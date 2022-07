Chicha y Limón martes 19 de julio de 2022

Photo Credit To Preciosa la boda de Beker Turcios y Karol Chahín, la decoración del salón fue espectacular y los invitados justos…

IDENTIDAD NACIONAL!!…Mañana es el día de Lempira y las escuelas y colegios lo saben…Imperdibles en esta edición: los dorados 16 de Ana María Mejivar…Las galas de graduación de la Eagles Cristian School y Happy New Dawn…El baúl de los recuerdos…Onomásticos…Las lavadoras están lista para nuestros frikis: chismes calientes…Notas de interés…El sol ya se asoma para los Leo…Esto y mas solo aquí mis vidas…¿Dónde más?

*.-Ataviada como la reina de su casa…así llego de regia Ana María Menjivar al hotel Monteolivos, en plena Zona Viva de San Pedro Sula, para una ceremonia muy esperada: la celebración de sus 16 primaveras…Luciendo un espectacular vestido en azul royal corte princesa, Ana María llego a disfrutar con los suyos su gran noche.

*.-En un planificado ágape organizado por sus padres: Marlon Arnaldo Menjivar y Claudia Lizeth Caballero, en completa mancuerna con las geniales damas de la firma Acontecimientos, se desarrollo el protocolo de la velada con el vals de Ana y su padre, el intercambio de zapatillas y la joya donada por su guapa madre Claudia.

*.-El salón principal del hotel Monteolivos lucio una primorosa decoración primaveral, en completa armonía con la mantelería y cortinajes dispuestos para la ocasión…Ana María agradeció y departió con familiares y juveniles amistades, en un sarao que se prolongo a las primeras horas del día siguiente…Congratulaciones a la familia Menjivar-Caballero y bendiciones a Ana María, una prometedora profesional en el ramo que se dedique.

*.-Interesante galería de fotos que invitamos a apreciar “grafica por grafica”…¿a quienes reconocen?…Igual que las galas prom de las bilingües que siguen viento en popa…como la que nos deleitaron los jóvenes de la Eagles Cristian School y la Happy New Dawn…muchos de ellos van para los call centers de Altia y debidamente matriculados en la UTH y UCENM…Éxito a todos y a seguir estudiando cipotes…de ser posible varias carreras aprovechando que son cortas y de actualidad.

*.-Quienes siguen celebrando sus “Bodas de Lino” y con una hermosa bendición son los encantadores Harry Panting Barrose y Laurie López Sikaffy de Panting, quienes en una emotiva cena brindaron en tan importante efemérides…a la cita social se unieron sus honorables padres: Harry y Sussie Barrose de Panting y Armando López Scott con María Elena Sikaffy de López…y vía redes sociales sus juveniles amistades…#Blessings.

*.-Otros distinguidos que brindan por su cuarto aniversario de casados es la joven pareja formada por Dennis Duarte y Benedetta Orellana de Duarte… quienes en un Julio mejor que este, en el 2018, el padre Héctor Salazar Londoño los caso en el altar de la iglesia Santa Cruz de la Colonia Tara…hasta donde llegaron ambas familias y amigos de la pareja para celebrar el sagrado sacramento que unió a estos jóvenes.

*.-Acto seguido, se celebró un romántico banquete nupcial en los salones Merendón y Mediterráneo del Club Hondureño Árabe… Los créditos del buen gusto decorativo de ambos recintos los llevo Jackie Cabrera, quien trabajo de la mano con la wedding planner Ruth Azucena Pérez.

*.-Suman y siguen las Bodas de Lino: Lucia Zúñiga y Daniel Raudales… quienes fueron los protagonistas absolutos de una idílica boda celebrada en el altar de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa y oficiada por monseñor Ángel Garachana Pérez… Jackeline Cabrera ornamento de forma sublime ambas estancias logrando ese efecto wao que aun cautiva al ver videos y graficas… Los Raudales-Zuñiga disfrutaron un verano de amor por Europa.

*.-Dos apreciadas parejas de la sociedad sampedrana recuerdan sus bodas celebradas con mucha prestancia, por estas fechas del 2019… nos referimos a los encantadores: Rene y Linda Lozano de Bendaña, quienes con una temática muy “All White”, brindaron con los suyos en el Club Árabe en el marco de una fiesta con destellos carnavalescos que aún se recuerda…lindo noviazgo tipo cuento de hadas con un especial final feliz.

