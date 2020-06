Chicha y Limón martes 16 de junio de 2020

¡BUEN MARTES!!… El gentío anda revuelto en la Torre de Babel… Hoy cumple años el apuesto y joven empresario Jacobo Canahuati y mañana la distinguida dama Rosamaria Medina Tomé… Fechas memorables para un emotivo brindis… Varias parejas están que se les quema el dulce por llegar al altar… Este y otros cotilleos de sociedad con nuestros frikis… Los seniors 2020 ya reciben sus títulos: varios se disponen a volar pronto… ¡Empezamos!

*.-Los liceístas de la promoción 1989 se unirán en buenos deseos para uno de sus mejores compañeros: Jacobo Miguel Canahuati Jattín, quien hoy está de plácemes… a la efemérides se une su guapísima hermana Catherine Canahuati de Handal, su padre Taufic Canahuati y las numerosas amistades de Canahuati-Jattin… Desde la USA su hermana María Lourdes, sus sobrinas y su amiga Melissa Sarmiento le desea lo mejor de lo mejor para Jaco… ¡Congratulaciones!

*.-Las marianas del 73 son otras que mañana congratulan a una de sus ex compañeras y amiga: Rosamaría Medina Tome, dilecta esposa del empresario José Hernán Ayala Fajardo… Los Ayala-Fajardo & Medina-Tome residen en El Zamorano y eventualmente se deslizan por esta cálida ciudad donde radica su hija María José de Gamez… Mientras que en la Zona Central se unirá a los ágapes de Rosamaría su hija María Fernanda de Erazo.

*.-26 años de puro amor… están celebrando por estas fechas la joven pareja de brillantes abogados formada por: Julio Orellana y la ex modelo de El Descuento, Jessie Margarita Rodríguez de Orellana… una fecha muy especial en el calendario familiar a la cual se unen sus 8 guapísimos hijos… varias de ellas ya despunta en belleza como su madre… Suma en felicitaciones Sandra Navarrete: amiga, comadre y colega de pasarelas de Jessie… #Blesssings.

*.-Quienes celebran sus “Bodas de Papel” en algún rincón del mundo son los simpáticos: Luis Alfonso y Lourdes Merary Echeverry de Peña, quienes luego de cinco años de tórrida unión libre, vinieron a Honduras expresamente a casarse como lo habían soñado… ataviados de “royals” en una puesta en escena súper original… El padre Luis Alfonso Amador los unió en la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe con banquete en el Club Árabe… ¡Felicidades!

*.-Dos parejas más, recuerdan su enlace celebrado en el 2019: los ginecólogos de la sociedad porteña Jimmy y Aylin García de Salinas, quienes brindaron en una gala planificada por Ruth Azucena Pérez en un reciti chic de la city… Edwin y Larisa Noriega de Coello, son otros que conmemoran sus “Bodas de Papel”, enlace organizado por Stephanie Letona… Bendiciones amigos.

*.-El apreciado amigo y carismático empresario, Miguel “Mike” Canahuati, es otro de los dilectos cumpleañeros que sigue celebrando… El querido hijo de doña Martita Larach de Canahuati, festeja su cumple por estas fechas… Jorge Shibli, María Teresa y Ruth Marie Canahuati de Sabillón, brindan por muchos años más en la vida de Mike, que goza de alta estima en todos los círculos de la sociedad nacional… el mejor de los éxitos para este gentil amigo.

*.-En el marco de una romántica cena, muy familiar por cierto, celebran su tercer aniversario de bodas los bellos jóvenes de la sociedad sampedrana: Mario Castillo y Jennifer Casco de Castillo… como olvidar ese intimo enlace oficiado en el altar de la iglesia María Reina del Mundo, entre finos lienzos y románticos espacios iluminados por elegantes velas aromáticas… una sublime creación de la talentosa Susana Prieto, quien se lucio con el ágape.

