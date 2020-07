Chicha y Limón martes 14 de julio de 2020

Photo Credit To Una foto del recuerdo Emilio, Widad, Arwa y Eduardo Canahuati

¡MARTES DE 15!!… Aunque mañana es esa fecha, algunos suertudos celebran desde hoy ese depósito… y como antes de cada pago quincenal: cae uno que otro chubasco celestial… Celebro en casa su cumple la especial dama Margarita Kawas… Efemérides de antaño con brindis de hoy… Chismes empresariales: mañosos que se declaran en quiebra para no pagar prestaciones y se reinventan con otro nombre… Los que ya se despiden… Mercurio ya está directo pero la luna en menguante… #OMG.

*.-En la intimidad de ese lindo hogar que forma con Roberto Tejada, apago las 59 velitas de su pastel la estimada socialité y amiga Margarita Kawas, mas adorable que nunca, con ese cálido trato que le da a todos los que tenemos el placer de conocerla… Se unieron al ágape sus hijos: Andrea de Peralta con su esposo Onías e hijo, así como el siempre apuesto Javier Tejada, de quien dicen pronto llega al altar… ¿SERA?… Muchas felicidades Margarita Kawas.

*.-De nuestro “Baul de los Recuerdos”, hoy rememoramos unas de las bodas más románticas del 2019 y cuyos protagonistas se disponen a celebrar en casa con sus más cercanos… esas “Bodas de Papel” que los mismos esposos deciden en qué tipo de papiro escriben su historia de amor: crepe, kraft, couche, tissue, seda, bond, carbón, estraza, china, repro, celofán o mache, ETC… Gabriel Arturo Rodríguez y Miriam Johana Enamorado de Rodríguez.

*.-Los Rodríguez-Enamorado… se unieron por la vía religiosa en una emotiva homilía nupcial oficiada en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa, por el padre Henry Asterio Rodríguez, hermano del novio, quien enfatizo varios puntos de la misa, ya que lo conocía mejor… jijijijij… el banquete de esponsales se celebro en tiempo y forma en los salones Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel & Club Copantl… Todo con el buen gusto de la pareja.

*.-Ambas estancias, delicadamente ornamentadas por Jackeline Cabrera, bajo la tutela de Alexandra Lockmer, quien planeó, organizó y cuidó cada detalle de la boda Rodríguez-Enamorado en todo momento… Los Salones Napoleón lucieron como nunca, con esa monumental puesta en escena digna de una película: la opulencia del plata se fundió con lo neutro del gris.

*.-Reflejando destellos de glamour en espejos sutilmente dispuestos como bases para los centros de mesa… Todo en armonía con la finísima mantelería a tono con los lienzos, que tapizaron de elegancia y sobriedad los espacios, donde emocionados invitados chocaban sus copas para el brindis… un escenario digno de una película o serie de Netflix…¡Espectacular!.

*.-Como centros de mesa, coronaban cada atmosfera, inmensos arreglos de flores blancas que compartieron protagonismo con el más puro amor profesado por Gabriel y Johana de Rodríguez… flora que cautivó desde la misa de esponsales en la iglesia, enmarcada con el follaje imperante hasta en el verde musgo de los atuendos del ramillete de damas de honor… todas preciosas… Y que también se unen a los brindis por ese primer año de amor.

*.-Los ahora esposos son hijos de las respetables parejas formadas por: Henry Asterio y Miranda Romero de Rodríguez, padres de Gabriel; y Aarón Enamorado y Maritza Ayala, padres de Miriam Johana… pareja de enamorados que tuvieron el honor de ser apadrinados por Adalberto y Astrid de Casco… Por ahí vimos tan regia como siempre a la Designada Presidencial María Antonia Rivera, divina en negro… Bendito hogar Rodríguez-Enamorado.

*.-Quienes siguen tan felices como el primer día que se conocieron son los especiales: Orlando Josué y Karen Dariela Fajardo de Valenzuela, quienes ya planifican con sus respectivos padres, una cena para celebrar su primer año de casados… A fines de Julio, los Valenzuela-Fajardo recuerdan su noviazgo, despedidas de soltería y esas mágicas uniones de las cuales fuimos testigos, porque no hay ágape sin Farah La Revista… Esperamos ese baby shower.

