Chicha y Limón martes 31 de mayo de 2022

Photo Credit To Guapísimas lucieron Fabiana Rizzo, Mochelle Vallecillo, Isabel Flores y Alejandra Cevallos en la fiesta de cumpleaños de Nishme Jeer.

ADIOS MAYO!!…con una galopante inflación mundial cerramos hoy el quinto mes del año… Y todos a disfrutar del Festival Noche del Sabor el próximo 4 de julio con Manuel Turizo y Sebastián Yatra…abren finos presentes por su onomástico de estas fechas: Any Santos de Andino, Doris Paz de Diday y Anita Álvarez de Tarrab…Mañana parten pastel de Versalles: Jeannette Salomón, Samia Jarufe, Martha Lorena Alvarado de Casco y Elke Stechmann de Ictech…Solo geminianas bellas, inteligentes y carismáticas…#Blessings.

*.-Entre rosas y finos detalles, transcurren estos días para la bella socialité Any Santos de Andino, esposa del reconocido cirujano plástico Ryder Andino…perfeccionador de muchos rostros y cuerpos de la palestra…Any continua recibiendo el beneplácito de sus numerosas amistades vía redes sociales y con varios brindis…Su tienda va viento en popa…Felicidades.

*.-Quien mañana cumple otro año más de vida es la siempre linda Doris Paz de Diday, dilecta esposa del especial caballero Danny Diday, quien consentirá a su amada en su día de días…Se sumaran a la dicha de Doris medio clan Larach-Cardona-Paz & Caraccioli…así como las numerosas amistades de esta ex modelo de El Descuento…Bendiciones Doris.

*.-Degustando las delicatesen de su sobrina Belinda Bodden de Valle departió este día la dilecta socialité Ana Álvarez de Tarrab…amada esposa del gentil caballero Víctor Tarrab y hermana de las guapísimas Álvarez-Salazar…María del Carmen de Matute, Lila de Sorto y Blanca Álvarez, con sus respectivas familias, se unen al jubilo de esta efemérides…#Kisses.

*.-Mañana 1 de junio será un día de gratas impresiones para la gentil dama Jeannette Salomón, quien apagara las velas de su tarta junto a sus seres más entrañables…Recordamos el brillante desempeño de doña Jeannette como Gerente de Mercadeo y Eventos en el Club Hondureño Árabe, cuando los saraos estaban a la orden de la semana…Bendiciones.

*.-La siempre joven voluntaria de la Fundación Ruth Paz, Samia Jarufe, también cumple años el día de mañana…no cabe duda que Junio traerá grandes sorpresas para estas damas que celebran empezando mes…En Tegucigalpa brindara con Moet & Chandon la siempre distinguida dama del nacionalismo catracho Martha Lorena Alvarado de Casco.

*.-Siempre en la Capital de la Republica…dos angelitos ya se alistan para empezar kínder por estas fechas…nos referimos a los inquietos Nora Luciana Paz Erazo, amantísima hija de Nora Erazo y Yanuario Paz…y Mateo Andino Cáceres, adorado hijo de Ariela Cáceres y Dennis Andino…quienes el fin de semana reventaron piñata y partieron pastel con sus familias.

*.-Regresando a SPS…La dinastía de las bellas Ictech-Ferrera & Stechmann departirán en familia mañana 1, con el exquisito catering de Gerardo Trejo y su Mezzonite, por el onomástico de la guapísima dama Elke Stechmann de Ictech…amada hija de doña Tessa y hermana de la Ing. Karen de Calidonio…Nuestras sinceras felicitaciones y muchos años más de vida.

*.-Otra beldad que apaga velitas en Welchez Café es la distinguida socialité Vanessa Rodríguez de Rojas, esposa del especial caballero Edwin Rojas…quien mima a su amada con esas piezas que nos ofrece Carolina de Kafati en D’ Santos Joyeros…Vanessa sigue recibiendo el cariño de su círculo más cercano vía redes sociales…¡Muchas Felicidades!

*.-En otros temas…70 papiros se vuela este jueves 3 de junio una de las frikis más tremendas de la palestra y a quien sus más allegadas llaman: “La Chachalakis”…#DHBH…más escandalosa y jovial que nunca, la abuela de las “Karkashias” arriba al séptimo piso de vida…y con esos despiadados inviernos en el Garden State quien no congela su edad…#NJ…¡Es lo bueno de gozar con 4 estaciones fijas en el año!…¡Tan terrible como la mayor de sus nietas!…Lo bueno nunca se hereda…Entre perros y guaras: #congratz.

*.-Mientras que por estos cálidos lares de nuestra América morena: calore y mas calore todo el santo año…al menos en este Valle de Sula donde el verano reina y cabalga “casi” todos los 12 meses…Por eso pasamos hidratándonos con lo mejorcito de la cosmética para no acabar como ciruelas pasas…jijijijiji…Así o más deshidratados y con la piel tostada…#lol.

