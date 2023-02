Chicha y Limón martes 21 de febrero de 2023

Photo Credit To Imágenes de los recién casados Víctor Bendeck y Brenda Palada en el crucero donde se celebró la boda que recorrió varios destinos turísticos del caribe

BENDICIONES PISCIS!!...Los hijos consentidos de Dios ya están más que iluminados con el astro rey, quien los bendice desde el sábado 18…pero brillaran aún más después de su cumple…¡cuando baje la marea!…Suyapita de Chiovelli y Vanessa Villar siguen abriendo regalos y en estos días le toca a la bella Carolina Santos-Kafati…Mientras tanto en La Ceiba, mañana llega a los 56 Marixa Montoya y Mónica Rápalo cumple 49 el domingo…La boda Bendeck-Palada…Notas de interés…Astrología y más.

*.-La próxima semana, celebran su tercer año de casados: Martha Isabel Gutiérrez Chinchilla y German Eduardo Mejía Diamond, quienes llegaron al altar en Tela, en un febrero mejor que este…luego de “media vida” como vecinos, amigos y novios…#WAO…con una espectacular pedida de mano en pleno mirador del Empire State de NY en el 2019…¡My Godness!

*.-Hasta La Novia de Honduras…enviamos los siguientes avisos parroquiales: en El Danto se celebra a partir de mañana los 56 años de doña Marixa Montoya, quien como buena piscis se conserva muy bien en ron Bacardi…jijijiji…Mientras tanto, la Miss Honduras 1992 Mónica Rápalo, llega este domingo a los 49 papiros…muy bien disimulados a punta de Lancome…¡Dos mujerones dignas exponentes de la belleza ceibeña!.

*.-Y fue precisamente Mónica Rápalo o el mismo Eduardo Zablah, los artífices del único “back to back” de La Ceiba…porque Mónica corono en 1993 a su paisana Denia Gisela Reyes Ortiz como la reina catracha de ese año…y en La Ceiba…cuando la hoy señora de Nassar brillaba como una de las estudiantes más sobresalientes de high school en La Mazapan.

*.-Sera en el venidero mes de marzo, cuando se cumplen 30 largos años de esa audaz hazaña…otras reinas que integraron el cortejo de Denia Reyes en ese Miss Honduras fueron: la sampedrana Nelly Margarita Mata Salinas, Miss Honduras Internacional 93, para ese entonces estudiante de secundaria en el IDE y novia de Bográn, su actual esposo y padre de sus bellos hijos…También la progreseña Ruth Martínez, graduada del Notredame y luego de Derecho en el CURN: Señorita Dorian Grey 93.

*.-Si la cosecha de reinas de 1992 fue todo belleza, glamour y éxitos con Francis Funez y Carmen Arely Lara, la de 1993 fue una de las más grises y opacas…ya que ninguna de las reinas que viajaron lograron destacar en el extranjero…De hecho solo viajaron: Denia Reyes al Miss Universo de CDMX 93, la Miss Omoa Heidy Riera al Reinado del Banano en Ecuador y en sustitución de Nelly Mata, viajo a Japón la capitalina Miriam Zapata.

*.-De retache a esta cálida ciudad… les contamos que la apreciada familia López-Cueva sigue de ágape en ágape…primero fue el aniversario natal del apuesto Mario Francisco López, hijo de Mario y Marcela Cueva de López… ¡Ya tiene 20 añitos!… También brindaron por las “Bodas de Ópalo” de los fundadores del clan o sea los padres de Marce: don Francisco y doña Marcela Manos de Cueva…y pronto el cumple de su bella hija Marcela.

*.-Quienes departen entre vinos y delis por su tercer aniversario de casados, son los bellos Jonathan y Stephanie Corleto de Taylor… unas “Bodas de Lino” al mejor estilo del Black Perfecto de Guerlain…Saludos a sus padres José Amilcar y Hortensia Méndez de Corleto.

*.-Con seis intensos años de amor y con una bendición en común llamada Mia Valeria, llegaron al altar de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa en febrero del 2020, la especial pareja formada por: Merilyn Andrea Gallardo Cruz y Allan Josué Girón Mencía, tan enamorados como el primer día que se conocieron…¡Marilyn es prima de Virginia Gachardo!