*.-Para tal fin, un nutrido grupo de damas congratularon a Karen Dariela con una amena recepción pre nupcial en el salón Trujillo del Hotel Copantl… la temática escogida por las oferentes fue la siempre exótica cultura hawaiana, con el vibrar de sus colores, la vistosa floricultura y el sabor tropical, todo lo anterior enmarcado con la solemne alegría propia de ese estado de la USA.

*.-Y con impetu catracho fungieron como oferentes de ese ágape: Jessica Martínez y Mercedes Oseguera, madre y suegra de Karen, respectivamente, quienes cuidaron cada detalle de la celebración que contó con el menú y apoyo logístico del Copantl… con una primorosa estación de dulces de Cookie House… Orlando Josué y Karen Dariela, desde ya ultiman detalles de bufet y postres para conmemorar sus “Bodas de Papel”… ¡Bendiciones amigos!

*.-Quienes siguen celebrando en familia sus primeros dos años como esposos son los guapísimos: Gustavo Adolfo Guerrero y Neyde Landa Blanco de Guerrero, quienes por estas fechas del 2018 departían con mucha pompa en su enlace que congrego: familiares, amigos y compañeros de labores en una rumba sin precedente que aún se recuerda… Fotos y videos que la pareja atesora para la celebrar sus “Bodas de Algodón”, pero no cualquier algodón de botiquín, estas bodas son de algodón pero de feria: AZUCA…#Kisses.

*.-Los ahora esposos son hijos de los estimados matrimonios formados por: Francisco Guerrero y Mirna Mendoza y Antonio Landa Blanco y Doris Elena García de Landa Blanco, quienes lucieron impecables para el enlace de sus hijos, que a la vez, unió a dos familias de renombrada honorabilidad… Neyde Jane lució preciosa con ese majestuoso ajuar de David’s Bridal y Gustavo Adolfo, más galán que nunca con ese traje formal con detalles ascot.

*.-Ambos derrochaban amor del bueno en cada mirada, cada sonrisa y cada beso… Inseparables de mesa en mesa en el Club Hondureño Árabe, donde se celebró con globos y al ritmo de carnaval, el banquete de bodas que congregó a ambas familias y cercanas amistades de los Guerrero-Landa Blanco & García… Una pareja tan apreciada como admirada por su carisma.

*.-Bien elegantes bailaron en la boda de Gustavo Guerrero y Neyde Landa Blanco: Leonardo y Karla de Guerrero, la escultural Claudia Fernández, bella en rojo; tono con el que también brillaron esa noche de Julio las guapas: Karla Pérez, Andrea Godoy, Cindy Posas y Camila Alvarado… Otros glamurosos en esa regia recepción fueron: Mike y Melissa de La Cruz, Heidy Aguilar, Ivo Frazer, Marlon Menocal, Larissa Guerrero, Alejandra Posas, divina en dorado.

*.-Le sacaron brillo a la pista: Melissa Barahona, Hugo Orellana, tan galán como siempre; Julissa Miranda, la suertuda del ramo y la reaparición en sociedad del Rostro Revlon: Mirna Lidieth Pérez Chévez, quien llego guapísima en azul cachureco y del lado de su bella hija Stephanie Pineda, hija del técnico Jorge Ernesto Pineda… La mejor de las dichas para Gustavo y Neyde Landa Blanco de Guerrero… Sus redes sociales irradian mucho amor.

*.-Dos años de tiernas travesuras… se estará volando en pocos días la encantadora nenita Alessandra Sofía Hernández Castro, adorada primogénita del joven matrimonio conformado por: Víctor Hernández y Daniela Castro Dunaway de Hernández, quien se vio bien consentida por familiares y cercanas amigas con varios pre maternales… uno de los más sonados fue en el Salón Trujillo del Copantl… A celebrarle a Alessandra solo como ella sabe.

