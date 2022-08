Chicha y Limón martes 9 de agosto de 2022

AGOSTO GOLDEN!!…El sol seguirán brillando en su máximo esplendor esta quincena…Imperdibles en esta plataforma: el baby shower de Marielos Santos de Lardizábal…los 15 dorados años de Laura Ester Cerrato…Aniversarios de antología…Cumpleañeros…Cotilleos ardientes…Notas de interés y más…Solo aquí, en su oasis de solaz esparcimiento de la society nacional…¡Arrancamos que luego es tarde!.

*.-En su bien avanzado estado de dulce espera, las damas de las familias Santos & Lardizábal-Puerto, fueron planificando semanas atrás un agasajo muy esperado: el baby shower de la preciosa damita María de Los Ángeles Santos de Lardizábal, esposa de Pablito Lardizábal…quienes no caben de la alegría ante la pronta llegada de la esperada Ángeles Carlotta.

*.-Una de las más entusiasmadas con la llegada de la heredera de Marielos y Pablo, es su joven y glamurosa abuela: Karla Puerto de Lardizábal, quien fue la principal oferente del sarao que congrego a las damas de ambas familias y amigas muy cercanas a la nueva mama…La cita fue en los salones Emperador del Centro de Convenciones Copantl.

*.-Recinto que lucio una sublime y primaveral decoración, entre nubes de globos, primorosos arreglos florales, arcos del Eden y hasta majestuosos carruseles como centros de mesa…todo en delicados tonos acorde al género de la bendición que esta por llegar a la vida de Pablo y Marielos Santos de Lardizábal…Una puesta en escena ambientada con el ingenio y buen gusto de Marcela Cueva, en mancuerna con J Decora…#maravilloso.

*.-Escenografía de revista, superando las refinadas expectativas de Karla Puerto, quien como buen nacida bajo el signo de Géminis, se lució con las ideas…ardua labor en equipo lograda con Marielos y Marcela…Quedamos fascinados con ese pre maternal que sigue cosechando comentarios en los redes de la futura mama…brindis y consejos no faltaron en varias horas de un cálido festejo…Bendiciones para el joven hogar Lardizábal-Santos.

*.-Siempre en el Copantl…cambiamos de aparador y nos movemos al salón Pulhapanzak donde se realizaba un juvenil convite: la presentación en sociedad de la linda jovencita Laura Ester Cerrato Pacheco…destacada alumna del noveno grado de la prestigiada Escuela Bilingüe Valle de Sula…Laurita lucio impecable en azul celeste, con un vaporoso atuendo en corte princesa y escote en barco…con ricos bordados en pedrería.

*.-Previo al sarao en el Copantl, la quinceañera celebro una misa de acción de gracias en la iglesia San Vicente de Paul, donde familiares y asistentes, escucharon muy emocionados la misa del sacerdote…Laura Ester ingreso al Pulhapanzak del brazo de sus padres: Leonardo Enrique Cerrato y Elsa Lourdes Pacheco, ambos ataviados de azul en armoniosa mancuerna con su hija…La casa hotelera se lució en logística y catering en ese regio montaje que conto con el sello de la firma Acontecimientos…#Felices15.

*.-Seguimos con más cumpleañeras bellas: Valeria Cecilia Arévalo, amantísima hija de Carlos y Miriam Maldonado de Arévalo, que es una virtuosa alumna de la Academia de Bellas Artes donde sobresale en varias disciplinas de danza… También felicitamos a Gracia Valeria Matamoros, sobresaliente alumna del CCS… Las Valerias cumplen 18 años… #Kisses.

*.-Me cuenta Vidajena…que el honorable clan Ayestas-Fernández & Suarez, brindaron el fin de semana por una efemérides muy especial…el cumpleaños de la guapa Mayda Ayestas…polifacética y talentosa dama, muy apreciada en varios círculos de la sociedad sampedrana…Sus amigas del “Runner Club” ya programan más saraos para congratularla…#Kisses.

*.-La dinastía Flores-Guillen-Salgado & De Herrera festejan mañana el natalicio de la distinguida y bella dama de sociedad, Patricia Guillen de Flores, esposa del carismático empresario Rafael Flores… La exquisita Patty seguirá congratulada, muy apreciada en todos los círculos sociales de San Pedro Sula por su clase, distinción y espíritu solidario…#Blessings.

*.-Además de Nilcer Viscovich y Erika Ramírez…otra ex Miss Honduras se dispone a celebrar su onomástico…nos referimos a la encantadora morena Keylin Suzette Gómez…una de las pupilas consentidas de los Carimaxx, que fue Honduras en el Miss Universo de Brasil 2011 y Miss Amistad en el Miss Continentes Unidos en Guayaquil…Bendiciones morenita de cacao.

