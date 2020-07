Chicha y Limón martes 7 de julio de 2020

HAY O NO HAY… A recargarse de ánimo en este séptimo mes porque Julio llego para recuperarse…Aniversarios que muchos celebran… Cumpleañeros: entre ellos DJ Allan García… La ristra de chismes que a todos encantan: nuestros frikis vienen como grillos… Julio arranco con sonadas sorpresas y las que faltan mis amores… El domingo hubo eclipse penumbral de luna llena en Capricornio, a quienes les va como en feria: viene Grimorio para comentarnos más detalles… Esto y más en este martes que llega desopilante.

*.-Como si fuera ayer recordamos la emoción que embargaba a Allan y Alejandra Bennett de Doblado cuando esperaban a su adorada Emma Rose, pues les contamos que la nena ya cumplió su primer año de travesuras y los Doblado-Bennett convocaron en casa a sus familiares más cercanos para cantarle el “Feliz Cumpleaños” a su encantadora primogénita… Inolvidable aquel pre maternal en honor a Alejandra… #Kisses.

*.-Haciendo honor al género de la heredera, Hania Kafati ornamentó El Mirador con un despliegue de globos en tonalidades blanco, rosa y dorado, impregnando de alegría los espacios del ágape… complementando la decoración con delicados arreglos florales y una fina mantelería que hizo el maridaje perfecto, con la platería dispuesta por la casa hotelera y la estación de dulces, infaltable en este tipo de saraos… un ágape de antología.

*.-Alejandra Bennett llegó fresca y feliz, ataviada con un delicado atuendo en estampados primaverales que realzaba su dulce espera… Obsequios, consejos y juegos propios del convivio no se hicieron esperar, entre abrazos y besos para la nueva madre sampedrana… entre las glamurosas asistentes: Tatiana Hernández Cueva, hija de doña Sandra, con sus bellas hijas: Tatiana y Alejandra Mestayer, que la pasaron regio…Feliz cumpleaños Emma Rose.

*.-Hasta La Sultana de Occidente… enviamos un fraternal abrazo a la joven pareja de abogados formada por: Rafael Alejandro Cruz y Tany Michelle Pérez de Cruz, quienes acaban de cumplir su primer año de casados… #WAO… ¡Cómo pasa el tiempo!… El padre Ignacio Quintero de la capilla de la Universidad Católica Santa Rosa de Lima fue quien derramo la bendición, con posterior banquete en los salones del Colegio de Abogados.

*.-Una dulce jovencita que celebro sus 16 años en familia es la encantadora Emily Bridgete Lara Mejía, hija adorada de Nelson y Rosita Mejía de Lara… por cierto, Rosita tiene exquisitos dotes como organizadora y decoradora de eventos, porque se lucio en la planeación de los 15 años de Emily en el 2019… en mancuerna con Lidabel de Mena y su firma Acontecimientos que transformaron el Salón Real InterContinental… #Happy16Emily.

*.-André y Aylin Urbina de Canahuati continúan recibiendo en sus redes sociales las congratulaciones por su primer año de casados…esta joven pareja de profesionales siguen tan amorosos como el primer día en que se conocieron y sus últimas graficas no mienten mis vidas… La hija de la especial Doris Peña sigue tan linda como siempre gracias al amor que le profesa a diario el apuesto André… Toda la dicha del mundo para este matrimonio.

*.-Usualmente, en casi todas las bodas, es un solo sacerdote, padre, párroco o reverendo el que oficia la homilía nupcial… en nuestra siguiente pareja fueron 3 los párrocos que derramaron la bendición: Héctor Mario Salazar Londoño, Albeiro de Jesús Quintero y Henry Asterio Rodríguez, casaron con todas las de la ley en el 2019 a los queridos Gerardo Urbina y Dania Clarisse López de Urbina, quienes protagonizaron una boda de revista en la parroquia La Santa Cruz y banquete en El Celaque del Club Arabe… #BodasDePapel.

*.-Oso y medio…protagonizo una reconocida damita de sociedad en un supermercado sampedrano, donde literalmente la “bañaron” de cloro en la entrada… al parecer se pasaron de concentración que le llegaron a manchar su “carísima” blusa de Paris… La fémina armo un escándalo que siguió hasta dentro del lugar preguntando por gerentes… ¿Quién te manda a llegar con prendas de color?… nude, blanco, camel y neutros son los de temporada.

