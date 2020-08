Chicha y Limón martes 25 de agosto de 2020

¡LUNA CRECIENTE!!… Y así crecen las emociones en muchos iracundos de la palestra en esta última semana de Agosto… Cuando llegan estas fechas el año ya va en picada jodido… ¡Hace poco que era Semana Santa!… y así como van las cosas cerraremos 2020 con cadena nacional… Hoy les traemos las notas sociales que a todos les encantan, chismes desopilantes de nuestros frikis, ágapes para recordar, notas de interés y más… ¡Desbarajuste total en los aeropuertos con clanes enteros que desertan del país! … Era de esperarse.

*.-Una estimada socialité continua recibiendo las felicitaciones vía web por su onomástico: nos referimos a Amal Kawas, quien fue consentida en su residencia por su familia y las delicatesen árabes de sus hermanas que cocinan riquísimo… Junto con Amal, dos lindas damitas celebran sus 16: Fresia Isabella Carranza y Alejandra Isabel Guillen, quienes recuerdan en familia esos saraos de 15 celebrados con mucha pompa y animados por DJ Luna.

*.-Nuevamente el sello de elegancia y distinción de Camilo Mejía y Claudia López, fueron plasmados en un ágape de sociedad… bajo la exquisita mancuerna de la florista Jackeline Cabrera… convirtieron el dorado sueño de Fresia Isabella Carranza Alvarado, en una bella realidad: unos 15 años de ensueño absoluto, que hoy recordamos con una de las mejores fiestas.

*.-Flores, rosas, follajes y todos los accesorios decorativos que enmarcan una estancia elegante, fueron los elementos idóneos en el salón del Centro de Convenciones Copantl, donde Ramón Carranza y Fresia Alvarado de Carranza e hijos, hicieron realidad la celebración de su hija… Un ágape espectacular del 2019 que los Carranza-Alvarado atesoran en el corazón de su linda hija.

*.-Fresia Isabella lució majestuosa con ese atuendo, que reflejaba los sueños de una niña que se convierte en toda una señorita… regia presentación en sociedad, que contó con la asistencia de toda la familia Carranza-Alvarado, amigos de la quinceañera y por supuesto sus compañeros de estudio, que colmaron a Fresia de parabienes y delicados presentes… ¡Una rumba única!

*.-Un monumental jardín royal que se estremeció al ritmo de DJ Luna… Una reina con un cortejo fenomenal que vivirá en la memoria de Fresia toda su vida… Posado para el recuerdo que pueden apreciar en sus redes sociales que ya reciben las felicitaciones… Unos quince años de ensueño donde Camilo, Claudia, Jackie y los Carranza, se volaron la barda… ¡Dichosos 16 Fresia!

*.-Un tierno romance que inicio en las aulas universitarias y culminó con una divertida boda en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa… un par de amigos, ex compañeros de colegio y facultad y ahora felices esposos que pasearon su amor por varias capitales del viejo Continente… Nos referimos a la querida pareja formada por: Josué Obando y Scarlet Michelle López de Obando quienes protagonizaron en el 2019 una boda tan emotiva como romántica.

*.-Carlos y Lorraine Oyuela de Escoto brindan por su primer aniversario nupcial… los catrachos que con su amor eterno ha fundido los más fríos inviernos canadienses, optaron por casarse en esta su San Pedro Sula del alma… buscaron el nido para compartir con sus familias y círculo social más allegado, ese amor que siempre han profesado desde niños… El padre Fernando Ibañez de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa derramó la bendición y luego la gran rumba los esperaba en el salón Jerusalén del Club Árabe…ambas estancias ornamentadas por DG Wedding…#BodasDePapel.

*.- Otros 15 años de antología fueron los de la bella Alejandra Isabel Guillen Martínez, quien lucio muy a los “teen royal” con un atuendo de lujo total… La terraza del Hyatt Place fue ornamentada con esmero y buen gusto por su señora madre, la encantadora dama Anita Martínez de Guillen, en colaboración con su hermana y tía de Alejandra, Karla Martínez… DJ Luna animó la fiesta donde Alejandra partió plaza con su padre René Guillen con un emotivo vals… En este 2020, Alejandra celebra 16 en familia y online.