*.-Benditos entre tanta beldad: Farid Kattum…el esposo de la bella Jocelyne departe con sus hijos por el onomástico numero 53 de este joven ejecutivo sampedrano…los presentes y demás congratulaciones no se harán esperar en las redes sociales…Otro galán que esta de plácemes por estas fechas es el polémico futbolista Rommel Quioto…Congratulaciones.

*.-Un hermoso sueño convertido en una absoluta realidad: montar un negocio con todas las de ley… Globolandia fue inaugurada oficialmente en el 2019 con un concurrido coctel en su nuevo local… Con una vasta experiencia de diez años, brindando alegría y diversión a muchos ágapes en el Valle de Sula, esta empresa dedicada a la decoración con globos cumple un año mas de exitosas operaciones…¡Los globos más lindos!

*.-Abrió sus puertas en la colonia Moderna con personal y obviamente muchos globos… Su gerente propietario, Norman Martínez, fungió como excelente anfitrión de un coctel inolvidable y que contó con la plana administrativa de Globolandia, encabezada por su Gerente de Mercadeo y Relaciones Publicas, Raúl Bueso…Empresa que sigue atendiendo mis vidas…Los globos favoritos de Marcela Cueva y Lidabel Sánchez de Mena.

*.-Con diez años de relación sentimental que solidificaron la amistad que traían desde sus años de estudio, Kevin y Arlene Coello de Bú se juraron amor eterno en el 2019, ante la bendición del padre José Vicente Nacher de la iglesia María Reina del Mundo, teniendo como testigos de ese amor a las familias Coello-Escobar & Bú-Guardado y su amplio círculo social.

*.-Que luego de la homilía nupcial se trasladaron a los elegantes salones Emperador del Centro de Convenciones del Hotel Copantl para brindar, bailar y compartir con el nuevo matrimonio sampedrano… unas “Bodas de Cuero” que ambas familias celebran en el hogar Bu-Coello entre vino, delis y esas ricuras que adquieren en Supermercados La Colonia.

*.-Entre los distinguidos invitados a la boda Bú-Coello figuraron por su impecable elegancia: José y Maribel Polanco de Hernández, Arlette Craniottis, guapísima en negro; Carla Pantoja, las bellas Conedera, Antonella Escobar, Karla Ortiz, entre otros sobresalientes asistentes que disfrutaron las atenciones de los novios y sus padres: Raúl Coello y María Suyapa Escobar con José y Gladys Guardado de Bú…Bendiciones amigos.

*.-Seguimos con más aniversarios…porque la distinguida dinastía de los Robelo-Mestayer e Interiano-Discua, se disponen a descorchar el más fino champagne de Marcas Mundiales, ante el venidero aniversario nupcial de sus hijos: Gustavo y Andrea, quienes llegan a sus “Bodas de Cuero”…Uno de los enlaces más idílicos y fastuosos del 2019…y que siga más amor!!

*.-Quienes festejan en algún mesón chic de NY por sus “Bodas de Papel” son los guapísimos Kent y Lida Sacaza de Joseph, quienes luego de varios años de relación sentimental, se unieron con todos los fierros en fastuosa ceremonia realizada el año pasado en esta su San Pedro Sula del alma…Liliana es hermana gemela de nuestra única top model, Liliana Sacaza, la undécima musa en Milan Italia…#KissesMonCherie.

*.-Quienes brindan por sus “Bodas de Lino”… son Ricardo y Arlene Impendía de Rivera, quienes se casaron en el altar de la iglesia María Reina del Mundo en San Pedro Sula… Fue precisamente el padre Vicente Nacher quien ofició la ceremonia eucarística ante casi un centenar de invitados, entre las familias Rivera-Soad & Amendia-Borja, así como de amigos y ex compañeros de estudio de Ricardo y Arlene procedentes de varios países.

*.-Alexandra Lockmer fue la artífice del montaje y decoración de una de las mejores bodas del inolvidable 2018… Los ahora esposos son hijos de los apreciados Osmín y Sarita Saad de Rivera, mientras que Arlene es hija de don Carlos Amendia e Isabel Borja de Impendía… Ambas parejas que se unen a la dicha de los Rivera-Impendía que ya reciben las felicitaciones.

*.-Pasamos a la iglesia María Reina del Mundo, donde Tania Guzmán y Juan Jaar protagonizaron su soñado enlace…luego de 16 largos años, cuando se conocieron y entablaron una hermosa relación sentimental que le dio dos grandes bendiciones: sus dos hermosas hijas, Rannia y Yamilah…las encantadoras floristas de ese memorable enlace.