*.-Por cierto… vemos a doña Malubi mas desmejorada a cuadro… ¿será su look aseñorado o ya se casó con Herrera?… con todos los estilistas que hay en Tepas, luciría como socialité de las Lomas… tan popular como es ella, le llueven estilistas y tiendas para su ropa… El único buen recuerdo que le quedo de Quioto fue su “american visa”, cuando se la llevaba para LA.

*.-Según la Numerología, años y fechas encierran su misterio, para bien o para mal, todo sea según la actitud con la que nos comportemos y con la que afrontemos los cambios, porque un título del estirpe que sea, le cambia en cierta forma la vida a la gente… Hasta en la realeza y la religión, vemos gente muy longeva… No todos los años se muere un rey, reina, duque.

*.-Y menos un conde… Ni hablar de los sacerdotes, obispos y peor un Papa… Líderes del gobierno o de la religión que sean, duran “añales”, idem los pastores evangélicos y los políticos no se quedan atrás… Raros y contados mueren jóvenes…. ¿Sera su fe, estilacho de vida y demás cuidados que se miman con la marmaja demás prebendas con las que gozan.

*.-Por el tercer matrimonio, va aquella damisela de muy buen ver y adicta a las bodas… Siempre ha sido fija en todos los enlaces de sociedad, pero desconocíamos que también lo fuese a cambiar esposos cada tres años… jijijijiji… No sabemos en qué falla, porque socialmente es una fiesta con piernas esa encantadora dama, afable y buena amiga, siempre identificada.

*.- Con las buenas causas y de donde la llamen… muy solidaria con el necesitado… Rostros vemos pero intimidades no sabemos… Solo el cucharon sabe el fondo de la olla… Quizás ella no nació para estar en hogar, mas sin embargo es una excelente socialité… Lo cierto es que sigue probando suerte con las parejas… ¿Sera divertido casarse varias veces?… #CuentenCuenten.

*.-Las más sensatas, después de dos uniones formales de varios años, tiran la toalla y no quieren saber un buen tiempo de pareja… quizás pasan más años de lo debido solas y se terminan “casando” con su amiga la soledad…viendo crecer a sus hijos, estos se casan, llegan los nietos y ellas felices con sus nuevas generaciones, con sus amigas y gozando la vida de socialités.

*.-No necesariamente tienen que escalar la cúspide de la pirámide de Maslow para autorealizarse, porque quizás los principios de Maslow sean más utópicos que lo planteado… Cada quien se realiza como sus necesidades afectivas los van requiriendo con el paso de las experiencias vividas… Otras no son mujeres si no tienen el marido al lado… ¡se mueren por musepo!

*.-Los hombres en ese aspecto son más “borrón y cuenta nueva”, muerto el rey viva el rey… la muerta al pozo y el vivo al gozo… Ellos son más frescos, en ese aspecto muchos abusan de su “corazón” de cuartería o de condominio… Aunque en el peor de los casos confunden ese vital órgano con un manicomio, porque siempre tienen un rincón para otra locura… jijijijiji.

*.-Ahí algunos pecan de inmaduros y quizás hacen una regresión afectiva a la adolescencia, porque ni han terminado de firmar el divorcio, cuando ya andan saliendo con amigos, el chupe, el estadio, viajes, movidas, ETC… Se sueltan o vuelven a nacer… El “duelo” de la separación les dura lo que el luto en una ninfómana… #OMG…Generalmente ya traen otra relación a cuestas.

*.-Vidajena también nos comenta sobre varias familias que sigilosamente siguen abandonando el país, no se despiden de nadie, cuando las buscan ya son fuga… preguntan en sus empresas y nadie da razón de ellos, en sus mansiones menos… A veces eso se estila por razones de seguridad, pero ya una mudanza completa y sin despedirse de amigos y familiares, esta raro eso… Con razón pasan los meses y extrañamos a varios que antes eran fijos en los eventos con toda su prole… ¡Como tragados por la madre tierra!… #WTF.

