Chicha y Limón martes 30 de junio de 2020

Photo Credit To En su graduación: Rebekah Manzanarez, Maria de los Angeles Morales, Mathew Figueroa y Laura Rodriguez

¡GRACIAS JUNIO!!… Con unas de cal y otras de arena, cerramos este convulsionado sexto mes del año… Siempre agradecidos con Dios por la vida y providencia que nos da… Hoy les traemos: los onomásticos de Iris de Salinas, Reina Caraccioli y bendito entre las damas DJ Blanco… Intimas celebraciones hogareñas por fechas memorables… Chambres detonantes que despabilan al gentío: esperamos online a nuestros frikis con ese arsenal… Recomendaciones de Feng Shui para cerrar junio por Grimorio… ¡Se destapo la olla jodido!

*.-Abrimos boca con ese par de glamurosas socialités que brindan en casita, con familia y muy cercanos, sus respectivos cumpleaños… nos referimos a las guapas Iris de Salinas y Reina Caraccioli, quienes siguen recibiendo las congratulaciones en sus respectivas redes sociales donde son muy apreciadas… Esperamos esas fotos para el deleite de nuestros lectores ladies.

*.-Otros que celebran su cumple por estas fechas son los apuestos gemelos Paul y Cris Gilen, quienes desde que arribaron a este país, han dejado huella en los corazones de quienes los han tratado… Paul ya estaba casado cuando Cris protagonizó un idílico enlace en la siempre colonial San Miguel de Allende, Guanajuato… ambos adonis son “hombres ajenos”… fuera moscas.

*.-Recordamos a Paul en sus años de dorada soltería laburando con la familia Leiva, en una de las plantas del extinto Grupo Interfashion, donde levantaba polvo por donde pasaba… tal cual mis vidas… siempre vestido a la ultima con piezas de renombrados diseñadores y con ese porte de galán de cine… Quien no se le despegaba era una robusta damita capitalina, quien siempre salía a almorzar con ese rubio… ¿Aun respira esa gordita maquiavélica?… Dicen que sigue dando guerra en un “call center”… #PobreLugar… #Geminis…#lol… #xD.

*.-Mañana… celebra por todo lo alto su onomástico uno de los DJ más cotizados de toda Honduras… nos referimos al genial Carlos Blanco, muy solicitados en las fiestas VIP del Valle… gracias a su trato, profesionalismo y experiencia, DJ blanco se ha convertido en un referente de la tornamesa electrónica, donde matiza las mezclas, según el gusto del cliente… #Blessings.

*.-De gente bella va la cosa: cuenta Vidajena que las glamurosas del clan López-Aragón, andan bien calladitas, que ni bulla hacen con sus saraos… Según mi amiga, Katherine López de López, recientemente celebró su onomástico en la intimidad de hogar… siempre bien consentida por su apuesto esposo Oscar López, en complicidad absoluta con su regia madre, Melissa Aragón de López, quien también brindo en bajo perfil… Kisses Ladies.

*.-Mas pleno y saludable que nunca, así celebró sus orgullosos 89 años el honorable caballero de la sociedad capitalina, don Raúl Torres Lazo… De punta en blanco y acompañado de su familia, don Raúl recibió a sus más cercanos amigos en su residencia ubicada en la Torre I del Centro Morazán, donde compartieron gratos momentos y degustaron el tradicional pastel.

*.-Entre fotos y recuerdos, videos, deli y vinos… celebran sus “Bodas de Papel” los queridos: José Ricardo Bermúdez y Paola Paz de Bermúdez, quienes como si fuera “acher”, recordamos su lindo enlace en la iglesia María Reina del Mundo… misa oficiada por el padre Henry Asterio Rodríguez y posterior banquete de bodas en el Salón Emperador del Copantl…Se unen a las dicha de los Bermúdez-Paz, sus padres: Ricardo Bermúdez y Evlin Bendeck con Pablito y Nelly Rivera de Paz…¡Muchos años mas de amor!

*.-Quienes celebran sus “Bodas de Algodón” por estas fechas, es la encantadora pareja formada por el costarricense Alex Cruz Barboza y la catracha Gaby Ayala de Cruz, quien en una intima cena familiar, brindaron por su segundo aniversario de casados… Se unen al júbilo de este joven matrimonio, los padres de Gaby, don Fredy y doña Martita de Ayala.

*.-El enlace Cruz-Ayala fue celebrado con mucha pompa en el salón Pulhapanzak del Hotel & Club Copantl con una magistral puesta en escena de Jackie Cabrera… Una pareja fuera de serie que cada día cultivan su amor con mucha comprensión, confianza y ese particular sentido del humor típico de los centroamericanos… Bendiciones a las familias: Cruz-Barboza & Ayala-Cruz.