*.-Seis años donde estos tortolos se consolidaron como pareja, formaron un hogar y nació su linda hija Mia… luego, vieron el compromiso de legalizar su unión y bendecirla con el sacramento del matrimonio…fue así como el padre Fernando Ibañez los declaró esposos…Hoy los Girón-Mencía & Gallardo-Cruz brindan por sus “Bodas Tuscan Leather de TF”.

*.-Y si usted, estimado caballero que raya o pasa las tres décadas, esta jodido por la crisis post pandemia y demás guerras que acongojan el planeta…y no se puede dar el lujo de comprarse el “Tuscan Leather” de Tom Ford…aunque dicen que ese best seller ya está descontinuado y si lo encuentran vale las perlas de la virgen…Ahí está “La Yuqawam” de Rasasi.

*.-Esas firmas árabes llegaron para quedarse y levantar el autoestima de muchos “papi o mami sugar”…porque tienen las 3B: buenas, bonitas y baratas…los clones corregidos y aumentados en potencia de opulentas firmas nicho…Las marcas árabes más buscadas son: Armaf, Rasasi, Swiss Arabian, Lattafa, Afnan, Al Haramain y Orientica, “must” de Helena Alvarez…A darse una vuelta por esos web site y a escarbar como las gallinas los mejores precios en la web…¡Esos árabes andan soplando!…Y en primicia: ¡Muy pronto esas firmas en Titico’s con Samuelito Castillo!

*.-Si de amores se trata…les comentamos que las honorables familias progreseñas Rubí-Fuschich & Ferrera-Parham celebran el tercer año de casados de sus hijos Abrahán Basilio y Victoria Alejandra, quienes se unieron por el civil en el salón Jade de Luna Turquesa…ceremonia oficiada por Rina de Villatoro y como testigos a Roxy Fuschich y Nilson Cruz.

*.-Días después… Abrahán y Victoria protagonizaron una linda boda en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa en El Progreso con posterior banquete en Villa San José…Muchísimos años más de amor para esta joven pareja de emprendedores…¡Esperamos esos baby showers amigos!… #Blessings.

*.-El sábado pasado, el sol entró de lleno al signo de piscis, bañando de éxito a estos nobles del zodiaco, bien llamados “Los hijos consentidos de Dios”… éxito que verán reflejado en sus vidas, días después de su cumpleaños mis amores…ya saben que semanas antes de un onomástico pasa y se revuelca todo: salud, carácter, mentiras, trabajo, amores y familia…¡Y los piscis y aries que ya entraron a ese periodo crítico lo saben!

*.-Con el sol en piscis, otros signos bien aspectados son: acuario con arcas llenas de dinero, solo lo cuentan y se les multiplica como arroz… #WAO….sorpresas financieras en el transcurso de estas 4 semanas para estos suertudos hijos de Urano…¡Tan ingeniosos como ocurrentes!…El gran maestro Saturno salió de Acuario, pero pronto les llega Plutón, procedente de Capricornio donde los transformo por más de 20 años.

*.-Virgo con el “amorzt”, andarán más atractivos y encantadores que nunca, levantando suspiros a su paso y muchas citas en puerta…con Júpiter y la rueda de la fortuna cabalgando en Piscis, llegan cambios súbitos para los Virgo: mudanzas de casa, trabajo, ciudad y hasta de país…nuevos círculos de amigos llegaran y hasta viejos amores del pasado.

*.-En especial para esos Virgo morrongos, solapados y hasta cursis para el amor…parece que no quiebran un plato pero desbaratan la vajilla completa…jijijijij…son de pequeños detalles: peluchitos, flores y hasta postrecitos…pero cuando sacan las uñas cosa seria: son garras las que caen en sus presas…jijiji…”de las aguas mansas líbrame Dios”…ahí siguen.

*.-Los auténticos “Reyes del Manoseo” continuo…son de esos que de dia acarician y de noche también…jijijijiji…no pueden conciliar el sueño entre tanto lio mental que los agobia, solo con las caricias intimas de su pareja…Otros manos escurridizas del zodiaco son: Capricornio y Tauro…Capri mas serio, frio y solapado de día, pero de noche…#Uyyy…mientras que los Tauro son más descarados en coquetería.

