Chicha y Limón martes 23 de junio de 2020

¡SOLSTICIO VERANIEGO!!… “teóricamente” el domingo arranco el verano en el Hemisferio Norte y el invierno en el Cono Sur…puntos del orbe donde se acentúan estas estaciones… ¡por estos lados del valle todo el año es calore!… Mañana amanecen tiernitas: Melina Valladares Becker e Isabel Fonseca Canahuati… súper consentidas por sus esposos y familias…Los Bendeck-Siercke no se quedan atrás con el onomástico de la bella Elke… Efemérides que a todos encantan…Esto y más solo aquí… ¿Dónde más?

*.-La altruista ejecutiva de Grupo Jaremar, Sonia Yolany Mejía, se vio congratulada la semana pasada por parte de sus compañeros de trabajo, amigos personales y colegas de RSE, por motivo de su cumpleaños… Un grupo de periodistas se unieron a las muestras de afecto para la brillante Gerente Corporativo de Responsabilidad Social Empresarial de tan importante consorcio, entre ellas: Ester Marlene Amaya Gómez, Dina Ester Bulnes Soler, Maribel Arriaza, Blanca Rosa Baca López…¡Congratulaciones estimada dama!.

*.-En plena semana de la Feria Juniana… agrega un año más de vida la encantadora damita, Ana Dolores Panting García, hija del siempre recordado Donaldo Panting y la especial dama María Elena García de Panting… Anita desde ya recibe las congratulaciones por su onomástico en redes sociales donde sus ex compañeros de la “Inter” son los primeros que la felicitan… Le siguen sus colegas bancarios e industriales, sin faltar su gran amiga Cinthia Margarita Rivera de Saybe… ¡Felicidades Mon Cherie!

*.-La artista nacional Ileana Rodríguez y el Ing. Félix Soto festejan su 36 aniversario de casados… lindo y ejemplar matrimonio que a lo largo de estos años ha conformado una linda y ejemplar familia… son muchos las felicitaciones que han recibido a través de las redes sociales de sus amigos del Club Rotario, de AMAH y sus familiares… ¡Congratulaciones!

*.-Hoy se celebra en varias ciudades del mundo, “La Noche de San Juan”, en homenaje a San Juan Bautista… las celebraciones siguen mañana, con varias actividades religiosas muy propias del catolicismo… Las que no se cortan las punticas del cabello la tarde-noche de hoy, tienen mañana para ponerse más que bellas en manos de su estilista de cabecera… Otra fecha más que perfecta para “mocharse” el pelambre con nuevo look es el martes 30 de junio.

*.-Estos últimos 7 días del mes… son para Feng Shui total con: botadera, donaciones, limpieza de todo, por dentro y por fuera… en especial esos lugares donde hay un regadero de tiliches que datan del siglo pasado, guardados haciendo nidos de jates, polillas y cucarachas… A vaciar roperos, armarios, chineros, muebles de cocina, alacena y hasta la bodega del marido… Sin faltar las neveras que jamás vacían desperdicios…. #OMG.

*.-Pero como llenan esas refrigeradoras de todo, como si fueran bodegones de El Polvorín… A mover esas camas, armarios, muebles y todo lo estancado que acumula pelotas de polvo… Limpios esos espacios, a rociar con solución de lavanda pura o algún perfume en desuso: de piso a techo, esquina por esquina, para transmutar todo lo negativo en positivo… A empezar julio con buenas vibras…. Mac Del los espera con lo mejorcito para sanitizar la casa.

*.-Con la llegada del “solsticio de verano” el pasado domingo, el sol hizo su ingreso al sensible signo de Cáncer… que andan “tocadisimos” con ese relajo de planetas retrógrados (venus, Saturno, júpiter, Plutón y mercurio)… y esta semana se les suma Neptuno, rey de los mares y regente de los piscis… #WAO… Y como si todo lo anterior fuera poco, Cáncer se verá convulsionado por dos eclipses: uno de ellos fue solar el pasado domingo.

*.-Los cangrejitos del zodiaco andan más sensibles que nunca, casi al borde del llanto, con stress en trabajo, familia, amores e hijos… estos dos últimos su Talón de Aquiles… Reciben el segundo semestre del 2020 mas movidos que nunca, con esas aguas turbulentas que darán que hablar en el globo… Relajillo planetario que seguirá hasta el próximo 12 de julio y días posteriores… A cotizar: “Wood Sage & Sea Salt” de Jo Malone para purificar todo… #Cáncer.