*.-Fue precisamente el padre Carlos Mejía quien derramo la bendición al joven matrimonio Jaar-Guzmán en una homilía muy dinámica y repleta de emociones encontradas entre todos los presentes… Los ahora esposos son hijos de: Marco Guzmán y Nelly Carballo y de Juan Jaar y Thelmita de Jaar, quienes se unen al júbilo de Tania y Juan en estas “Bodas de Cuero”.

*.-Este fin de semana…varias socialités arrancan con las celebraciones de su onomástico…entre ellas las destacadas féminas: Liset Faraj de Aude, Tricia Díaz Marinakys de Matuty, Rania Kharoufe, Glenda Sánchez de Las Meninas y la siempre guapa Belinda Bodden de Valle…a quien aún recuerdan los clientes de la legendaria Pulperia La Profe, cuando se bronceaba en la terraza de su ex residencia…hoy convertida en Edificio Álvarez…Todas ellas cumplen el venidero 17 de agosto…#BlessingsLadies.

*.-Siguiendo con clanes honorables: Los Carrión… quienes siguen brindando por el onomástico de la siempre fashion Gina McGowan de Carrión, dilecta esposa de Oscarito Carrión… Como buenos ceibeños, los Carrión celebran en familia, tirando la casa por la ventana: música en vivo, catering y esa camaradería propia de la gente costeña…Ya la felicitan.

*.-El cumple de la guapa Gina no es la excepción: en pleno lunes 15… esos brindis se anticipan este fin de semana… Una socialité muy apreciada en todos los círculos sociales de la city… los menús del Club Árabe, Hilton Princess, Hyatt Place, InterContinental y Copantl, esperan a Gina y Oscar para esa cena romántica, como suelen celebrar sus efemérides.

*.-Tres parejas de honorables jóvenes brindan por sus “Bodas de Lino” por estas fechas…nos referimos a los encantadores: Josué Gabrie y Alejandra Rodríguez de Gabrie, David Alberto Mejía y María Gabriela Ramos de Mejía, así como Roberto Ferrufino y Gaby Alvarado de Ferrufino…quienes siguen departiendo y recordando en familia esos tres lindos años juntos.

*.-Quienes recuerdan entre vinos y delis sus “Bodas de Cuero” son los apreciados: Cesar y Nasdy Cantarero de Marinakys, quienes por estas fechas de un agosto mejor que este, se unían en sagrado matrimonio en la iglesia San Vicente de Paul…con posterior banquete en los salones San Pedro del Copantl… ambos muy idílicos, gracias al toque chic de Doris García de Casa Arte Floral, bajo una planeación de Georgina Brizuela.

*.-Otra boda leather…es la que recuerdan por estas fechas Javier y Audrey Verdial de Batres…emotiva unión oficiada por el pastor Mario Valencia a la orilla de la piscina del Hotel & Club Copantl, con posterior banquete en los salones Napoleón…todo regiamente orquestado por Irela Pérez y María Dolores Uclés de Rápalo, junto a las damas de ambas familias.

*.-Muy elegantes celebraron la boda Batres-Verdial en el Copantl: Rodolfo y Pily de Torres Lazo, Rebecca de Verdial, tan genial como siempre; Mario y Águeda Prieto, Audrey Carolina Argueta de Verdial, talentosa madre de la novia… Oscar y Paty Colindres, Chonita Pineda, siempre distinguida y chic…Carmen Leticia Figueroa de Morales, Mateo y Mónica Yibrín.

*.-Jaime y Norita Villegas, Mario y Natalia Kafati, Rolando e Ivonne de Mourra, Mario y Sulím de Soto, Edwin y Karina Argueta, Justin y Ángeles Morales, Diego y Gaby Gallegos…entre un largo etcétera de distinguidos invitados que compartieron la dicha de las familias Verdial & Batres… Benditas “Bodas de Cuero TF” para Javier y Audrey Verdial de Batres.

*.-Otra amantísima pareja que departe en familia por su tercer año de casados, son los especiales Carlos Fabricio y Lorraine Oyuela de Escoto, quienes unieron sus vidas en el altar de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa con bendición del padre Fernando Ibañez… Los Escoto-Oyuela brindaron y bailaron en una rumbosa fiesta celebrada en el Salón Merendón del Club Hondureño Árabe…Dichosas “Bodas de Algodón”.