*.-Siguiendo con la social media… las redes sociales de Raúl Chumilla y María Luisa Reyes de Chumilla, colapsan con muchas muestras de aprecio por sus “Bodas de Algodón”… el altar elegido para bendecir este sacramento fue el de la iglesia Nuestra Señora del Rosario en Antigua Guatemala… con cuatro años de relación sentimental, de los cuales los dos últimos como novios oficiales en un compromiso celebrado “por todo lo alto” en España… #BlessingsGuys.

*.-Majestuosa, ataviada con soberbio ajuar de corte español de la firma Pronovias e impecable estilismo de MAC que delineaba sus aguileñas facciones, María Luisa lució esplendida en el día más feliz de su vida…cuando por fin se unía a su amor… Raúl elegante de frac a tres tonos y luciendo un estilismo muy personalizado, fresco y natural, no se despegó de su amada.

*.-Banquete de bodas celebrado en el 2018 con mucha prestancia, en el centro de eventos del hotel Casa de Santo Domingo, donde han celebrado su amor varios de nuestros socialités… Los ahora esposos, son hijos de: Rafael Reyes y María Luisa Moran, así como de Isidro Chumilla y Flor Pina, que derrocharon glamour en el día más emocionante de sus hijos… ¡Felicidades!

*.-Si de divas se trata: Marga López de Amador, dichosa esposa de Amaury Amador, que en estas fechas celebro en la intimidad de su hogar por arribar la segunda grada de ese piso No 50… 52 pletóricos años repletos de éxitos y parabienes… Como inolvidable fue el ágape de sus 50 en el viñedo de Angeli Gardens, donde esperan a los Amador-López para seguir brindando por Marga… Admirada pareja de la sociedad sampedrana… ¡Congratulaciones!

*.-La ejemplar dinastía de las Vásquez-Corado de la colonia Tara, también partió pastel por estas fechas con el onomástico de la encantadora Nena, esposa de Beser Irías… el ágape familiar fue encabezado por la matriarca del clan, la estimada dama Zoila Corado y LAPA… se unieron Juanita con su family y desde Quebec Canadá, su hermana Bertha Lidia “La Tita” Vásquez, quien el mes entrante estará de plácemes… ¡Congratulaciones!

*.- Y a otra cosa mariposa… nos cuneta un pajarillo que tremenda sampablera se ha armado en una escuela de altos kilates de la city por motivos de “billis”… Los padres de familia han llamado a reuniones urgentes para pedir cuentas a los directivos que solo son escusas, por que el money se ha hecho escurridizo… No se justifica la falta de fondos porque la matrícula y las mensualidades son altísimas… Vamos a seguirles la pista porque el entuerto continúa… ya ese centro educativo tiene antecedentes de unos agarres de padre y señor mío en esas reuniones, donde se dan con todo… haciendo a un lado los buenos modales y la etiqueta.

*.-Como dicen La Seca y La Meca: “los cuarenta son los nuevos veinte y los cincuentas son los nuevos treinta” y para muestra muchas de nuestras socialités, que además de llevar una vida dinámicamente fitness, se cuidan la piel y llevan una alimentación balanceada, con los productos orgánicos y frescos que adquieren en La Colonia que tiene promociones excelentes.

*.-Frutas, verduras, legumbres, carnes blancas, pastas integrales y aceites vegetales en cantidades ínfimas, no pueden faltar en su dieta diaria… al igual que el agua en cantidades industriales, mas con estos calorones, porque dos litros no son nada… siempre las miramos con las botellitas de agua de la marca que sea… muy “sport chic” con gafas y full hidratante con SPF, con esos atuendos que adquieren en Almacenes El Record que esta súper fashion.

*.-Las auténticas socialités de alcurnia o abolengo fiestero, solo llegan a los ágapes para relajarse, saludando a sus amistades, llegan a brindar con finísima champaña o coctelitos extra light y hacer vida social se ha dicho… llegan producidas sin caer en el “overdressed”… también ya han picado algo en sus casas, extra flat y luciendo lo último en moda y estilo.