*.-Mario y Jennifer, son hijos de los honorables matrimonios formados por: Carlos Alberto Casco y Merceditas Zelaya de Casco, y de los apreciados, Mario Antonio Castillo y Aracely Bueso de Castillo, quienes se unen al jubilo de sus “Bodas de Cuero”… Esa luna de miel por la Polinesia y el Lejano Oriente fue toda una odisea de amor… Congratulaciones y que sigan esos brindis.

*.-Nos cuenta Vilma-Atraca… que “ni sombra” del concurso “Mexicana Universal” por TVAzteca, que por estas fechas eligen a la representante de México al Miss Universo… justa mundial con sede y fecha aun por definir a inicios del 2021… Según expertos, los dueños de la franquicia ya dieron el visto bueno a los directores nacionales para enviar a la virreina o primera finalista del 2019… en México sería la socialité regiomontana Claudia Lozano.

*.-Si de “misses” se trata: a la ex Nuestra Belleza México 95-96, Vanessa Guzmán, le está lloviendo “sobremojado” por sus ex compañeras Cynthia Klitbo y Violeta Isfel, quienes vociferan horrores de la ex compañera de nuestra Jazmín Fiallos en el Miss Universo de Las Vegas 96… donde gano Alicia Machado y donde Guzmán fue todo un batacazo… De arrogante, soberbia y pedante, no bajan a la actriz que dicen es de sangre pesada con todos.

*.-Suman y siguen las “Bodas de Papel” en SPS… Vidajena tuvo el privilegio de presenciar en el 2019 un enlace muy romántico: la boda de Claudia Patricia Mendoza Mejía y Eduardo Aguilar Henríquez, quienes luego de un año de compromiso, se juraron amor eterno en el emblemático altar de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa… la postboda se celebró en los jardines del Hilton Princess, con un montaje rustico-chic a cargo de Fabiola Orellana, de La Fabrica de Eventos…¡Llovieron las bendiciones!… Muchísimas Felicidades.

*.-Otra joven pareja que sigue recordando sus “Bodas de Cuero”, son el sampedrano Farid Handal y la bella ceibeña Mónica Hernández, quienes hace exactamente tres años, se unieron por las leyes civiles y celebraron con una recepción muy elegante en San Pedro Sula… Los ahora esposos Handal-Hernández, son hijos del distinguido matrimonio formado por don Farid y doña Nancy Yacamán de Handal y por la reconocida pareja de la sociedad ceibeña, Luis y Magda de Hernández… ¡Felicidades!

*.-Recuerdan sus “Bodas de Algodón” la linda pareja formada por : Christian y Bessy Salgado de Murillo, quienes luego de ocho años como amigos y compañeros de labores, oficializaron su compromiso nupcial en el capitalino restaurante La Cumbre…con una relación tan solida y con esa maravillosa vista de Tegucigalpa, el SI era un rotundo éxito en ellos… Se casaron por el civil en el Club Hondureño Árabe y por la iglesia en Tegucigalpa… Un 2018 inolvidable para los Murillo-Salgado…#Blessings.

*.-Sultán Pasha Attars… es una mística firma de perfumes nicho recién descubierta por Grimorio y cuya nariz privilegiada para esos aromas es el famoso hindú Sultán Pasha… ha formado todo un emporio de aromas entre la nutrida colonia de la India en Reino Unido, donde fabrican estos perfumes en su mayoría con notas holísticas y gourmand… pero su empaque es único para todas las fragancias: la icónica “candelita chorreada”…(sin albur)… Perfectos para purificar el aura y destapar chacras en estos tiempos difíciles… #OJO.

*.-De esa firma mágica, se desprende “Pure Incense” con notas magnificas y únicas en un solo frasco: Incienso, mirra y copal… todo un sahumerio de catedral en ese impactante frasco… Otro mundialisimo es “Malaga Santa” de Ecuacion Natural…Seguidos bien de cerca por los bestsellers de Acqua di Parma: “Sándalo” y “Mirra” … Tom Ford no se queda atrás con su “Santal Blush”… Ni se digan: Ermenegildo Zegna, Jo Malone y los aceites de doña CH.