*.-Con ese macaneo sacudiendo los cancerianos durante estas seis semanas, otros signos tocados serán: Capricornio en el amore… su pareja les reclama falta de atención, mimos, apapachos y hasta brincos esporádicos, con lagrimas en los ojos mis vidas… ¿Qué pasa?… ¿porque tanta frialdad?… Ciertos escorpiones andan histéricos por retrasos en viajes que tenían planeados desde hace algunas semanas: dejen el veneno y razonen la situación mundial.

*.-Los Tauro cuidadito con la palabra… dejen de exigir necedades estériles, que la Magdalena no está para tafetanes y menos para ciberlinas de seda… tienen a Mercurio retrogrado en su casa de la comunicación… Y los Libra que están sin empleo, apliquen a todas las empresas que deseen pero online, desde HOY: de forma diaria y por espacio de tres semanas, que sin presión alguna los llamaran de varias… Cambios laborales para los Libra.

*.-Los Virgo… andarán bélicos y bocateros con varios líos caseros, tanto donde viven como en hogares lejanos: familia, hogar, nido y hasta amigos muy cercanos, se convulsionan con el aspecto planetario anterior para los “superpikis” de Virgo… ¡el casero no espera mas y les exige la renta acumulada de meses!… #WTF… Hasta en redes sociales se “revuelve” la family, donde son altamente solicitados estos hijos de Mercurio en tierra.

*.-A estos últimos cinco signos, Grimorio les aconseja “despojarse” con las siguientes fragancias con aroma a la mistica mirra: “Mirra y Sandalo” de Kuumba Made… “Mirra No 10” de Prada… “Antaeus” de Chanel…”Bois D’ Argent” de Dior y para los mas recatados: “Mirra & Tonka” de Jo Malone… A encargarlos con alguien que venga de la USA o de plano consolidarlos en la carretilla de compras online: los vuelos de carga siguen llegando a diario.

*.-Quienes andan en los cuernos de la luna con ese sol iluminando cáncer, son los Capricornio solteros, que andan con un sex appeal fuera de serie: arrasando por donde pasan con esa estampa clásica y serena que los define… por ratos parecen serios, tímidos, displicentes y hasta creídos, pero solo es la apariencia solitaria y altiva… andarán con muchas citas en puerta en especial esos “mustios” ciber-fijos o asolapados de: Tinder o Grinder… #lol.

*.-En especial esos “Capri-Capri” otoñales, sazones, que ya pasan de los cuarenta y que aún siguen más solos que un peso… porque quieren mis vidas… en estas semanas pueden estar conociendo su media naranja o a su papaya entera… a vestirse de punta en blanco o esos tonos clásicos que se enfundan: negro y gris o blanco y negro…tan minimalistas como distantes, con esos looks que los definen de toda su life y directo a su bar de siempre.

*.-Hasta Tegucigalpa… Enviamos un fraternal saludo de cumpleaños para el destacado empresario Leonel Giannini Kafie, quien mañana está de plácemes y súper congratulado por su elegante esposa Sandra de Giannini y sus bellos hijos Sandrita, Leonel y Gabriela Giannini de Atuan… Se unen a las felicitaciones para don Leo sus amigos de: COHEP, Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa y del Gobierno de la Republica… Congratulaciones.

*.-Quienes brindan por sus “Bodas de Cuero” es la especial pareja formada por: Elmer y Sheena Gough de Herrera, quienes por estas fechas del 2017 se unían por la vía civil y religiosa… todo en un mismo sarao: celebrado con prestancia en el Salón Napoleón del Centro de Convenciones Copantl y animado por Asociación Vivaldi, ante el beneplácito de sus padres: Douglas Gough y Mary Velásquez, padres de Sheena; junto con don Elmer y doña Lidiana de Herrera, padres de Elmer… Bendiciones para los Herrera-Gough.

*.-En otro orden de temas… más verde que guara en guayabal vemos conectada a Vilma-Atraca, quien en uno de sus respiros como docente online de la UTH, nos comenta los últimos cotilleos en el mundillo del espectáculo… abre boca con la ex primera dama azteca, Angélica Rivera, quien amenaza con regresar a los culebrones de Televisa luego de su “papel” como esposa del llevado y traído Enrique Peña Nieto, quien sigue en exilio.

*.-La Gaviota Rivera, al parecer, sigue siendo el gran amor de la vida del productor Alberto “El güero” Castro, quien le ha tendido su mano ahora que esta “felizmente” divorciada del ex mandatario mexicano… La anda proponiendo como la protagonista del refrito “La Madrasta” que protagonizara Victoria Ruffo hace ya algunos años y donde la ex de Derbez dio catedra de histrionismo con un elenco fuera de serie… ¿Dara el ancho?.

