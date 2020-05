Chicha y Limón martes 5 de mayo de 2020

Photo Credit To Una imagen del recuerdo: Karol Zummar, Lorena y Héctor Kattán con Diana Handal.

¡MAYO SORPRENDENOS!!… Y miren que lo seguirá haciendo: mes de sorpresas… no hay quinto malo… Hoy les traemos: nuestros adorados cumpleañeros, entre ellos doña Nora Fasquelle que cumplió 92 en familia… Aniversarios de antología… Chismes frescos como la brisa… ¿Qué más nos depara este quinto mes del año?: Grimorio nos cuenta todo y mas… y como entre mes los cotilleos del resto de frikis… “tembleque total” por el rugir del Tigre…#Uyyy… Y para mitigar los estragos de la “Fiebre de la Cabaña”: una cubeta de ice cream devorada con cucharon… ¡Desopilante!

*.-Tres años de amor del bueno… festejan en la intimidad de su hogar la apreciada pareja que forman en Tegucigalpa, Juan Ramón y Andrea Sierra de Canales, quienes como si fuera ayer recordamos ese idílico enlace celebrado en Santa Lucia con luna de miel en un tour completo por Islas de La Bahía… Se unen a las felicitaciones para este matrimonio, sus padres: Juan Ramón y Liduvina Betanco de Canales con Pablito y Rosy Montoya de Sierra.

*.-Otra pareja de la sociedad hondureña que festeja su aniversario de amor, en este caso las bodas de algodón, son los sampedranos: Leonardo y Jonelly Avendaño de Milla, quienes se conocieron en un intercambio estudiantil en Valencia España… Los ahora esposos son hijos de los honorables matrimonios de sociedad formados por: el arquitecto y político José Guillermo Milla y la pintora Aqua de Milla, padres de Leo; mientras que Jonelly es amantísima hija de don Jesús y doña Egla de Avendaño… Muchos años más de dicha.

*.-Esta semana celebra su cumple la querida socialite Carol Handal de Zummar, esposa de José Zummar e hija adorada de don Fouad y doña Diana Katimi de Handal… Se unen a las felicitaciones de esta chef de altos kilates sus bellas hermanas: Vivian y Lorena de Kattán con sus respectivas familias, que ya planifican una íntima cena en casa… Congratulaciones y esperamos esas graficas en sus redes sociales.

*.-Esta semana también agrega un año más de vida uno de los abogados más renombrados del país, nos referimos al caballero Reynaldo Casco, esposo de la guapa Angelita Bruni de Casco, quien sorprenderá a su amado solo como ella sabe hacerlo… Se unirán a las muestras de aprecio para el abogado Casco las familias: Welchez-Arias, Casco-Zelaya, Casco-Gabrie, Casco-Welchez y Castillo-Casco vía social media… ¡A departir en casa!

*.-La estimada dama de sociedad, doña Nora Fasquelle, celebro en días recientes 92 asombrosos años de lucidez, entereza y dinamismo, solo como ella sabe vivir esas más de nueve décadas de dedicación y esmero a su familia… Ágape inolvidable en la vida de doña Nora fue la celebración de sus nueve décadas en el salón Pulhapanzak del Copántl, todo organizado a la perfección por su bella nieta Alejandra Córdoba… Este año todo fue en casa.

*.-Se recuerda el ritmo de Misael Ortiz y su Gran Combo, teniendo una primorosa decoración primaveral ideada por Alejandra Pineda y María José Fúnez de la firma “Sol & Luna”, llegaron las familias de doña Nora y sus amigas de siempre, quienes se fusionaron en cálidos abrazos y tiernos besos, para congratular de esta forma a una de las damas más respetada y admirada de todos los tiempos en la ciudad de San Pedro Sula, matriarca de una generación de valiosos profesionales y políticos de honor que siguen su legado en valores… Doña Nora luce exquisita gracias al amor de su familia.