*.- Vidajena abre su “beautypedia”… los “primers” (prebases) más cotizadas del momento son los de: Sisley, Charlotte Tilbury, Sensei, Guerlain, Silk Canvas de Tatcha y ese matificante de YSL que es una maravilla… sin dejar atrás los “concelears” (correctores) de colores de Clarins y esas “magias” de: Jeffree Star, Tarte y Fenty Beauty… En bases, esa de Lancome es una gloria para todo tipo de piel, igual todas las de MAC, YSL y la Luminous Silk Fundation de Armani, favorita de Biby Gaytan, que debuta como youtuber.

*.-En paletas de sombras van campeando las de: NARS, Marc Jacob, Dior… y todas las de Too Faced, Urban Decay y Anastasia Beverly Hills, para uso diario…¿mascaras de pestañas?: las infalibles a prueba de agua de: Givenchy, YSL, Dior, Heroe de It’s Cosmetic, Revlon y esa Lash Paradise de L’Oreal, petróleo puro para sus pestañas… Lucirán como la diva María Félix en sus años mozos… y el rimel mexicano “Corazón” un “must” en Ana Brenda Contreras… Con esas “patas de araña”: ¡hasta la más china luce ojuda!… #lol.

*.-En polvos compactos… esos bronceadores de Clarins, la polvera rosa de los flamingos, es toda una pasada para un look cálido, lozano y saludable… los Terracota de Guerlain no se quedan atrás y que dicen la línea “Velvet Lumiere” de Chanel?… Joyas de la cosmética que necesitan en su vida y que adquieren en Almacenes El Record… en bases de uso diario: Fit Me y Stay 24 de Maybelline están fantásticas por su calidad, ligereza y cobertura… Por cierto, ese “borrador” es uno de los mejores para retocar imperfecciones.

*.-Vidajena puede salir de casa sin: dinero, papeles, tarjetas de crédito y hasta sin calzones, por la terrible calor de temporada… Pero JAMAS sin: perfume, rímel, labiales nude y esas cc-cream fabulosas de It’s Cosmetic…el “must” de Martha Debayle: la muquita más exitosa y bella en Mexico…que “sobrevive” a la crisis de medios en el país azteca, porque su casa radial W Radio ya fue vendida por Televisa a la dinastía Alemán… ¡Clase Aparte!

*.-Dicen que una exótica bailarina de Choloma ha reclutado a 4 agraciadas edecanes para animar reuniones privadas para invitados de altos quilates y en plena pandemia de Covid… Vidajena llego camuflajeada a una de esas partys y nos contó que hasta protocolos de medio pelo practican, un par de edecanes se paran en la entrada de las casas luciendo atuendos muy insinuantes para elevar un poco la temperatura de los asistentes… Otras se encargan de secar las manos con toalla a los caballeros que van al baño… Mientras la jefa de todas se pasea con movimientos cadenciosos moviendo el ombligo a diestra y siniestra… Todo un show el negocio de estas aventadas chicas… juran y perjuran que lo de ellas es un sano emprendimiento.

*.-Seguimos con efemérides del ayer… en esta ocasión recordamos un enlace civil del 2018 de dos jóvenes muy apreciados en la sociedad sampedrana: Dennys y Andrea Venegas de Saybe, quienes se unieron por las leyes civiles del estado de Luisiana en una romántica ceremonia oficiada en el Double Tree Hilton Hotel de Lafayette… hasta donde llegaron miembros de ambas familias, amigos y por supuesto sus padrinos: Jorge y Xiomara Bográn.

*.-Andrea lució un impecable atuendo blanco con cálidos estampados primaverales que expresaban su idílica personalidad y en una fecha tan especial como su boda, lució preciosa la hija de los apreciados Gustavo Venegas y Toty Schrunder de Venegas… Dennys por su parte se decantó por un smoking diurno con camisa blanca… Impecable para ese memorable día.

*.En perfecta mancuerna con un saco en sutil tono humo, fresco y totalmente enamorado de su amada, no paraban de compartir miradas felices e intercambiar impresiones con los asistentes que disfrutaron un banquete ofrecido por el Hilton… La boda religiosa Saybe-Venegas se celebró con mucha prestancia en el 2019, uniendo de esta forma dos familias de reconocido abolengo de la ciudad… ¡Recordar es volver a vivir amigos!

