Chicha y Limón viernes 10 de enero de 2020

Photo Credit To Daniela Rodezno, Andrea Handal, Valentina Kafati y Paola Canahuati.

¡VIERNES DE ECLIPSE!!…Hoy venimos cargados de información social y chis mística, porque este nuevo portal 2020 empezó con grandes sorpresas y de qué manera…La graduación de La Salle…El onomástico de la encantadora dama Melania de Palada…Amirah Lagos Andonie fortalece su fe católica…Los distinguidos cumpleañeros de la semana…Esperamos a nuestros frikis cargados de chismes… ¿Cómo son los nacidos en enero?: aquí se los diremos…Tendencias en estilo de vida…¿Ya guardaron el arbolito de Navidad? A limpiar muy bien cada adorno, cada foco y cada rama, recuerden nuestra máxima: “El que cuida siempre tiene”…Esas cabañuelas vienen con sorpresas este año…Esto y más solo aquí mis amores: es viernes y hoy toca.

*.-Verdes follajes y rosas por doquier, enmarcaron el telón de fondo de una de las graduaciones más esperadas de la temporada…la Clase 2019 del respetado Instituto La Salle, hacia su ingreso triunfal en los salones Napoleón del Centro de Convenciones Copantl, ataviados de éxito y prestancia, flanqueados por sus padres, amigos y demás seres queridos…Personal docente y administrativo de esta casa de estudios secundarios, junto al Comité de Padres de Familia, hicieron posible esta gala que acapara visualizaciones en las distintas plataformas y Farah La Revista no se podía perder este gran acontecimiento en la vida de estos jóvenes líderes.

*.-La mayoría promediando una edad de 15 años, estos jóvenes ya están debidamente matriculados en las universidades del país y del extranjero, donde dejarán constatado la calidad académica y moral, referente de La Salle, principios que les serán de suma utilidad en su vida personal y profesional…una formación de primera que los certifica como auténticos líderes en el ramo académico donde se dediquen…Luego del desfile por la alfombra roja junto a sus padres, todos los presentes atendieron el solemne protocolo para luego disfrutar de una amena cena bailable…Una gran noche.

*.-Todos lucieron radiantes, sobrios y muy alegres de coronar con éxito sus estudios de secundaria, donde dejaron noches enteras de desvelos y sacrificaron muchos pasatiempos y demás hobbies, para dedicarse en cuerpo y alma a sus estudios hasta en los fines de semana…de todos es sabido el ritmo de estudios de La Salle, donde cada materia lleva: libro de texto, cuaderno de anotaciones y cuaderno de tareas…#WAO…Todos los días les dejaban kilométricas asignaciones por materia y los fines de semana el doble…Nada de “copy & paste” de Google…Todo debidamente investigado, analizado e interpretado personalmente, con ejemplos reales…#Santisimo.

*.-Luciendo sus mejores galas, arribaron a esta gala estudiantil: la siempre bella ex mariana 89 Lic. Elaine Marie Padgett Zablah, quien graduó a su apuesto hijo Gabriel Morales; la especial damita Lic. Ana Karina Larach, quien graduó a su hija Natalie Andonie; el encantador y joven Ing. Ricardo Maldonado, quien graduó a su hijo Ricardo, presentes sus orgullosos abuelos don Orlando y doña Janeth Peña de Maldonado; la familia Yeo en pleno con el graduado Yunsu Yeo; la bellísima Gaby Rangel flanqueada por sus progenitores Sercido Rangel y Yohady Rodríguez; Natalia Núñez, deslumbrante y exitosa en dorado la hija de Armando y Azucena Núñez.

*.-Espectacular y sofisticada en rojo Katia Stwolinsky, junto a sus honorables padres Kieskar y Fabiola Stwolinsky; sobria y muy chic en nude Verónica Ruiz, flanqueada por su padre Cesar Ruiz; la espléndida venus de ébano que siempre se luce en estas graduaciones, este año recayó en la brillante personalidad de Nathalie Richards, quien lucio majestuosa con esa pieza en tono glacial con estampados violeta, acompañada de su apuesto padre Cliford Richards…mejor los invitamos a apreciar nuestra galería de fotos y disfrute en todo su esplendor de esta gala que sigue cosechando comentarios en las redes sociales de sus protagonistas…Muchos éxitos Clase-19 La Salle.

