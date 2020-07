Chicha y Limón martes 28 de julio de 2020

Photo Credit To Linda imagen del recuerdo: María Fernanda, María Jose y Elke de Bendeck

¡MARTES DE PISTO!!… y los Cáncer lo saben… Hoy cumple años la siempre linda Sandra Navarrete… y recientemente partieron pastel: Nina Maier, Luisa Carias y Lila Díaz del Valle… mientras tanto, mañana brindan por un año más de vida: Rocío Verdial, Renán Martínez y Jimmy Tovar… y el jueves la modelo capitalina Suyen Muñoz… Solo leoncitos de gran casta… Las efemérides que ya muchos festejan… Cotilleos sueltos que suenan como grilleros de noche… Esto y más solo en este su oasis de solaz esparcimiento… ¡Arrancamos mis vidas!

*.-Abrimos boca con una de las Miss Honduras más recordadas de todos los tiempos: Sandra Navarrete… graduada del legendario Instituto Tridentino (donde también egreso la copaneca Hansel Cristina Cáceres Teruel)… y vecina del antañón barrio Paz Barahona donde aún viven los Navarrete-Romero en aquella preciosa residencia de estilo colonial flanqueada de inmensos arcos.

*.-De personalidad serena, pero con muy buen gusto, adquirido en sus años de modelo en Almacén El Descuento, Sandra salto a la palestra en aquel reñido Miss San Pedro Sula 1986 conducido por Rodolfo Torres Laso y donde también compitieron beldades de la talla de: Sharon Lesage (Rio Lindo), Odily Grisel Wilson Culotta (Cofradía), Claudia Mariela Sampang (Yojoa) y la ganadora de esa edición, Nilcer María Viscovich Babun (San Pedro Sula).

*.-Sandra logro la banda de Miss Villanueva por su impecable porte: la mas integral en físico con esa fisioplastia que aún conserva… lección que le sirvió de mucho para prepararse con ahínco con miras al Miss Honduras a celebrarse en pocas semanas en Tegucigalpa: Centro Social Metro.

*.-Con el full apoyo de sus mentores, los esposos Mario y Dulce María Sikaffy de Muralles, de El Descuento, sumado a las tutorías de su para ese entonces amiga Diana Margarita García, Miss Honduras 1985, Sandra brillo esa noche de elección y coronación de Miss Honduras 1986… Metro estaba a reventar, no cabía una alma más en esa emblemática discoteca del Bulevar Morazán de Tegucigalpa… Navarrete se impuso a la misma Nilcer y hasta la anfitriona.

*.-Francia Tatiana Reyes llego como anfitriona y favorita de la concurrencia, con enormes barras universitarias donde prevalecían las de Química y Farmacia, facultad donde inicio estudios la beldad capitalina y hasta la Asociación de Estudiantes de Derecho llevo su barra… jefeada adivinen por quien: el mismo JOH, quien ese año empezó con sus estudios de leyes… #OMG… Era el que más gritaba cuando aparecía Francia Tatiana… #lol.

*.-Y es que luego de aquella memorable foto de Reyes, saliendo mojadísima de aquella piscina capitalina, le transparento la popularidad a miles… jijijiji… hasta el finado Álvarez Martínez la tenía pegada en su escritorio… Según Grimorio y Cipriano que andaban metidos en todo menos en misa… Otras bellezas que brillaron esa noche fueron: la porteña de Campo Rojo, Ana María Pineda, Odily Wilson y la teleña Charlotte Perchment.

*.-Al ritmo de Careless Whisper, del finado George Michael, fue coronada Sandra Navarrete como la Miss Honduras de 1986… con una impecable columna blanca, recamada en finísima pedrería (regalo traído desde la boutique Chic Parisien de Miami por su amiga Diana Margarita García)… También se corono por vez primera a la Miss Honduras Mundo, honor que recayó en la sampedrana Nilcer Viscovich… Francia Tatiana Reyes quedo de Primera Princesa… Reyes y Wilson fueron las “travelers” del 86.