*.-Otra pareja que brinda por sus “Bodas de Cuero” son: Manuel Edgardo Turcios y Jeymi Larissa Cueva de Turcios que se unieron ante las leyes cristianas… emotivo enlace efectuado por Wilmer Palada de la Iglesia de Cristo Ebenezer unió a ambas familias con la relación sentimental que Jeymi y Manuel venían cultivando desde más de un año… La novia lució espectacular, con ese ajuar corte sirena y kilométrico velo catedral.

*.-Jeymi y Manuel son hijos de distinguidas personalidades de las sociedades sampedrana y ceibeña como lo son: don Jorge Cueva y doña Venicia Pineda, padres de la novia…y Manuel Turcios y Olguita Machado, padres del feliz novio… Fungieron como padrinos de este especial matrimonio: Daniel Guzmán y Kriz Reales, maquillista estrella y artífice del look de la novia, que lucio mas bella que nunca con Charlotte Tilbury.

*.-Muy en familia celebró su onomástico el apuesto caballero Mario López y su queridísima esposa Marcela Cueva lo congratuló con varios detalles junto a sus hijos, en la intimidad de su hogar… se unieron al jubilo toda la dinastía López-Cueva & Aguilar en pleno, quienes brindaron por muchos años más repletos de triunfos en la vida de este destacado profesional de la sociedad hondureña….Felicidades.

*.-Por estas fechas recuerdan sus “Bodas de Sándalo”: María Fernanda Restrepo Canahuati y Jorge Roberto Interiano Discua… matrimoneados por el padre Fernando Ibañez en la parroquia Nuestra Señora de Suyapa y un banquete muy chic en los salones del Club Hondureño Árabe, ambos recintos magistralmente decorados.

*.-El enlace Interiano-Discua & Restrepo-Canahuati contó con la dirección logística de la experta Susana Prieto, quien dio ese toque silvestre chic pero muy primaveral en ambas estancias… El banquete estuvo a cargo de Irela Pérez, donde se degustaron varias islas de delicatesen entre fiambres y quesos importados, postres y la infaltable tarta de fondant… ¡Una de las bodas más impactantes del 2017!… #Memories.

*.-Los ahora esposos son hijos de los honorables matrimonios conformados por: Fernando Restrepo y Marlene Canahuati de Restrepo y de Roberto Interiano y Gabriela Discua de Interiano…ambas damas deslumbraron en azul con sus atuendos, que junto con el rojo, fueron los tonos trendy de la noche…Se unen a la efemérides, sus dos bendiciones: Fabiana y Roberto, quienes están inmensos y guapísimos como sus papis.

*.-Entre las distinguidas parejas asistentes a la boda Interiano-Restrepo figuraron por su porte y distinción: Ricardo y Maite Prieto de Bendaña, Tulio Armando Romero Palacios junto a su Meyvi Castañeada de Romero, divina en negro… Santiago y Daniela Oberholzer de Robelo, Jorge y Jenny Hawit de Vitanza, Salvador y Ana Lucia Rivera de García, Alejandro y María José Welchez de Albir, asi como Mario Castillo y Jennifer Casco de Castillo.

*.-Otras luminarias de sociedad que brillaron en la boda de Jorge y María Fernanda de Interiano fueron: Jenny Monique Vitanza Hawit, bella de pies a cabeza; Fátima Murphy, Alexandra Kattán, otra de las bellas en rojo; Valeria Kawas, divina como siempre… Rudy y Clarissa Rodezno de Assaf, el apuesto Fernando Marzan con sus apreciados padres Julito y Carmen Elena de Marzan; mis estimados amigos Antonio y Dunia de Rivera.

*.-Alejandro Vitanza, Jorgito Hilsaca tan galán como siempre; Andrea Samayoa, preciosa en rojo la rubia dorada… los siempre distinguidos Ernesto y Elenita Medina de Lazarus, Jesús Urmeneta, Ivana Olivieri, Roberto y Mayrita de Peña…que se unen en felicitaciones para María Fernanda y Jorge por redes sociales…Cinco fabulosos años como esposos y otros tantos como amigos y novios desde el colegio…#Blessings.