*.-Extendemos las felicitaciones a los padres de familia, que siempre estuvieron pendientes apoyando las actividades académicas y extra curriculares de estos jóvenes…También felicitamos al cuerpo de estilistas que embellecieron a madres e hijas para esta regia gala…Graduados que además de sus éxitos y elegancia innata, lucieron sus mejores rostros gracias a los cuidados dermatológicos del Dr. Cándido Mejía, con sonrisas laser cultivadas por años en la Clínica Odontológica López-Vivas…consultorios visitados con frecuencia en compañía de sus padres…el resultado de esas inversiones salta a la vista con graficas orgánicas y una autoestima de diez…#WAO.

*.-A propósito de estos consultorios…pilas mi gente bella, a darle seguimiento a esas citas perdidas, a retomar esos tratamientos, independientemente de la edad que tengamos…porque el RNP “amenaza” que este 2020 empiezan muy pronto a “flasharnos” para la nueva tarjeta de identidad, donde saldremos a “carne trémula”: sin retoques de photoshop como la cedula actual y las damas sin exceso de “achiote”…naturalitas y con “radares” (lean orejas) despejadas…sin lentes y bien peinaditos…#OMG…cero manchas, estrías, venitas y demás granos o imperfecciones en la caratula…Así es que pilas a invertir en esos tratamientos estéticos, beber mucha agua, comer saludable y hacer ejercicio…Nada de desvelos para no salir como mapaches.

*.-Recuerden que ese documento es nuestra carta de presentación, de que nos sirve que a diario salgamos impecables de casa, si nos graficaron por la 20…cualquiera no nos reconoce y nos miran con sospechas…jijijijiji…pero según dicen, registraran dactilares hasta de las “patrullas”…¿SERÁ?…Será el sereno…igual debemos salir lo mas decentes posibles: como nos miren así nos trataran…para todos en general y para no aparecer con cara “mantecosa” de tanto sudar, nada como esos polvos traslucidos de: La Mer, Hourglass, Dior y Laura Mercier, que nos dejan como nalga de bebe, pero limpias, no como esos recién nacidos que descuidan por pasar en el móvil.

*.-Idem las respectivas sesiones semanales en su spa de cabecera, con saunas periódicos, exfoliación, hidromasajes, tonificación y esos velos de colágeno o hilos de oro que aplica Georgina Raquel de Selim en Clinimagen…Idem esas manos maravillosas de Irazema Muñoz en Rostros y Mas…Dina Rodríguez en Stetika no se queda atrás en tecnología y profesionalismo de avanzada…Así cuando les notifiquen por los medios cuando es su fecha, por apellidos o zona de residencia, están pilas para el retoque final antes de la foto…Desde ya a agenciarse de sus tratamientos faciales en Almacenes El Record, donde siguen campeando Lancome y Dior.

*.-El acogedor y espacioso salón de eventos especiales del restaurante El Portal de Las Carnes, nuevamente abrió sus puertas para un ágape memorable: el onomástico de la estimada dama Melania de Palada, quien se vio consentida por toda su familia, cercanas amistades y hermanos de congregación, que se fusionaron en abrazos y buenos deseos para la feliz esposa del Ing. Wilmer Palada…el cariño de sus hijos no podía faltar en esta efemérides: Wilmer, Brenda y Ana Paola Palada, impecables y dispuestos a pasarla súper bien con su madre…Pilar Cole ornamentó los espacios donde se dispuso de un exquisito candy bar con bocadillos, tarta y postres light.

*.-Ataviada con una vibrante blusa en el tono tendencia de la temporada, “Mustard Yellow”, en perfecta combinación con negro, Melania recibió, departió y agradeció con los presentes sus muestras de afecto…el mesón azteca y la familia Batres se lucieron con el menú y atenciones, en una velada distendida que sigue multiplicando comentarios en las redes sociales de la cumpleañera…entre todos los presentes, divisamos la presencia del apuesto joven Rolan Talbott Flores, muy bien acompañado el hijo de Rolan y Jazmín… el vivo clon de su padre en todo…Muchísimas bendiciones a Melania de Palada y a disfrutar esa galería de fotos exclusiva de Farah La Revista.

