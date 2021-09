Chicha y Limón martes 31 de agosto de 2021

BYE BYE AGOSTO!!...Agradeciendo un mes más de vida, cerramos el octavo del año…Rene Soto y Ana Daniela Ayala ya son esposos…Los cumpleañeros de estas fechas…Efemérides inolvidables…Cotilleos de alarido del Miss Honduras…Notas de interés…Jairo Rubio y Sari Turcios también llegaron al altar… ¿ya saben lo que hay que reparar en casa? …ese invierno viene despiadado…Desde mañana todos con el himno nacional a tope con los 200 años de independencia.

*.-El pastor Dennis Chavarría de la Gran Comisión, fue el encargado de derramar la bendición para Rene y Ana Daniela Ayala de Soto…quienes con más de una década de idilio, se dieron el “si quiero” en una solemne ceremonia oficiada en los jardines del centro de Convenciones del Copantl…los hoy esposos son hijos de: Rene y Margarita Chávez de Soto, padres del apuesto Rene y por parte de Ana, Leonel y Ana Silvia de Ayala…#Blessings.

*.-Llenos de entusiasmo…la generación 2022 de las distintas instituciones educativas bilingües del país, realizaron su tradicional “entrance” o entrada a clases para su último año de estudios…por estos lados del país, la Escuela Internacional Sampedrana y la Santa María del Valle, se lucieron derrochando alegría en su trayectoria rumbo a sus colegios…¡Graficas imperdibles!

*.-Quien ya cumplió estas actividades con sus hijos…es la siempre bella Frances Elisa Siryi Milla, quien mañana agrega un año más de glamurosa existencia…la esposa de Salomón López y Miss Honduras 1988-89, ya recibe las muestras de afecto de su amplio círculo de amigos de la sociedad nacional…#Kisses.

*.-La Pérgola del Copantl con sus frescos jardines, fueron el escenario perfecto para el desayuno de despedida de la promoción 2021 del prestigiado Instituto La Salle, quienes luego de año y medio de confinamiento con clases en línea, se volvieron a ver las caras…luciendo atuendos casuales y semi formales, los jóvenes compartieron gratos momentos al lado de docentes y padres de familia…todo con las biomedidas del caso…#Exitos.

*.-Gustavo y Eunice Moncada de Barahona celebraron el pasado fin de semana su matrimonio, en una intima velada que tuvo como epicentro los jardines del hotel Hilton Princess…luego de las respectivas ceremonias civil y eclesiástica en la Primera Iglesia Bautista de San Pedro Sula…La semana pasada, Eunice tuvo bien celebrar sus últimos días de soltería…Felicidades.

*.-Las apreciadas familias Bardales-Sabillón & Vargas-Vásquez, tuvieron a bien celebrar con júbilo las uniones civil y religiosa de sus hijos: Waldo y Marlin Suyapa Vargas de Bardales…quienes luego de siete años de unión libre y con una hermosa bendición como lo es su hija Camila, decidieron legalizar su amor con una bonita recepción celebrada en el hotel Maya Colonial.

*.-Este fin de semana…tres ilustres damas parten pastel de Signature Cakes, nos referimos a las encantadoras: Doris Liset García, Marlin Elisa Rivera y la ex gobernadora de Cortes, Ilsa Díaz Zelaya…quienes desde ya reciben las muestras de afecto de sus respectivas familias y amigos…Denny’s, La Marguerita, Hasta La Pasta y C Bari Artisan Deli en el Copantl, las esperan.

*.- En otros temas…tremendo gallo tapado se tenía Eduardo Zablah en la isla de Utila… lo que sería una imposición de banda para las candidatas resultó una designación de dedo de la Miss Honduras Mundo 2021, título que recayó en la misquita Dayana Bordas Haylook… casi era un secreto a voces desde hace muchos meses que se daba como la posible ganadora a esta chica… al ver esta acción fue un cubetazo de agua fría para el resto de participantes que se tambalearon para todo lados y murmuraron en el escenario extrañadas…a lo que el Gallo se volteó y les canto las verdades… La situación es que este grupo de candidatas se alistan para participar en la elección de la reina de los 25 años del concurso…gala a celebrarse en La Ceiba en octubre próximo y donde se elegirá a la beldad para el Miss Mundo 2022.

