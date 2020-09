Chicha y Limón martes 29 de septiembre de 2020

Photo Credit To Linda foto del recuerdo

¡TE FUISTE SEPTIEMBRE!!… Mañana cerramos el mes patrio con más amargas que dulces… siempre agradeciendo a Dios por un mes más de vida… Hoy recordamos pasajes de la boda Tinoco-Rojas… Recomendaciones de Feng Shui por Grimorio… Cumpleañeros de estos días… Brindis por efemérides especiales… Chismes calientes por nuestros frikis… ¡Notas de interés y más!!

*.-Como nos decía Grimorio en ediciones anteriores: Octubre es uno de los mejores meses para contraer nupcias y Carla Xiomara Bográn Cálix lo sabe… la hija del matrimonio rotario formado por Jorge Bográn y Xiomara Cálix de Bográn se unió en el 2018 al amor de su vida, Eric Michael Burgess Esposito.

*.-El 13 de Octubre los Bogran-Burgess brindaran por sus “Bodas de Algodón”: ceremonia oficiada por el tío del novio en la iglesia católica St. Cyril of Alexandria de Houston, USA… y una posterior recepción familiar en el castillo Las Velas, contando con la exquisita asistencia de ambas familias y cercanas amistades de los Bográn-Burgess… Recordemos su bridal shower.

*.-Entre los extenuantes preparativos de la boda, que fue organizada por Danielle Frias, Carla Xiomara se tomó unos días para venir a San Pedro Sula a girar las invitaciones de rigor y a despedir su soltería con un ameno sarao organizado por su madre Xiomara de Bográn e íntimas amigas de la futura señora de Burgess, quien se vio sorprendida por un alegre convite.

*Celebrado una mañana de septiembre en el salón Jaragua del remozado hotel Los Andes de esta ciudad… el recinto lució una vibrante decoración primaveral, donde las enormes rosas abundaron en cada espacio: desde la fina mantelería dispuesta por la casa hotelera, hasta los centros de mesa y demás escenografía ambientada por las oferentes del pre nupcial.

*.-Carla Xiomara Bográn llegó radiante, feliz y dispuesta a pasarla muy bien con todas las asistentes… disfrutó de los consejos de rigor y adelanto ciertos detalles de su enlace… varias familias de la sociedad sampedrana viajaron a la ciudad espacial para brindar por la dicha de esta querida joven.

*.-Destacaron por su clase y estilo en este ágape: Xiomara Cálix de Bográn, madre de Carlita; Nolby Peña, Gabby Vilchez, Carmencita Cálix de Oviedo, bella la esposa de Antonio; Sulim Rodríguez de Soto, Merceditas de Casco, Mirna Bocock, Zayda Murillo, entre otras ladies que ya congratulan a Eric y Carla Bográn de Burgess en estos dos primeros años de feliz matrimonio.

*.-En estos días celebro de forma muy intima su cumpleaños la estimada dama Martha Handal de Araujo… rodeada del amor de sus bellísimas hijas Karen y Mónica Araujo de Borrell, con sus respectivas familias…via redes sociales la siguen consintiendo: Lorette Kawas y su linda hija Paola González, Jackie Yuja, Adita Santos, Pamela Blanco de Vaquero y su guapa hija Nicole.

*.-Natalia Nasser, Loris Salame, Lesbia Cubas, Ivonne Suazo, Vivian Giacoman y su hija Vivian Martínez, Karen Dacarett de Palma, Denia y Lilian Kawas y benditos entre tanta dama hermosa: José Borrell y Fernando Vaquero Blanco… Felices 62 para la especial dama Martha de Araujo… #Blessings.

*.-Este jueves 1 de octubre… la dinastía Carrión vuelve a tirar la casa por la ventana con el onomástico de su matriarca: doña Paquita Gáleas de Carrión agrega otro año más de fructífera existencia… tan guapa y dinámica como siempre la esposa de don Vicente… Hijas y nueras ya ultiman los detalles del sarao más esperado del año…¡Que lo pase súper bien, como todos los años!

*.-Quienes recibieron el cuarto trimestre del 2018 en el otro lado del mundo fueron los enamoradísimos José Eduardo y Giselle Rojas de Tinoco, quienes luego de varios años de tórrido idilio como pareja, se enlazaron hace dos años por leyes hondureñas… protagonizaron un inolvidable enlace en la terraza del Hyatt Place, en plena Avenida de Circunvalación… #Memories.

*.-Teniendo como testigos mudos de su amor: la luna, un cielo estrellado y una decoración muy avant garde con destellos artísticos, creación única de Lucia Gudiel, bajo una colaboración magnifica de Mate Canahuati, quien planeó y organizó este enlace… entre las más exquisitas veladas del 2018.