*.-Departieron en el onomástico 90 de doña Nora Fasquelle en el Copantl: Isabel Cristina Pineda de Bográn, deslumbrante y chic como siempre; la bella Alejandra Córdoba, derrochando fotogenia y clase; Carmen Irene Pineda de Padilla, Sofía de Pineda, Marquitos y Rosario Pineda de Crespo… Allan y Belinda de Bueso, bella en negro la exquisita rubia; Patsy Rodríguez de Pineda, Vilmita de Crespo, Roberto y Jessica Bueso de Córdoba; Hortensia, Norma y Ruth Jeannette Fasquelle, preciosas como de costumbre.

*.-Los apuestos Walter y Juan Diego Rivera, biznietos de doña Nora; la especial y linda dama Rossana Martínez de Ritter, impecable la suegra de Daniela Handal Casalotto; Melania Fernández, Joan Calix, Teresita de Pastor, Azucena Leiva, María del Carmen de Mancía, Roberto y Lidia Weizenblut, los queridos Mario y Mayte de Galeno, bellísima de pies a cabeza; el honorable caballero Charles Heyer, Lily Ustariz, digna exponente de la belleza de su clan.

*.-También departieron con doña Nora en esa efemérides del 2018: el ex Ministro de Cultura, don Rodolfo Pastor; el eterno galán Joaquín Navarro, Carlitos Nolasco, José Manuel Pineda, Roberto Flores Gómez, Normita Gamero y un largo etcétera de gente honorable y linda de esta ciudad, que consintieron a doña Nora Fasquelle en sus nueve décadas y que por estas fechas congratularon a la matriarca con llamadas y mensajes…#Blessings.

*.-Otras bellas que florecen en mayo son: Maritza Barahona Leiva, hija adorada de Iris Leiva y dilecta senior de la Academia Americana…Diana Carolina Méndez, hija de Dennis Harry Méndez y Elsy Mendoza, la joven diva de la Ágape Christian Academy… y la encantadora Evelyn Briones no se queda atrás, hija adorada de José Adonay Briones y Evelyn Fernández esta graduada del prestigiado Saint Peter Academy…¡Estas flores de mayo cumplen 17 años!

*.-Este fin de semana es el Día de La Madre, una efemérides diferente desde la Segunda Guerra Mundial… según los que vivieron esa época… sin tanto consumismo y mas amor de familia en el calor del hogar… Aunque de buena fuente sabemos que varios “desbarajustan” del Valle rumbo tierra adentro para celebrar con mamá… Felicidades.

*.Este jueves ERA día de desmecate… luego de una semana de encierro siguen dos mas, donde ciertas familias ya no se aguantan… según lo que expresan en sus redes sociales sus “millennials”… jijijijiji…. “La Fiebre de la Covacha” a todo lo que da… “cuidado con esas gallinas porque sus gallos andan calientes” … eso para los picarones que andan como leones enjaulados (casados o no) serán los primeros en madrugar clandestinamente por el pan.

*.-Eso está como varios “caballeros” del balompié que cuando quieren algo, se deshacen en atenciones con su “padrote” de turno, pero cuando consiguen las “adquisiciones” que codician, ni se acuerdan del favor… lo poquito es para ellos: grabando el WhatsApp de las chicas, el proveedor sale sobrando… En aquella concurrida farmacia han visto a varios “famosetes” casados comprando todo tipo de profilácticos… Adivinen quienes.

*.-Y las “Corona Paty” con derecho a todo no paran en aquellas mansiones de las cumbres sampedranas… viernes y sábado a full con todo tipo de derroches (comida, bebida y carne cruda)… Empiezan en la piscina, siguen en el living y acaban en los dormitorios de la casona… Esos señorones se lucen como esplendidos anfitriones del chojín de lujo… Las VIP parties más famosas de SPS y el Valle del calore: tan alegres como adictivas.