*.-Sandra Navarrete fue Honduras en : Miss Universo de Panama-86, donde fue incluida en el numero central a cargo de Gloria Estefan y su tema de ese año “Bad Boy”… acaparo miradas mundiales la “Cejitas” en ese musical que aun sigue colgado en el YouTube… También clasifico por su exquisitez y elegancia en el Miss Maja Internacional, celebrado en Mérida Yucatán con visita “relámpago” en el DF, donde fueron recibidas por Miguel de La Madrid.

*.-En ese memorable Miss Universo del 86, ganado por la venezolana Bárbara Palacios Teyde, Sandra también fue compañera de Helena Christensen quien represento a su natal Dinamarca… en 1987 la beldad danesa fue finalista en el certamen “Look of The Year”, logrando su primer contrato con la agencia Elite Models, que la catapulto a la fama como una de las supermodelos de los 90’s: Victoria’s Secrets, Revlon y Wicked Game.

*.-Sandra regreso a Honduras para continuar como la modelo central de El Descuento y otras firmas que la ficharon: Cervecería Hondureña para aquel inolvidable comercial de su marca Imperial e Industrias Chamer como rostro oficial de su novedosa línea de maquillaje Bárbara: cosmético oficial del Miss Honduras 1987 donde Navarrete aparecía con el slogan: “Barbaramente bella”… Luego se casó, se divorció y residió una buena temporada en Miami.

*.-En la Capital del Sol, la seguían adorando los catrachos que la reconocían en los principales atractivos de esa metrópoli… era la primera que invitaban a todas las celebraciones de la comunidad hondureña afincada en esa ciudad… Sandra era el “must” en todos los ágapes de las asociaciones de catrachos en Miami y que aun la extrañan porque ahora reside en esta ciudad… Varios de nuestros frikis dan fe de ello: una dama adorable.

*.-La diva del numeroso clan Navarrete-Romero, famosos en todo Paz Barahona, siempre se decanto en su diario vivir por un look “sport chic”: pantalones, minifalda o shorts de mezclilla ( tela jeans) en perfecto maridaje con esas camisetas blancas, con tenis o vallerinas… infaltables por este cálido clima en su estilizada anatomía, porque como buena nacida en signo fuego (Leo) el calor la exaspera… dinámica y practica hasta en la iglesia… #OMG.

*.-Cansada del ir y venir y de iglesia en iglesia, Sandra alcanzo su mayor grado de fe con el evangelio, que le ha brindado la paz que tanto anhelo en su vida… se volvió a casar y formo un hogar más que ejemplar al que le dedica la mayor cantidad de tiempo… Tuvo una tienda de ropa infantil en Los Andes inspirada en su hija menor… Por cierto, el mayor es todo un adonis del fitness y el mejor de los guardaespaldas de esta querida Miss Honduras.

*.-Han pasado más de tres décadas desde su coronación y Sandra Navarrete aun es reconocida donde quiera que vaya… no ha cambiado en lo absoluto, ni físico ni imagen… por ratos se asusta, cuando se le quedan viendo en público directamente al rostro: ¿Verdad que usted es Sandra Navarrete?… no recuerdan su año de reinado y menos sus viajes, pero rostro y nombre, imborrables en la memoria del colectivo… ¿Serán sus bien pobladas cejas?

*.-Un look casi clonado al de la actriz venezolana Alba Roversi, quien por esos años brillaba en popularidad con el culebrón “Las Amazonas”… a pesar de su belleza, elegancia y popularidad como Miss Honduras, Sandra caminaba con serena altivez en pleno centro sampedrano y su ruta era: El Descuento-Novedades Tatiana-Rivera & Cía. … de la Tercera Avenida salía y subía por la Tercera Calle… levantaba polvo con su taconeo, hasta pasando por el legendario Café Atenas: salían todos sus habitúes para admirarla…casi siempre flanqueada por su amiga Jessie Margarita Rodríguez… #LTA… #1986.