*.-Quienes andan bien alebrestados, que ni duermen por estas fechas, son los Virgo: porque con ese sol alumbrando su casa del hogar, la familia y los nuevos amigos, andan viendo como remodelar o rediseñar ciertos espacios de su casa… tienen una de reparaciones en puerta que datan de varios años para acá: siempre que miran ese lado, se quiebran la cabeza con la plata que necesitan invertir en esos detalles que los tienen insomnes… #Santisimo.

*.-Y así como son ellos de enfocados… ya se imaginan como andan… Pero, Grimorio les tiene la solución: Ferretería Monterroso, en su quinta sucursal de San Pedro Sula, en pleno Bulevar del Norte, al lado del Supermercado Colonial… donde encuentran todo para su hogar y lo mejor de todo con asesoría de profesionales y excelentes facilidades de financiamiento…#Pilas.

*.-Hoy amaneció rodeada de rosas y finos presentes, la estimada amiga Idis de Kafati, esposa del especial caballero Fernando Kafati, quien junto a sus hijos y demás miembros del clan, congratularon ayer a Idis quien cumplió un año más de feliz existencia…más entera y guapa que nunca porque los años no le entran a esta dinámica dama de nuestra sociedad… Bendiciones Darling.

*.-Los amigos del Grupo Comidas están de fiesta este día, con el cumpleaños de la brillante ejecutiva Larissa Paredes de Martínez, quien hoy celebra su onomástico, rodeada de los cariños de su esposo Isaac Martínez, hijo y demás familiares… como olvidar esa regia boda en El Escorial, España hace ya algunos añitos… Se unen a las felicitaciones sus amistades contemporáneas.

*.-Mañana 1 de Julio… Agrega un año más de feliz existencia la preciosa socialité Caroll Elizabeth Morales Ríos, adorada hija de Enrique Morales Alegría, Roció Ríos Suaste y la guapísima Carmen Leticia Figueroa… Desde ya, Caroll recibe las felicitaciones de sus numerosas amistades vía social media, entre ellas sus amigas y ex compañeras del María Auxiliadora prom 88…y mañana será su esposo Ricardo Cabeza con sus bellísimas hijas… #Congratz.

*.-Caroll Morales fue otra de las glamurosas socialités que empezó sus estudios en la UNAH-VS e hizo el “crossover” a la USAP… inseparable con sus ex compañeras marianas: Francis Ruiz y Claudia Zerón… Otras regias de ese grupo eran: Biana Ferrera, Luisa Lemus con la extinta Ana Eliuth Rosa, Julie Karina Alemán, Jessica Sabillón, Helga Roxana Núñez, Maridelia Discua, Mónica Torres Pascua y su prima Romina, entre otras divas de los 80’s… Se suman a las felicitaciones: Gina Rivera, Joyce Jarufe y María Gabriela Torres.

*.-Se fue Junio y llegando Julio hay que renovar vestuario y maquillajes mis amores… así como cambiamos de mes, cambia todo… el nude make up sigue en tendencia para Julio, donde los verdes, terracotas y demás tonos tierra se imponen en sombras…rosas y corales en labiales, con un ligero toque cálido en las mejillas… Como esos tonos naranja con los que se maquillaba regia (sombras, labiales y blush) Julia Rebeca Mejía en sus años de Derecho.

*.-Ya saben la máxima mis reinas del glamour: 90-10… 90% skincare y 10% de achiote… Todo lo que necesitan en cosméticos y maquillaje lo encuentran en Almacenes El Record, donde también les hacen la limpieza facial y asesoría personalizada con las expertas…. hoy es cuando toca esa limpieza profunda de rostro, con vapor, exfoliante y demás ricuras… #June30… #Must.

*.-Con estas recomendaciones es como abrimos el “Gossip Club” más chic del país en este martes de Marte, que además del silencio inerte, tiene un cierto “realismo mágico” en el ambiente, será el confinamiento o será la expectativa que tenemos con Julio, el mes más impredecible de todos… Cualquier cosa puede pasar en el séptimo mes del año…#WTF.

*.-Pero de que nos sorprende, siempre nos sorprende… El mes del onomástico del “Gallo de Villanueva”, ese gallo en todo corral canta… jijijijijii… se mantiene pollón, a punta de moringa, mariscos y hormona joven… Bien que nos lees picaron… esos colegas de la “casa de enfrente” son cosa seria: potables, solventes y poderosos en todo aspecto… #OMG… Otro que se mantiene inmune a punta de moringa es Renato Álvarez… #Blindado… ¿Quién es mayor: Álvarez, Melgar o Valladares? … Melgar aunque no lo crean… joven a punta de esos sueros mágicos de SkinCeuticals.