*.- Si de reina emergente se tratase mejor estaría una miss experimentada y completa, con trayectoria en años anteriores como: Alejandra Fuentes, Rita George o Dariela Núñez…a quien vimos bien seria esa noche en Utila…¿Qué le pasaba?



*.-Entre los dimes y diretes… por ahí dicen en las redes sociales que miss Comayagua se había retirado del concurso enojada, molesta por la designación de la misquita, eso resultó ser “fake news”…lo que sucedió fue que esta candidata tuvo un impase con el director del Miss Comayagua.

*.-Hasta la fecha…si se mantienen firmes en el MHM…El Progreso, La Ceiba y Santa Bárbara, serían las grandes favoritas para el cetro 2022…si no se les cruza otra “ungida” por sus caminos…jijijijiji…SPS lució muy acartonada, nos recordó la pasarela de Raquel Padgett en el MHU-95…a seguirse entrenando por YouTube que ahí la que se enoja pierde…¿Quién será la ungida para el Miss Internacional?…¿Sigue vigente Gabriela Irías?…Se ha perdido del mapa.

*.-Y como mi pecho no es bodega para guardar nada… les cuento que una las missis se escapó de la concentración y fue a dar un rol por la isla de Utila, burlando la férrea seguridad de las chaperonas de la organización Zablah… esta chica regresó casi a la hora del evento como pollo mojado, toda temblorosa y con el cabello chorreando agua… esto puso con los pelos de punta a los peluqueros y en el corre, corre… todos se unieron para ver que menjurjes hacían y que esta chica pudiera salir al evento como que no había pasado nada… la pregunta es ¿Y donde estaba la miss?.

*.-Casualidad o estrategia de ambas organizaciones…pero este 2021 se le hizo un merecido homenaje a la mujer étnica, en víspera del bicentenario patrio y en un año político…donde andan “esplendidos” patrocinando todo…miren a Cecilia cuánta plata recaudo para el MU…#Historico…#lol.

*.-Se dice que quien podría animarse a hacer el “crossover” de Carimaxx al Miss Honduras Mundo es la porteña Nasifa Gabrie luego de quedar de virreina, que hasta Carlitos le entrego con miedo su arreglo de flores, antes que le diera con el mismo por dejarla pegada…haaay virgen de las bleadas… jijijiji… la verdad esta niña esta preciosa aunque ya estuvo por esos lares y no hubo química con Mr. Zablah.

*.-En el movido mundillo del showbiz… celebran un nuevo año más de vida por estas fechas los celebs: Salma Hayek, Eugenio Derbez, Lucero, Laura Flores, Silvia Pinal y Juan José “Pepillo” Origel…de ahí, que sus vidas han estado muy estresadas en los últimos días…siempre en el candelero.

*.-Y la “Señorita Laura” sigue en tendencia…lo último es que tiene que pagar US$15k para defenderse en libertad de los supuestos cargos de evasión fiscal y por vender una propiedad embargada…La Bozzo desde que llego a México “cosecho” una de enemigos en ese polémico ambiente artístico que cosa seria…aquí en la Teletón se portó de maravilla…pero allá la siguen odiando: Niurka Marcos, Laura Zapata, Rocío Sánchez Azuara y su acérrimo Adame.

*.-Es precisamente ese ex azafato convertido en modelo de ropa interior y luego en actor, que se ha ensañado con la peruana y le rumba “bacalao” en cuando medio le pregunta…Según Alfredo Adame, el dio el “pitazo” a la Secretaria de Hacienda para que persiguieran a Laura, cuando ya se olía que pondría pies en polvorosa…hasta su ex Christian Suarez están embarrando.

*.-La última aparición en televisión de la Señorita Laura fue en el reality del mañanero Hoy, Quiero Bailar…donde también la conductora de raíces italianas se dio con la cubeta con la alacránica Lolita Cortes (la que se encamo con su medio hermano de crianza cuando la finada Alma Muriel la termino de criar)…Bozzo como buena leo se dio con todo con la escorpiona que la apago.

