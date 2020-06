Chicha y Limón martes 9 de junio de 2020

Photo Credit To Erika Corleto con Jorge y Elena Faraj.

¡LA REAPERTURA!!… Poco a poco se abre el “ziper” de la economía nacional… ¿Por cuánto tiempo será?… A seguir esas medidas de forma religiosa… Pasado mañana es el Día del Estudiante y el cumple de nuestro amigo Leonel Caballero… Efemerides del ayer… Notas místicas de Grimorio… El chismerío de rigor con nuestros frikis… Mas cumpleañeros y brindis por fechas especiales… ¡Al ritmo de “Stuck with U” con Ariana Grande y Justin Bieber, el tema del momento para todos los seniors XX, arrancamos!!

¡Me caigo y me levanto!… Quedamos helados y con la “geta por el piso” cuando nos enteramos que el Congreso Nacional convocó mediante una reunión virtual a los “ilustres influencers” del país para que expresen sus inquietudes, dudas y propuestas referentes al nuevo Código Penal, como parte de la socialización de esta normativa… La verdad no sé si reír o llorar, el crear que estos personajes pueden genera opinión en las redes sociales sobre este tema a ese nievel.

El tema de los “influencers” ha generado una serie de controversias en la gente pensante del país… los renombrados profesionales del derecho son los que deben ser llamados para discutir el nuevo Código Penal… pues muy bien sabemos que la mayoría de “influencers” trabajan de vendedores en salones de belleza y otras han sido impulsadoras que se volvieron edecanes o hacen cualquier ridiculez para ganar seguidores y así por el estilo… Claro que hay sus excepciones también.

*.-Abrimos boca con una celebración tan íntima como memorable: las “Bodas de Papel” de la simpática pareja formada por el teleño Jorge José Elvir y la capitalina Ana Lucia Canahuati de Elvir, quienes recuerdan su fabulosa boda del 2019 inspirada en una noche arabesca, al mejor estilo “Las mil y una noches”…#WAO… Se unen a la felicidad de esta pareja sus padres: Alfredo Canahuati y Guillermina Falck con Jorge y Brenda Melgar de Elvir.

*.-91 décadas de amor y dedicación… cumple por estas fechas la apreciada matrona de generaciones, doña Gilda Adele Fontana… madre de los destacados profesionales: Rossana y Silvana Battistello y José Agapito y Aquiles Fiallos… Inolvidable esa velada por las nueve décadas de doña Gilda en el restaurante Mont’s el año pasado… hoy todo en familia…#Blessings.

*.-Mañana… La Ceiba celebra el cumpleaños de su máximo representante: el Dr. Jerry Sabio esta de plácemes… digno exponente del signo de géminis con esa personalidad tan diversa como encantadora… media comuna ceibeña se une al jubilo con partida de pastel y todo cuatro… muy apreciado el Dr. Sabio en toda La Ceiba y alrededores… La mejor de las dichas para este edil.

*.-El Dr. Sabio es uno de los alcaldes que mas apoya las actividades sociales, deportivas y culturales de La Ceiba, entre ellas el Reinado de la Feria Isidra y el Miss Honduras Mundo de Eduardo Zablah… que por cierto, este año “va porque va”: de forma virtual en el salón Majestic del Quinta Real, solo con el jurado integrado por ex reinas de los 25 años del certamen… Las “Bodas de Plata” de Eduardo con la belleza… Efemérides memorable para este 2020.

*.-Otro convite familiar que se acerca y que ya es toda una tradición del mes de junio es el onomástico de la glamurosa dama: Nancy Yacamán de Handal, icono de clase, fineza y prestancia en todos los eventos de sociedad… Esposa del carismático empresario don Farid Handal y fundadores de una de las dinastías más apreciadas de la ciudad… Se unirán a los buenos deseos para doña Nancy las familias: Scheurer-Yacamán & Handal-Katimi… Felicidades.

