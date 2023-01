Chicha y Limón martes 24 de enero de 2023

AÑO DEL CONEJO!!…¡Cuidado con esos fértiles!…jijijijiji…Los animalitos mejor aspectados: cerdo, tigre y perro…¿Cuál les corresponde según su año de nacimiento?…Siguen en tendencia en esta sección: La fiesta de Omar Maldonado…La boda Gargano-Mejía…Elenita de Dubón congratulada como “Mujer del Año 2023” del IWC…El bridal shower en honor a Rebecca López Fiszman…Esta semana de plácemes nuestro director Samuel Romero…Efemérides de gente chic…Notas, chismes, astros y más…Solo aquí, en este su rincón del cotilleo de sociedad.

*.-El recinto hotelero brillo en tonos dorado y negro, una combinación tan contrastante como glam y Omar no se podía quedar atrás en charm…lucio adoc a la ambientación…Yenny elegantísima de punta en negro y sus hijos no se quedaron atrás en prestancia…¡como buen capricornio, no le entran los años al patriarca de esa respetada familia!…La velada transcurrió entre abrazos y felicitaciones animada por el mariachi Los Halcones y el Grupo Musical Z…todo a ritmo de banda…¡Muchísimas felicidades Omar!

*.-Nos encantó el ajuar de Sonja, muy adoc a su exquisita personalidad: relajado, elegante, cómodo y de muy buen gusto…con esa delicadeza que solo el encaje puede brindar en la noche más feliz de toda fémina…Marcelo super elegante, con esa prestancia heredada por su padre, el empresario del gourmet uruguayo Jorge Gargano…Las madres de los ahora esposos derrocharon glamour a su paso: Reina Suyapa de Gargano y Sonja Paz de Mejía…¡Bendito hogar Gargano-Mejía!

*.-Doña Elenita se vio acompañada por sus hijos, quienes ya agrandan las bendiciones de la familia con varios nietos…La banda le fue impuesta por La Mujer del año 2020 Vilma Rosales y el perfumado corsage por doña Mary Mourra…El ágape fue animado por el duo Tu y Yo y las damas celebraron su día con las finas atenciones del Club Árabe, con la franca camaradería y entusiasmo que las define…¡Todas elegantísimas!

*.-Y para sorprender a la misma Rebecca y sus amigas ( y de paso constatar que si se estaban portando muy bien) se apersono el apuesto prometido en boda: Rommel Hawit llego de sorpresa y con un hermoso arreglo de flores para su amada…Los Hawit-López & Fiszman se unirán en sagrado matrimonio el venidero 25 de Febrero, en el marco del cumpleaños de la madre de la novia…¡Buenaventura para los novios!.

*.-Mañana se congratula a todas las mujeres en su día…esas damas emprendedoras, madres solteras, campesinas, autosuficientes, comerciantes o profesionistas…y hasta las socialités bellas que llevan las relaciones publicas o marketing de sus empresas y las de sus esposos…Un primer brindis a todas y que Dios las siga bendiciendo por muchos años.

*.-Nuestros amigos hoteleros las esperan en familia o con amigas para departir un rato para salir de la agobiante rutina diaria… Hilton Princess, Copantl, Real InterContinental, Latitud 15, Los Olivos, Clarión Mediterráneo, Maya Colonial y el de su predilección señora bonita…A enchularse con su estilista de cabecera, marque a sus amigas y a celebrar su día….¡El recinto que escojan tiene promociones especiales mañana!.

*.-También, un llamado para esos empresarios, gerentes o jefes para que congratulen a las damas de sus lugares de trabajo con un íntimo convivio de cafetería, en la oficina más amplia o de plano en la sala de conferencias…Gennie’s, Nany, Welchez, Panistro, Pan y Mas, Versalles, Signature Cake y Panadería Moderna los esperan por sus boquitas y demás delicatessen, para celebrar a las damas de la empresa la tarde de mañana…todo empujado con cafecito gourmet o sodas de su predilección.