*.-En algún lugar del mundo brindan por sus “Bodas de Lino” los jóvenes médicos, Carlos García y Cindy Aguilar de García, quienes en el 2018 protagonizaron un lindo enlace religioso celebrado en los ecológicos parajes de Angeli Gardens…cuatro fantásticos años de casados…#WAO.

*.-Una sublime realización lograda por Lidabel de Mena y su firma Acontecimientos… Los ahora esposos son hijos de: don Carlos García y doña Alba Carranza y de don Renán Aguilar y Anita Pineda, quienes brindaron por la feliz pareja…¡Bendito cuarto aniversario nupcial!

*.-Agosto está más que perfecto para casarse…muchas uniones están en puerta…mis amigas las “wedding planner” andan de correr…esperamos que nos inviten para regar “arroz con escarcha” a la salida de esas iglesias…jijijiji…¿Qué color de escarcha?…dorada si la boda es de día y plateada si es a la luz de la luna…¡Pilas septiembre viene lluvioso!

*.-Dos parejas más de la sociedad hondureña departen en familia por su primer año de casados…nos referimos a los capitalinos Kilveth y María Andrea Matamoros de Bertrand, quienes se “enchacharon” en La Cumbre del Hatillo capitalino, contando con el padrinazgo de la entonces pareja presidencial, Juan Orlando y Ana García de Hernández…#memorable.

*.-Y por estos lares del país…Gabriel y Grace Sáenz de Gabrie brindan con Moet & Chandon por sus “Bodas de Papel”…enlace épico celebrado en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa, con posterior banquete de esponsales en los remozados y siempre trendy salones del Hotel & Club Copantl…enero, febrero, junio, agosto, octubre y diciembre los meses mejor aspectados para llegar al altar…¡A programar esos enlaces!

*.-Pasando a temas más freaks…este jueves 11 celebra su cumpleaños número 49 una de las frikis más “random” de la palestra: Maria3pelos…jijijijiji…#MATT…como dicen los “perfumologos” del YouTube: “ o la amas o la odias”…jijijiji…al mejor estilo del bestseller en ventas: “La Vida es Bella” de Lancome…sus mejores flanquers: L’Eclat, Intensement y Soleil Cristal…¡Saludos hasta la tierra de la Guaria Morada!

*.-¿Randomized?…como decía el siempre recordado e inolvidable Carlos “El Buñuelo” Deras…¿recuerdan ese friki?…Dejo huella eterna en aquella facultad a la cual mal apodaban “El Presidio”…#Uyyyy…¿Por qué?…porque se ingresaba con facilidad y se salía con purga…jijijiji…Siempre fue terrible ese lugar, pero con la “fresada noventera” que llego a terminar de podrir la canasta, convirtieron más infumable que nunca esa carrera…#lol…#IEI.

*.-Agosto viene igual o más sorpresivo que el mismo Julio…en este octavo mes del año los volcanes y temblores seguirán ocasionando sustos en el planeta…y uno que otro incendio desperdigado en el globo terraqueo…Biden, CA y el Triángulo Norte seguirán en el candelero…Idem: Rusia y las “Chinas”…Inundaciones apocalípticas en Sudamérica y más.

*.-Por cierto…según el tercero ojo del Grimorio, sigue viendo delicado de salud al mandatario de la USA…con bajadas y subidas…pero como buen escorpión que es Biden, nada lo destruye de la noche a la mañana…el signo que se muta y transforma de una manera increíble…Otro que anda malito de salud es Ben Affleck y no precisamente por agotamiento sexual…ese galán ya llegó enfermo a los brazos de JLO y ahí se revienta.

*.-Las viperinas ladraban sobre un acuerdo pre nupcial exigido por la Diva del Bronx, de 4 encuentros íntimos como “mínimo” a la semana con Affleck, para darle la correcta administración o mantenimiento al exagerado libido de López…nos resistimos a creer semejante infamia…si ella siempre ha tenido buenos sementales.

*.-Como dicen nuestros frikis: “no se puede tener todo en esta vida”…como Jennifer López muchas bellas que conocemos en esta palestra…y para variar signos fuego (Aries, Leo y Sagitario)…tan candentes e insaciables como hornos de panadería…jijijijiji…pasa que no creen o desconocen con que otros signos son compatibles o quizas algo de “macumba” por parte de alguna envidiosa…jijijijiji…You never know!!

A cuidarnos más de la cuenta que la viruela del mono y otras variantes vienen despiadadas…¿vieron lo que dice “La hija de Nostradamus”…#Uyyyyy…#Apocaliptica…#friki…#perucha…#soflamera…#Inverecunda…#faramallosa…gual a seguirnos cuidando mis amores que la guerra de los virus recién empieza…Ya saben que los queremos en P!#$%&.