*.-Mañana… cumple años en la USA una de las reinas progreseñas más recordada de todos los tiempos: Rosario Paz López , hermana del diseñador Sergio Paz López y esposa del empresario de la diversión nocturna, Ciro Tabora… Los Paz-López & Tabora celebraran el cumple de Rosario en algún recinto chic del país del norte donde ahora residen… Rosario Paz López es la única catracha en participar en dos ediciones consecutivas del Miss Honduras, en la época de doña Norma de Funes… ¡Felices 52 Mon Guerlain!

*.-Record nacional de los concursos… porque hasta la fecha hacen “crossover” de organización en organización y hasta aceptan que participen de años anteriores… Pero en aquellos dorados noventas no era común… La Chayo debuto en el Miss Honduras 1990, donde clasifico patrocinada por “media” Cámara de Comercio Progreseña, incluido el legendario Bazar El Zíper, proveedor de lujo de su hermano Sergio para sendas creaciones.

*.-Para 1991… Las distintas organizaciones locales hacían su justa de bellas, liderando San Pedro Sula con una de sus elecciones más reñidas de la historia… El Progreso no fue la excepción y eligieron a la bella Indira Raudales, quien renuncio por el amor de su entonces novio Darío Banegas… Luego del “Eclipse Lunar” que apago los sueños de muchas electas, doña Norma no hizo Miss Honduras ese año y termino de pulir el grupo para marzo de 1992.

*.-La Perla del Ulúa seguía sin reina electa y Funes le dio el visto bueno a Sergio Paz, Director del Miss El Progreso, para que su hermana Rosario hiciera el “segundo debut” en la pasarela del Miss Honduras 1992… siempre patrocinada por el ejercito de comercios de la ribereña ciudad, entre ellos el Bazar El Zíper…jijijiji… Chayo volvió a las semifinales junto con su paisana Belkis Hernández, Miss Santa Rita, quien también vive en la USA: Miami.

*.-Un chambre que corre como pólvora en el “palacete” versa sobre un “padrote de la patria” que no puede ver a su único hijo ni en pintura y peor que se lo mencionen… Dicen que lo mandó a la USA a estudiar una carrera, sacó otra y para terminar de fastidiar a su padre, hasta de marido se hizo… recién llega con un cubanazo de fuego, que todas las perperas de esa familia se lo envidian…jijijijijijijji… el padre machista lo mandó donde su hermana la casada, porque ni de huéspedes los quiere en esa mansión…#lol.

*.-Si de bellas se trata: Sandra Mata… la destacada ejecutiva de Banco Lafise y miembro de honor de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA), mañana esta de plácemes… sus redes sociales exudan cariño por estos días y mañana sus más cercanos se volcaran en buenos deseos para esta dinámica damita de sociedad… La mejor de las dichas para la Lic. Mata.

*.-La tierra sigue enferma y el medio ambiente en depuración total… ¿ya vieron el Merendón como luce?: radiante, mejor que nunca sin la polución de siempre que lo opacaba por estos cálidos meses… ¿Y el cielo ya lo vieron?… El Valle de Sula presume una de las mejores vistas, como nunca… ni hablar de los arboles que “verdean y florecen” en todo su esplendor… Estampas naturales que mejoran notablemente la calidad del ecosistema.

*.-¿Y la Tercera Avenida?… históricamente como sacada de un sueño o esos despertares de pesadillas eternas…jijijij… OJALA y así luzca todo el centro de la ciudad y cuadras circunvecinas, que no tiren el “relajito” debajo de la línea, porque seguimos con la contaminación… Señores recuerden: “no solo se limpia por donde pasa la suegra nalgona” … ¡Tuvo que venir una pandemia!… #WTF.

*.-Estamos totalmente de acuerdo con al “Edil Madrugador” en no abrir un ápice el zíper de la economía, porque en un “levantón” se dispara la anaconda de la muerte: vienen las semanas más críticas de la pandemia y nos puede salir carísima esa osadía… Tipo Agosto no les decimos nada, que se implemente la sectorización del comercio y la industria paulatinamente… Si soportamos más de dos meses de encierro, dos mas no son nada.