*.-Dos reconocidas socialités de la palestra parten pastel de Versalles este fin de semana…la dinámica rotaria Laurita Enamorado y la bella Wendy Sing de Rajan…quienes siguen agradeciendo en redes sociales las numerosas muestras de afecto de sus múltiples amistades… El C Bari Artisan & Deli del Copantl las espera en familia por más brindis ladies.

*.-Este jueves amanece de manteles largos la estimada empresaria del gourmet Antonieta de Escobar, motivo por el cual su esposo Mario, hijas y cercanos colaboradores, la consentirán en su día de días… Se suman a la dicha para esta dama, sus amigas y socias del Club Internacional de Mujeres donde Antonieta es muy apreciada…¡Bendiciones amiga!

*.-La cosa va de prestancia…porque las dinámicas damas de la Asociación Femenina Hondureña Árabe, felicitan a una de sus compañeras más apreciadas: doña Victoria Arja de Larach, quien mañana Día de la Mujer amanece de manteles largos…Madre de la AFHA-2015 y Madre del Club Hondureño Árabe 2016, seguirá congratulada por su honorable familia.

*.-Las socias de ambas agrupaciones sociales se unen en jubilo para desearle lo mejor a doña Victoria, a quien siempre es un placer saludar en los eventos…Las fabulosas opciones del Club Árabe, Copantl e InterContinental esperan a los Larach-Arja para brindar por doña Vicky.

*.-Otra honorable cumpleañera de estas fechas es doña Marla Paguada y la fecha fue propicia para festejar a la matriarca, por parte de su linda hija Elenita Cruz y su nieta, la bella Roxy Reyes…Los ágapes en honor a doña Marla se prolongan esta semana por parte de sus amigas más cercanas…Ámbar, Pizco y Angeli Gardens las esperan por su brindis ladies…Y mañana Dia de La Mujer hay promociones fuera de serie en Arnie’s , Chili’s, Denny’s y los mesones más chic de la city…¡A departir!

*.-El hotel Maya Colonial abrió sus puertas en el 2020 para celebrar una esperada boda: Alex y Blanca Mercedes Yuja de Antúnez se unieron por las leyes civiles y cristianas…ceremonias celebradas con familiares, cercanos y hermanos en fe…el enlace civil fue oficiado por el abogado Julio Cesar Lagos y el religioso por el anciano Audencio Fernández.

*.-De punta en blanco, Alex y Blanca disfrutaron al máximo la coronación de un noviazgo que duro más de 3 años… Pilar Cole ambientó los espacios en tonos suaves, donde el blanco fue el rey indiscutible de la velada…Las familias Antúnez-Guevara & Yuja-Sikaffy recuerdan entre vinos y delis esta unión…Toda la dicha del mundo para la pareja…Felices Bodas de Cuero.

*.-Otra pareja que rememora su enlace nupcial son los guapísimos Hansel y Sheila Lemus de Lindo, quienes en un enero mejor que este allá por el 2019, cristalizaron su sueño de amor en el marco de un idílico montaje en La Viñera de Angeli Gardens…exquisita creación en silver y azul royal by Lidabel de Mena y sus bebas de la firma Acontecimientos…Los Lindo-Lemus regresan a Angeli Gardens para brindar por sus “Bodas de Lino”.

*.-Quienes brindan por sus “Bodas de Algodón” son los guapísimos Henry y Zury Estrada de Franco…los cuales unieron sus vidas en el altar de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa…con posterior rumba nupcial en los salones Emperador del Centro de Convenciones Copantl…Sublime enlace planificado, organizado y montado en su totalidad por Lidabel y Scarleth Mena de Acontecimientos, con animación de Irwin Duarte…¡Felicidades!.

*.-Quien sigue consentida por su onomástico es Eva Lissette Barahona, Miss Honduras 1982…y este “finde” agregan un año más de vida: Carolina Rosa Rauscher, Miss Honduras 1977 y Salvador Nasralla el 30…también empieza brindis Beatriz Ochoa, Miss Honduras Mundo 2011, su día es el 1 de Febrero…como en todos los signos, antes de un cumple pasa de todo…#Santisimo…Y el resto de acuarianos y piscis lo saben…#Blessings.

