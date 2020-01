Chicha y Limón martes 21 de enero de 2020

Photo Credit To Marcela Dietz, Ana Ouzande, Cristina Ouzande y Valerie Boadla.

¡SUPER MARTES!!…Enero avanza de forma inexorable y los acuarianos lo saben…En esta edición les traemos: el fantástico cumpleaños de Dina Toditos de Morales…la invernal boda Aguilar-Bohorquez…los que parten pastel por estas fechas…muchos asustados con la tijera de la Comisión de Energía… Bryan Echeverría y Julissa Fajardo ya son esposos…Fechas especiales que varios festejan…Chismes que arden de chat en chat…los que truenan por estas semanas…Todo preparado para el Día de la Mujer…Gabriela Irías alista maletas para Bolivia al Reina Hispanoamericana…Esto y más en este martes de society que viene candela.

*.-El Vip de La Estancia lució insuperable gracias al ingenio de Pilar Cole, quien nuevamente hizo derroche de creatividad, color y alegría en un ágape que muchos comentan en redes sociales: el onomástico de la joven empresaria Dina Toditos de Morales, quien como lo hizo en su momento Melania de Palada, se atavió aurinegra para la esperada celebración…¿serán españolistas?…No lo sabemos…lo que sí sabemos es que su esposo Luis Morales y su hija Leonela, brillaron como oferentes de esta cita que congregó familiares, amigas cercanas y hermanas en fe en la Iglesia Ebenezer donde se congregan, quienes le desearon toda la dicha del mundo a Dina de Morales.

*.-La empresaria llegó elegantísima en amarillo y negro, donde la esperaba una celebración fuera de serie, repleta de sorpresas y muchas alegrías…el mesón de Jorge Gargano dispuso su mejor menú de temporada, todo regado de finísimos vinos…una delicada estación de dulces light sobresalía en la mesa principal, donde Dina posó muy amena para el recuerdo…Pilar Cole se lució con la ornamentación del recinto, logrando un telón de fondo espectacular con ese gigantesco zapato, que reflejaba el buen gusto de Dina por el calzado y uno de sus perfumes favoritos: CH Good Girl y como toda chica buena, la paso a todo dar con los suyos…Ver graficas en este site…#Kiss.

*.-Recién desempacados de la paradisiaca Riviera Maya, se encuentran en esta ciudad la especial pareja formada por Gabriel y Kimberly Bohorquez de Aguilar, luego de estelarizar una de las primeras bodas de este 2020…El párroco Carlos Mejía de la iglesia Cristo Rey, los unió oficialmente en sagrado matrimonio, con posterior banquete de esponsales y rumbosa fiesta bailable en los salones del Real InterContinental que lucieron majestuosos…gracias a la creatividad de la hermana de la novia Xiomara Bohorquez, quien montó una estación invernal fuera de serie…Los padrinos de Gabriel y Kimberly es la ejemplar pareja formada por Darwin y Nathalie Griffin de Ramírez…Una galería memorable que la pena apreciar…#Blessings.

*.-Los Aguilar-Bohorquez, junto con la especial dama Vilma Castillo, madre de Kim, ultiman detalles de la decoración del nido de amor donde se instalaran con las bellezas que les obsequiaron vía certificados de regalos de: Elements, Diunsa y Eleganza, todo de buen gusto…año nuevo, vida nueva…y este joven matrimonio con toda la bendición del Señor, se alistan para empezar un nuevo proyecto de vida juntos…Mientras ellos amueblan su hogar, la preciosa Aniek Van Der Waag es congratulada con una intima despedida de soltera en los salones del Hilton Princess porque este sábado 25 se matrimonea con Hector Interiano luego de varios meses de lindo noviazgo.

*.-Se conocieron en una boda, Héctor le propuso matrimonio en otra boda y este sábado celebran su amor en el Centro de Convenciones del Hotel Marina Copan en Copán Ruinas, bajo un montaje de Damaris Veliz, la presencia de ambas familias y cercanos a la pareja…Aniek es adorada hija de Udo Van Der Waag, el inolvidable Don Udo’s y Vilma Alicia Bogran, mientras que Hector es hijo de la estimada Carmen Veliz…Aniek celebró sus últimos días de soltería en el marco de una tarde de té en el Hilton, en compañía de las damas de su familia y su círculo más allegado de bellas…Graficas en este portal.