*.-La promoción de Castro con La Rivera no para de proyecto en proyecto, porque también la impone en otro refrito: “Mirada de Mujer”… éxito de fines de los noventa que estelarizaran Angélica Aragón y Ari Telch… pero en esa terna La Gaviota no está sola, tiene la pesada competencia de varias: Lucero, quien se pone los moños con salario y horarios; Erika Buenfil, Reina del Tik Tok quien no ha dado el éxito esperado en la novela que tiene al aire.

*.-Otras que compiten con Angélica Rivera por el papel de María Inés en “Mirada de Mujer” son las archirrivales, Leticia Calderón y Yadhira Carrillo, mujeres de un mismo hombre: Juan Collado, quien las tiene pasando hambre luego de su encarcelamiento por supuestos delitos financieros y el posterior congelamiento de sus obscenas cuentas bancarias en varios países, además de México: Andorra, Bahamas, Suiza, San Marino y Luxemburgo…#WTF.

*.-Quien ya hizo el papel de María Inés en uno de los refritos de “Mi Garra de Mujer”… UPS: Mirada de Mujer… es Victoria Ruffo quien estelarizo “Victoria” en Telemundo, al lado de Arturo Peniche y Mauricio Ochmann, ex de Aislin Derbez… Yadhira Carrillo salto a la palestra en 1994, representando su natal Aguascalientes en la primera edición del desaparecido certamen “Nuestra Belleza México” que dirigía Lupita Jones en Televisa…Carrillo fue virreina.

*.-El certamen se celebró en Zapopan Jalisco, bajo la producción del extinto programa “Siempre en Domingo”, gala conducida por el finado Raúl Velasco con la rubia Liza Echeverría, hoy de TNT… Se corono a Luz María Zetina para el Miss Universo de 1995 y conto entre el selecto panel de jueces con el actor Enrique Rocha (quien barajan para el refrito El Maleficio), el productor Ernesto Alonso, la escritora Liliana Abud y la actriz Salma Hayek desde LA.

*.-¿Ahí fue donde abuchearon a la ganadora?… exactamente… el público quería a Yadhira Carrillo quien al final fue la primera finalista o suplente… en esa gala animada por Mijares y Ricky Martin, también saltaron a la palestra: Luz Elena González y Verónica Jaspeado, junto a las ganadoras, ganaron becas para el Centro de Estudios de Actuación de Televisa (CEA)… Ex compañeras de nuestras gemelas de oro, las capitalinas Sherry & Sheyla.

*.-La producción del Nuestra Belleza México, les otorgaba a la ganadora y suplente, un lujoso apartamento en la Ciudad de México durante su año de reinado… dizque para sus compromisos como reinas nacionales e internacionales y demás contratos de publicidad con anunciantes… punto y aparte de su salario y demás prebendas… La Zetina y La Carrillo fueron “roomates”: la primera se quejó por desorden y bullarangas de la segunda.

*.-¿Yadhira Carrillo es bullanguera?… no parece… tan tranquila que se mira a cuadro en las entrevistas… Según la Zetina, en esa época que compartieron departamento en el DF, La Carrillo armaba cada desmadre en cuarto y cocina de miedo total: todo lo que tocaba lo convertía en desorden y bulla… “burungun por aquí, burungun por allá” … poniendo los pelos de punta a la hoy conductora del matutino Sale el Sol de Imagen Televisión… #lol.

*.-¿Yadhira como Virreina del NB-94 fue al Miss Mundo del mismo año?… no fue así, porque doña Morley ya les exigía elección aparte… Televisa selecciono a la modelo chilanga Claudia Hernández Rodríguez y la justa mundial fue ganada en Sun City Sudafrica por la bella hindú Aishwarya Rai, diva de Bollywood… Honduras estaba ausente del Miss Mundo porque por esos años la franquicia pasaba de Salvador Nasralla de Canal 5 quien las elegía a doña Sandra Hernández… Belinda Bodden se impuso a Ileana Zacapa y Ligia Vivas.

*.-En algunos años, cuando el Club Rotario Tegucigalpa Sur producía y organizaba el Miss Independencia de Honduras, la misma ganadora iba al Miss Hispanidad Internacional en Miami y al Miss Mundo… pero otros años Corporación Televicentro con Nasralla a la cabeza, elegía entre una terna de bellas y distinguidas jovencitas de la sociedad nacional, la que sería Honduras en el Miss Mundo… En 1989 el Miss Independencia fue ganado por la capitalina Nancy Barahona, pero a Canal 5 no le pareció su perfil para MW.

