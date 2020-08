Chicha y Limón viernes 14 de agosto de 2020

Photo Credit To Foto del recuerdo: José Jaar, Lilian de Jaar, Sandra de Faraj, Raúl Faraj, Ellen y Karim Qubain

¡MAÑANA ES 15!!!… A ver si “pringa” por estas fechas donde a muchos suertudos aun les depositan… porque a otros tantos ni el catorceavo les han dado… Seguimos recordando ágapes chic de antaño… Los que parten pastel por estas fechas… Notas de interés de nuestros frikis… y esos chismecillos candentes que entretienen… ¿Quién come saludando con sombrero ajeno?… #WTF…Aquí se los diremos… A seguir confinados mis vidas.

*.-Este fin de semana brindan con Dom Perignon por un maravilloso año de casados, la joven pareja formada por Gustavo Robelo y Andrea Interiano de Robelo… unas bodas de papel que recordaran con sus padres: Gustavo Robelo y Carola Mestayer junto a Roberto y Gabriela Discua de Interiano… Un enlace de antología celebrado en Copan Ruinas… #Blessings.

*.-También recordamos una celebración del 2019 con detalles carnavalescos que copo de juventud, alegría y música, el salón Trujillo del Hotel & Club Copantl: Los maravillosos 15 años de Ligia Iovana Arita Reyes… graficas inolvidables en sus redes sociales… Carlos Arita y Ligia Reyes, padres de la cumpleañera, decidieron sorprenderla con una celebración con detalles que a ella siempre le han encantado: un carnaval juvenil único… ¡Fascinante!

*.-Ligia Iovana llegó práctica, linda y muy optimista a su fiesta, la idea era pasarla súper bien con su familia, amigos y compañeros de estudio de la Franciscan School… El DJ de Pachanga Eventos animó con sus mezclas hasta pasada la medianoche, donde los chicos no paraban de bailar, sacarse fotos y congratular a Ligia Iovana con presentes y felicitaciones…material que sigue multiplicando visualizaciones en redes sociales… Disfrutaron de un menú fuera de serie a cargo de la casa hotelera, entre refrescos, cocteles y postres… Una presentación en sociedad inolvidable… Benditos 16 Ligia Arita.

*.-Siempre en el 2019, en un agosto mejor que este, iglesia Nuestra Señora de Suyapa se iluminó con un evento familiar muy emotivo: el bautizo de la pequeña Camila Isabel Monterroso Zgheibra, primogénita del joven matrimonio Gabriel y Valeria Zgheibra de Monterroso, quienes muy emocionados, escuchaban la homilía oficiada por el padre Anderson Alves.

*.-En pleno las dinastías Monterroso & Zgheibra, copando de glamour y clase la iglesia…acto seguido, se trasladaron al Salon Pulhapanzak donde los esperaba una celebración planeada y organizada por la experta en protocolo y logística, Irela Pérez… A estas alturas del 2020, Camila Isabel esta inmensa de grande, ya se recorre toda la casa de sus papitos y hasta pide celulares.

*.-El Pulhapanzak lució como nunca, con una sutil mantelería que era la base perfecta para todos los arreglos florales dispuestos en balance y armonía en todas las meses… tonos acorde a la celebración realizada y delicados recuerdos para todos los presentes… Camila Isabel fue la reina indiscutible del convivio, porque era súper mimada por ambas familias: una bebita divina.

*.-Sus abuelas felicísimas y súper chic para el ágape: Suyapa Bandy de Monterroso y Wafa Chahín de Zgheibra, el abuelo Omar ni se diga… Disfrutaron de un brunch especial para la ocasión y brindaron con zumos naturales y refrescantes cocteles por la nueva cristiana en sociedad que ya requiere de la compañía de un hermanito, que quizás pronto llegue.

*.-Impecables y muy animados, disfrutaron en el 2019 del bautizo de Camila Isabel Monterroso Zgheibra en El Pulhapanzak: Rolando y Emilia de Monterroso, elegantísima con ese garbo único; David y Andrea Zgheibra de Monterroso, quien marcó tendencia con la bella Daniella Bendeck de Dieck… Daniel y Alexandra Zgheibra de Pitsikalis, bellos y súper amorosos.