*.-Arrancamos con unas notas que nos dejó Grimorio, porque esta del “pelo” haciendo su Feng Shui de cierre de mes en su cantón: limpieza total dentro y fuera de casa… donde el “manguerazo” en ventanales, jardines y paredes exteriores es el “must” para la tarde de hoy… para que se vayan todas las depresiones, penas, lagrimas, decepciones y demás sin sabores que nos dejó Junio y el primer semestre que hoy expira… Julio es para depuración total.

*.-A lavar toda la mugre de casa, perfumarla con los productos Mac Del que nos ofrece Maritza Soto de Lara y mañana temprano, a poner flores naturales y frutas frescas en comedor para la prosperidad… HOY es cuando debemos vaciar todo lo que no ocupemos de cocina, alacena y nevera, para surtirla con lo “básico” (arroz, frijoles, aceite, leche, pan y agua)… y esas carnes adobadas riquísimas de Supermercado La Colonia… Para que en Julio no pasen hambre.

*.-Julio arranca con varios planetas retrógrados: Plutón, Saturno, Mercurio, Júpiter y Neptuno… porque Venus ya se puso directo y encima de los Géminis… a quien le dan pan que llore jodido… de por si ellos poseen ese charm tan coqueto como seductor, cautivan cuando sonríen, pero con ese mercurio retrogrado, no tendrán tanta suerte para el ligue con ese verbo…se retrasa dinero en camino para los Géminis: no recibirán todo lo que esperan.

*.-Con la aspectación anterior, sumada a la luna creciente en Cáncer, Julio y el segundo semestre, se irán como agua entre las manos mis vidas…si a pesar de la pandemia y el respectivo confinamiento del caso, no sintieron los primeros seis meses de este 2020, lo que resta de este fatídico año ni se diga… Además de veloz, este segundo semestre que empieza mañana vendrá con: bochinches, retrasos, malos entendidos y más zipizapes políticos… #Uyyy…. ¡Agua y tierra se revuelcan en Julio con muchos sustos!

*.-Como arranquemos Julio así cerraremos año mis amores… no es broma no… y así como va la cosa con el Covid-19, quizás ni disfrutemos plenamente la Navidad… como en antaño: cada quien en su casita, arman el chojín con los suyos, porque las mejores fiestas se celebran en casa… Si no pregunten: Lara-Soto, Vaquero-Blanco, Canahuati-Farah, Gonzalez-Kawas y Kattán-Salem, entre otras familias bien de la city que la pasen regio en familia… #Blessings.

*.-Este 2020 sí que pasara a la historia, va de lo pésimo a lo apocalíptico… además de esa pandemia (apodo que ya varios le clavan a sus malas suegras)… jijijiji… SPS apesta con esa misteriosa fetidez que se riega por varios sectores populares y súper poblados de la city… “naidem” sabe que es, igual despierta al gentío en plena madrugada… ¿serán señales del inframundo?… Y para rematar ese polvo del Sahara que tiene “ceniza” a medio istmo.

*.-Con el retroceso a la fase cero en San Peter y “Tepas” por los altos índices de contagios por la pademia, no faltan los vivarachos dueños de tiendas y ferreterías que para seguir abiertos han puesto una góndola con churros, galletas, refrescos y unos cuentos productos de limpieza y ahora son superado también… otros desde las altas esferas aprovechando la situación para llenarse de $$$$ sus bolsillos sin importar las carencias en que vive el país y la calamitosa situación de la mayoría de la población… así se manejan las cosas en este país mis amores.

*.-Las partys privadas se han puesto de moda en la city… Nunca faltan personajes temerarios que poco les importa contagiarse y contagiar a su familia de Covid… No falta quien de pelos y señales que en las colonias “popis” de las altas cumbres sampedranas se arman tremendos chonguengues y lo peor que uno de los organizadores es hijo de uno de los grandes luchadores contra la pandemia… Sin saber el ejemplar niño que tiene en casita.

*.-Si del desierto Sahara se trata… uno que parece que lo recorrió de cabo a rabo es el alacránico Fernando del Rincón… ¿ya se fijaron como luce a cuadro?… bien repelladito con Soleil Tan de Chanel o Le Sahariennes de YSL, uno de los bestseller de la firma, que remata con ciertos toques de iluminador en: sombras, nariz, pómulos y hasta barbilla jodido… #WTF.

*.-Un acabado que sella con los míticos Terracota de Guerlain… No es bronceado natural, sino comparen con el tono de sus manos… Parece que siguió el tutorial: “Full face using only highlighters” de la holandesa y reina de la plasta, Nikkie Tutorials… jijijijiji… Lucen como focos incandescentes jodido… ¿Sera que Del Rincón le está haciendo la competencia a su paisano Roberto Palazuelos?… Pero el sobrino de la socialité, chef y planner Susanna Palazuelos es natural… Susana es la Alexandra Lockmer allá en Acapulco.