*.-Como toda una sirena saliendo del mar, así lucio de bella la encantadora damita Julissa Fajardo la noche que se unió al amor de su vida: su único y eterno novio Bryan Echeverría, un amor marcado por la perseverancia de ambos, puesto que cultivaron su relación por espacio de 8 largos años… #WAO…sin contar el tiempo que tenían de conocerse y el posterior compromiso de bodas…lucen intactos, como en sus años de colegio cuando se conocieron…Las honorables familias Echeverría-Hernández & Fajardo-Flores celebraron el amor de sus hijos en una intima velada en el Hotel Victoria, luego de la homilía celebrada en la iglesia Impacto.

*.-Los ahora esposos son hijos de las estimadas parejas formadas por: don Wilson y doña Luz Aminda Flores de Fajardo, padres de la bella Julissa; y los padres del novio fueron representados por doña Doris Hernández, tía de Bryan, todos ataviados de impecable elegancia para la especial ocasión… Iglesia y salón de eventos lucieron una ornamentación muy romántica en blanco y otros detalles primaverales, planeación y organización con el sello Ruth Azucena Pérez…Luego del protocolo nupcial, los novios agradecieron la presencia de sus seres queridos con el posterior posado para el recuerdo… Disfrutaron los sabores de El Victoria en una noche inolvidable…Radicarán en Europa…Congratulaciones.

*.-Cuentan las buenas lenguas y la de Burundanga que no se queda atrás, que ya se “cocina” ágape en La Marguerita…¿Ahh si?…se trata nada más y nada menos que del cumpleaños de Gustavo Vallecillo, el pelón más sexy de la televisión hondureña, esta semana celebra “un enero” más de vida…un año lleno de salud, trabajo y mucho amor por parte de su polifacética esposa Paola Bouloy, quien lo sorprenderá con un menú muy especial en su día de días…Se unirán a las felicitaciones para este talento de la radio, sus compañeros y amigos de varios medios de comunicación…Felicidades galán.

*.-La distinguida dama de la sociedad sampedrana y destacada del tenis, Nena Marinakys de Díaz Lobo esta semana recibe las felicitaciones por su onomástico que celebrará en familia…los ágapes en honor a la esposa de don Alberto Díaz Lobo empiezan este fin de semana por parte de su numerosa familia y múltiples amistades, entre las que se destacan sus compañeras del Club de Tenis… Elena de Szydel, Tricia de Matuti, Andrea de Quintana y Anita de Sikaffy, serán las perfectas organizadoras de esos convites en honor a la apreciada Nena…Bendiciones Mon Guerlain y a brindar con Moet & Chandon.

*.-Con acuarianas de fina estampa, se arranca la temporada de cumpleañeras nacidas en este especial signo zodiacal, tal es el caso de la elegante dama, doña Victoria Arja de Larach, quien este sábado celebra de forma íntima esta efemérides, la fecha más esperada en su familia…Madre de La Asociación Femenina Hondureña Árabe 2015 y Madre del Club Hondureño Árabe 2016, una dama tan apreciada como destacada en varios ámbitos de nuestra sociedad, que desde ya recibe las felicitaciones de toda la gente que tiene el honor de conocerla…Muchísimas felicidades doña Victoria de Larach.

*.-Primero fue su madre y ahora la hija…nos referimos al onomástico de la bella damita Alejandra Suazo Fernández, hija del Ing. Roldan Suazo y la abogada María Antonia Fernández de Suazo, quien esta semana arranca con varias celebraciones en su honor…Alejandra desde ya recibe las congratulaciones y buenos deseos de sus colegas de facultad, amigos personales y todo el clan Suazo-Fernández que se unirá en parabienes para esta destacada profesional…Una familia ejemplar, emprendedora y muy apreciada por su humildad y carisma…Feliz cumple Alejandra Suazo.

*.-Este fin de semana…Arrancan una serie de ágapes en honor a la bella dama Wendy Sing de Rajan, esposa del joven empresario Raja Rajan y madre de unos hermosos hijos a quienes adora con toda su alma…Es precisamente dentro de ese seno familiar, donde departirán con catering de El Mezzonite y postres de Epicure, los favoritos de los Rajan…Se unen a las celebraciones de esta linda socialite sus amigas de toda la vida que le patentizaran los mejores deseos en su nuevo año de vida…La cava de Deriva Enoteca con el sello Comisariato Los Andes y Marcas Mundiales esperan a los Rajan por su selecta variedad de vinos, con los cuales celebran estas especiales efemérides.