*.-Juan Carlos y Brenda Díaz de Luna con el precioso Giancarlo; las guapísimas Lima y Nelly Zgheibra y un largo etcétera de gente linda, amigos de las familias Monterroso y Zgheibra que se unieron al júbilo de ese importante sacramento en la vida de Camila… clanes que poco a poco van viendo la llegada de las nuevas generaciones… Bendiciones.

*.-Seguimos en la iglesia María Reina del Mundo, donde Tania Guzmán y Juan Jaar protagonizaron su soñado enlace luego de 16 largos años, cuando se conocieron y entablaron una hermosa relación sentimental que le dio dos grandes bendiciones: sus dos hermosas hijas, Rannia y Yamilah, quienes fueron las encantadoras floristas del cortejo de sus padres en el 2019.

*.-Fue precisamente el padre Carlos Mejía quien derramo la bendición al joven matrimonio Jaar-Guzmán en una homilía muy dinámica y repleta de emociones encontradas entre todos los presentes… Las ahora esposos son hijos de: Marco Guzmán y Nelly Carballo y de Juan Jaar y Thelma de Jaar, quienes se unen al jubilo de Tania y Juan en estas “Bodas de Papel”.

*.-Una de las reinas patronales mas lindas y queridas de San Pedro Sula estaba convirtiendo su sueño dorado en una hermosa realidad: bendecir su unión de más de una década con las leyes divinas… Tania Guzmán junto con su madre Nelly Carballo y su suegra, doña Thelma Rosa de Jaar, unieron criterios con Agnes Rivera de la firma Decoration Company… ¡De ensueño!

*.-En colaboración absoluta con Doris García de Casa Arte Floral, para un montaje fuera de serie en el área de la piscina del Club Hondureño Árabe y en sus salones Jordán y Natividad, que lucieron impecables con esa atmosfera fougere-chic… El verdor del follaje, con el eucalipto y las flores blancas, dieron ese toque sublime a esa fantástica boda del 2019.

*.-Al ritmo de la batucada de Chepe Show, ingresaron las damas de honor al cortejo y posteriormente los novios en una limusina clásica, todo con el desenfado y alegría propia de la personalidad de los ahora esposos… Dj David Galindo animó la noche junto a Criss Davis, que pusieron a mover el bote a la distinguida concurrencia, donde Tania y Juan, eran las reyes de la pista… no perdieron melodía entre foto y foto, con la simpatía que los caracteriza.

*.-La diversión siguió con los números musicales de Chepe Show que no permitió que nadie parpadeara en esas regias mesas… Una celebración fuera de serie para una pareja única… Una mágica historia de amor que seguirán escribiendo junto a sus pequeñas… Primer aniversario de casados que celebran en la intimidad de su hogar, entre delis, vino y coctelitos… #Kisses.

*.-Este fin de semana… el matriarcado de las bellas Álvarez Salazar, congratula a una de sus sobrinas preferidas: Belinda Margarita Bodden Álvarez, hija de Johnny Bodden y Blanca Álvarez, así como amada esposa de Luis Valle… el lunes amanece de manteles largos y muy consentida por su esposo, hijos y hermanos… ¡Todos guapísimos como sus padres!

*.-Se unirán en felicitaciones para esta joven empresaria, sus numerosas amistades y todas sus ex compañeras de la clase 1988 del María Auxiliadora, de donde saltó para el Lejano Oriente y Miami donde nos representó en varios certámenes mundiales, siendo estudiante de Administración de Empresas en la USAP… Una reina de belleza como pocas en estos tiempos.

*.-Las dinámicas oferentes del cumple de Belinda serán sus tías: Lila, Ana y María del Carmen Álvarez de Matute, bajo la tutoría de la especial dama Blanca Margarita Álvarez, madre de Belinda y quien la acompañó durante un mes entero como su chaperona personal en el Miss Mundo 89, celebrado en Hong Kong con locaciones en Taiwán… Blanca y Belinda siempre juntas hasta en los negocios, donde promocionan viajes por Europa y Medio Oriente… Como olvidar aquella “Fiesta Pirata” sobre un crucero por Cancún.