*.-Otra parejita de tortolos que regresa a Angeli Gardens para un brindis muy especial son: Christopher y Janina Flores de Matute, quienes por estas fechas celebran sus “Bodas de Lino”…Se unen a la dicha de esta pareja sus hermanos en fe de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días… Los Matute-Flores se unieron en solemne ceremonia en pleno Merendón.

*.-Mientras la guapísima Miriam Di Marzio sigue cosechando múltiples felicitaciones por su onomástico…la estimada pareja conformada por Christian y Nevia Alejandra Montes de Mejía, se disponen a celebrar en familia este venidero fin de semana, por su cuarto año de casados… Unas “Bodas de Lino” que los Mejía-Villanueva & Montes-Rápalo disfrutaran.

*.-Si de socialités y demás frikis se trata: Grimorio…quien arriba más fresco que las lechugas de supermercados Colonial, con ese rostro bien hidratado a punta de Clarifique de Lancome…viene de punta en blanco con lo último en moda semi formal de Almacenes El Record…Ese collar de corales y jaspes rojos de Zared Joyeros le luce de maravilla…#Guapisimo.

*.-Por cierto…Esa esencia-tónico “Clarifique” de Lancome se está convirtiendo en todo un bestseller de la firma de la rosa, que pueden adquirirlo en Almacenes El Record…Las puras aguas de tónico quedaron en el pasado, porque la cotizada industria de la belleza de renueva en el nuevo milenio con “esencias”: tónicos gelatinosos, densos y concentrados.

*.-Como saben mis “beauty-lovers”…el tónico o esencia refrigerada se usa luego del baño con el rostro inmaculado de limpio y preferiblemente húmedo para mejores efectos…antes de sueros, hidratantes y bloqueador solar si salen de casa…para los caballeros igual, después de limpieza, rasurado y exfoliante…antes de aventarse a los brazos de Morfeo o de su belleza de turno…En especial esos rabo verde de aun buen ver…#lol.

*.-Además, de la Clarifique Double Essence de Lancome, otras “magias” para su rostro que les proporcionan: tonicidad, hidratación, tensor y frescura por horas eternas son las esencias de las firmas Tatcha y SKI II…Además de los super fabulosos: Ressource de Givenchy y la Lotion Treatment de La Mer…Igual las maravillas de Biologique Recherche.

*.-Pero Grimorio no viene solo…trae un “niche” encima y sin albur…es su perfume “Je Ne Sais Quoi” de Teo Cabanel que llego primero que nuestro psíquico de cabecera…jijijiji…un aroma que tiene un “yo no sé qué” entre maderas y te fresco…Grimo nos trae las ultimas delicatesen de Denny’s, quienes como todos los años por estas fechas, renueva su menú…el cual sellaremos con los postres y café más deliciosos de la city: Welchez Café.

*.-Pasamos al living donde las dejamos caer en estos majestuosos sillones de Ashley…que junto con Elements…tiene promociones excelentes en todas las líneas, ideales para certificados de regalos o simplemente para renovar su home…Arranca con su amiga la luna gatuna que el sábado entro en fase nueva: la mejor para todo tipo de firmas, compras, mudanzas, viajes, lanzamientos, remodelaciones, ETC…¡Todo lo nuevo!

*.-Entramos a la era de Acuario que arranco con luna nueva y cierra el 20 de febrero también con luna nueva…Felicidades a todos los acuarianos que celebran su cumple por estas semanas…ingeniosos, sexies, creativos, inventivos, ocurrentes…también deportistas, artistas y muy inteligentes en todo lo que emprenden…Shakira y Pique son acuario y seguirán en el candelero…Ya saben la máxima: “Antes de un cumple pasa de todo”.