*.-Giselle y José Eduardo concretaron legalizar su unión a inicios de ese año, fijaron fecha y buscaron organizadora para su boda… desde el primer momento en que se les cruzó “boda” por sus mentes se imaginaron algo minimalista pero con muy buen gusto…. amigos y familiares se unen online al regocijo de esta joven pareja que ya brinda por dos intensos años de casados.

*.-Idearon la temática de las artes plásticas como buenos amantes de la pintura y le plantearon a Mate y Lucia esa original propuesta como decoración de los espacios… Giselle lució sencillamente bella, en ajuar y estilismo, fresca, cómoda y tal y como lo había soñado: junto al hombre de su vida… Todo resultó de maravilla, hasta el clima de esa mágica noche.

*.-Los Tinoco-Rojas disfrutaron la primavera del hemisferio sur en una soñada luna de miel por Nueva Zelanda y Australia… hijos de los apreciados matrimonios formados por: don Flavio y doña Mary de Tinoco y de don Marco y doña Argentina de Rojas, parejas que brillaron en sobria elegancia y distinción… Dos familias unidas por el amor de estos brillantes empresarios.

*.-En pleno el clan Marinakys, con las bellísimas: Alexia Marinakys, Tricia de Matuty, regia en verde; Andreita de Quintana, preciosa en rojo; Elena de Szydel, divina en raso palo rosa… todas con sus respectivos esposos… Stefania de Guzmán y Mónica Marinakys, don Miguel y doña Yunis de Sierra, elegantísimos y gentiles en todo momento… ¡Solo gente fina mis amores!.

*.-Otros distinguidos invitados al enlace Tinoco-Rojas fueron: Roy y Erika Alejandra de Morales, bellísima con esas piezas en cortes diagonales referentes en ella y que acentúan su fina estampa… Marisol Salgado, preciosa en rosa; Víctor y Tatiana Badia de Giacoman, súper chic en negro; Omar y Yolanda Abufele, David y Rossina Handal, Emil Hawit, Pammy Marinakys.

*.-También brindaron por la dicha de Eduardo y Giselle: don Jorge y Vanessita Marinakys… la primera pareja de esta ciudad, Armando Calidonio y Karen Stechmann de Calidonio, deslumbrante como siempre la hija de doña Tessa… por cierto, nuestro alcalde ofició la ceremonia civil de este enlace… Daniela Rosenthal, bellísima en negro la hija de la guapa Karen.

*.-Entre mucha gente nice de la auténtica sociedad sampedrana, quienes entre brindis y charlas, disfrutaron el catering gourmet del Hyatt Place en una noche maravillosa… Desde su apertura, esta casa hotelera se ha convertido en una gran opción para todo tipo de ágapes… como olvidar los quince años de Pilar Jordán Kattán y otros convites… El Hyatt Place seguirá siendo tendencia.

*.-Tanto el área de la piscina, como la terraza y las opciones interiores en sus salones, hacen del Hyatt el lugar ideal para sus celebraciones… congratulaciones al equipo de don Luis Garner por esta propuesta… La mejor de las dichas para José Eduardo y Giselle, quienes están más que consolidados en San Pedro Sula… ¡Bendito segundo aniversario!

*.-Vidajena cancela visita a ultima hora y según ella por “consejos” de Grimorio… quien la invitó al spa de Dina Rodríguez para hacerse de “tocho morocho” o sea de pies a cabeza: desde sauna y dermoabrasión, hasta exfoliación, humectación y demás menjurges estéticos en toda su estilizada anatomía… La Seca & La Meca también internadas en “Rostros y Más”.

*.-Según Grimorio, hoy y mañana están fantásticos para todo lo que es “despojos”… mañana al mediodía vienen todos nuestros amigos a lavar hasta el último trapillo de casa y uso personal, con TIDE & GAIN de Supermercados La Colonia, porque dicen que no es conveniente recibir mes con ropa sucia en casa…y ahora en tiempos de pandemia menos: esa casa siempre nítida.

*.-Por la tarde de mañana… Vidajena junto con La Seca y La Meca, vuelan donde los estilistas más renombrados de la ciudad para renovación total de look: desde cortarse las punticas del pelambre, hasta decoloración y cambio de imagen con la paleta de color más glamurosa de esos templos de la belleza… Capelli de Suyapita Escobar, DYNASTY de la bella Laurie de Panting.

*.-Hoy es día de San Miguel Arcángel el bien llamado “Príncipe de la Milicia Celestial”, patrón de Tegucigalpa, Potrerillos y otras tantas comunidades tierra adentro de nuestro país… Idem: San Miguel de Allende, Guanajuato; y San Miguel en El Salvador… Ucrania, Filipinas, Italia y Nuevo México en EEUU, son algunos lugares donde se venera… hoy hay misa en Tegucigalpa…#Amen.