*.-Calladita-Calladita…celebró en días recientes su cumpleaños la encantadora damita Cindy Flores Callejas, hija del apreciado matrimonio que forman en esta ciudad Heber y Tesla Callejas de Flores, quienes junto al resto de la familia congratularon de forma muy intima el onomástico de Cindy, quien luce más bella que nunca…Capricornio tenía que ser Mon Cherie…Las celebraciones en honor a esta joven siguen por parte de sus amistades contemporáneas en distintos recintos chic de la ciudad…Que lo pase súper.

*.-Esta semana se encontrará de plácemes nuestro director, Lic. Samuel Romero, quien desde ya recibe los buenos deseos de colegas, familiares y amigos…el caballero de la comunicación celebra su día de días este sábado 25, pero desde ya, le planifican varios brindis en su honor: desayunos, almuerzos y cenas para un gran amigo, respetable colega y una excelente persona, su sonrisa lo dice todo…Y los que tenemos el honor de conocerlo lo podemos certificar…antemano le deseamos a Samuel que lo pase excelente.

*.-El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), reconoció el esfuerzo, la tenacidad en una idea, el espíritu de trabajo, valor y trayectoria de un grupo de honorables y destacados empresarios, que fundaron un ejemplar legado para su familia, nuevas generaciones y para el país mismo, con una serie de empresas socialmente responsables que generan muchos empleos en Honduras…La cita fue en el hotel InterContinental de Tegucigalpa donde, además de los miembros del COHEP, se hicieron presentes familiares de estos héroes y heroínas, para recibir el respectivo homenaje.

*.-Juan Carlos Sikaffy, presidente del COHEP, fungió como excelso anfitrión de esta primera edición de “Héroes y Heroínas de Honduras”, que contó con el beneplácito de todos los presentes y la sociedad nacional en pleno…Se exaltó la honorabilidad de los siguientes empresarios: Jorge Bueso Arias, Carmencita Aguilar, Boris Goldstein, Miguel Facusse, Juan Miguel Canahuati, Merceditas Sikaffy, Jorge Jacobo Larach, Jose Rafael Ferrari, Daniel Aguilar Briones, Emilio Larach, Yude Canahuati, Juan Atala y Fernando Lardizabal, varios de ellos ya fallecidos, pero que dejaron huella en el empresariado.

*.-El occidente de Honduras muy bien representado por el legendario banquero de generaciones don Jorge Bueso Arias, quien ostenta el preciado galardón de “El Forjador-2019”, se hizo acompañar de Manuelita y Mercy Bueso, guapísimas; el Valle de Sula, excelentemente representado por las honorables familias Larach, Canahuati y Goldstein, en las personalidades de: los hermanos Mario y Jesús Canahuati con sus elegantes esposas Sandra Farah y Giselle Zablah respectivamente; la honorable dinastía Larach encabezada por su matriarca, doña Martha Silvia Larach de Canahuati e hijos y por don Emilio Larach; mientras que por parte de don Yude Canahuati llegaron sus hijas: Alexandra de Vogelsang, Ana María de Sansur y Liliana de Kaffie…Autentico abolengo que lucio impecable para esos homenajes.

*.-El clan Atala en pleno, con la prestancia que los caracteriza y esa gentileza con todos a flor de piel; Eduardo Kafati y su apuesto hijo Miguel Kafati Giudicelli, no vimos a la bella Tatiana; la estimada dama Aide Sikaffy, distinguida y con esa clase tan propia de su familia; Miguel Mauricio Facusse, tan galán como siempre el hijo del laureado Miguelito y de doña Vera; Andrea Balleta, preciosa de impoluto blanco; Richard y María José Vinelli, el honorable empresario don Leonel Giannini, la dinastía Lardizábal y sus nuevas generaciones, don Fredy Nasser y un largo etcétera de sobresalientes miembros del mundo social y empresarial de Honduras…Congratulaciones.

*.-Nuestro Zambo Cipriano se “coló”, quien sabe cómo, a este importante conclave empresarial y salió “bizco” con tanto glamour en un solo salón… “jamás de los jamases” había visto tanta luminaria junta, departiendo como una gran familia…no se codeo con ellos, pero desde donde estaba, le llegaban las “ráfagas” de los opulentes aromas que portaban…#WAO… Cipriano recién se estrena como “Perfumero VIP”, pero con su perfilada nariz, alcanzo a distinguir varias firmas de renombre en los ahí presentes: MDCI, Roja Dove, Ormonde Jayne, Xerjoff, Thameen, Tom Ford, Andy Tauer, Clive Christian, Bortnikoff, Montale, Mancera y Amouage.

