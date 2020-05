Chicha y Limón viernes 15 de mayo de 2020

Photo Credit To Linda foto del recuerdo de este grupo de amigas: Fanny Hawit, Melissa Gutierrez, Blanca Sansur de Hawit y Elsa Chahin.

¡UN HAZ DE LUZ!!… Poco a poco salimos del túnel… Hoy cumple años Elsa Chahín de Leiva… memorabilia de antaño… Los chambrecillos que todos esperan… ¡no coman ansias!… La sociedad poco a poco vuelve a su cauce… Seguimos conectados con nuestros frikis… Recomendaciones de temporada y demás notas interesantes… El futbolista especialista en casadas sigue dando guerra en el pueblo… El confinamiento tiene loca a la raza… Esto y más solo aquí mis amores… Al ritmo de Ed Sheran arrancamos mis vidas.

*.-Mario Merlo y Linette Boquin de Merlo celebran tres años de puro amor, en la intimidad de su nido con sus retoños… se unen al beneplácito de esta pareja las distinguidas familias Merlo-Almendares & Boquín-Cole y desde Miami su pariente más famosa, la diva Carmen Boquín, quien ya recupero su figura de soltera luego del parto de su amado Luca… Mario y Linette se unieron en la iglesia San Francisco de Asís con fiesta en El Trapiche y una fabulosa luna de miel por California y Hawai… Benditos 3 años de casados.

*.-Otra honorable familia que celebra tres años de exitosas operaciones son los Martínez-López con su mesón Arnie’s, que por estas fechas del 2017, era inaugurado por el alcalde sampedrano Armando Calidonio… Hoy en día Arnie’s se expande con otro local en Mega Mall… El Ing. Arnaldo Martínez y su esposa Iris López con sus apuestos hijos brindan son una familia muy emprendedora.

*.-La bella dama Jeannette Hawit celebro de forma muy personal y en familia su onomástico, rodeada de las atenciones de su hija Audelia y demás miembros del clan… Igual sucedió con el honorable caballero don Jorge Peláez, esposo de doña Ninette Larrainza y padre de Jorgito y Lourdes… Siguiendo con los Hawit, siguen brindando por sus primeros tres años de casados los bellos Jorge y Sofía Barletta de Vitanza… #Felicidades.

*.-A propósito de los Hawit… este fin de semana le celebran el cumpleaños a la dinámica Fanny Hawit, es la otra semana y le cae miércoles, pero desde ya ultiman los preparativos de ese sarao que reúne a todo el clan… Otra dinastía que brindara este fin de semana son los Kafati con el onomástico de Camilo, esposo de Mary Ann Paz e hijo de los especiales don Milo y doña Elsa… Se unen a este festejo: Eduardo, Nelson y Enrique Kafati con sus bellas esposas.

*.-Los Khoury no se quedan atrás en fechas memorables, porque este fin de semana agrega un año más de vida el empresario y líder deportivo Nabil Khoury, rodeado del amor de su bella esposa Jackie de Khoury e hijos… Y si de amore se trata, hasta la USA enviamos nuestras felicitaciones a los bellos Sergio y Erin de Murillo por un aniversario más de amor del bueno… Que sigan llegando más bendiciones como hijos a este joven matrimonio de sociedad.

*.-En el marco de la celebración del aniversario de bodas de los guapos Olvín y Dulce de López, se celebró otra efemérides muy esperada en la familia: el cumpleaños de la bella Melissa Aragón de López, madre de la preciosa Katherine… Los Aragón-López-Juárez & Hernández en pleno, solo como ellos saben departir en las festividades familiares: catering rico, postres extra light y esos cocteles refrescantes que están de muerte lenta…Felicidades Melissa.

*.-Con una década maravillosa de conocerse como amigos, novios y esposos, Bayron y Daniela Pinto de Santos celebran por estas fechas sus “Bodas de Algodón”… como si fuera ayer, los Santos-Pinto recuerdan esa mágica noche cuando se conocieron departiendo entre amigos en un bar la última noche del 2010… #WAO… ¡Eso fue amor a primera vista!… ni se imaginaban todo lo que les traería el 2011 y los años subsiguientes hasta la fecha de hoy.