*.-Grimorio no viene hoy… anda por su natal Ilama y mañana andará loco con su Feng Shui de fin de mes y trimestre… nos deja sus noticas desperdigadas en el WhatsApp… arranca con el ritual de mañana último, donde nos recuerda varios puntos: el Feng Shui de casa con el tradicional “manguerazo” trimestral la tarde de mañana, en ventanales, jardines y paredes exteriores.

*.-Para lavar las penas y demás sin sabores que nos deja este noveno mes… escurran muy bien y no dejen charquitos… además del impecable aseo en sus interiores… a botar todo lo que no sirva de: alacena, cocina, nevera y recamaras… y asear con los productos que nos ofrece Maritza de Lara… cambiar y lavar toda la ropa sucia.

*.-A botar todo lo que no sirva de casa, trabajo, finca y hasta empresas, porque esos archivos y demás bodegas, dan miedo con solo verlos, no se diga abrirlos: la plaga salta de donde menos espera… lo que no han usado este año, ya no lo usaran jamás mis amores: no acumulen, suelten y dejen ir, hay mucha gente necesitada en asilos, hospitales, bordos y demás fundaciones.

*.-Hagan espacios y limpien, para todo lo nuevo que les traerá la luna llena que arranca con el mismo octubre, que viene cargado de muchas emociones… porque como las lunas de octubre, ninguna en el año mis vidas… mes perfecto para: levantarnos, sacudirnos y seguir andando, porque el camino es largo… Idem para todo tipo de inicios que fructificaran en éxito.

*.-Grimorio también nos aconseja que la mañana del jueves 1 de Octubre estrenemos ropa interior: si es roja y regalada mucho mejor… además de un buen par de zapatos: dorados, plateados, nude, palo rosa o rojos… como esos que miramos en Almacenes El Record, Carrion y Zebras Boutique…Y buen perfume floral, donde las notas de rosas predominen en esa formulación.

*.-Ese mismo jueves por la mañana… a retomar el uso del talquito corporal con una onza de canela bien mezclada, para éxito total en todo mis amores, no solo para octubre, sino para todo el último trimestre de este año…ahí nos cuentan como cerraran este terrible 2020.

*.-Receta mágica de los Mayas, especialmente dedicada a todos los “llorones” por pisto y esos que nunca llegan a las metas de ventas, desde detallistas, hasta altos ejecutivos, incluyendo galenos que recetan a granel y tienen metas establecidas con laboratorios… pasando por relacionistas públicos y toda la gente que tenga trato con clientes…. ¡Pilas pues!

*.-Esos que laburan en: comunicación y publicidad, gerencia de negocios, mercadologos, ventas, planeadores de eventos, periodistas, emprendedores, ETC… También para esos universitarios o colegiales que van “raspados” en los primeros exámenes aun online… Idem para esos recién graduados que andan buscando empleo… A usar ese talco corporal con la onza de canela dentro bien mezclada… En bote solo destapan y en estuche solo agregan.

*.-A medio mundo la pandemia los tiene locos, en especial esos “bien o mal” acostumbrados a la rumba y a la buena vida… y es que la peste del siglo llego para “maniatar” a: vaguitos, infieles, ambiciosos, usureros y avarientos… #OMG… aun con dos dígitos sueltos, nosotros ya nos acostumbramos al “home office”… que no es lo mismo al “homme office”.

*.-Varias empresas de bienes y servicios… culpan a los escasos clientes que les llegan por minutos a sus “truchas” de tanto caso de Covid que pulula en sus planillas… el compromiso de cuidarnos es de ambas partes, de todos…pero en ciertos lares, como un centro de abastos (super) vemos que ni “sprayan” las góndolas y menos los productos que todo el mundo manosea en ellas… #WTF.

*.-Gozan de pleno pilotaje y la cafetería sin mesas, solo para llevar, nada de probar lo que compran porque les cae el guardia bravo con arma en mano… #Insolito… Y los empleados amontonados en las bodegas almorzando sin mascarillas… reciben producto y no lo desinfectan: directo para adentro… Todo eso llega de mano en mano señores y directo a las góndolas.

*.-Nos contó un amigo… que en ese popular recinto no pueden comprar en paz porque ahí anda el “capataz de pasillos” correteando, hostigando y ofendiendo a los clientes… jeteándolos: “¿le falta mucho?”… “apúrese a la caja” … Aun con el local como salón de baile, porque andan de capa caída… ¡y con esa pésima atención cómo no!… Por eso están como están y lo que falta.

Por estas y otras razones no nos cansamos de recomendarles Supermercado La Colonia, donde encuentran un lugar seguro y respetuoso, para que su compra sea un verdadero placer… están celebrando su 40 aniversario con muchas promociones: arranque octubre con nevera y alacena llena… Cuídense mucho mis amores ya saben que los queremos en P!$%&/#$.