*.-Como en todos lados se cuecen habas… El Zambo Cipriano nos comenta que en la capirucha es igual o peor el desgorre clandestino… Lomas, Hatillo y demás colonias popis con ágapes por todo lo alto… eso sí, sin medios… igual los vecinos nos informan…jijijiji… En cierto edificio de condominios desfilan una de “grillos y grillas” que cosa seria… en esos ascensores empieza el calentamiento con los inquilinos más chic de la capital y cuando se abren esas puertas, se mira de “tocho morocho” … casados y solteros por igual… #lol.

*.-La raza anda histérica con tanto confinamiento obligado y necesario para seguir viviendo… lo raro es que esas mesas de trabajo no se logran poner de acuerdo en una forma biosegura de regresar a la economía para seguir comiendo: “mientras la curva de letalidad no se aplane, seguiremos igual”… palabras mayores de aquel señorón… varios negocios han quebrado, otras empresas ya son fuga y muchos corporativos amenazan con demandar a quien corresponda: inclusive a la China misma de donde salió la peste.

*.-Como dijo el Tío Sam: “alguien tiene que pagar tanta perdida”… mientras se indemnice empresas y familiares dolientes con transparencia y no por debajo de la mesa como suele suceder con varios gobiernos latinos, que la China pague todo ese daño… No es posible que por descuido ajeno nos hundamos más en la pobreza… Además, los difuntos por Covid-19 dejan hijos menores algunos y demás dolientes que merecen legalmente ser indemnizados de por vida… Igual los que perdieron sus empleos…#Pilas.

*.-Primero fue una semana obligada y necesaria de toque de queda absoluto, ahora son dos más y luego Mayo completo… Así seguiremos en junio y si población no se pone pilas, también en Julio… Si recibimos el séptimo mes (inicio del segundo trimestre del año) de esta forma, denlo por hecho que cerraremos el 2020 con “brotes esporádicos” de Covid…#WTF… cuantas pestes, así como esta… El Valle de Sula es tan fértil hasta para pestes foráneas.

*.-Un Día de La Madre único en la historia… desde ya vayan craneando un menú casero: rico y abundante, como un arroz con pollo bien relleno… y para los que logren salir de compras estos días, no se les olvide el tradicional pastel para mama en el súper, donde tienen alianzas estratégicas con las panaderías más ricas de la ciudad… A celebrar de forma segura en casita.

*.-Aunque de buena fuente sabemos… que “varias” divas de la alta repostería están trabajando a full vapor en sus casonas, con pedidos a domicilio hasta de “treats” mis amores… no dejen de consultarles en sus redes sociales donde atienden los pedidos de los clientes más VIP, solo para llevar… Los reyes y reinas del fondant que siempre nos deleitan en los ágapes más especiales del calendario familiar y el “Mother’s Day” no es la excepción mis amores.

*.-Como ellos… nuestros consentidos de los catering más chic del Valle de Sula, que vía online, se ponen de acuerdo hasta con el menú con sus clientes…ya los conocemos y ellos conocen a sus más fieles comensales… así es que pilas, a ponerse de acuerdo con la family para el menú de este domingo que ellos se los llevan hasta sus hogares… Eso sí, solo lo dejan y se “retachan” a esas cocinas para hacer más… ustedes reparten en casa.

*.-En que hemos quedado… comprando y comiendo a escondidas por la contingencia…jijijiji… no queda de otra mis ángeles del gourmet, porque el que se sienta a llorar sus penas, se inunda hasta el alma… a trabajar con su gente a mesón cerrado, solo para llevar o entregas a domicilio… exclusivamente para clientes conocidos y bajo pedido facturado… Esta fecha especial lo amerita, no se vale tanto encierro.

*.-Si de frikis se trata: Grimorio, nos cuenta que en Mayo las cartas predominantes son el 5 de oros y el 5 de espadas…#Uyyy… la primera nos revela que hay que cuidar las finanzas, no abusar de plásticos por el confinamiento y saberse administrar mejor… La segunda augura líos, roces y bochinches caseros en ultimas weeks.