*.-Luego de ese show, la perucha fue parte del exclusivo grupo de invitados a la celebración playera de las “Bodas de Aluminio” de Galilea Montijo con el político Fernando Reina en Acapulco…donde según las viperinas del “mantecoso” de la Gali, aparentemente esta refugiada la peruana antes de salir del país…#WTF…Mientras tanto, medio México la busca por todos lados.

*.-Según Vilma-Atraca…a quien le encanta la “salsa rosa”…La tapatilla es bien solidaria tanto con técnicos de su casa televisora como con sus compañeras y todo aquel que le caiga bien…no es rencorosa y muy empática…Tal fue el caso con la farandulera Martha Figueroa (archi enemiga del concealer o corrector de ojeras, como Eunice López), a quien Gali le dio posada en 2017.

*.-Fue con el ultimo terremoto catastrófico que afecto la CDMX y que causo severos daños en infraestructura, como el apartamento de la Figueroa, eterna comadre de Luis Miguel, que se vino abajo y donde la chismosa del showbiz perdió todo…La Montijo la albergo en su penthouse, en exclusiva zona del DF donde la Martuchis se “encajo” más de la cuenta…#Santisimo.

*.-Según las viperinas que las rodean…la farandulera llego moqueando con una mano adelante y otra atrás, solo fue hasta que la Gali le dijo “estás en tu casa”…que la otra se desparramo por todos lados en ese lujoso inmueble…entre Géminis te veas…La Figueroa uso “todo y más” de ese penthouse: vestuario, maquillaje y perfumes carísimos de la Gali…#Utaaa.

*.-Cuando la tapatilla vio con las semanas, que la otra se estaba pasando de rosca, le fue poniendo la escoba patas arriba atrás de la puerta principal y hasta le fue buscando lugar donde mudarse…La farandulera remato pidiendo plata prestada para el enganche del nuevo apartamento donde se mudaría y pagado a plazos de 6 meses…tiempo en el cual le hizo las cuentas a su modo.

*.-De retache a esa ciudad en vuelo directo vía Aeromexico…les contamos que la plusvalía en el sector Villas Mackay va viento en popa…específicamente en la súper chic Plaza Foresta…epicentro de muchos negocios de gente nice de esta ciudad…entre ellos: Omaha Meat Mart.

*.-Mas que una carnicería con los mejores cortes categoría Premium de la ciudad, un paraíso de delicatesen entre una variedad de vinos y demás bebidas espirituosas, así como un ambiente muy elegante…En Omaha encuentran cortes de la talla del famoso NY steak, lomo, rib eye, churrasco, bone, asados a cuales mejores y el cotizado tomahawk…además de fiambres.

*.-Se lucio como gentil anfitriona del coctel de inauguración en la terraza de Plaza Foresta, su gerente propietaria Fabiana Mateo, elegantísima y super chic…Si así luce de esbelta almorzando con esos cortes, con gusto nos ponemos a dieta…co presento el evento la guapísima Lovely Granados, eterna “prófuga” de la corona del Miss Honduras en ambas organizaciones.

*.-Otros distinguidos invitados que disfrutaron del “openhouse” de Omaha Meat Mart en Villas Mackay fueron: Luis y Taisha Urías de Figueroa, guapísima y se nota que el matrimonio le asienta de un bien que se refleja en su radiante rostro Hourglass…Alejandra Borjas, divina la rubia; el siempre galán Sammy Mustaklem, Karen Nodarse y mucha gente nice, que certifico el lema del negocio de Fabiana: “Donde hay carne, hay fiesta”…#Blessings.

*.-Dos reconocidas parejas agradecen a Dios por celebrar tres años de unión matrimonial… nos referimos a: Jorge y Karen Waldina Sabillón de Rodríguez, quienes se juraron amor eterno en el altar de la iglesia María Reina del Mundo con posterior banquete en el Salón Las Islas del Copantl… y una fantástica luna de miel por la Riviera Maya… Benditas “Bodas de Cuero TF”.

*.-Una de las bodas más comentadas en el 2018 fue la que vivieron los feligreses de la Iglesia de Cristo Ebenezer de San Pedro Sula, cuando presenciaron los emotivos momentos cuando Hannah Ponce se unía en Cristo con su prometido Diego Turcios.