*.-Retomando el MH-86… organizado, planificado y montado por la ex reina Marlen Sikaffy Mena, esa “cuchibarbie” que ahora reside en Miami… fue precisamente la ex de Arnoldo Solís, quien le imprimió ese dinamismo chic a la noche más esperada por los hondureños, convirtiendo una solemne noche de elección y coronación en una rumba discotequera… El opennig de ese 1986 fue el hit: “Live is Life” de la banda austriaca Opus… Favorita del Chocomaxx.

*.-Sikaffy Mena aprovecho el máximo evento de la belleza nacional, para montar su “fashion show” de Marssol con sus musas más icónicas, entre ellas sobresalió Vidajena, quien por esos años ni soñaba con ser socialité y menos colaboradora de chismes en una sección de sociedad… jijijijiji… Esa imponente estaca de pasarela culebreada sobresalía en ese show… Aun camina así… #lol.

*.-Mientras que otras de sus musas, competían en el certamen, entre ellas: Ana María Pineda y la morena teleña Charlotte Perchment, una de las “pelicortas” más chic que se ha distinguido en el Miss Honduras, junto con: María Marlene Villela Talbott, pionera del pelo corto; Olimpia Velásquez, Alba Luz Rogel, Mirtice Elita Hide Bodden, Ollie Thompson, Sobeyda Salomón, sobrina de doña Soad de Facusse; Hansel Cáceres, entre otras pelonas bellas.

*.-De hecho…Velásquez, Hide-Bodden y Thompson, se confiaron a mas no poder en su belleza natural y dejaron a un lado su estilismo en sus respectivos concursos, porque esas graficas históricas lo certifican… con look despeinado y a cara lavada aparecían en ensayos, actividades y hasta grabaciones para preliminares… Como Denia Reyes en el MU-93, que poso toda desguabilada en las gradas del Auditorio Nacional del DF… ¡Asustaste Mija! … El Gallo Zablah pegaba alaridos en el cielo y por teléfono la bañaba.

*.-Para 1987… siguió la “discoteca” del Miss Honduras con un modelaje central de infarto, encabezado por Sandra Navarrete, reina saliente, el staff de modelos de El Descuento y las candidatas al Miss Honduras que regresaba al redondel del Campo Agas de SPS… El tema que prendió al gentío fue “Don’t Leave Me This Way” de la agrupación británica Communards… cuando Grimorio modelo por única vez… y la “palomilla” en las gradas como si nada.

*.-Cuando nuestro friki aún tenía 28 pulgadas de cinturita…jijijijiji… con ese rostro cuasi angelical que aún conserva, pero ya con 32 de cintura… También se recuerdan en ese modelaje a: Jorgito Downing y Alejandra Bendaña, la pareja de modelos de El Descuento esa época… otras parejas “fashion” de la tienda de los Muralles-Sikaffy fueron: Julissa Rodríguez con Estefano Racciatti y Dania Prince con el finado Abraham Yanez… ¡Recordar es volver a vivir!

*.-Y es con Vidajena que abrimos nuestro “Club del Chisme”, porque esa dama se “orgasmea” de la risa cuando le recordamos su pasado en pasarelas y sus coqueteos con JOH en el reinado liceísta del 84… jijijijiji… Por cierto, nos adelanta una “bomba-cañón” de nuestro “Big Boss” cuando estaba recién desempacado de su Gracias Lempira en esta ciudad, allá por 1981… #Uyyy… Vivía con una honorable familia de alto milite de SPS.

*.-Para irle quitando lo “orgánico” de tierra adentro, lo fueron presentando en fiestas familiares de sociedad, cuando se podían celebrar ágapes en casa y en una que otra discoteca como la Mao Mao e Hipopotamus… En uno de esos recintos, conoció a una lindísima chica que lo dejo con los ojos cuadrados… JOH jamás había visto mujer más linda que ella… se trataba de Gloria Patricia Durón, para ese tiempo, alumna de la Casa de Estudios.