*.-¿Quién dice que en los bares o antros no se encuentra el amor?… MMM… y en una noche de fin de año, ni se diga mis amores… es quizás en estos lugares de diversión cuando la gente se muestra tal y como es: con alegrías, tristezas y un cumulo de emociones que salen a flote en esas “válvulas de escape” donde todos llegamos a relajarnos, divertirnos y pasarla súper bien con amigos… Hoy recordamos como homenaje su hermosa noche de bodas.

*.-Luego de siete años como amigos, novios y cómplices de una bonita relación sentimental, tomaron la decisión de comprometerse en formal matrimonio y en el 2018 llegaron al altar divinos: regiamente ataviados con un ajuar de ensueño: Daniela con un majestuoso atuendo con reminiscencias primaverales, con el sello indiscutible de Giselle Matamala… Bayron lució elegantísimo de smoking, con un look completamente fresco, relajado, pero muy impecable de formal etiqueta.

*.-Dos honorables parejas de sociedad comparten entre los suyos, fotos y demás recuerdos de noviazgo en un emotivo brindis por sus “Bodas de Papel”… nos referimos a los guapísimos: Daniel Pitsikalis y Alexandra Zgheibra de Pitisikalis y los especiales Holvan Antonio Ortiz e Inés Carolina Canahuati de Ortiz… los respectivos videos de esas uniones serán un “must” entre recuerdo y recuerdo de esas memorables efemérides del 2019… #Blessings.

*.-Aun conservan en sus livings hermosos arreglos florales por motivo de sus onomásticos, las encantadoras damas de la sociedad sampedrana Yamilee Abuid y Elida Zavala de Diek, quienes en fecha reciente fueron homenajeadas por sus respectivas familias, solo como este par de bien nacidas bajo el signo de Tauro se merecen… Siguen abriendo finos presentes y muchas sorpresas más les depara el Creador en este nuevo año de vida… Congratulaciones.

*.-Quienes planifican festejo intimo por estos días son los Rajan-Sing con el aniversario natal de sus lindos gemelos… están inmensos de grandes y hace poco que mirábamos a Wendy embarazada… #WAO… El área social de su bella residencia será elegida para congratular a estos varoncitos que son la adoración de Raja y Wendy… Muchas felicidades familia.

*.-Seguimos con tauros de altos kilates: Sergio Bonilla, quien celebra su cumple por estas fechas, rodeado del amor de su guapa esposa Katia Alvarado y su apuesto adonis Sergito… ahora ya sabemos de dónde vienen los genes de galán: hijo de tigre sale rayado…jijijiji… Los Tauro siempre le heredan galantería a sus hijos… Se une a las celebraciones de este caballero, Guadalupe Urquía, madre de Katia y tía de la siempre bella Paty Urquía: Miss SPS y Asia Pacifico Honduras 1995… Muchos años mas de vida Sergio Bonilla.

*.-Grimorio nos cuenta como son las personas nacidas en este quinto mes del año, donde nuestra Honduras sigue ardiendo de forma inmisericorde por sus cuatro puntos cardinales… como dice la Lanza Navarro: “y nadie hace nada”… nos seguimos preguntando: ¿Esta gran nación no posee un satélite o el mismo mapa de Google Earth, donde se pueda detectar a tiempo el primer humito de un bosque y tomar las medidas correctivas de forma inmediata?… eso se llama trabajo en equipo y monitoreo constante las 24/7.

*.-Los Mayos… son personas muy divertidas, bromistas, sonrientes, rebanadores y hasta cerveceros… #MAAR… les encanta la música, el baile, chojín, jolgorio o como le llamen… la mayoría de los nacidos en este lindo mes… coquetean con el doble sentido, con una marcada sensualidad muy intrínseca en su ADN… con una personalidad tan cambiante como su mismo domicilio: desde muy jóvenes salen del nido por distintas razones… #HMCE.