*.-Capricornio andarán más que benditos con su palabra, impregnando de miel y melado de caña ese verbo, conseguirán aparentes imposibles…Cáncer con ideas de viaje, quizás para semana Santa a la USA o Cancún…gratas noticias en redes sociales para los cangrejitos del zodiaco…Todo lo relacionado con extranjeros o el extranjero muy bien aspectado para Cáncer estas semanas…Ej: Sirey Moran y Marilyn Medina.

*.-Mientras tanto los géminis, que siguen encandilados por Marte, se verán congratulados por su impecable trayectoria profesional con reconocimientos: los colocan en el pedestal que merecen con laureles, ascensos, promociones e incentivos… el anhelado aumento les llegará un mes después de su cumpleaños…¡A controlar carácter y lengua!

*.-Los geminianos que anden en busca de empleo: apliquen online desde hoy 21 de Febrero hasta el 12 de Marzo…de forma diaria y consecutiva en todas las empresas de su interés…porque en los últimos días de marzo los estarán llamando de varios lugares…a cotizarse y a lucirse con ese verbo insaciable que Dios les dio….¡Apliquen cuantas veces les sea necesario!

*.-Y los Piscis que no han cumplido años, más estresados que nunca…pero un buen asado, delicioso con una buena cerveza, les baja el estrés al subsuelo…y hasta aflojan…#AJRC…eso, los nobles pececitos del zodiaco que están por cumplir años…¡Antes de un cumple, pasa de todo!…En pocas semanas les llega Saturno a limitarlos en vicios y calle.

*.-Al igual que varios Aries, a quienes siempre les pican las patitas para andar en la calle en el primer clavo que les revienta en casa…son de esos picarones que dicen: “casado en casa y soltero en calle”…jijijiji…sabemos de varios “sugar daddy” que hacen y deshacen por toda la ciudad y fuera.

*.-Cierra Grimorio con su amiga la luna gatuna…que “Acher” entro en fase nueva…El mejor de todos sus ciclos…Luna nueva es ideal para todo lo nuevo: créditos, compra & venta, alianzas, asociaciones y hasta matrimonio…mudanzas, remodelaciones, proyectos, nuevos lanzamientos, viajes, I/E, contratos, tramites legales para nuevos emprendimientos, ETC…¡Toda firma muy bien aspectada!….OJO: Re adecuación de deudas viejas que no miran luz clara, en especial prestamos eternos y tarjetas de crédito…esas que abusan del “interés sobre interés”…a trasladar esos fósiles a otro banco que los trate mejor mis amores…Luna Nueva: hasta nuevo look y renovación de vestuario para mejorar hasta su misma suerte.

*.-Parece un dicho muy trillado, pero lo de que las apariencias engañan es tan cierto como la vida misma…Y, si no que le pregunten a todos esos famosos que no parecen tan altos como lo son en la realidad. ¿Cuáles son los celebrities más bajitos?…¡Bien dicen que los mejores aromas vienen en frascos pequeños, pero los venenos también!…#Ups.

*.-Entre las beldades que se han ceñido la diadema de la mujer más bella de Honduras, también están las petisas…entre las más chaparritas: Dunia Aracely Ortega, patepluma de San Marcos SB que fue Miss Honduras 1971…Y la chicana de LA con padre mexicano y madre sureña: Jennifer Andrade, Miss Honduras Universo 2012, es otra de las reinas más petite de este país…¡El corchito erótico!

Miguel Caballero Leiva y Gabriela Galeas no son tan altos como los vemos en la pantalla de El Hilo…pasa que el camarógrafo se tira en el piso para grabarlos…¿Ahhh si?…jijijijiji…La Zu Clemente no es tan alta si no fuera por esos tacones rosados…jijijiji…Saludos a todos los petisos de Honduras y ya saben que no hay chaparro frio: todos son bien ardientes y chispoletos…unos micro ondas en potencia…Los queremos en P!#$%&/