*.-Volviendo a la “Beautypedia” de Vidajena…nos quedamos boquiabiertos con el tip que brindo la youtuber mexicana de Tijuana, Anna Sarelly Vilchez Cornejo, más conocida en su canal como “Anna Sarelly”… de mucho prestigio, acierto y experiencia en el ramo de la belleza… La “amiwa” afirmo que para dar con su tono correcto de labiales o lip gloss NUDE, basta con observarse el color del pezón y de ahí saber que producto va con su tono de piel…#WTF.

*.-Eso está como saber el tono correcto de base para no quedar ni muy clara ni muy oscura…hay que tomar en cuenta el tipo de producto, porque la mayoría a los minutos, se “oxida n” en la cara reflejando un tono más tostado… Hagan como la mente brillante de Lancome: Lisa Eldrige, que se prueba las bases deslizándolas de la mandibula hacia el cuello… cuando se funde en un mismo tono en ambas zonas, acertaron con la de su tipo de piel.

*.-Otra “reina del achiote” es Rihanna con su firma Fenty Beuty: un amplio espectro de colores y texturas para todo el “mundazo” y para toda ocasión… La Ri-Ri cuenta con más de 40 tonos de bases para todos los tipos de pieles: desde la africana más oscura hasta la rusa más caucásica…#WAO…La damita que no encuentra su tono en ese relajo de bases es porque es daltónica, anda muy estresada o de plano es marciana.

*.-Despedimos online a Vidajena para saludar a Grimorio, quien lleva minutos esperando vestido de negro, como la muerte… jijijiji… Arranca con su amiga la luna gatuna que el domingo paso de llena a menguante: la mejor para detox, rehab, electroshock y hasta exorcismos…hasta para purgar a la familia… la fase de la depuración total de todo y de todos, hasta de redes sociales donde abundan los pesquisones, pasivos y traicioneros… jijijji… #lol.

*.-Mercurio paso de retrogrado a directo y en Cáncer, a quienes les sigue lloviendo sobre mojado con esa orgia de planetas retrógrados encima de ellos… la sombra post-retrogradación de Mercurio se extiende esta semana y parte de la otra, revolcando los escándalos ya existentes: Invest-H y la diplomacia internacional se sacude… sumado a los dos pasados eclipses que estremecen geología y clima… Julio viene cargado de sustos y bochinches.

*.-En general, los bien nacidos en este séptimo mes del año son personas tranquilas y muy equilibradas, con sus 7 chacras bien balanceados en todo aspecto… igual de la noche a la mañana le sacan cada susto a familiares y amigos en materia de salud o amores, que dejan al gentío que los conoce perplejos… lo anterior sin buscarlo estos hijos de la luna o el sol… En Julio reinan las cartas: el 7 de copas y el 7 de bastos… Suertudos donde los vean.

*.-Los “Julios” que nacieron entre el 1 y el 21…son personas altamente sensibles, al borde del llanto, por algo a todos los Cáncer les llaman “Los llorones del zodiaco”… mártires del bullying en su infancia… súper hogareños y buenas personas… Entre el 22 y 31, la cosa se pone más intensa, esas aguas empiezan su ebullición hasta convertirse en lava de volcán jodido…jijijiji… ¡Fuego María!… porque ya son leones: ¡la fiera ruge!

Ya saben la máxima: “antes de un cumpleaños: todo se revuelca y todo se descubre”: salud, trabajo, amores y familia… ¡stress total!… tanto los Cáncer como los Leo lo saben por estas fechas…Cierra Grimorio con una fragancia para esos Géminis que andan “descocidos” por dinero: Jardín Exclusif de Mancera, el clon súper mejorado del carísimo Erba Pura de Xerjoff… A seguir orando mis amores porque la cosa se pone color de hormiga en Julio y Agosto… Cuídense mucho mis vidas ya saben que los queremos en P!”#$.