*.-Tierra Santa es una de las zonas favoritas para los clientes más espirituales de B&B Travel… Desde este rincón, enviamos nuestras más sinceras muestras de afecto para Belinda y que lo pase súper bien en familia, degustando esas majestuosas creaciones en fondant que elabora la joven señora de Valle… Se suma a este ágape su especial suegra, la ex Miss Ocotepeque Daisy Chinchilla… Una dinastía de reinas muy apreciada en la sociedad nacional.

*.-Entre rosas y finos presentes, pasara el fin de semana la distinguida y bella dama de sociedad, Rania Kharoufe, esposa del excelentísimo Cónsul de Palestina en San Pedro Sula, Elías Kharoufe… Rania desde hoy recibe las felicitaciones de sus numerosas amistades de la colonia palestina y árabe residente en esta ciudad, así como del Cuerpo Consular Sampedrano.

*.-Se suman a las congratulaciones para la bella señora de Kharoufe, las damas de la Asociación Femenina Hondureño Árabe… su mero día es el lunes 17, así es que pasara un fin de semana inolvidable… #Blessings.

*.-Si de gente fina se trata: Liset Faraj de Aude, el lunes 17 amanece de manteles largos y muy felicitada por su familia… medio clan Faraj se une a las congratulaciones de la esposa de Riad Aude, donde sus hijos continuaran brindando por la dicha de Liset en este fin de semana.

*.-Solo Leo de fina estampa cumplen años por estas fechas, tal es el caso de una de las mejores estilistas de Honduras: Glenda Sánchez, la diva de Las Meninas, el lunes está de plácemes y más bella que nunca… bien dicen que “dando como es recibimos”: así como Glenda y todos los profesionales del estilismo embellecen y le cambian el ánimo a la gente, así ellos se ponen más jóvenes y bellos con el paso del tiempo… Glenda fue la musa de las preciosas hermanas Barletta-Yacamán, cuando estas eran sus clientas VIP y amaban los productos Baín de Terre… con el tiempo, las divas Barletta se convirtieron en distribuidoras de esa y otras firmas, y hasta montaron su templo de belleza.

*.-La cosa va de bellas: Michelle Gaído de Ramos este martes estará de finísimos manteles largos… la feliz esposa de Jorge Ramos, desde ya recibe las bendiciones de sus numerosas amistades, en especial de su generación de la Escuela Internacional Sampedrana… Gerardo Trejo y su Mezzonite & Bistro, espera a los Ramos-Gaído y todos los amigos de Michelle a pasarla súper.

*.-Otro matriarcado que celebra por todo lo alto sus onomásticos, en casa y con sus más cercanos, es el formado por los queridos empresarios, don Alberto Díaz Lobo y doña Nena Marinakys de Díaz Lobo…quienes serán los oferentes de un ágape molto chic: el cumple de una de sus hijas bellas, nos referimos a la siempre distinguida Tricia Díaz de Matuty, esposa del apuesto Roberto y madre de unos hijos modelo… Tricia celebra su cumple el lunes 17.

*.-Siguiendo con clanes honorables: Los Carrión… quienes siguen brindando por el onomástico de la siempre fashion Gina McGowan de Carrión, dilecta esposa de Oscarito Carrión… Como buenos ceibeños, los Carrión celebran en familia, tirando la casa por la ventana: música en vivo, catering y esa camaradería propia de la gente costeña… Desde ya sus redes sociales tapizadas de buenos deseos.

*.-El cumple de la guapa Gina no es la excepción: en pleno sábado 15… esos brindis se prolongan todo este fin de semana… Una socialité muy apreciada en todos los círculos sociales de la city… los menús del Club Arabe, Hilton Princess, Hyatt Place, InterContinental y Copantl, esperan a Gina y Oscar para esa cena romántica, como suelen celebrar sus efemérides… ¡Una pareja modelo!