*.-Sigue Vidajena con aquella colega capitalina que para todo usa el licor en su life…jijijijiji… Nunca dejo de “pegarle al vidrio”, ni en la comida mis amores, porque en el plato que sea le pone piquete y de qué manera: Si hace alguna carne roja, le pone vio tinto a la receta, si son carnes blancas es vino blanco, y al arroz adivinen que le mete… Cerveza mis amores… jajajajaja… según dicen le queda riquísimo… ¡conchuda a parte!

*.-Vida le saco “el secreto” que aquí les compartimos: usualmente la fórmula es: por cada taza de arroz son dos de líquido (agua hervida, caldo o en este caso cerveza)… Con birria oscura y unos trocitos de pollo queda divino o con jamón de pavo bien picado y vegetales al gusto… Según Vidajena la colega para ocasiones especiales “le deja ir” una copita de Ginebra o de Coñac… #Santísimo… Eso sí, esta friki jamás padece “nada de nada” … #lol.

*.-Esa colega ni el café perdona para “bautizarlo” con piquete porque si no es whiskey, es tequila o de plano ron, al mejor estilo Pita Amor… nunca lo hemos probado de esa forma, pero si con Kahlua, que sabe riquísimo… a media tarde no en ayunas recién levantada como aquella que dijimos… jajajajaja… y con estas calores solo cervezas le pide el cuerpo, hasta en granita se delita las Barenas la condenada… A estas alturas de su traqueteada vida ni efecto le hacen… cada quien con su life… Nosotros en ayunas solo agua.

*.-Por ese camino va aquella “hermosa” capitalina del Call Center que todos los sábados llega rostizándole las pestañas a medio mundo y cuando le toca ir un domingo, por aquello de los turnos, ni digamos…se disparan las alarmas de fuego en esa bella torre… jajajajaja… Quien la mira toda “hipster executive” con esa risita purgadora y maquiavélica, pero es tremenda la geminiana de las más de 4 décadas, muy bien añejadas con vodka, tequila y hasta “guarucho” como dice la Bennett… ¡Saludos hasta Canadá belleza!!

*.-Arranca La Meca con el vecino buena gente, campechano pero mala copa, que cuando arma sus guarapetas pone el estéreo a full volumen hasta con karaoke que lo escucha toda la colonia… jajajajaja… y “pobre” del vecino que le llegue a reclamar porque le saca a bailar a todo el árbol genealógico con pelos y señales… jijijijijiji… Hasta en las mejores colonias y familias… #WTF.

*.-Es de esos que, bueno es súper cariñoso con la esposa, pero “mal copeado” canta las rancheras con nalgadas incluidas… y cuando mira al compadre ni digamos porque se vuelve bien heteroflexible con la gente guapa… jajajajajaja… ¿Cuántos conocemos así?… UMMM… Esos que emborrachan hasta las hormonas y estas condenadas son “gaseras” … #lol.

*.-Le sigue el vecino “Buen Caballo”…Aquel que siempre llega “sorpresivamente” de visita a la hora de la comida o de algún ágape especial pero antes que se reparta “el comején y la bebetina”… Atina en todo lo que sea su conveniencia y no aporta nada el condenado…con su sola presencia anima el chojín, come y hasta lleva para la familia… Es de esos que tiene buen caballo, pero ni lo vende y menos lo educa…jajajajajaja… ¡Te hablan fulano!!

*.-Otro en la lista de La Meca es el vecino interesado… El que solo busca cuando necesita algo prestado o algún favor especial y de ahí si te vi ni me recuerdo porque en la calle ni conocen al vecindario… Que feo eso… Pero en una emergencia son los primeros tocando el timbre llorando a moco tendido y pintando un drama que cosa seria… como muchos colegas en redes sociales que solo se activan cuando les conviene… Los tienen bien fichados.

*.-Mas disimulado que el anterior es el vecino “hipocondriaco” o sea aquel melodramático “pobrecito de mi” que se tira para que lo levanten y así manipular al vecindario a su gusto y conveniencia bajándolos con todo lo posible… #Santísimo… Este tipo de vecino se conoce las casas ajenas de punta a punta y la vida de sus habitantes al dedillo, porque entra como Pedro por su casa ganándose la confianza de todos y penetrando como la misma humedad hasta llegar a ser “un miembro más” de esa familia… Come y lleva.