*.-Si de este friki se trata… nos escribieron solicitándole más fragancias asequibles, porque las ultimas que le recomendó a los Aries son “carísimas de Paris”…jijijiji… Obviamente probarlas primero en decants, samples o esos “discovery sets” que ofrecen portales como: Lucky Scents, Yuniqu y Scents Events… Por cierto, la web de Mancera tiene esas cajitas maravillosas de 5 viales de 5 ml c/u, distintos aromas, por solo 55 euros… ¡Ideal para probarlos!

*.-Y para los Aries pichirres: “360 Red de Perry Ellis”… tan refrescante como deliciosa y asequible mis amores… clásica de inicios de siglo XXI… emblemática de los colegiales de ese 2000…porque a fines de los 90’s campeaba a millón en la city la siempre clásica Tommy de Tommy Hilfiger… ¿la recuerdan verdad picarones?…mientras que en los dorados 80’s, “jefeaba” los centros de segunda enseñanza una oscura y potente: Drakar Noir de Guy Laroche…#LTA.

*.-Aterrizando en la cruda realidad… el gentío se queja en los programas de denuncia que ya están “hartos” del encierro, la escasez y de comer solo huevos en los 3 tiempos de comida… hay que meterle creatividad a la comida mis amores, porque aquí abundan en comparación a otras naciones… los huevos más ricos: rancheros, divorciados y hasta en tortilla española son deliciosos… ni hablar en forma de omelettes para el desayuno… ¡Se antojan!

*.-En el internet con clave pirata de wifi, que muchos tienen en la actualidad, porque pueden estar sin animo pero sin internet jamás…jijijijiji… ahí encuentran recetas fáciles y asequibles a cuales mejores… a mover el bote de ese sofá o cama para ir “grabando” ese material que los puede sacar de apuros en los 3 tiempos… Además, saludables y con todo a la mano…Esas ensaladas para cenar temprano están regias… ¿Con candinga?… #Nooo… #lol.

*.-Nos recordó el mote cariñoso con el cual su familia política apoda a Luciano Márquez, esposo de América Patricia… por cierto, esa gordita jacarandosa estuvo de plácemes la semana pasada, súper apapachada por su Chano adorado, allá en San Manuel… ¿Quién dice que acuario con géminis no son compatibles?… para muestra esta pareja de botones… ¿Quién bautizo a Chano como candinga?: su suegra “La Maoma”… Libra tenía que ser esa cría.

*.-Acuario y Géminis siempre serán compatibles, no solo por el elemento aire que rige ambos signos, sino por la complicidad que los distingue… otra mancuerna igual son aquellos graduados long time ago de la USAP: el geminiano (EIS) de Ingeniería Industrial y la acuariana (IDE) de Informática Administrativa: desde que se conocieron son el uno para el otro… ¡Cuales ex!…géminis siempre embarnece a los acuario… genios y figuras hasta…

*.-Retomando San Manuel… Grimorio nos comenta que el pasado domingo 14 se cumplieron 40 días de fallecido de Emilito, más conocido como “El Divo de El Plan”… místico personaje del municipio que ayudo a muchas familias con su fe, hasta frikis de esa corporación municipal, que “desfilaban” por su centro sin espera alguna… #OMG… Emilito colaboraba con la decoración de carrozas feriales y ayudo mucho a varias “socialites” sampedranas…#WTF.

*.-En mejores temas… se conecta “Vidajena” más regia que nunca, gracias a esa dieta DETOX que le receto Grimorio para estas últimas semanas del primer semestre de este 2020 y arrancar con nuevos brillos el segundo semestre el próximo 1 de julio… Mi bella diva anda bien alegrona por las extraordinarias ofertas de “high end” en Amazon: La súper crema “Concentre Total” de L’Ebel…que ayuda a: manchas, nutrición, luminosidad, hidratación y reconstrucción de pieles otoñales, a una bicoca con el “eye cream” incluido.