*.-Quienes le empiezan a ver el quesillo a la tortilla son los Capricornio, porque dinero contante y sonante les caerá de donde menos esperan en estas cuatro semanas…Grimorio con su tercer ojo, mira a los “Capri-Capri” contando mucho efectivo y no son cajeros de banco…también depositando cheques por todos lados…Sorpresas financieras para uno de los signos pisteros que mejor se administra del zodiaco…Bendiciones.

*.-Saturno aún sigue aleccionando a Acuario en todos los sentidos desde hace dos años y medio…pero los suelta en marzo y el “Gran Maestro” del Sistema Solar pasa a Piscis…mientras tanto, acuario no será el mismo de hace tres años…Con el sol iluminando a estos hijos de Urano, los signos mejor aspectados en su ciclo son los aire (Geminis y Libra) y los fuego (Aries, Leo y Sagitario)…el resto de signos buena onda se mantienen.

*.-Los leoncitos y leoncitas bellas del zodiaco andarán con la “cama bien caliente” por estas semanas…casados y solteros por igual…con un magnetismo y demás sex appeal, arrolladores…muchas citas en puerta y más por redes sociales…Leo es de esos signos que jamás le niegan el orgasmo a nadie…jijijiji…Que les aguanten el trole es otro rollo…#Uyyyy.

*.-Géminis andan con su cabecita de pajarito en el extranjero, unos planificando viajes y otros controlando masas para sus intereses personales…con ese marcado melodrama, labia y zalamería cantada que los define, “hacen y deshacen” con ese verbo a jeta de jarro…jijijijiji…#Santisimo…se van como hilo de media en esas redes sociales jodido…#Infumables…Ese Marte los trae bien intensos…#WTF.

*.-Sol en Acuario enfatiza hogar, familia, vecinos y círculos de amigos cercanos en los Aries…a quienes invitan a reuniones, convivios, asados y demás chojines vecinales por estas fechas…¡A quien le dan pan que llore!…Mientras tanto los Sagitario andarán con el verbo bendito y endulzado con miel y melado de caña, consiguiendo aparentes imposibles en todo lo relacionado a la comunicación…en especial por redes sociales: regidas por Acuario…¡Su palabra será ley por estas semanas!…#Warning.

*.-Por su lado los Libra…signo regido por Venus y eternos amantes del arte, la diplomacia, belleza y buen gusto…andarán más inventivos que nunca: en el mismo elemento aire que los rige, cocinan la siguiente estrategia a seguir…¡Se reinventan en todo por estas fechas!…Todo lo relacionado al ingenio, creatividad e inventiva altamente aspectado…Nadie los agarra en curva de aquí y durante cuatro semanas.

*.-Hoy les traemos un compendio con las calles, avenidas o arterias viales más famosas del mundo…para ilustrarnos un poco en cultura general…ya saben esos detractores que dicen que aquí solo somos chismes, vanidad y algo más…jijijiji…Esperamos que el siguiente Dossier sea de su agrado…Ya saben, sazonado con la tónica propia de nuestros colaboradores…#lol.

*.-El Hollywood Wall of Fame se encuentra en Los Angeles, a lo largo de Hollywood Boulevard…¿Su peculiaridad? La serie de estrellas que se colocó en la acera, posicionadas para conmemorar a actores famosos, músicos, directores, productores, grupos de teatro y muchas otras celebridades…Por ahí contonean sus estilizadas figuras: Kenia y Jennifer Andrade, así como Marilyn Medina, hija de la guapa Norma Orellana.

*.-La avenida de Los Campos Elíseos…Una de las atracciones más famosas de París, que va desde La Plaza de La Concordia hasta el Arco del Triunfo, donde se pueden encontrar pequeños cafés, tiendas de lujo y cines….Es una de las calles de shopping más prestigiosas de París.

*.-Cada año, el 14 de julio, el desfile militar más grande de Francia pasa a lo largo de la Champs-Élysées, en presencia del Presidente de la República…Los Champs-Élysées son también el lugar tradicional donde termina la última etapa del Tour de France desde 1975…Y si el Miss Mundo 2023 se celebra en la Ciudad Luz, por ahí veremos a Yeltsin.