*.-El impresionante templo evangélico estaba copado en su totalidad por todos sus creyentes, quienes fueron los mejores testigos de esa asombrosa boda… Desde Guatemala, llego el pastor Sergio Henríquez, quien junto al pastor Ponce padre de la novia, oficiaron la ceremonia que aún se recuerda en esa congregación… Dichoso tercer año de casados para los Turcios-Ponce.

*.-Otra linda boda del 2018 fue la de los doctores: Rubén y Mary López de Galéas… Ruth Azucena Pérez, fue la artífice de planear, organizar y montar una de las bodas más idílicas de ese año, donde Rubén y Mary coronaron en el nombre de Dios una relación que surgió por la casualidad de sus carreras profesionales… Romance que duró casi cinco años…¡Congratulaciones!.

*.-Por estas fechas y en algún rincón brindan por sus “Bodas de Lino”, la estimada pareja formada por: Gerardo y Nadia López de Murillo, quienes ya aquilatan cuatro años de dicha, amor y éxitos…Se unen a los brindis los padres del ex gerente de la ENP, Gerardo Murillo y Lilian Martínez, así como “medio” clan López-Ayestas donde pertenece la especial Nadia…Los recintos hoteleros más chic de la ciudad los esperan por una velada romántica.

*.-Otras “Bodas de Lino” que celebran dos exquisitas parejas de la sociedad sampedrana son las formadas por: Daniel y Daniela Kattán de Yuja, hijos de los apreciados Giovanni y Connie Matute de Yuja, así como de Guillermo y Juanilla Saide de Kattán…Inolvidables enlaces del 2017.

*.-Daniela es nieta de doña Julietta de Kattán… También brindan: Paul y Daniela Handal de Ritter…hijos del inolvidable caballero Richard Ritter y Rossana Martinez, padres del apuesto Paul…y Giovanni Handal y Rossina Casalotto, padres de la exquisita Daniela… ¡Esperamos esos baby showers!

*.-Los Yuja-Kattán se unieron en sagrado matrimonio en la emblemática iglesia La Sagrada Familia de la Fundación Mhotivo, con regio banquete en el Centro de Convenciones Copantl… un enlace planeado y organizado por la exquisita dama de la sociedad capitalina Ana María Dieckman, con ornamentación de la experta Jackeline Cabrera… Ambas estancias fabulosas.

*.-Mientras que los Ritter-Handal se casaron en la iglesia María Reina del Mundo con banquete de esponsales en el salón más alto del Club Hondureño Árabe, ambas locaciones exquisitamente remozadas por la talentosa Alexandra Lockmer, que nos sorprendió como siempre… Paul y Daniela fueron agasajados con una íntima despedida de solteros en la bella residencia de Massimiliano y Dagmar Ritter de Vicenti…#memories.

*.-Con ese rostro cuasi petrificado a punta de Sisley, se conecta Grimorio para decirnos que los septembrinos son por naturaleza “patitas calientes”: hoy están aquí, al rato allá y más tarde por acuyá… no es nada Taz para identificarlos… súper dinámicos e hiperactivos, cualidades que les acarrea cierto grado desvelo en sus eternas noches de media cama: porque se levantan que es un gusto… Nadie duerme tranquilo a su lado… #lol.

*.-Ni duermen “craneando” miles de cosas que navegan por su cabeza de pajarito, especialmente en temas de dinero… Tienen una habilidad para hacer cuentas en la mente que es un gusto, de ahí se deriva su alto grado de preocupación que los hace estresarse más de la cuenta… pero con un buen masaje seco, se calman… ellos son otros que les encanta el manoseo… #xD.

*.-Repiten frases y palabras que es un gusto, son una matraca para revivir historias pasadas, de ocasiones y personas que quizás ya ni existen… historiadores en potencia que transitan narrando de un lado a otro sin parar… “Los Septiembres” son más de ojos y lengua que otra cosa.

*.-A ellos no les apasiona tanto la tecnología ni las redes sociales, les gusta lo tangible, lo contante y sonante… porque contar dinero es la mejor de sus medicinas… Fíjense bien, que en ese “relajante” momento es cuando les cambia el semblante de un rostro, que en segundos estaba deprimido… #OH.