*Más que todo asisten por compromiso con las oferentes, ser las mejores RP de sus esposos y para pasar buenos momentos de relax y sana diversión… Raramente vemos a una atascándose de comida o bebidas… la clase ante todo… Y si el catering es de Gerardo Trejo, ni se diga: todo súper light, orgánico y delicioso… Es por eso que muchas han desfilado por el cirujano plástico este 2020, aprovechando el confinamiento, para regresar regias.

*.-¿O sea que estas damas no conocen el “pollo chuco” en su menú?… para nada… solo lo miran “desfilar” por las manos de uno que otro empleado y mejor dan la media vuelta para no caer en tentación alguna… jijijijiji… ¿y las baleadas?… Esas si fíjate, pero no cualquier “sabana” mantecosa mal enrollada… las socialités comen de unas baleadas pequeñitas, hechas en casa con harina integral, preparadas con leche deslactosada y margarina “Dos Pinos” … frijolitos licuados y coronadas con huevos de amor, queso y mantequilla de hacienda… regadas con zumos naturales… #BreakfastOnly.

*.-Y una beldad que es súper “gourmet” con la comida, es nuestra compañera de labores Dayana Ortiz, que ayer estuvo de plácemes… la creadora de esas idílicas “historias de amor” que tanto cautivan a nuestros lectores, en cada cobertura nupcial que realiza esta espiritual dama… tan serena como romántica… todo un encanto de mujer… Felicidades Dayana.

*.-Nos cuenta Grimorio: con la luna creciente y sol en virgo las aspectaciones cambian para el resto de signos de la rueda zodiacal y de qué manera mis amores… ¿Ya vieron las “sacudidas” que les sigue dando Urano a los Tauro?… Eso no es nada para todo lo que les deparan los 5 años venideros, según lo positivos o negativos que sean… ¡Muchos ya se jalan los pelos!

*.-Pero nada será igual para los sensualones y petacones del zodiaco… No se resistan a los cambios que les receta Urano mis amores, ese planeta es como un tornado y en signo tierra como Tauro, ya se imaginan los cambios que les esperan, más que todo en el área laboral donde viajaran más de la cuenta… Sabemos de varios catrachos en el exterior que regresan con family.

*.-Con el sol en virgo… otros signos bien aspectados en estas venideras cuatro semanas son: Leo con los dineros… les cae platica de donde menos esperan y será para abonar jaranas… ríanse que les conviene mis amores… todo lo referente a finanzas, créditos y consolidación de deudas está altamente beneficiado para los reyes del zodiaco, que andarán en los cuernos de la luna, contando cheques y demás efectivo… hasta el Leo más humilde, le rendirán las pocas fichitas que tengan y Dios se las multiplica como el arroz.

*.-Mientras tanto, los piscis andarán más correteados que nunca: cuidado con esos tiburones, barracudas, meduzas y hasta pirañas que merodean a muchos piscis, en especial esos amantes de la “Night Life” que los pierde en otro mundo… El amor reinará en los bien casados… Cama caliente para todos los piscis… Solteros a ligar de lo lindo en el Tinder o Grinder, según el caso.

*.-Los “Capri-Capri” andan pensando en viajes, salen de su “hoyo” de confort y cotizan pasajes para volar bien alto por estas semanas… el mundo los llama a gritos y ellos hacen eco… Noticias de familiares y amigos que viven en el extranjero y que tenían “añales” de no saber de ellos: gratas sorpresas en redes sociales para los capricornio… Suerte con extranjeros.

*.-Pero siguen sufriendo con las duras transformaciones de Plutón y los látigos disciplinarios de Saturno… Mientras que los cánceres, andarán con el verbo bendito con miel y melado de caña, conquistando imperios en el primer intento… Al igual que Géminis y Virgos, para los Cáncer su palabra será su bendición o maldición en este 2020… Karma en salud para las viperinas.

*.-Esos Sagitario que están sin empleo, llegó la época cuando se pueden colocar en la empresa de sus sueños… Así como leen mis candentes arqueros del zodiaco: la temporada de las vacas gordas se vislumbra en su horizonte… a secar esas lágrimas, a mejorar el humor comiendo chocolates, paren de sufrir y fuera dolor… Porque en septiembre estarán firmando su contrato soñado.