*.-Fue así como Nasralla recurrió a la terna de socialités, donde destacaban: Ileana Zacapa Siercke, graduada de la Escuela Americana, fotógrafa y modelo internacional, musa y amiga de la diseñadora Viveka Cantero de Danzilo y recién desempacada del Latin Model Pageant de Puerto Vallarta, México donde gano el tercer lugar… Imponente y refinado cisne de cuna dorada.

*.-Otra de las poderosas de esa terna del 89 fue la también modelo capitalina Ligia Suyapa Vivas Montoya, más conocida como Ligia Vivas: sofisticada maniquí de pasarelas y fotografía quien en 1988 nos representó en el Latin Model Pageant en San José Costa Rica… Pero la ungida con la banda de Miss Honduras Mundo 1989 fue la bella socialité sampedrana Belinda Bodden, graduada del María Auxiliadora y para ese año estudiante de AE en la USAP.

*.-La hija de Johnny Bodden y Blanca Álvarez, debuto en los concursos de belleza, pese a ser una consagrada modelo de pasarela y comerciales locales, ex madrina del Liceo Militar del Norte y del Club Rotario… su primer viaje fue al Miss Mundo de 1989 con sede compartida entre Hong Kong y Taiwán y donde viajo acompañada de su madre Blanca, todo ese mes de certamen… con escalas en Miami, Los Ángeles y San Francisco, ambas damas llegaron “desrumbadas” al aeropuerto Kai Tak de Hong Kong de madrugada.

*.-Luego de 3 días entre vuelos y aeropuertos, Blanca y Belinda las dos abejitas reinas de la BB Travel, arribaron al continente asiático destilando “Beautiful” de Estee Lauder, uno de los bestseller de ese año… Entre escalas, las socialités sampedranas conocieron a la costarricense María Antonieta Sáenz y la dominicana Irma Guillermina Mauriz, con quien Belinda cultivo una bonita amistad en todo el evento… La única latina clasificada en esa edición fue la colombiana Mónica María Isaza, paisa con quien Belinda aun es amiga.

*.-Bodden Álvarez también fue Honduras en: Miss Hispanidad Internacional 1990, justa producida en Miami por Telemundo y celebrada con mucha pompa en el Salón Tropicana del Fontainebleau Hilton… Ese mismo año, Belinda volvió a cruzar el Pacifico, esta vez sola al Miss Model of The World en Taipei, Taiwán, donde conoció a la hindú que la invito a la Semana de la Moda de Bombay… En este último “fichada” por el extinto David Hernández.

*.-Como ven, a lo largo de la historia hemos tenido excelsas representantes en el conclave de los Morley, donde siempre nos han dado la espalda… Belinda fue una de las clasificaciones “robadas” junto a : Pastora Pagan, Aracely Cano, Alba y María Elena Bobadilla Holh, Doris Van Tuyl, Marlen Villela Talbott, Gina María Weidner, Etelvina Raudales, Ana Lucia Rivera y Carmen Morales… Más recientemente con la gloriosa Jennifer Valle.

*.-Este año el Miss Mundo aún no se ha pronunciado con su gala pactada tradicionalmente para fines de año… ya lo hizo el Miss Internacional y por los vientos que soplan, hasta el Miss Universo ya fue aventado para el 2021… si es que no aparece otra peste como el Covid-19, porque esas relaciones diplomáticas entre esas potencias siguen más ríspidas que nunca… ¡Que la lengua se te haga chicharrón y se la harte un perro!

*.-Mientras tanto por estas Honduras… los directores o franquiciadores nacionales siguen fondeados en sus laureles…aunque el Gallo Zablah “jura y perjura” que hará elección este 2020 a puerta cerrada: solo con las misses y el jurado, vía online… por cierto ¿vieron la transmisión en vivo que hizo Bayron Flores para su programa “¿Que Ondas?” desde la casa de Zablah?… pasaron revista desde la época de Eduardo en la USA hasta la fecha… Muy oportuna la participación de nuestro amigo Leonel Caballero.

Lo cierto es que las ya electas para este 2020 tendrán más tiempo de preparación y demás costes para viajar el 2021… entre ellas La Beba Núñez que esta designada para el Miss Tierra… Igual las que lleguen a coronar este año…Nos despedimos con bellezas y con más aroma para las Tauro: Chanel No 19, un herbal fougere bien fresco que necesitan en su vida ladies… junto con los exclusivos Jardines de Hermes… Ya saben que los queremos en P!#%&/#$.