*.-Siguiendo con ejemplares cristianas…Las familias Lagos-Janania & Andonie-López, se reencontraron con su círculo más cercano para un evento memorable: el bautizo y primera comunión de la encantadora Amirah, hija de Fares Lagos y la siempre exquisita Daisy Andonie…la homilía la celebró el padre Edwin Nieto en la iglesia María Reina del Mundo, ante el beneplácito de todos los presentes, quienes muy emocionados observaban al detalle todo el protocolo litúrgico de ambos sacramentos…los ahora padrinos en fe de Amirah son la especial pareja formada por: Juan Carlos y Carmen Emilia Sagastume de García, quienes velaran por la fe católica de la nueva cristiana.

*.-Posterior a los actos religiosos, los presentes celebraron con un brunch el júbilo que los embarga por tan importante paso en la vida de Amirah y de sus padres…la cita fue el salón Merendón del Club Hondureño Árabe, recinto que lució sutilmente decorado con los tonos adoc para la ocasión por las damas de ambas familias…el club deleitó con sus sabores gourmet y una delicada estación de dulces fue dispuesta como postre, obra maestra de la tía Celua Janania…la exquisita tarta de fondant fue una creación de la firma pastelera “Hecho con Amor”…damas que se lucieron para la especial ocasión familiar… Daisy Andonie no cambia, siempre linda y gentil la ex Reina del Carnaval de la Feria Juniana, taloneada por años por Eduardo Zablah.

*.-Entre los distinguidos invitados al brunch de Amirah Lagos Andonie, figuraron: don Javier y doña Surayda Janania de Lagos, padres de Fares; y la especial dama Daisy López, madre de Daisy Andonie; emocionados abuelos de Amirah…Eliana Castillo, Shaher y Javier Lagos, Rossana Musleh, Andrea y Karolly Villanueva, Verónica García, Leonardo Lagos e hijos, el siempre galán Luis Andonie, Jazmin Zablah, Rigoberto y Cinthia Alvarenga, Carlos Jesús y Sandra de Andonie-Mejía, entre otros honorables asistentes que compartieron la dicha de Fares y Daisy por la fe de la pequeña Amirah.

*.-¿Qué otras beldades se le han ido “vivas” al Gallo Zablah?…MMM… muchísimas socialites hondureñas de los cuatro puntos cardinales del país y catrachas afincadas en el extranjero…entre las más sonadas en la palestra: la periodista y “coach” de imagen empresarial, Karla Andino, hoy feliz señora de Melara-Facusse; la también comunicadora Leila Bendaña, Marcela González, la diva del clan Asfura, Rosalinda Bueso, esposa del Canciller de México Marcelo Ebrard; y sus hermanas Karla y Viviana no se quedan atrás…Idem Geraldine Massu…Daniela Rosenthal, Iman y Leila Kafati, hijas de la bella Blanca Chinchilla Heyer; Loren Mercadal, Melissa Valeriano, así como muchas seniors y socialites sampedranas, como las López-Vivas y Elaine Marie Padget, desde que empezó con FICOHSA en el bulevar CHSA.

*.-Dos capitalinas que fueron “fuertemente taloneadas” por ambas organizaciones de bellas fueron las top: Paulina Atala y Atenas Hernández, de hecho esta última, solo casada descanso de los llamados a enlistarse con Carimaxx y Belleza Nacional…Idem le paso a la “it girl” Rosyl Mejia Elvir, Stephanie Canahuati, Nora Erazo Schauer, Pily Montes Hawit, Daniela Moran, Maria Andrea Matamoros, Pammy Marinakys de Enrollarte y las Barletta-Yacaman con las Millares-Pagan en su momento, fueron requeridas por Zablah…la ex Reina de la Feria Isidra, Ana Sosa, fue otra que Zablah solicitaba entre sus filas…igual “suerte” paso con la cantante sampedrana Daisy Handal, Donna Rivera y la lista es infinita, porque hasta Olga Sirey Moran fue invitada.