*.-También nos relata que los signos más estresados o histéricos siguen siendo los tauro que no han cumplido años y los géminis que ya entraron a su “periodo más crítico” de los 30 días antes de su cumple… ya saben que semanas antes de un onomástico todo se revuelca: salud, estudios, trabajo, familia y hasta los amores clandestinos que los acosan por revolcones…jijijijiji… A estos signos les aconseja: no mientan, no escondan, no enreden, que serán descubiertos en su totalidad lo más rápido posible.

*.-Cierra mi amigo recordándonos que las fechas más idóneas, místicas y prosperas para abonar jaranas a corto, mediano o largo plazo, están en estas primeras semanas de Mayo: 8 y 17… llámense tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios, adelantos de cuotas de colegiatura o pago de casa, ETC… Directamente en caja si pueden, cajero automático o transferencia en línea… Bienaventurados los que disponen de la cuenta “vacaciones familiares” para este tipo de emergencias…¿a dónde vagaran?… ¡primero lo primero!

*.-Los Aries andan en los cuernos de la luna, contando berenjenas (billetones) por doquier…dinero les llega a sus arcas de donde menos esperan mis adorados hijos de Marte, porque en estas semanas la plata les rinde y se les multiplica como el mismo arroz…ríanse que les conviene…giros en moneda extranjera, dinero que les debían, retroactivos, bonos y hasta “movidas” bajo la mesa que les dejaran ganancias redituables…¡Suertudos!

*.-Si de tapados se trata… cuentan que en varias empresas sus “high executives” se siguen reuniendo en misteriosas escapadas, donde tejen estrategias a seguir por la contingencia… sala de conferencia con silla de por medio por el distanciamiento, con mascarilla y todo cuatro… casi a diario… entran entusiasmados y salen tristones al borde de la histeria…#OMG.

*.-¿Que las dos máximas organizaciones de bellas en este país ya tienen a sus pollas tapadas para este 2020?… agua que me quemo… dicen que la “viuda negra” patalea en caprichitos para ser Honduras en Japón… ¿acaso los nipones ya confirmaron justa para este año?… hasta donde sabemos ese puesto ya tenía dueña o ¿acaso la mandaran a otro destino?… Mientras que el MU no confirma justa y menos fecha para este año, igual los teleños ya tienen su “triada” de ungidas y recicladas… Cuando amanezca veremos.

*.-Si de misses se trata… adivinen quien es la ex reina de belleza venezolana que podría llegar a ser “Primera Dama de México”… Irene “La Surfista” Esser… Miss Venezuela Universo 2012 y gran favorita al cetro ganado por Olivia Culpo en Las Vegas de ese mismo año… La Esser anda de cachetes embarrados con un hijo del actual mandatario azteca, Andrés Manuel López Obrador, que también lleva ese nombre… producto del primer matrimonio… El Junior estudia Ciencias Políticas y fue el coordinador de campaña en el DF.

*.-Irene llego a tierras mexicanas para ser la imagen de Chocolate Rocío, la empresa familiar de López Obrador y que lleva el nombre de su primera esposa Rocío Beltrán Medina (QDDG)… productos netamente orgánicos que obtienen del cacao extraído de la famosa Finca El Rocío en Tabasco, estado de origen del actual mandatario azteca… casado por segundas nupcias con la escritora, periodista e investigadora Beatriz Gutiérrez Mueller, prima del joven productor de Unicable Miguel Ángel Fox Mueller… Cayo parada la Esser.

¿Quién será el próximo futbolista en ser procesado en los juzgados hondureños?… ya lo sabemos… mientras tanto los dejamos picados con este chisme que pronto será “bomba cañón” … a seguir guardaditos mis amores pero aseados en casa para no heder a rancio… jijijijiji… Los queremos en P!”#$.