*.-Giselle Zablah de Canahuati, sobria y chic de riguroso negro, portando un mini abrigo de mink esa fría noche capitalina; por su parte Sandra Farah de Canahuati deslumbró en fucsia, con una pieza de exclusivo diseñador internacional, lucio como toda una luminaria del cine…nos recordó esas galas diplomáticas que encabezaba con su esposo Mario cuando fungieron como Embajadores de Honduras en Washington, allá por el 2003…cuando cruzaron el Atlántico directo al Corte Ingles de Madrid, donde Sandra se dio gusto comprando de lo lindo Gucci y otras firmas…la atendieron de las mil maravillas…Doña Alice Goldstein, divina en negro con azul y las hermanas Canahuati ni se diga…Las damas costeñas dieron cátedra de glamour y estilo.

*.-Si de linaje se trata: La Seca y La Meca, hacen su reaparición en sociedad, luego de esas merecidas vacaciones navideñas que pasaron en familia, porque tuvieron “casa llena” con hijos, sobrinos, primos, ETC…recién llegan del “areopuerto” (como dice El Gordo de Molina), fueron a dejar a su prima La Patuleca…todas sobrinas de la legendaria socialite de antaño doña Rosa Melcacho…Esa delegación regresó encantada a la USA con las finísimas atenciones de estas hermanas, que se lucieron con las ricuras que preparan y con todo lo típico que se “empujaron” en los mesones de la ciudad… Prometieron regresar para Semana Santa y para fin de año…#WAO.

*.-Además de glamour, La Seca y La Meca, nos deleitan con las ricuras que adquirieron en Tío Dolmo Villeda Morales, que nos empujaremos con el atol de elote más rico de Honduras…por cierto, le confiaron a mis chachis, que la bella Cindy Posas de Flores esposa del galán Steven Flores (uno de los herederos de ese mesón), además de celebrar sus bodas papel, en pocos meses se estrenan como padres de familia…las amigas contemporáneas de Cindy, junto a las damas del clan Flores, planifican los correspondientes pre maternales que tapizaran de ternura las redes sociales de ambas familias.

*.-El fin de semana anterior se desarrolló el primer “Festival del Pollo Chuco”, gracias a una gentil iniciativa de Juan y Sumaya de Solano…La cita fue en el parqueo frente al Comisariato Los Andes, el nombre de “pollo chuco” generó una serie de reacciones polémicas de internautas en redes sociales, considerando muchos un nombre nada apropiado para un platillo típico de la gastronomía hondureña… entre las falencia hubo un poco de improvisación de los participantes lo que le restó brillo al evento, también falta de promoción…. Quizás el próximo año mejoren en esos aspectos, porque el escenario estuvo a la altura y los conjuntos musicales igual…patrocinadores habían de sobra con full apoyo, pero les faltó mejorar ciertos detalles, como un área con estacionamiento, tal vez más popular y menos fresa…porque los riquillos bellos de la city “juran y perjuran” que no comen pollo chuco…jijijijijiji… Aunque hemos visto a muchos chuparse los dedos hasta abajo de la línea jijijijiji.

*.-En el ojo del huracán han estado los comunicadores MICA y Xander Reyes por la forma en que trataron el tema de la pérdida del bebé de Saraí Espinal (La Tarde y HRN)…Si es así como se mira en un video del programa de LTV, nada apropiado tocar un tema tan sensible con humor negro sobre la perdida de una vida que no alcanzo a nacer… Espinal no dejó pasar la situación y arremetió en las redes en contra de los comunicadores… la verdad no se vale ganar rating a costa de la desgracia ajena… Muy raro en estos señores que se consideran “eminencias” del periodismo de farándula…Tantos años de marqueses y no saben mover el abanico… Pero es de sabios rectificar los hierros, creemos que MICA le pedirá disculpas a Saraí.

*.-En otro orden de ideas…Nos comentan que el icónico Gran Hotel Sula está reestructurando personal… ¿Nueva gerencia?…porque ya no tienen entre sus filas a la experimentada Lic. Florencia Paz y al chef estrella de esa casa hotelera que nos deleitaba en toda ocasión…Si sería bueno que presenten formalmente a la prensa al nuevo o nueva gerente de operaciones o mercadeo, al chef y a personal clave para informar a la población al respecto…Este fin de semana se celebra el Día de la Mujer…Pilas señores.