*.-San Francisco, es la ciudad famosa en todo el mundo por sus colinas y sus subidas y bajadas, Lombard Street es la calle más emblemática de la metrópoli californiana…La sección más famosa de la carretera se encuentra en el “Russian Hill”, un tramo donde la carretera tiene ocho curvas cerradas empinadas que le han valido el reconocimiento de “la carretera más sinuosa del mundo”.

*.-El límite de velocidad recomendado en esta sección es, de hecho, de solo 8 km por hora….Una de las tantas arterias franciscanas por donde circulaba la Miss Honduras 1982, Eva Lisset Barahona, cuando fungía como agregada cultural en el Consulado de San Francisco…long time ago.

*.-Flanqueado por elegantes edificios con vistas al parque, residencias históricas y museos, Fifth Avenue es un símbolo de la Nueva York rica…Esta calle está considerada entre las mejores del mundo por el shopping.

*.-También una de las rutas más caras del mundo por precios de alquiler… Además, es la ruta tradicional para muchos desfiles en la ciudad de New York, por lo que está cerrada al tráfico durante numerosos domingos durante el verano…Como el Desfile de La Hispanidad, que conto en cierto año con la presencia de la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo.

*.-La Rambla es una avenida de un kilómetro y cuatrocientos metros de largo en Barcelona que conecta la Plaza de Cataluña con la Port Vell…La calle peatonal más concurrida y animada de la ciudad catalana, que alberga lugares característicos como el Mercado Boqueria y el Mosaico Miró, que se encuentra en medio de La Rambla…Punto de encuentro y diversión de muchísimos catrachos radicados en esa linda metrópoli.

*.-Wall Street es una vía de ocho cuadras en el Financial District en el Downtown de Manhattan New York y representa el centro financiero por excelencia de los Estados Unidos…tanto es así que el término Wall Street indica, por metonimia, la sede de la bolsa de valores estadounidense…Es común percibir en sus horas pico, el aroma de “Santal 33” de la firma Le Labo…termómetro y referente en muchos ejecutivos de la bolsa vos.

*.-Abbey Road se encuentra en Westminster, Londres y es para los amantes de la música la calle más famosa del mundo…Esta arteria es de hecho conocida por Abbey Road Studios, y por haber aparecido en la portada del álbum homónimo de los Beatles, lanzado en septiembre de 1969…Por ahí contoneo su criolla estampa, doña Bélgica Suarez, quien por estas semanas antes de su cumple, andará bien estresada…#KissesLady.

*.-Y la diva de El Guante…¿Qué perfumes usa?…usa muchísimos, en especial de marcas de diseñadores adquiridos en las “duty free” aeroportuarias…Tiene casi todos los “hype” de Chanel: Coco Noir, Chanel No 5, Coco Mademoiselle, Gabrielle, Chance…Etc…Tambien se decanta por los Gucci, D&G, Cavalli, YSL, Armani, CH, Dior y otros…¡Cambia de aroma como de ropa misma!…¡Acuario tenías que ser Mon Cherie!

*.-Vía Monte Napoleone, uno de los principales locales de moda del mundo, en Italia…Esta calle representa el “made in Italy”, y es un escaparate excepcional para todos los grandes diseñadores…Forma el llamado “distrito de la moda”, junto con Via della Spiga, Via Sant’Andrea y Vía Pietro Verri….Recorrido en su momento por Norma Regina de Callejas.

*.-¿De dónde viene el nombre?…El nombre de la calle proviene de la institución financiera que en la época de Napoleón gestionaba la deuda pública…Es común ver por esas arterias fashion, la espigada estampa de la gacela de ébano Liliana Sacaza, única top model catracha en Italia.

*.-De retache a este lado del mundo…Miami no se queda atrás con su Lincoln Road y Bal Harbour…donde es común ver muchos celebs en fachas y hasta disfrazados para no ser reconocidos, “destripando” esos plásticos a diestra y siniestra…jijijijiji…¡Quien como ellos!…También a los gemelos López-Ramírez, a Rebecca Rodríguez y hasta Jessica Claudine Izaguirre.