*.-De ahí que la contextura corporal media de nuestra población sea la delgadez…no solo por la crisis mundial, sino por la dieta a punta de agua, ensaladas, proteína y demás gourmet…nada en extremas temperaturas…y sobre todo, “empujado” con mucha agua todo el santo día…Por cierto, “The Rich Cream” de Agustinus Bader, sigue campeando en la society…Línea oficial en el bello rostro de Ruth Arita y Kim Kardashian.

*.-A propósito de socialités…de correr andan varios padres de familia con las venideras galas de graduación prom de sus hijos…más con ciertas hijas que pican alto…muy alto a la hora es seleccionar su atuendo para la gala…nos cuenta Vidajena que varias “pican y cargan” en su compra piezas de alta costura de firmas internacionales como: Monot, Tony Ward, Elie Saab, Boss y hasta el Cristina Ottaviano que lucio Eva Longoria en Cannes.

*.-Esa espectacular columna metalizada con escote Bardot, que nos rememoró aquel destellante atuendo, tapizado en espejos triangulares que porto Nelly Mata en la final del Miss Honduras 1993…#WAO…Quien ya se posesiona como la “Reina Absoluta y Vitalicia de Cannes” es la top Bella Hadid…quien con ese porte a lo Sandra Hinds, rescato varias joyas vintage de la alta costura como: Chanel, Versace y aquel Tom Ford blanco para Gucci…el mismo que porto Jazmin Fiallos para un coctel en el MU-96.

*.-Siguiendo con notas del showbiz…nos textea Vilma Traca para comentarnos que Fernando Colunga sigue fichado por Telemundo…al renunciar por emergencia familiar a Malverde: El Patrón del mal, que le cedieron papel a Pedro Fernández…el ex novio de Thalía consiguió el protagónico de El Conde…renovada versión de El Conde de Montecristo que estelarizara con Ana Brenda Contreras, quien ya dejo Univision.

*.-Al parecer Colunga hizo bien no aceptar la oferta de regresar a Televisa y con ese contrato leonino con la televisora de la T…¿cómo?…En México lo requerían para encarnar al satánico Enrique de Martino en la versión serie de El Maleficio…papel que re destinaron para el jarocho Eduardo Santamarina…pero que creen…al final cancelaron ese proyecto…#WAO.

*.-El Maleficio, quizás la primera novela de terror con carácter satánico, sobrenatural, estelarizada por el extinto genio y bien llamado “Señor Telenovela” Ernesto Alonso…culebrón que paralizaba la familia hondureña, todas las noches en horario estelar por Canal 5 El Líder…Sandra Navarrete y Jacqueline Herrera no se la perdían, ni por modelajes ni por clases…Igual que otro clasicazo de la telera: Cristal.

*.-Si de doña Jackie se trata…la limeña que represento SPS y Honduras este 2022 cumple 35 años de haber sido coronada la mujer más bella de este país…en un top de lujo que compartió con beldades de la talla de: Claudia María Paz (QDDG), Darlene Sikaffy, Larissa Lara, Erika Garay, Arlette Zelaya y Sobeida Salomón…entre un grupo de competitivas chicas en esa atropellada gala de madrugada y al amanecer celebrada en el Agas.

*.-De todas las candidatas de ese Miss Honduras 1987, las únicas que brillaron en el extranjero fueron: Herrera clasifico en el Miss América Latina en Bolivia y Garay en el Miss Maja Internacional en México…Claudia María Paz gano el Miss Piscinas Internacional en Colombia…y la Miss Colon Juanita Méndez, se agencio la segunda corona para Honduras del Miss Centro América y Panamá en El Salvador…MH-87 una edición bien reñida.

*.-Cierra Vilmuchis su “ristra” de cotilleos del espectáculo con Salma Hayek quien asocio su productora Ventana Rosa con Televisa para crear contenidos para su ultimo “hijo” con Univision: VIX…la nueva plataforma donde Hayek será nervio y motor con varias producciones…Ya contempla trabajar con las polémicas Bárbara de Regil y Andrea Legarreta…Ni se imagina la veracruzana lo que le espera con la Regil, quien tiene famita.

*.-Por el momento…Barbarela está “asesorando” en fitness a la hija de don Sammy Hayek y doña Diana del Carmen Jiménez, porque la diva siempre ha sido renuente al ejercicio, mas no a la dieta, con la que ha logrado su estupenda figura…Por cierto, dicen que la Regil anduvo por Tegucigalpa en vías de negocios promocionando sus productos.

*.-¿Ya vieron todo lo que cargan Salma y su hija Valentina en esos carterones de la marca de su imperio de moda?…tienen que pasar a ver ese video de Vogue…Salma no suelta el “palo santo” y no precisamente su marido que de santo no tiene nada…la jarocha siempre porta ese trocito mágico que purifica el ambiente con su humito…para eso mejor que rocie el perfume del mismo nombre: “Palo Santo” de la firma Carner Barcelona.