*.-Este fin de semana…brindan por su primer año de casados, la siempre enamorada pareja Waldo y Suyapita Vargas de Bardales…quienes el año pasado tiraron la casa por la ventana en los elegantes salones del hotel Maya Colonial, donde ambas familias festejaron el amor de estos tortolos…luego de varios años de relación sentimental…#Blessings.

*.-Waldo y Suyapa son una de las jóvenes parejas más admiradas de la sociedad sampedrana, tanto así que para su noche de bodas recibieron esplendidos certificados de regalo de Elements y Ashley…auténticas joyas para su hogar…que complementaron con artículos de primera calidad de: Jestereo y Diunsa…sellando la decoración con lo más exquisito que nos ofrece la bella dama Carolina Handal de Canahuati en Eleganza…#WAO.

*.-Con este par de enamorados abrimos nuestra “Gossip Laundry”…el primer y único club del chisme en el país…porque en esta lavandería no solo se lavan prendas de renombradas firmas, también se “lavan” chismes exclusivos, mientras las lavadoras “baten que baten”…El lobby esta full esperando turno, escuchando música y degustando las delicatessen de La Moderna y Welchez, con ese café de los Fuschich que es una delicia.

*.-Hacemos pasar a Grimorio, quien muy orondo y de punta en blanco con lo último en atuendos casuales de Almacenes El Record, nos saluda con besitos aéreos con aroma a “Orpheon” de Dyptique…junto con el “Tam Dao” de la misma marca, sus infaltables para Julio…Idem el Himalaya de Creed…icónico en la fina estampa de muchísimos socialités de la palestra…aroma firma y de uso diario del galán de Hollywood: Brad Pitt.

*.-Nos sigue enfatizando que Julio viene con más sorpresas…el mes más impredecible e impactante de todos…y con ese “Tigre de Agua” cabalgando los doce meses, la violencia seguirán sacudiendo al orbe y dejando al gentío perplejo…para muestra muchos botones…violencia de: genero, domestica, social y en todo aspecto…El Hemisferio Norte se estremece con posibles atentados en la USA y Europa…#Santisimo.

*.-Julio también es el mes de la enfermedad…¿Quién no se enferma en este séptimo mes del año?…#MMM…si no es una “murriña” con gripe y tos seca, es una muela o el virus de moda…o alguno que otro accidente casero…El tristemente célebre “Efecto de Julio” marcando la pauta en el diario vivir…Por cierto, nos pasaron el flash que varias factorías multitudinarias no dan incapacidad hasta que cae desmayada su gente.

*.-Grimorio arranca con la rueda zodiacal y se desprende con la primera nota, porque el astro rey este viernes 22 pasa de Cáncer a Leo… Así como leen mis corazones de melones: sol en Leo es brillo y éxito en todo para los reyes del zodiaco… después de su cumple claro esta… cuando baja la marea de todo el revolú y demás estrés que los sacude por estas fechas: andan belicos…a vestirse de punta en blanco y con algo de lila o morado.

*.-Con el sol en Leo otros signos que andarán en los cuernos de la luna durante las próximas 4 semanas serán: Acuario en el “amorzt”, más correteados que nunca, especialmente esos divorciados con hijos y de buen ver…#Grrrrrr… llamados por Grimorio: “los labios más sexies del zodiaco” y cuando esas chuletonas sonríen: iluminan, seducen y ligan que es un gusto… Los labios son uno de los mejores atractivos físicos de Acuario…Muchas citas en puerta para estos hijos de Urano…#Suertudos.

*.-Si los Leo seducen en la playa, bien mojaditos saliendo del mar, los acuarios lo hacen en la primera cita…con ese ingenio, sentido del humor y particular “sex appeal” … Los bien llamados “amigos del zodiaco”: patinan entre la creatividad y la locura, pero encantan con su espíritu hippie… Almas libres como el mismo viento… ¿Cuántos así?.