*.-El estrés que manejan los septembrinos es único, solo ellos se entienden y que no se meta nadie, ni su pareja… #MAVC… se llevan de maravilla con los Piscis, Cáncer y Escorpiones, estos últimos sus eternos confidentes… parpadean esos ojos que es un gusto y hasta miran de forma periférica sin disimular en los absoluto… ¿Quieren ver a un Septiembre enojado?: que no tenga dinero para sus cosas… Uyyyy… #Histericos… #lol

*.-Esa matraca se revuelve que es un gusto, hasta que le cae el biyuyo… especialmente los nacidos en las tres primeras semanas… Deben de cuidar todo lo relacionado al sistema digestivo, porque están propensos a padecer: ulceras, colitis, gastritis y reflujo… Mientras que los que nacieron en la última semana del mes, a cuidarse todo lo relacionado al sistema urinario… Son reacios a beber agua, pero ¿qué tal sodas y cervezas? … #MAVF…#necios.

*.-Cierra Grimorio con su análisis “psico-astrológico” de los Septiembres, enfatizando que la mayoría son de estilo clásico en pelo y vestuario… nadie los convence de cambiar de look (corte o tinte) y menos en sus conjuntos de ropa… aunque más de una se decante por el look: “hongo oxigenado” en tono yema de huevo… jijijijijiji…¿en piel blanca?…¡Luce horroroso!.

*.-Busquen tintes orgánicos, el peróxido atolondra…como aquellos que se creen “judíos de Brooklyn”: todos los días de punta en negro…parecen secta satanica jodido y con esos “modos” que se cargan, cualquiera los confunde…jijijijiji…Por algo sus vecinos ya los apodan: “Los zopilotes”…#lol.

*.-Los septembrinos llegan a usar hasta el mismo perfume y tonos de maquillaje por años… sufren cuando los descontinúan… Amantes de la limpieza, el silencio y el orden absoluto en todo los que los rodea… principalmente en el presupuesto familiar, que cuidan como el tesoro mismo… #Virgo… De físico aguileño, guapos y casi al natural, las damas llegan a maduras con unas piernas de infarto… ¡su mejor atractivo!… #OMG.

*.-¿Quién no conoce a alguien nacido en el noveno mes?… Casi todos tenemos un familiar, amigo, vecino, pareja, ex pareja o conocido con estas características…hagan memoria y escarben en sus mórbidos recuerdos que se irán de “tuje” de la risa… porque este análisis no lo encontraran en NINGUNA página web del ciberespacio…solo aquí mis amores.

*.-Con la tónica única de nuestro psíquico Grimorio que se basa en tantos aspectos, como lo abismal de su memoria y demás conocimientos adquiridos en su “Universidad de La Vida”… Igual les deseamos a todos estos esclavos del tiempo, que pasen un súper mes de cumpleaños.

*.-Nos siguen llegando más reclamos de la pésima atención en la “centenaria” agencia de la quinta calle, en pleno centro sampedrano…ahora fue un colega y amigo que tuvo que llegar CINCO veces por un trámite de ATP…la cancelación de una cuenta de ahorros por defunción, donde en cada visita le metían cada traba en los papeles que llevaba, más el trato de orto.

*.-Se supone que toda entidad bancaria está conectada y actualizada con la base de datos del RNP donde miran quien vive, si está casado, soltero, viudo, divorciado o fallecido…con solo una impresión de pantalla, las copias de identidades del difunto y beneficiario, certificado de defunción y el pedazo de cartón rojo de la libreta más que suficiente

*.-Ahora piden: partida de nacimiento de ambos, cedula de ambos, acta de defunción…Todo original y en papel coloreado por el RNP…y otras trabas caprichosas por visita…esta raro eso…porque para apertura de cuenta solo piden la cedula…¡Claro porque son ingresos de plata no fugas!…#Santisimo.

*.-¿Y si el RNP no tiene papel y lo imprimen en blanco y negro?…la lumbrera amargada, densa y déspota de la ventanilla ATP # 12 te regresa a ese laberinto de miedo del RNP donde desde el bulevar se mira un desorden descomunal en esa fila para ingresar…y en el callejón interno y angosto la aglomeración es peor…Hasta los guardias dicen: “por la puerta principal solo los que tienen cuello”…#WTF…eso o pagar casi el doble para un tramitador.