*.-Si de fragancias se trata…su linda hija Valentina Paloma confeso ser una temática con los aromas…ya lleva el tercer bote de “Black Opium” de YSL, igual presumió el vintage Eau du Soir de Sisley…pero su debilidad para ocasiones especiales, es uno icónico en la exquisita estampa de nuestras bellas socialités las Guillen-Gómez & Peña: Misia de Chanel…#Ohlala…de cuya colección privada también sobresalen: Coromandel y La Pausa.

*.-Esa beba nació y sigue creciendo con el físico de su padre ricachón…pero Salma como buena mexicana, canija, ojete y bien nacida bajo el signo más piki de todos Virgo, fue observando la carita de su heredera y poco a poco le va metiendo bisturí…¡Me caigo y me levanto!…La están dejando igual o mejor que la misma Gwen Stefani…Tal y como hizo Glenda Reina con su hoy cotizada hija Eiza González…#WTF.

*.-¿Gwen Stefani la ex vocalista de la banda No Doubt?…la misma fashionista de buen ver, quien se da un cierto aire a nuestra Vilma Traca en sus años mozos…¡Nada que ver!…Vilmucha se parecia en cara y huesos a aquella cantante noventera…¿Cuál de muchas?…aquella cubana-americana de nombre Marta Marrero, alias Martika…(Toy Soldier)…#lol…cuando nuestra friki noviaba con aquel galan…#Walter.

*.-Cambiando abismalmente de tema…que rollo el que se armó por aquella heladería de nombre “La Puntita”…propiedad del reconocido comunicador deportivo y ex liceísta prom 88, Ing. Marco Ávila…y localizada en el Bulevar Micheletti sector Jardines del Valle…¡todo un escándalo y revolú en redes sociales!…La Puntita cuyo concepto original viene de España donde se llama “La Polleria” donde arrasa en ventas.

*.-De España, unos colombianos residenciados en el gran Buenos Aires, retomaron el concepto y lo bautizaron como “La Puntita”…ubicado en el reconocido sector de Palermo en la Capital Federal de Argentina y cuyo local pasa abarrotado de parroquianos…debutó en plena pandemia y sigue la mata dando en ese bohemio sector donde se contoneaba Mariana Genesio Peña, recién llegada de su Córdoba natal y donde triunfo.

*.-La ultima cenicienta de la comunidad que salió de las sierras cordobesas para perseguir su sueño de ser actriz y llego bien lejos…al mejor estilo de Criss Miro y Flor de la V…Mariana jura y perjura en todas sus entrevistas que a Nicolás Giacobone (escritor y guionista argento ganador del Oscar por Birdman) lo conoció en el exclusivo café La Giralda de Palermo y no en la zona roja de El Rosedal…Un valioso testimonio de vida… Mariana Genesio Peña: “Soy una mujer trans pero no reniego de mi costado masculino”.

*.-De saltar de casa en casa, donde varios parientes lejanos en la capital argentina y llegar a parar a una pensión de mala muerte donde se codeaba con trabajadoras del sexo…hasta las más encumbradas mansiones de Hollywood donde se ponía al “tú por tú” con grandes celebridades del celuloide mundial…¡Hasta Mick Jagger le tiro la onda en una fiesta de celebs!…Con tiempo lean esa historia que esta de alarido.

*.-Igual de reprochable la pésima actitud de Nicole Kidman con Mariana al final de esa entrega de premios de la Academia…y peor aún el reciente ataque verbal del que fue víctima Peña en plena entrevista en calle de Palermo…Lastimosamente en estos años aún se vive con gente retrograda y en ciudades de “primer mundo”…¿Hasta cuándo tanto odio?.

*.-El más célebre de los Rolling Stones hizo un “revival” a los movidos años 70’s cuando miro a Genesio Peña sentada en esa fiesta…Jagger rememoro sus años de desenfreno en el neoyorkino Studio 54…donde partia plaza y daba guerra con su entonces pareja: la emprendedora muquita Bianca Carrera…friki fija y diva absoluta de ese celebre antro…Inolvidable su entrada en caballo blanco para la celebración de su onomástico…¿A que socialité nos recuerda esa pasada en plena boda en Expocentro?…#Bella.

Cerramos con una nota de Grimorio quien alerta a esos Geminis soflameros que no han cumplido años: que sigan con sus barbas en remojo…y miren que los geminianos arrancaron el año bien accidentados y lo que falta con ese Saturno en Acuario…para muestra un botón: la psicóloga y comunicadora Verónica Lozano que “acher” cumplió años…Junio viene bien fuerte: con la bestia desatada en sus treinta días…¡Ojo este “finde” cae el 68 en La Diaria y el sábado cenaremos caliente!…Cuídense mis amores ya saben que los queremos en P!$%&.