*.-Además… todo el pueblo comenta como esta esa “guarandinga” de abrir industrias y comercios, que aglutinan conglomerados de gente, porque sus espacios prácticamente son reducidos para la movilidad… ¿Ustedes creen que respetaran las proporciones del 20 y 40% de empleados?… y los “moles” cerrados… ¡Demasiada incongruencia!… En esos shoppings center abundan los amplios pasillos, ventilación y demás áreas para el distanciamiento social.

*.-A propósito de orden y limpieza… ¿Cuándo van a despejar la línea férrea del centro de SPS?… Eso luce horrible de cabo a rabo… “añales” tenían que despejarla y abolir por completo el vetusto ferrocarril, cuya estación sirve de guarida para vagos, alcohólicos y motel de paso para trabajadores del sexo…#WTF… Da miedo pasar por ahí a la hora que sea… #ALM…#ALV.

*.-La administración municipal ya debería de ir limpiando todo eso y gestionando un metro con esos chinos que se “zurraron” en el planeta… hasta de gratis se los instalarían, aunque sea con vagones usados, que cambian por allá cuando ya les aburren… El Valle de Sula se merece una magistral obra como un metro tipo CDMX o Madrid con varias estaciones que cubran la ruta desde Puerto Cortes hasta Palmerola… ¿Por qué no?… A ganarse la reelección.

*.-Si de urbanismo se trata: el legendario Edificio Valenzuela, en pleno centro sampedrano… vetustas oficinas que datan de la época de Matusalén jodido… Eso afea enormemente el “Midtown” sampedrano… Según dicen a los dueños no les llegan al precio, porque ofertantes les han abundado para edificar un buen “mall” de varios niveles… aunque atrás tienen Plaza Kattán.

*.-El que se lleva las palmas en abandono: Las ruinas del Casino Sampedrano… en pleno Bulevar Morazán y ante la desidia de sus propietarios que “años” tenían que demoler y hasta poner en mejores manos ese bien inmueble… mucha agua ha corrido bajo el puente y “nadie hace nada”… Una buena discoteca, con varios salones, quedaría perfecta en esa zona.

*.-En mejores temas… se conecta Vilma-Atraca, nuestra friki farandulera por antonomasia, para comentarnos sobre la llevada y traída actriz Lea Michele, quien después de las protestas por racismo que sacuden la Unión Americana, le ha llovido sobre mojado por parte de sus ex compañeras de Glee… ¡Quien diaria al verla!… Nunca faltan las “insufribles” en el área de trabajo.

*.-Por eso siempre hemos pregonado ambientes saludables de trabajo, pero no hay laburo armonioso o sea que los paraísos no existen en ese ambiente… ¿Sera?… Jamás faltan los sapos, culebras y demás reptiles en el pantano… #WTF…A ver “after Covid-19” como sobreviven las antiquísimas y apestosas argollas, con gente toxica que no hace ni deja hacer… Porque ahora todos tienen que trabajar: cero modelajes de figurines corruptos…#ALM.

*.-¿Asexual, pansexual o qué?… como se define actualmente la exitosa cantante Billie Eilish luego de varias decepciones sentimentales que jamás le encontraron su punto G… #OMG… Según sus últimas declaraciones, ella tenía que hacer todo el trabajo de pareja, porque solo “palos de escoba” le han tocado por novios… Es lo malo de solo fijarse en la carita… Tiene que conocer algún moreno como los de las Kardashians o de plano Yolanda Andrade…#lol.

*.-En órbita nacional… Vilmucha-Carechucha nos comenta sobre varios truenes de artistas con sus parejas oficiales… en plena cuarentena se terminaron de conocer, porque entre gira y gira, el dinero fluía como rio jodido… ahora encerrados en la casa de Big Brother y viéndose las caras, se gruñen y hasta se muerden… Como ellos, varios futbolistas casados con “Doña Interés”: esas botineras que llevaban vida de maleta de un lado a otro.