*.-Los Cáncer por fin le miran el quesillo a la tortilla o el relleno a la baleada… es decir… luego de tanto bregar de un lado a otro en las últimas semanas, con zipizapes a la orden de su sufrida existencia, por fin miran luz clara en materia financiera…“dineros” no les faltaran en estas semanas y de donde menos esperan mis cangrejitos del zodiaco…sequen esas lagrimillas por decepciones amorosas o hijos y paren de sufrir… #Cancer.

*.-Del 23 Jul al 23 Agosto…a Cáncer les pagan viejas cuentas, plata que no esperaban les cae como mana del cielo y los más gauchitos o “humildones” el poco dinero que tocan lo multiplican como arroz, pero esas arcas estarán llenas para todos los cáncer por estas semanas… A cucar la buena suerte en casinos, azahar y loterías que le van a pegar duro… paguen deudas y ahorren en silencio: buitres a la vista.

*.-Quienes andan con el mundo en sus cabecitas inquietas son los Sagitario, que planifican viajes al extranjero… esa ciudad de la USA o Europa que piensan tanto, los espera este año y en esta semana pueden volar o cotizar sus pasajes aéreos y demás reservaciones…¡Andan fascinados con Madrid!…ya les cambio el semblante con estas líneas… los Sagitario son los viajeros del zodiaco…Buenas nuevas en redes sociales.

*.-Esos Escorpiones laburantes que trabajan como “hormiguitas marabuntas” desde long time ago, les reconocen su kilataje con ascensos y promociones… los colocan en el pedestal que se merecen con homenajes y laureles… pero su ansiado aumento les llegara después de su cumple…o sea “rayando” la Navidad, con el sol en Sagitario.

*.-Para esos escasos escorpiones que buscan trabajo (porque la mayoría de ellos con su sola estampa se colocan y muy bien)…apliquen en línea en todas las empresas de su interés de forma diaria y durante 3 semanas continuas, a partir de la tarde-noche del 28 de julio…En Agosto los llamaran de varios lados mis sexies escorpiones…Esos ojazos penetrantes denotan intuición, perspicacia y asertividad…iNi parpadean para lograr lo que quieren!

*.-Los que buscan su nido por estas fechas son los Libra…tienen ganas de ir a la tierra que los vio nacer, pasear por la colonia de antaño, visitar vecinos que tienen décadas sin ver y departir con los suyos de tierra adentro… los que no se mueven por una u otra razón, se quedan remodelando su casa con ese buen gusto que los define en todo mis vidas.

*.-O redecorándola con exquisitez por próximas visitas… Libra son los anfitriones más esplendidos del zodiaco y clasudos como ninguno… todo lo hogareño se enfatiza para estos hijos de Venus en aire y para enchular la casa, nada mejor que las bellezas que nos ofrecen nuestros amigos de: Ferreteria Monterroso, Larach & Cia, Diunsa y Eleganza.

*.-Quienes andarán con miel y melado de caña en su palabra son los Géminis y miren que “casi” no les gusta el verbo verdad?…jijijijiji… son unos loritos charlando por todos lados, por algo Grimorio les dice “Los Canarios” del zodiaco, porque seducen o sepultan con su palabra.

*.-No hay Géminis callado y menos por estas semanas donde conseguirán todo lo que desean y hasta más mis amores…a mover “la sin hueso” pero para bien común… porque en esta vida todo se regresa y multiplicado… Hasta dormidos “hablan” esos géminis, con los “ojales” semi abiertos y bailando de un lado a otro…jijijijiji…¡Tremendos con la lengua!…#lol.

*.-Cerramos con broche de oro con un brindis muy esperado: Las Bodas de Sándalo de los guapísimos Maloy y Jazmin Meza de Portillo, quienes en un julio mejor que este, se unían con todos los fierros en emotiva ceremonia celebrada en el área de la piscina del Club Hondureño Árabe, con posterior banquete en los salones de dicho recinto…¡Bendiciones amigos!.

La Natutalita & Orgánica sigue “encampanada” con los productos de Tata Harper, Vidajena con máquinas gym en casa y Eva Gabunda recopilando muchos chismes de la calle…junto con el resto de la “palomilla” los esperamos el martes…A Seguirnos cuidando, los queremos en P!#$&%.