*. Viven en una rotación constante que los lleva por rumbos tan insólitos como extraños, dentro o fuera de su ciudad y hasta del país… #CASC… en todos esos escenarios, los nacidos en este mes se adaptan y echan raíces a la espera de cuál será su próximo destino… ¡Y con ese Urano encima!… nada será igual después de su cumpleaños, porque vienen más cambios que nunca… con el sol y Urano en Tauro, la tierra se mueve más de la cuenta.

*.-Temblores y hasta terremotos inimaginables en varias zonas del globo, especialmente en cinturones de zonas sísmicas ya identificados… accidentes de tráfico y hasta “avionazos” en tierra firme, serán el pan nuestro de cada día en los próximos años… Santísimo…si puede mejor no maneje en carreteras y tome transporte privado… no se bajen en la “rallada” a esperar en la orilla porque nunca se sabe, cuándo pasará Lucifer por ahí jodiendo.

*.-El principio de Urano, rompe todas las reglas viejas y cristalizadas, rompe todo tipo de esquemas y saca a muchos de su zona de confort… penetra la materia y la estructura de tal manera que lleva a una forma etérea… la influencia de Urano puede traer el desarrollo súbito, la persona se puede volver más intuitiva, se nos van a ocurrir pensamientos excepcionales que no debemos desatender…. ¡cuando le vemos el lado positivo, claro está!

*.-La energía de Urano nos estimula a ser originales, únicos, a no copiar a nadie, porque trae situaciones inesperadas… causa movimiento interno y expansión, la extensión es la nota tónica de Urano, su consigna es: “O te doblas o te rompes”… causa una extensión de la conciencia, que nos va a conectar con planos cósmicos, incluso, supra cósmicos… A los frikis de planos elevados les cae de maravilla esta aspectación planetaria, sin karma obvio.

*.-Para los frikis de los planos inferiores, el planeta causa cambios irritantemente rápidos, que pueden generar disturbios o desordenes en la sociedad, provoca agitaciones políticas y sociales, serán durísimas. Matrimonios poco convencionales, anormalidades en los deseos sexuales y el nacimiento de nuevas religiones o filosofías que bajan la moralidad y que mueren otra vez muy pronto… #OMG… Para muestra muchos botones de la marca que sean mis vidas: todo sera antes del Covid y después del Covid-19.

*.-Urano en Aries llego en el 2011, trajo consigo furia y el deseo radical en las formas de vida y en las situaciones políticas y sociales… las fatídicas guerras que hasta la fecha nos afectan…cumplió un ciclo de 7 años en Aries… Hoy, 15 de mayo, Urano lleva dos años que paso de Aries a Tauro, después de 84 años de haber hecho un recorrido por todo el zodiaco, llegó para quedarse en el signo torero por 5 años más, cambiándolo y renovándolo en todo.

*.-Poniendo fin a un ciclo convulso y Tauro ya disfruta de otro ciclo totalmente distinto…Urano es uno de los planetas a los que muchos temen porque implica grandes cambios, grandes transformaciones que se suelen dar de una manera súbita, abrupta y repentina…es un planeta liberador, que mueve a todos los signos, especialmente los signos tierra (tauro, virgo y capricornio) e indirectamente a los signos agua (piscis, cáncer y escorpión).

*.-Tauro es por si, un signo rutinario: del trabajo a la casa y de vez en cuando a echarse unas “cheves”…no les gusta que los saquen de su eterna zona de confort, detestan que les muevan la vida, pero con Urano encima todo cambia… De hecho es el más tocado con esta aspectación… de la noche a la mañana los cambiaran de puesto en su trabajo o los mandaran de viaje…o se doblan o se rompen con esa nueva faceta, convulsionan y se rebelan: represiones o limitaciones con matrimonios o asociaciones de toda la vida.

*.-Los Tauro luchan grandemente por su justicia y liberación desmedida… tienen que seguir abiertos a los cambios súbitos, abruptos y repentinos, con viajes o traslados constantes por trabajo… ¡no se aferren a su fosa cómoda porque Urano les puede dar la arrastrada de su vida!…agua que me quemo …Los Géminis tendrán sueños premonitorios, trataran de resolver traumas del pasado, pero este regresa cada vez más con mayor fuerza: malos pasos y amores del ayer regresan para moverles el tapete…¡de qué manera!…#WTF.