*.-El vecino chismoso jamás puede faltar en un vecindario del estrato que sea mis ángeles terrestres… es el oficio de esa persona… porque es de esos que apenas escucha el sonido del carro del vecino que entra, corre a los ventanales a pegar la ñata en los cristales para ver todo y si hay pleito en la casa cercana más aun… El más descarado abre el portón y en plena acera con manos en la cintura pesquisa todo lo que pasa en las casas ajenas y corre a las demás casas a tijeretear más de la cuenta… #Libra #Geminis #QueHorror.

*.-Un caso muy sui generis pero igual existe en todos lados es el vecino misterioso, creído o asolapado, que raras veces le miran la cara o el carro porque en su home ni bulla hace… entra y sale pero pocos vecinos lo miran… no se relaciona con nadie del lugar ni cuando se presenta la emergencia más nefasta… Es de esos que no huele ni hiede, pero igual intriga que viva ahí… jajajajaja… Un árbol más de ese vecindario.

*.-Nunca falta la vecina bonita y coquetísima que levanta pasiones por todos lados, en especial para los casados del sector… la zorris o la cachorris como dicen muchas: porque es demasiado peque para ser tan perrish… jijijijiji… Ataviada con puti-shorts o puti-leggins “enciende” las alarmas de todo el sector porque se contonea por esas aceras que es un gusto y cuando se broncea en la terraza ni digamos, porque lo hace de pechito… jajajajaja… ¡Más de un rabo verde ha caído en esa tentación!!

*.-El otro lado de la moneda-Según La Meca-es el cipote guapo y tunante que se avienta todo lo que se mueve menos los carros… hace lo que sea por dinero o lujos porque es el hijo que procrearon el ocio con la lujuria… jijijijiji… Le encanta la vida fácil porque no nació ni para el estudio y menos para el trabajo… Es el alma de todos los chojines del vecindario.

*.-Sin aportar nada solo su suculenta estampa, en charola de plata y al mejor postor… La típica oveja negra de esa familia que nunca falta hasta en los mejores clanes mis vidas y que muchos mejor los “exportan” para no enlodar el buen nombre de la family… ¿Cuántos conocemos asi?… otros infaltables: el rabo verde, el chavo-ruco y la cougart: capaces de todo por tener carne fresca… encandilan Tinder, Grinder y otras redes en busca de “vistimas”.

*.-¿La More ya vive en Miami?… NOOOO… es Edwin “Tito” Antón, hermano del talentoso cantante Joel Antón, quien ha ganado unos buenos kilos demás viviendo en el estado del sol… las ultimas fotos que subieron los Antón-Cruz & Chavez-Dubón causaron furor entre sus conocidos, al comparar la suculenta anatomía del ex chico del Politécnico del Norte y UTH con la del popular youtuber ceibeño, quien también se cae de bueno… ¡parecen osos panda!

*.-Grimorio no se conecta por el momento porque se anda cortando la venas con hojas de lechuga y la yugular a tijeretazos: en pleno Feng Shui casero, vecinal y demás encargos… Julio es el mes de la depuración total, aunque según la jodida pandemia, este “detox” energético se puede prolongar el resto de año… ¡Quien sabe cómo pasaremos la Navidad!… Muchas socialités despacharon a sus domésticas y junto a sus hijos les toca el trole en casa.

Nuestro amigo nos dejó las notas donde enfatiza que el eclipse penumbral de luna llena el pasado domingo 5 fue en Capricornio, quien también recibió la visita de su “alero” Saturno, siempre retrogrado y dando guerra en lecciones por caprichitos, ambiciones y demás intereses… Vienen más temblores en América, hasta con alertas de tsunami… se adelantan las lluvias y demás huracanes en el Caribe que pegaran en el sur de la USA… Sigue la mata dando en los “capri-capri”…y en los Cáncer que no paran de sufrir…a secar esas lagrimillas mis amores que la vida sigue… ¡miren a Jennifer Andrade en LA!… A seguirnos cuidarnos de esa peste, ya saben que los queremos en P!#$%&/#$.