*.-Era un puberto de casi 12 años, delgadito, álgido y con unos picarescos ojos zarcos que apreciaban muchísimo más que un hombre de 23… hablaba poco y analizaba mucho con su mirada… pero cuando miro a Gloria Patricia se sonrojo a mas no poder… Vidajena estaba en esa fiesta y miro como también la joven le hacía “ojitos” al tímido cipote de Gracias… Cuando regreso a su pueblo, la volvió a ver, pero en los diarios, como la Miss Depto. de Cortes.

*.-Le comento a su padre y este le dijo en broma: “demasiado bella para vos”… jijijijiji… una mujer famosa, publica, codiciada por muchos”… Gloria Patricia Durón ya se perfilaba como la gran favorita para el Miss Honduras 1981, hasta que arribo la ungida de esa justa: la socialité de la Escuela Americana y ex Reina Nacional de la Cámara Junior, Leslie Sabillón Dávila, Miss Tegucigalpa… Quien desbancó hasta la misma “faraona” Xiomara Sikaffy.

*.-Pero esta dama también nos trae chismes de sociedad y en “cierto” supermercado de la city se armó la podrida cuando se toparon en el mismo pasillo: la ex esposa con el señor acompañado de su actual pareja, la tercera en discordia y que le hizo la vida de cuadritos a esa furiosa dama, que casi la madrea frente al gentío que compraba ese día… ¡Agua que me quemo! … La roba-maridos la provoco con risitas burlonas y casi chocando con la otra.

*.-Entre más se apartaba la ex, mas judía la otra, mientras que el viejo papo no hallaba donde poner su cascareada cara… ¡Fuego María! … y tanto va el cántaro al agua hasta que se quiebra… fue cuando la ex rebalsó y le grito el precio: le dijo de todo, hasta el historial de “uterias” que le sabe y como le quito al padre de sus hijos… ¿Frente al gentío?… Así fue… y como la cínica mas se reía, fue cuando la ex agarró un bote grande de salsa RAGU y la otra huyo.

*-Sabia que se lo podía partir en la cara… jajajajajaja… ¿y el viejo papo? … fue el primero que salió huyendo como rata entre el gentío que se remolineaba para ver el macaneo… la tercera en discordia ya conoce el carácter iracundo y visceral de la ex, porque en más de una ocasión le ha aventado lo que tiene en mano… cierta vez la dejo como cara de berenjena, pero cruda… jajajajaja… Es de esas pirujas que pudren y no les gusta que las jodan.

*.-Por eso es que nos gusta que Vidajena salga de su “madriguera”, porque tanto en supermercados, como en salones de belleza y “moles”, se entera de muchos enredos de famosetes de la palestra…jijijiji… porque la clase se pierde en muchos casos, en especial cuando las bilis rebalsan… Eso está, como aquella distinguida que ya cobra mora en redes sociales y en pleno muro… #WTF… y si la bloquean, sigue etiquetando nombres con hashtags.

*.-Cuentan las malas lenguas y la de Vidajena que no se queda atrás: que en cierto sector populoso de la city, “La Pareja Perversa” salió despavorida del totoposte de casa donde viven, corriendo como ratas en ese baldío que dice ser de ellos y pegando alaridos hasta llegar a la calle, porque avisaban que “la bolsa solidaria” venía a pocas cuadras… #lol… ¡Que forma más vil de dar a conocer su hambre jodido!… Ni que fuera un certificado para supermercado.

Si en esa bolsa lo que abunda es manteca, jabón de barra, arroz, café, pastas y sal gruesa… varios “enemigos” de la salud y para esa gente que está mas de allá que de acá, es dañino abusar de eso…jijijijij… La tierra los llama y no dejan la maldad ni la ordinariez… Pero la chica que toma los datos le aclaro a “La Llorona”: cálmese señora, que la bolsa solidaria no incluye al “chepo” de la PM… ¡no sea golosa a sus 66! …jijijijiji… ¿Adivinen que friki cumple años mañana?… #Mafalda… Nos despedimos mis vidas, los queremos en P!”#$%&/#$.