*.-Los Cáncer experimentan cambios sociales, en amigos: unos van y otros nuevos llegan a cambiarles la vida…al igual que en su hogar y familia…tienen que estar abiertos a nuevas experiencias…mientras que a los Leo se les sacude enormemente el tema profesional, altamente aspectadas las profesiones creativas, encuentran la luz para sus objetivos….una brújula los acompaña desde hace dos años y cinco más esperan para un buen futuro.

*.-Leo busca su independencia y montan su propio negocio: grandes deseos de libertad…en tanto los Virgo, Urano en Tauro les enfatiza nuevas formas de pensamiento en estudios, filosofía y religiones, constantes viajes al extranjero, andarán con la mente más rápida que de costumbre… Modifican creencias religiosas: unos para bien y otros para mal…No sean veletas que se mueven donde el viento los lleve… Virgo salgan de lo oscuro y busquen la luz.

*.-Por cierto… ¿Ya saben su última factura de energía eléctrica?… MMM…si no les llega el recibo con los mayates de la EEH, busquen en la web y verán el susto…jijijijiji… Idem el agua que por estos meses se eleva de forma considerable por la pandemia…a seguirse lavando las manoplas con agua y abundante espuma, cada vez que manoseen algo, inclusive a la pareja si anduvo en la calle…jijijijiji… ¿Y el baño?… antes de cada comida: 3 c/día.

*.-Así como leen mis reyes y reinas del ocio: por estos cálidos meses y por la contingencia misma, a bañarnos antes de cada comida con un buen “body wash” o jabón de barra… aunque sea con jabón de pelota mis vidas… pero que haga abundante espuma… Como dice Vidajena: “El marido es como el jabón de baño: si no hace espuma no sirve” … jijijijiji… palabras mayores… Y a seguir limpiando escrupulosamente todas las superficies más tocadas, desde el portón hasta casa adentro, con un trapo limpio bien mojado en cloro puro.

*.-Y la frase más trillada en el mundo: “Quédate en casa”… significa quedarse de la puerta principal para adentro… no en garaje, jardines, portones, aceras o jodiendo todo el día en un baldío abierto que colinde con la calle, porque es como si estuvieran en la calle misma mis amores… apliquen la lógica… ese virus anda en el aire, por todos lados, ya se rego por el planeta… proliferando aún más en barrios y colonias populosos de constante movimiento humano.

*.-Aunque no presenten síntomas, vayan a su centro de salud más cercano o llamen al 911 para que el personal de salud, debidamente identificado y con gente de la secretaria de seguridad, lleguen a aplicarles las pruebas en casa… no esperen a sentir los síntomas de la peste para llegar graves a un hospital saturado…y si pueden, háganse la prueba de confirmación o la tomografía computarizada, para salir completamente de dudas…Ojo familia.

*.-Toda esa gente que entro al país procedente de países que ahora son potencias en letalidad (Europa y EEUU) a fines de febrero, marzo y abril… si no los pusieron en cuarentena o aún no se han hecho la prueba, háganlo…Es lamentable el mapa viral por colonias de SPS, donde marcan varias de gente “bien”, que viven en casonas separadas por jardines y seudo seguras con altas incidencias del virus… Recuerden que esa pandemia viene de afuera.

Y más lamentable aun esas naciones gobernadas por locos retrógrados que ponen en riego a su pueblo… miran las altas tasas de mortalidad por el Covid y no hacen nada por su gente…si no se cuidan ellos mismos usando las medidas de bioseguridad, no se quieren a sí mismos, menos a su familia y peor a su pueblo…gente noble que no merecen “lideres” de esos calibres…A seguirnos cuidando para que el mal no llegue a mayores y jamás dejen de orar porque solo la fe nos hará más fuertes… Los queremos en P!%&/#$.