*.-Vidajena no viene hoy, pero nos dejó las notas que a todos interesan sobre cuidado personal… arranca con los “insufribles” poros dilatados, que cada vez que sudamos se abren como cráteres… no sufran más por ese pequeño pero molesto detalle que algunas bases no les pueden cubrir… mi amiga nos cuenta que sigue en Danae City Mall, L’Or de Guerlain: efecto lifting, matifica y refresca… Lucirán como las socialités de cumpleaños arriba citadas… #Bellas.

*.-Al igual que la amplia gama de Smashbox, que con Laura Mercier, ofrecen un catálogo completo de “premiers” que mejoran la piel de forma sorprendente… Sus favoritos: Blur Me Una de Natura y los milagrosos, Photo Finish Primer Wáter y el Photo Finish Pore Minimazing de Smashbox… junto con el clásico PoreFessional de Benefit, hacen “magia” para la foto del RNP.

*.-Cierra Vidajena su “Beauty Report”, comentándonos que la cotizada línea Too Faced presenta su: Hang Over RX Primer, más que ideal para esas personas que se van de rumba o padecen insomnio y al día siguiente tienen que ir a trabajar o una cita importante en horas de la mañana… Esa maravilla de la cosmética, se la aplican luego del baño matutino y el tónico ( Roses & Aloe Vera by Mario Badescu) o algún otro que dispongan: les “vuelve a la vida” ese rostro desvelado…Como los Photo Finish de Smashbox, es unisex.

*.-El Hang Over RX Primer, esta formulado con agua de coco, entre otros milagrosos ingredientes…Siempre de la línea Hang Over, Too Faced también dispone de ese fijador hidratante, para antes y después del maquillaje o entre cada etapa del mismo, para un look Instagram… Idem esas brumitas hidratantes que fijan maquillaje y refrescan el rostro a millón: Fix Plus de MAC, Urban Decay, Clarins, Estee Lauder, Vichy, Eucerin y Elizabeth Arden…#Mundiales…segundos antes de la foto del RNP o pasaporte…#TIP.

*.-En otros temas…a estas alturas de la emergencia sanitaria, ya deberían de funcionar como “triajes fijos”: escuelas, iglesias y demás centros comunales que servían de congales en otros tiempos… cada barrio, colonia o zona de todas los municipios del país, cuenta con este tipo de lugares que han pasado desérticos en los últimos meses… De esta forma sus vecinos saben dónde acudir en los primeros síntomas de la pandemia o solo para hacerse pruebas.

*.-A propósito de esta desgracia mundial… cuentan las viperinas que “cierta” corporación municipal lucha contra este terrible flagelo: hasta el mismo edil… con razón ya no se ve en la palestra costeña… Idem con varios medios de comunicación que están saturados: en uno muy chic, mandan a sus conductoras incapacitadas y con mordaza incluida… ¡Pobre de ellas si hablan!

*.-Como si fuera VIH, sífilis o alguna ETS vergonzosa… es un virus como el dengue que si se descuida puede ser mortal… pero su mismo “glamour” los ciega y no los deja ser tan humanos como presumen…Nuestra eterna admiración para todos los guerreros que sobreviven y dan su testimonio publico… Por cierto, el Dr. Omar Videa regreso más potable que nunca: ese ginseng lo mantiene vital, flaquito y potente… ¡Dio guerra en su facultad!… La pregunta de mucho es ¿Qué pasó con el MAIZ Dr.?

A nuestro criterio, no deberían de flexibilizar las medidas de apertura de la economía, no solo en físico se puede vender señores, para eso existe el online… es cierto que la gente tiene que trabajar para comer, pero la vida siempre es primero… Si aguantamos cuatro meses o más, porque no unos dos más… Dios nos agarre confesados en estas semanas anteriores a la independencia de Centro América… Besitos frescos con aroma a “Lemon Line” de Mancera: infaltable en todo españolista de corazón e ideal para este clima… ¿Ya vieron ese frasco?… A seguirnos cuidando mis amores, ya saben que los queremos en P!#$%&/#$.