por Stephanie Letona y decorada por Jackie Cabrera…Fiestón animado por La Versatil.

*.-Este fin de semana arrancan las celebraciones de cumpleaños para una dama muy especial: Vivian Giacoman de Martínez y sus amigas lo saben…por su parte, el querido Miguel “Mike” Canahuati sigue recibiendo el beneplácito de su familia y sus más allegados por su cumple…Su carisma los rejuvenece cada día amigos…porque lucen esplendidos…#Blessings.

*.-Esta semana celebran su sexto aniversario de bodas los bellos jóvenes de la sociedad sampedrana: Mario y Jennifer Casco de Castillo…como olvidar ese intimo enlace oficiado en el altar de la iglesia María Reina del Mundo, entre finos lienzos y todos iluminados por elegantes velas aromáticas…una sublime creación de la talentosa Susana Prieto….¡Idílica!

*.-Mario y Jennifer, son hijos de los honorables matrimonios formados por: Carlos Alberto Casco y Merceditas Zelaya de Casco…y de los apreciados, Mario Antonio Castillo y Aracely Bueso de Castillo… Esa luna de miel por la Polinesia y el Lejano Oriente fue toda una travesía de amor…A brindar por esas “Bodas de Hierro”.

*.-Dos parejas más recuerdan su cuarto aniversario nupcial: Abraham y Rosy Lisbeth Portillo de Aguilar, quienes se unieron por las leyes cristianas en la iglesia Cristo Ebenezer con posterior banquete en el salón Omoa del Copantl…También, Eduardo y Claudia Patricia Mendoza de Aguilar quienes se juraron amor eterno en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa con banquete en los jardines del Hilton Princess…By Fabiola Orellana.

*.-Josué Cover cumplido años el domingo y recibió varios pares de zapatos de regalo…¡Calza 14 chicas!…o sea que es de 7…¡Dichosa pareja!…#lol.

*.-Quienes siguen recibiendo las congratulaciones de sus círculos más cercanos por su onomástico son: Nelsy Marie Bográn, bella hija de Oscar y Nelsy Bográn…Idem el carismático William Hall, hijo de la apreciada dama María Elena Micheletti, hermano de Wendy Hall y esposo de la bella Ligia Noriega…Para ellos van nuestras felicitaciones y mucha vida más.

*.-Muchas felicidades a Orlando Lemus y Enma Interiano que cumplen cinco años de matrimonio “Bodas de Sándalo” …Como si fue ayer recordamos su boda realizada en la Iglesia Reformada en Villanueva ante 600 invitados donde Scarleth y Lidabel de Mena de la firma Acontecimientos se encargaron de remozar los espacios en tono pastel.

*.-También, recuerdan sus “Bodas de Madera” la linda pareja formada por: Christian y Bessy Salgado de Murillo, quienes luego de ocho años como amigos y compañeros de labores, oficializaron su compromiso nupcial en el capitalino restaurante La Cumbre…2nd Home de los seniors capitalinos…¿Seguirá siendo propiedad de don Hans Bruchmann?

*.-Con una relación tan sólida y con esa maravillosa vista de Tegucigalpa, el SI era un rotundo éxito en ellos…Se casaron por el civil en el Club Hondureño Árabe y por la iglesia en Tegucigalpa…Un 2018 inolvidable para los Murillo-Salgado…#Blessings…cinco años de feliz vida matrimonial y los que faltan…¡A seguir brindando con champagne!

*.-Unas “Bodas de Cobre” que se vienen “cocinando” desde que arranco este 2023 es la que aquilatan nuestros amigos Hernando y Virginia Samper de Moreno…Avemaría será el recinto donde brindaran por 32 maravillosos años de casados…Los Moreno-Samper desde ya reciben las bendiciones.

*.-¿Celebraran este año Miss Tierra Honduras?…de plano mejor seleccionen a Zuheylin Clemente con proyecto Plantaton HN y bien asesorada por Caballero Leiva con vestuario de varios genios del diseño…Unas semanas a full pasarela y dicción y a brillar en Filipinas.

*.-Mientras tanto…por estos lados del Valle del Calore al parecer no se piensan cumplir las “cabañuelas” de Junio…ya que el sexto día del año llovió copiosamente en SPS…al menos toda la mañana y parte del mediodía…La people anda histérica, entre los apagones, el infernal calor y para rematar recortes en el servicio de agua potable en muchos sectores de la ciudad…entre ellos los de mayor actividad comercial…¡Tamos fritos!

*.-Mucha gente sale como cohete de sus casas, en busca de su propio oasis…los que pueden “emigran” con toda y prole para las piscinas de los hoteles más chic de la ciudad…y hasta el Club Hondureño Árabe…aunque solo lleguen a consumir lo básico…todo sea refrescarse…Hemos visto varias madres de familia con sus hijos y full mochilas de colegio: llegan, se instalan, comen algo, hacen tareas y a bañar de lo lindo en la alberca.

*.-Estos meses es donde prevalece la tendencia en look “menos es más”…tanto en ropa ligera como en maquillaje y demás arreglo personal…las “grandes producciones” se hicieron para ocasiones especiales como las galas prom…resto del día podemos andar hasta sin chones…jijijijiji…damas en short, top o minisetas sin mangas o a tirantes…sandalias y listas mis bellas…hidratante y filtro solar…#Voila.

*.-A pelo recogido en moño o coleta…porque eso de andar con el pelambre suelto con estas calores exaspera a millón y no dura el pelo limpio…no sean cuñas y laven ese pelo día de por medio como mínimo…unas por “conservar” tinte y look lo lavan cada tres días…¡Puercada aparte!…Todos los pelos sudan por segundo ladies….¡Hasta las que se depilan y quedan más lisas que semilla de zapote!…Así como se cuidan sus zonas nobles es todo su body reinas.

Aun las que llevan “Vida de Freezer”…esas que viven, trabajan y se mueven solo en aire acondicionado…igual sudan aunque no lo sientan a chorros mis reinas de la desidia…Igual el baño 3 veces al día es una obligación esta temporada…más antes de irse a la cama luego de un arduo día de labores: todos a la regadera…Hasta la próxima entrega mis amores ya saben que los queremos en P!”#$%&.