*.-Esa para la noche, por su consistencia espesa, densa pero muy potente luego del tónico y suero de la misma línea… Otros especiales en el portal de Jeff Bezos son: la Hidra Lumiere de Clarins, una emulsión lechosa que se funde de forma inmediata en todas las capas de la dermis… regia hasta para andar en casa… Dos “bestsellers” faciales que necesitan en su vida son: la Black Rose de Sisley y el Cool Gel de La Mer, en combo con su tónico…#WTF.

*.-En materia de chismes… Vidajena nos comenta que “La Osada de la high” sigue con sus dos maridos en casa: el oficial y guey padre de sus criaturas… y aquel “chef” cubano guapísimo que se trajo de La Vieja Habana y que presento como “gay”… de eso nanay nanay, ni la sombra, porque es un semental que le hace honor a su estirpe caribeña…jijijiji… a quien le dan pan que llore… porque ese joven tiene “todo servicio” en casa… #Santisimo.

*.-Re apareció en su vecindario de las cumbres sampedranas aquel piloto casado en busca de su segundo frente: una ex reina de belleza divorciada, joven y de aun buen ver que lo tiene loquito… esa chica “jura y perjura” que no vuelve al altar y menos a vivir en pareja, quedo decepcionada de su ex, pero este apuesto señorón que ya pinta los hilos de plata la trata como reina y la cubre de lujos de pies a cabeza…Oh LaLa… Adivinen quienes son ellos.

*.-¿Quién dice que todo está cerrado?… La Cueva del Mayate sigue “open” para sus socios e invitados especiales… o sea solo gente VIP… eso sí, bien regados por sus distintas estancias donde les llevan los tragos a la mesa… con la música de época por salón, la atención personalizada de El Mayate y ese ambiente acogedor tan propio de ese antro chic, que llegó para quedarse en el buen gusto de la gente nice de la city… Que no nos lea Burundanga.

*.-Solamente los salones donde se escuchan las rolas distintivas por estancia: 70’s, 80’s y 90’s… nada de bar, menos el cuarto oscuro y peor aún el “glory hole” favorito de: #DOSB…jijijiji… Estos últimos con suerte en diciembre, pero son seguridad en febrero, si ya ha pasado la peste por nuestro país… El Mayate y sus amigos pueden ser: libertinos, abiertos, divertidos, pijineros, PERO responsables con las medidas sanitarias impuestas por la Sinager… #lol.

*.-Vidajena cierra con la historia de las tristemente famosas hermanas “Per-Gut”, venidas a menos luego de “media vida” plagada de excesos, maldades y otras “uterias”… les está llegando el karma y por salud… ¿Una de ellas fue la que le quito el marido a la media hermana desahuciada?… Así es… Esa finada fue lo único rescatable de ese cutre matriarcado: bella y honorable toda su vida… laburante como muchas, fina, humilde y distinguida… Lástima el marido.

*.-Pues esa pilla además de bajarle al marido, la despojo hasta de las alhajas que portaba la finada aun en cama…#WTF…y a la orilla de su lecho, se apercollaba con el hombre ajeno, se quedó con sus bienes y hasta con sus hijas, que corrieron pésima suerte en su poder… Ahora esa arpía da lástima ver como ha quedado: el karma siempre llega… Otra de las “Per-Gut” paso a mejor vida luego de dar guerra hasta con varios “aurinegros”… #Santisimo.

Arpías “adictas” a lo oscuro, como su matrona y su siniestra cuñada…su hermano no se queda atrás en pillerías: llegaron a viejillos pero con la maldad añejada en su ADN…genios y figuras hasta la sepultura: malditos por abolengo…con el pesar de sus nuevas generaciones, que pagaran de por vida, esas carísimas facturas karmaticas… ¡Qué bonita familia!… Dios nos libre de gente así… Esta semana es de Feng Shui: a botar todo lo que no sirva de casa y a donar lo que está en buen estado y no usen… Los queremos en P#$&/$.