*.-Con recatados besitos con aroma a Jo Malone nos saludan estas perperas de la high life: La Seca huele muy mística a “Mirra & Tonka”, mientras que su “sista” La Meca destella “Mimosa y Cardamomo”, pero no es cualquier cardamomo de baldío, este es cardamomo chapín, uno de los mejores del mundo y que le provee materias primas a firmas de la talla de: Prada para su obra maestra “L’Homme” y para la marca YSL y su saga de L’Homme y La Nuit de L’Homme…infaltables en el tocador de todo galán de la society para su día a día…También nos traen frutas, verduras y legumbres de Comisariato Los Andes para la dieta de luna menguante…tenemos que bajar kilos demás.

*.-Pasamos al living, donde las dejamos caer en este majestuoso seccional de Elements, idéntico a los tres que poseen La Seca y La Meca en su mansión y que les sirvieron de mucho para los huéspedes en diciembre…Esos aromas de Jo Malone son tan orgánicos como mustios, no dejan estela, son de goce intimo…ideales para esas empleadas bancarias, porque en muchos bancos les prohíben aromas escandalosos que “fumiguen” a los clientes…#LVEB…hay muchas perperas de RRHH tipo “fashion pólice”: vigilan a sus pupilas a diario para que lleguen impecables y hasta sin hacer ruido con los tacones… “pueden llegar de goma sábados y lunes, pero jamás en fachas”.

*.-Mientras La Seca reparte esas ricuras de Tío Dolmo con Petra, nos sentamos con La Meca, para que nos adelante, todo lo que sabe de la society, hasta lo de anoche…arranca con aquella dama “amante de los chichifos”, esos jovenzuelos aprovechados que “bajan” con lo que sea a las más incautas, por unos segundos de placer…Santísimo…en mi pueblo les llaman: vividores, magayos, taloneros, chacalones y hasta mayates, según sea la percha y el colmillo…aquí entre nos, esa doñita perdió tres propiedades que hipotecó en bancos y en un suspiro fue quedando esa cuenta en cero mis amores…Que pecado…Se los llevaba de viaje y comiendo en mesones VIP.

*.-Y es que según Grimorio que la tiene “bien estudiada”, esa dama nació con una maldición transgeneracional, porque tanto su abuela y su madre, corrieron con esa “suerte” desde que arribaron a este país procedentes del otro lado del mundo…#WAO…la protagonista de este chisme se casó dos veces: la primera con velo, corona y papel firmado, la segunda en una boda express en Las Vegas…y ambas uniones le fue de la patada con esos hombres, porque siempre le cobraban por placer…Que barbaros…Tan guapa ella y no se sabe valorar…Y ahora ha rodado de “golfo en golfo” porque según allegadas, no puede vivir sin macho…Padece el “Síndrome de JLO” y cuando fallezca, su lápida marca Talbott leerá un epitafio: “solo así duerme sola”.

*.-A quien mandaron a la casa de la reata, o sea bien lejos, es aquel empresario, tan otoñal como rabo verde, que su esposa le perdono “las mil y una” infidelidades, pero a la tercera gonorrea le canto las cuarenta y con certificado médico en mano lo mando a la chingada…horror de horrores… cuidarse tanto el cuerpo con inversiones de miles por mes, solo para que el propio esposo le pegue tres ETS…me caigo y me levanto…Esa dama aún se las mira a palitos con su ginecóloga, porque por pena cambio de médico, con esos tratamientos tan intensivos como dolorosos…aunque según ella, le duelen más los cuernos que le puso con pirujas y hasta con “amigas”.

Este martes viene más candente que nunca con esta Meca que llega más incendiaria que la lengua geminiana de Donald Trump…jijijijiji…cierra con un chisme de antro, el mismo “alternachivo” que frecuenta La Tiffany y donde el pasado fin de semana, volaban las botellas en el área de los baños, donde se disputaban al galán de turno que salió despavorido al ver esa pelea de pirañas…Pero los chambres VIP siguen cuando almorzaremos con estas damas en El Carpaccio y cenaremos en Chicago Uno Grill…Besitos cítricos con aroma a “Naxos” de Xerjoff…Cuidense mucho los queremos en P!”#$.