*.-La CDMX tiene varias arterias icónicas, como la kilométrica Avenida Reforma y entre las más exclusivas, la Avenida Presidente Mazarik en pleno barrio de Polanco…que congrega las boutiques con las firmas mas VIP de la moda mundial…Ataviada cual diva cosmopolita que es ella, se deja ver raras vez por ese sector la socialité capitalina Rosalinda Bueso.

*.-Otro amante de la marca Chanel es Miguel Caballero Leiva, le encantan los perfumes de esa firma…¡Hasta el legendario Chanel No 5 paso por su compacta anatomía!…Igual, el divo de El Hilo usa maquillaje solo de Chanel en su rostro patepluma…Dermis que nutre con “colágeno joven y bien potable”…además de su “coctel” de vitaminas rejuvenecedoras…#lol…¡Con razón no le entran las décadas!…#Picaron…¡Sigue extrañando las macheteadas de El Carrizal!.

*.-Como buen nacido bajo el signo de Virgo, uno de los más pikis del zodiaco por no decir el mas, Caballero Leiva es super analítico, perfeccionista y metódico en todo…rayando en el TOC…Es de esos frikis que plancha “mil veces” cada prenda, al derecho y al revés a diario…¡Se desvela planchando su ropa, sigue en la mañana y antes de usarla…#WTF.

*.-De ahí que le miremos a veces sus ojitos zarcos bien cansados con señales de desvelo vos…pero ¿no se calienta mucho con eso de tanta planchada?…a lo mejor y lo peor de todo, que aun con su cuerpecito bien vaporeado, se baña en media hora…#Santisimo…¿hasta eso tiene cronometrado?…He ahí esa persistente y moleta tos que no lo deja…#lol…¡Despues de esa visita de Elton, quedo ronco una semana!

*.-La moda es indispensable para Caballero Leiva, quien importa prendas exclusivas de los outlets más renombrados de la USA…donde tiene familiares y contactos personales que le hacen las compras previas fotos obvio…¡Tiene el ropero hasta la pata de trapos vos!…Pero también recicla y hace limpieza de placard, vendiendo muchas piezas a Xander Reyes…#xd

*.-Me contaba Vilma-Atraca, que la nueva dueña del Miss Universo, aparentemente piensa reestructurar completamente esa justa, a tal grado de “reciclar” las 10 reinas favoritas que no entraron al Top 16 e invitarlas a participar de nuevo en la siguiente edición…Baraja: Alemania, Malasia, Tailandia, Filipinas, Italia, México, Cambodia, Vietnam, Brasil y Honduras.

*.-De girar nuevas invitaciones a esas naciones ¿aceptaría Rebecca Rodríguez prepararse otro año más rumbo al Miss Universo 2023 de El Salvador?…También me comenta Vilmuchiz que posiblemente Paris, Francia sea la sede del próximo Miss Mundo a celebrarse en el mes de Mayo…Seria histórico que por vez primera, la Ciudad Luz sea sede de un evento del llamado “Grand Slam”…Amadrinado por Madame Macron.

*.-Osmel Souza ya está dando guerra en “La Casa de los Famosos” donde espera ventilar muchos trapillos jucos de sus ex pupilas…las enchufadas y demás apadrinadas, además de las insurrectas y malagradecidas que le dieron la espalda cuando más las necesitaba…¡cuando amanezca veremos!…Ya se dio hasta con la cubeta con la ex miss Osmariel Villalobos…¡La misma que se agarró en los baños con la Diosa Canales!

También, dicen que entro la bomba rubia y ex virreina universal, Madison Anderson…la misma boricua de los NY que le robaron la corona hace unos años…Cuidado y se le meten a la cama a Osmel los galanes: Aristeo Cazares, Jonathan Islas (ya eliminado), Juan Rivera, Arturo Carmona o el mismo Rey Grupero…Todo sea por el rating…¡Ahí está la polémica Paty Navidad!…Cuídense mucho mis amores, recuerden que los queremos en P!#$%&.