*.-A propósito de Zablah y sus beldades…Mañana se celebra la final del antañón Reinado Internacional del Café, donde estamos muy bien representados por Ana Grissel Romero, quien ha derrochado encanto y cache en todas las actividades que se desarrollan en el marco de la Feria de Manizales…A ver si este año le hacen justicia a Honduras…Cetro cafetero ganado solamente por la capitalina Lourdes Zúñiga y la caracola Ollie Thompson, con varias clasificaciones y otras tantas coronas perdidas.

*.-Según el ojo crítico de nuestros frikis…perdimos cetro con: Jennifer Valle, Yasmina Román Hernández y Kerelyne Webster, las que más cerca han estado de la corona del café…aunque también merecieron mejor suerte: Arlette Zelaya Calix, Dania Prince, Kritza Pérez, Leslie Paredes, Alejandra Mendoza, Celia Monterrosa y hasta la misma “Moncha de La Bailanta”, quien llego arrasadora, soberbia, alazana y segura del cetro a Manizales a inicios del siglo o nuevo milenio…jijijiji…Si Dayana Sabillón hubiese participado, seguro que clasifica con esa regia estampa…¿Ya la vieron últimamente?…Esta mejor que nunca, lastima su fobia a los aviones, rumbo a China paso las de Caín.

*.-Mañana es un día de gratas impresiones para la bella socialite Denisse Werner, quien estará de plácemes y recibiendo buenos deseos por parte de sus familiares y múltiples amistades…una exquisita soltera de altos quilates y muchos atributos…muy apreciada en varios círculos sociales de esta ciudad… Desde esta sección felicitamos a Denisse y la invitamos a que siga celebrando con los suyos este fin de semana en las distintas opciones que nos ofrece el Club Hondureño Árabe…Meza23 sigue siendo la favorita de nuestra society… Bendiciones para Denisse Werner en su día.

*.-La Ex Miss Honduras Mundo 2009, Blaise Marie Masey Alvarado, es otra de las cumpleañeras de enero que sigue celebrando en Londres y vía web por sus amigos…La hija de la también Miss Honduras de 1967, la limeña Denia María Alvarado, es toda una promesa en el mundo de la moda donde sigue capacitándose con interesantes postgrados en el Reino Unido…Como todos sabrán, Blaise es la última sampedrana en ceñirse la diadema del Certamen Nacional de la Belleza de la Organización Zablah…Nos representó con mucha clase en el Reinado Mundial del Turismo en China, Miss Mundo 2009 en Sudáfrica y en el Reinado Internacional del Café en Manizales 2010.

*.-Por algo Capricornio es el signo de las bellezas clásicas, que en cada onomástico, se renuevan hasta en su mismo ADN…Tal es el caso de la destacada ejecutiva del mercadeo corporativo, Lic. Laura María Blanco, quien el domingo estará de plácemes…Se unirán a las muestras de afecto para esta exquisita dama de sociedad, su hermana Pamela Blanco de Vaquero con su honorable familia y las numerosas amistades de Las Blanco, que son muchas por cierto…Los catering de las hermanas Kawas siempre a la orden ladies.

*.-Otros que se lucen en finísimas atenciones para los cumpleañeros son nuestros amigos los hoteleros, que cada mes nos sorprenden con sus promociones…Copantl , Hyatt Place, Intercontinental, Hilton Princess, Maya Colonial y el Gran Hotel Sula en el corazón de la ciudad, los esperan con sus regias propuestas para departir en familia o con amigos fechas especiales como un cumpleaños y todo tipo de eventos…por cierto, ya andan en sesiones para el Día de La Mujer…En uno de esos recintos, brindaran mañana por el cumpleaños del Lic. Senen Villanueva, quien este lunes está de plácemes…Todo el staff académico de la Universidad de SPS se une al júbilo.

*.-Y una amante de la comida árabe en general y Azize en particular es la elegantísima dama de sociedad, doña Lily de Faraj, quien este fin de semana se lucirá con nueras y nietas con la organización del cumpleaños de su esposo, el honorable caballero don Jorge Faraj…a quien también le cae lunes su onomástico…la familia se unirá a las muestras de afecto para el patriarca de una de las dinastías que más invierte en este país…A brindar con esa cava de Epicure por muchos años más de vida para don Jorge…Su yerno Roger Larach e hijos, deleitaran a don Jorge con una selección de los mejores postres light de Panadería y Repostería Moderna, donde todo es rico.