*.-A partir de HOY y de forma diaria por dos semanas consecutivas, apliquen online a todas las empresas que deseen, que en esas semanas los estarán llamando de varias… especialmente las de índole extranjero, aunque muchos “Sagi-Sagi” colaboran ad-honorem en varias congregaciones, donde les harán buenas propuestas… Una Navidad inolvidable les espera este 2020 mis vidas.

*.-Para los “escasos” sagitario que cultivan una antigüedad considerable en su centro de labores (porque la mayoría de ellos cambian de trabajo como de chones), les reconocen su quilataje con honores y laureles… homenajes, ascensos y promociones a la orden, luego de una importante cena ejecutiva que los dejará con los ojos cuadrados… ¡Oh My Godness!

*.-Serán el ejemplo a seguir en su empresa, por sus valores, humildad y perseverancia… aunque su anhelado aumento, lo recibirán hasta después de su cumple, cuando el sol entre en capricornio… meses de prueba y de cambios para muchos “Sagi-Sagi”… Igual los invitamos a celebrar en familia en Denny’s y La Marguerita, con un menú riquísimos y biomedidas de seguridad.

*.-Los escorpiones andarán más hogareños que nunca, diversificando su círculo de amigos y conociendo a nueva gente que les marcara la vida… algunos escorpiones que viven en el extranjero piensan en visitar a sus padres y demás familiares… vuelven al nido… Otros andan viendo como reparar, remodelar o rediseñar espacios en sus viviendas.

*.-El pasado “finde”… el mundazo se descosió en las principales playas del Caribe catracho… una alfombra humana de carne trémula “tapizo” la arena y las redes sociales del gentío tumbado, con el anhelado “relax” de las medidas de confinamiento… ¡Que Dios nos agarre confesados!… Esperamos que además de lograr un cierto grado de color en su tono de piel, hayan guardado el respectivo distanciamiento del caso… ¿Llegaron las autoridades? … #MMM.

*.-Todo sea botar el estrés, histerismo, esquizofrenia y demás trastornos mentales cultivados en tantos meses de encierro… hasta los temidos Sindromes de la Cabaña y el de la bella durmiente… Mientras luzcan regios en esa foto de la nueva identidad: como besados por el sol…porque el exclusivo “Soleil Tan” de Chanel estuvo descontinuado en toda América…Las más “popis” lo compraron en su web… ¡En Danae están los Terracota de Guerlain!

*.-Otras maravillas de la cosmética que hacen “magia pura” en un rostro cansado, amarillento, desvitalizado y hasta vilipendiado por la pareja… #HM… son los autobronceadores de las firmas Saint Tropez y Sisley, con los cuales logran un look “buena cara” en cuestión de días… Que el RNP espere por esa foto… Así como presionan al gentío para ir por ese trámite, tomaran las PCR otro gallo nos cantaría… Algo cocinan en esa olla a presión.

*.-A propósito de gallos: Renuncio “El Mayate de Nutritek” la semana pasada… #OMG… Según sus viperinas acérrimas: porque sus jefes siguen sin pagar el catorceavo… ¿aún por estas fechas?… #Santisimo… Agregan esas malas lenguas, que ese motorizado rebelde de piel canela salió furico, con una mano adelante y otra atrás: pero se baja el zíper y hace plata en la Junior… ¿Qué viperina?… ¿La Chiflis del bordo? …NOOO… ¡La Poneka!… #PVCZ.

Esa “poneka” tiene una fama de sociópata pasiva que cosa seria: apenas conoce a la gente y la mira con odio despreciable…#Agria…#UYYY…Siguiendo con los bordos… ¡cómo se están poblando!… pagan 30K y viven como ricos a full derroche (agua, luz, teléfono, A/C, cable, internet) con pegues gratuitos, pero sin escritura alguna…#WTF…Besitos aéreos con aroma a “Quatre” de Boucheron, un infaltable para todo verano, nos despedimos mis amores… Cuídense mucho ya saben que los queremos en P!#$%&/#$.