*.-Nos despedimos con Vilmuchis para saludar online a Vidajena: dichosos los ojos que te ven mujer… la vemos a cara lavada y más radiante que nunca gracias a esas ampollas de vitamina C de VICHY que usa a diario… la caja contiene 30 unidades, de las cuales cada vial sirve hasta para 3 mañanas, después de limpieza y tónico: cero grasa y una joya de la Dra. Emmy Marzuca… Por la noche mi amiga usa: suero y crema Capture Total de Dior.

*.-Abriendo la “beautypedia”… Vida le recomienda a todas esas personas que padecen las odiadas manchas de sol, la línea anti pigmento de EUCERIN: suero y cremas (día y noche)… de forma religiosa y por unos tres meses… a la semana de uso continuo empiezan a ver resultados… Otra joya maestra de esa firma son las ampollas de ácido hialurónico antes del maquillaje… Eucerín se posesiona como uno de los mejores “skincare” de farmacia actualmente.

*.-Con esa mata de pelo en tonos miel y cultivada con la línea OLAPLEX… Vidajena nos trae esos chismes empresariales que son “canillera” entre muchos seudo honorables de la palestra… arranca con varias empresas que citaron a su gente para explotarla literalmente: les exigieron trabajar toda la cuarentena para sacar trabajo pendiente y ponerse al día, ahora les extienden el cheque con la “limosna” que quieren darle… ¡Qué barbaridad!

*.-La “Gordita Corrupta” regreso haciendo de las suyas a aquella “factoría” al norte del Valle, donde hace y deshace a su antojo y sin tocar tablita, porque sus “súbditos” le hacen todo…hasta pasarle el papel de baño… #WTF… ¡Increíble pero cierto!… Además de explotarlos laboralmente, les saca “cierto %” de su salario, dizque para que sigan en sus puestos… tipo empleada gubernamental… Solo pasa en el móvil o modelando en planta.

*.-Siguiendo en el Valle del Calore… Vida se mueve de norte a sur para comentarnos lo que pasa en las tristemente famosas “Sodoma & Gomorra”, plantas gemelas que echan humo a la hora que sea y no precisamente por ser el mejor lugar para trabajar… Cuentan de un “logístico” que se las tira de galán de cine para sus conquistas, las cuales pone y quita a su antojo, en puestos hechizos creados y solicitados por el mismo: un loquito como pocos.

*.-Donde las suculentas, además de llegar uniformadas, les exige que tienen que llegar: encaramadas en tacones, con “jeans” intramusculares a la cadera, cero ropa interior, blusas ajustadas, pelo y uñas a la última… punto y aparte de joyas, maquillaje y perfumes sexies…#WTF… como si el calor no campeara en ese lugar de trabajo… pero eso sí: todas dóciles, accesibles, coquetas y dispuestas a todo… Quien diría de ese locuaz y menos de ese centro laboral.

*.-Lo que hay que hacer para tragar en estos dorados times: prostituirse por un puesto de trabajo… nada nuevo en el ambiente, pero ahora con la crisis, desde las ultimas materias de facultad, esas crías van buscando prospectos donde ubicarse… Según Vidajena, en esas “factorías” de escucha más taconeo de féminas, que las mismas maquinas jodido… Ese depredador tiene “añales” en ese lugar y cuando mira que alguna se rebela: para afuera…#Santísimo.

Cerramos con un chambre desopilante: aquel comunicador que dijo al aire “a seguir el proctólogo de bioseguridad”… jijijijijiji… #Protocolo…¿Tendrá un temor con ese especialista?…como nuestro Grimorio que tiene meses de posponer esa cita para chequeo de colon, todo sea evitar el “mal trago” del rectometro…jijijiji… su trasero y autoestima son sagrados… Sigue recomendando a los Piscis fragancias acuáticas: Light Blue Intense de D&G… Cuídense mucho mis vidas ya saben que los queremos en P!#$%&/#$.