*.-Fuera de broma… nos “exfoliamos” a diario con silicio del Sahara… los vecinos de: Juan Lindo, Bella Vista, Moderna, Trejo, Rio de Piedras, Figueroa, Dubón y demás colonias colindantes con El Merendón, andan de correr con varios malestares respiratorios y visuales… más los que usan lentes de contacto… Ni hablar como se pega ese polvo en paredes, interiores y demás decoración de las casas… A lavarse ese pelo a diario ladies.

*.-Se conecta Vilma-Atraca, nuestra farandulera estrella por antonomasia y lo hace desde la casa de su prima “La hojaldra”… ¿Por qué le dicen así?… por tostada y escandalosa…jijijijji… Esa dama no habla, grita, la escuchan vecinos de esquina a esquina jodido…en lugar de pulmones tiene parlantes de tienda… jajajajaja… ya se imaginan cuando se enoja… Uyyy… #TiemblaTierra… Tipo Recarte-Campos… #Galanazo… #Tauro.

*.-Vilmuchis nos trae chambres de artistas… arranca con el polémico Chumel Torres, a quien HBO lo mando por un tubo con su programa “El Pulso de la Republica”, que producía y conducía el mismo Torres en su casa productora del DF… Chumel se reunió la semana pasada con Ricardo Salinas y su hijo Sebastián, los divos de la dinastía Salinas-Pliego & Price, para ver si le llegan al precio y llevar su show a TV Azteca… ¿Price como la limeña Sandrita?.

*.-Tal cual mis amores y según el árbol genealógico de ese clan platudo, todos los Price son familia…#OMG… Sandra Price fue la limeña que gano el Miss San Pedro Sula 1974, descubierta como Secretaria de Gerencia del emblemático Gran Hotel Sula y una de las favoritas al cetro que gano en el año del Fifí, la progreseña Ethelinda Mejía Velásquez… 14 años después, la vicentina Rosa Eva Castillo Madrid logro la misma hazaña en SPS.

*.-Retomando el tema de Chumel Torres, nos cuenta Vilmucha-Carechucha que este hípster tremendo fue pareja de la conductora de TV Natalia Tellez… ¿la misma flaca pecosita con ojos de muñeca asustada que empezó en Telehit?.. .la misma que presento una temporada en el mañanero HOY y ahora conduce Netas Divinas por Unicable… ¿Chumel fue antes o después de Christopher Uckermann?… despúes… ¿Quién era el galán que se orinaba en la cama?…el chelito ex de RBD…#Uyyy…Según La Tellez por traumas de niñez.

*.-Uckermann también fue novio de Dulce María, mientras recorrían el mundo en esa agrupación musical…pero ella jamás dijo algo así, peor ahora que está felizmente casada y será mama… Anahí anduvo con Poncho Herrera y Christian Chávez fue la eterna comadre de Maite Perroni… De ahí llévense como se distribuían los dormitorios en los lujosos cuartos de hotel 5 estrellas… ¿No dormía Chávez con el resto de galanes?… ¡Este vive lejos!

*.-Remata Vilmuchis comentando, que el “pazcon” doble filtro del casting de La Madrastra sigue viento en popa… las más fuertes a ostentar ese dramático papel que hizo Victoria Ruffo son: Erika Buenfil y Angélica Rivera… al parecer y por los vientos que soplan, la ganona será la ex primera dama azteca… ¿También grabaran locaciones exteriores en Aruba?… #QuienSabe… Nuestra última reina en brillar en esa isla fue Cory López: la graduada de la Elvel School fue Honduras en el Miss Teen Age.

*.-Si de “misses” se trata… Eduardo Zablah tiene en vilo al mundillo de los missologos, con eso del “casting” para la selección de nuestra representante al Miss Mundo 2020, a celebrarse en Londres en diciembre próximo… Suenan fuerte: Valeria Cardona, Daryela Salgado, Karla Santos, Mary Cruz Cardona, Diana Palma, la preciosa y culta Gabriela Irias y hasta la intrépida Ariana Bustillo… En conjunto la mejor es Irías, pero dicen que ira Mary Cruz… ¿SERA?

Gabriela Irías tiene juventud, frescura, chispa… es alta, dulce, bonita y culta, muy desenvuelta y talentosa… ¿y ese tatuaje inmenso?… ¿Qué miss no lleva al menos un tatuaje en su cuerpo?… Como el que se hizo Jenny Prado al final de su espalda en el Miss Costa Maya… Además, en el Miss Mundo no desfilan en traje de baño…Que lleve atuendos que le tapen ese “mural” de grafiti y lista… Eso sí, trajes más acordes al otoño londinense, porque el año pasado desentonamos… Cuídense mucho mis amores, los queremos en P!#$%&/$.