*.-Tres parejas que celebran sus primer aniversario de casados son las formadas por: Yastin y Elsy Dubon de Urbina, quienes festejaron en familia en el salón San Pedro del Copantl en una rumba animada por ProAudioHN…Carlos Rene y Daniela Funes de Urbina son otra pareja de enamorados que brindan por sus bodas de papel, enlace efectuado en la iglesia La Santa Cruz, con posterior banquete en el Real InterContinental, gracias al buen gusto de las damas de ambas familias y Delmy Pérez quien organizo el sarao…Quienes se volaron la barda en su boda fueron Taret y Johana Avelar de Melgar, con 10 años de amor y una bebita en común.

*.-Los Melgar-Avelar siempre soñaron con una boda intima que reuniera sus familias y cercanas amistades, con una planeación absoluta por Fabiola Matamoros, inclusive ese tour amoroso por la Ciudad Luz que incluyó visitas excepcionales por los principales rincones de esa metrópoli antes que se llene de nieve…Un viaje que jamás olvidaran y que piensan repetir en cada renovación de votos… Johana lució fantástica el día de su boda y Taret ni se diga: ataviados de amor, alegría y muchas esperanzas en su ya iniciado camino juntos…los salones San Pedro del Copantl lucieron impecables gracias a Lidabel de Mena y sus nenas de la firma decorativa Acontecimientos.

*.-Dos distinguidas Capricornio celebran sus onomásticos por estas fechas: doña Bárbara Hernández de Quintana, quien desde ya se ve consentida por sus guapísimos hijos, Jorge, José, Fernando, Astor y Carlos, así como por medio clan Díaz-Marinakys que junto a los Tinoco, se unen a las muestras de afecto para doña Bárbara…doña Jenny Navarro de Ochoa es otra de las dilectas cumpleañeras de estas fechas y vía redes sociales sus amigas de siempre la colman de parabienes y organizan varios brindis en su honor… como olvidar esa regia cita social en los salones del Club Hondureño Árabe… Dos claros ejemplos de capricornianas guapas y exitosas…#Blessings.

*.-Como una amiga fuera de serie…así valoran a doña Jenny Navarro de Ochoa sus amistades contemporáneas de colegio y trabajos anteriores…Una a una fueron llegando con finos detalles a congratular el onomástico de esta carismática dama que celebró su día de en días en los salones del Club Hondureño Árabe, que se voló la barda en atenciones para todas las presentes…entre quienes se encontraban: Viena Emelda Baide de Martínez, Soraya Saybe, Ivonne de Chahin, Lupita Jaar, Geraldina Caballero, Sarita Cabrera, Marisol Haylock, Jenny y Paola Ochoa, Rosa María de Naranjo, Estercita David, Soreya Canahuati, entre otras elegantes damas que brindaron por la vida y éxitos de una dama ejemplar…Recordar es vivir.

*.-Grimorio primero disfrutó del primer “Festival del Frio” en Intibucá y luego se trasladó a Esquipulas a las celebraciones del Cristo Negro, que todos los años reporta llenos totales en la hermana República de Guatemala, la tierra del apuesto y simpático Jimmy Morales, gran amigo de JOH…Pero desde esas lejanas tierras, nuestro místico amigo nos escribe para comentarnos como son los nacidos en Enero: gente puntual, responsable y recatada, de pocas palabras, parcos, clásicos y muy prácticos…los numero uno en todo, hasta en administración y finanzas, porque la austeridad es su regla de oro…al menos los nacidos en las primeras 3 semanas…el resto son otro rollo…#lol…#CSGD.

Este viernes 10 de Enero, la luna pasa de creciente a llena…#Uyyyy…Y con eclipse lunar en Cáncer, quienes andarán más sensibles y llorones que nunca, por esas parejas que conocieron en las fiestas decembrinas que se han perdido del mapa o les salieron con “sorpresitas”…A llorar a la Dalia: sequen esas lagrimillas tontas, paren de sufrir y fuera dolor que el año recién empieza…Hoy almorzamos en Pisco y cenamos en Denny’s con Martin Bados que mañana cumple 39…Besitos gourmand con aroma a creme brulee, Kalemat Black de Arabian Oud, un infaltable en sus vidas…Cuídense mucho.