*.-Volviendo a esa “agencia modelo”…como exponen a la pandemia a esa pobre gente, en esa eterna fila de media cuadra bajo sol o lluvia, atrincherados entre los achines que venden en la acera y los transeúntes…¿Cuál distanciamiento sanitario?…una hora para entrar y otra adentro para ser atendidos de pésima manera por una joven inconsciente.

*.-Esa vez, a nuestro amigo lo atendió otra joven más amable, igual La Chica No 12 atendió de mala gana a un joven que llego por cambio en su número de celular…andaba con permiso de trabajo y sacrificando su hora de almuerzo….eso si molesta: perder el tiempo para que te atiendan mal.

*.-El joven desesperado por tanta pérdida de tiempo y al ver que la “lumbrera” estaba comadreando con sus aleras, les dijo: “¿van a tardar mucho o vengo otro día porque ando con permiso?”…lo que exaspero a la guapa joven que le replico jeteandolo: “aquí se viene con tiempo si no, no venga”…#PLOP…¡nuestro colega se quedó atónito!…nunca había visto eso.

*.-Quien sabe que tantos problemas carga esa gente de esas posiciones, igual hay que dejar los líos colgados en la puerta o de plano dentro del locker…pero jamás se exteriorizan con los clientes…desconocemos el proceso de selección, contratación y entrenamiento que aplica esa entidad con sus empleados…Igual hay que darle seguimiento más en puestos claves.

*.-A estas alturas que la sociedad y el mundo cambian con la pandemia, igual cambia la personalidad de la población…es básico, que las pruebas psicométricas se apliquen MINIMO cada 6 meses en el personal, para medir que otras patologías se han desarrollado con la antigüedad laboral y que están afectando anímicamente al desempeño y la imagen de la empresa.

*.-La supervisión del personal no solo es por parte del jefe inmediato, es de todo el engranaje superior de ese departamento y hasta del mismo RRHH, que se limita solo a: entrevistar, seleccionar, archivar y tramitar papeleo (incapacidades, prestamos, maternidad, vacaciones o permisos)…Se extraña la presencia de la extinta Lic. María Elena Rivera, Nuila, Funes y Erazo.

*.-Casos como el anterior abundan en oficinas del gobierno y una que otra tienda de poca monta, pero hasta hoy vemos eso en un banco…solo nos vino a la mente el personaje de Sisi, la empleada gubernamental que interpreto magistralmente la actriz Consuelo Duval en La Hora Pico…#Identica…#OMG.

*.-Tantos ingenieros industriales que se gradúan en las distintas universidades del país, para que hagan su tesis o práctica profesional en esas instituciones de atención pachorruda…para que apliquen teoría de colas, mejora continua o un buen estudio de tiempos y movimientos por operación y departamento…Urge que no acumulen gente fuera ni adentro…#Pilas.

*.-Con la nueva normalidad que se vive, la atención tiene que ser expedita en todos los departamentos…desde que se reciben a los clientes en la entrada hasta cuando salen…friendo y comiendo…nada de aglomeraciones ni pérdidas de tiempo…personal y clientes tienen que fluir como el mismo flujo de efectivo, como el mismo aire y como la misma agua que se empujan…y con el mejor trato posible, porque de los clientes es que se hartan señores.

*.-Simplificar los procesos, aplicar al dedillo el ISO-9000 o el chorrocientos mil, según el rubro y caso…pero sobre todo un compromiso con la gerencia de hacer mejor las cosas cada día…ATP solo dos visitas max: una para informar por escrito los requisitos y la segunda para recepción, procesamiento y resolución…La gente no está para andar en la calle señores.

En otros temas… ¿adivinen quien llega al medio paquete de vida este viernes 3?…#MMM…y más feliz que nunca…Ya saben mis amigos, al primer estornudo raro, acudan a un centro de triaje, las PCR cada semana…Y las biomedidas como siempre…Los queremos saludables, vivitos y coleando $%&/#.