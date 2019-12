Chicha y Limón viernes 20 de diciembre de 2020

Photo Credit To Las Seniors XX de la SERÁN School lucieron sensacionales en su gran cena navideña.

¡A SEGUIR BRINDANDO!!…En plena víspera de Navidad, venimos con todo en este viernes de sociedad: La Villa Navideña en la plaza Las Banderas, reporta llenos totales a diario…Las fraternas cenas de temporada de BAC Credomatic y la Asociación Hondureña de Maquiladores AHM…Los Seniors XX de la SERÁN School en su cena navideña…Supermercados La Colonia en tendencia de shopping para estas fiestas…Timeout llegó a Mall Multiplaza…La preciosa boda Juan Carlos y María Fernanda Holliday de Zuniga…Mañana se casa Melanie Segurado…No se pueden perder en este portal la entrevista con el abogado Marlon Ivan Rodríguez Escalón…El brindis navideño de la AHACI al mejor estilo Gran Gatsby…Y la espléndida boda Arechavala-Paredes en el Hilton Princess…Arrancamos.

*.-Abrimos boca con las cenas navideñas que a todos encantan por esta temporada y los primeros que se encandilaron este 2019 fueron los dinámicos empleados de BAC Credomatic, zona Noroccidental de Honduras, que tiraron el salón Jerusalem del Club Hondureño Árabe por los ventanales…tal cual mis amores…porque en este año, el banco dirigido por Carlitos Handal, celebró de una forma más relajada y divertida la Navidad, dejando de lado los estrictos protocolos de antaño donde solo de brindaba para la foto y a media sonrisa…Este año sus ejecutivos bailaron con los empleados, premiaron la lealtad de varios de ellos y cenaron en familia, con la camaradería que distingue a los costeños…El CHA se lució con este sarao.

*.-La gala fue conducida y dirigida por sus ejecutivas estrellas: Sandrita Pineda, Mirna Monterola y la guapísima ceibeña Nancy Cecilia Álvarez Madrid, todas elegantísimas y alegres para departir con sus empleados… Entre las más sexies y bellas divisamos a: Ninette Mejía, Marcela Herrera, Yerubi Banegas, Sandra Bueso, Alexa Miralda, Joseline Orellana, Gloris Martínez, Dunia Vásquez y la preciosa Alejandra Valladares, entre otras…No vimos a Tania Molina ni a la encantadora morena Ana Garmendia…Felices fiestas y prospero 2020 para todo BAC Credomatic.

*.-Todas lucieron elegantísimas para la importante fecha, con atuendos de gala y coctel adquiridos en renombradas boutiques de la ciudad, look sellado con exquisitos estilismos logrados por nuestros artistas de la belleza…varias de ellas por Glenda Sánchez de Las Meninas y por Doris Chávez de Yolanda’s…Nancy Cecilia siempre la misma, no cambia la esposa de Rafael Picciotto, dilecta nuera de Carolina Cueva de Hasta La Pasta…La hija de la ilustre docente de generaciones Vilmita Madrid tiene vasta experiencia en el área bancaria, desde la extinta Bancahsa del recordado caballero Raúl Menjivar, hasta Banco del País de la familia Larach…Todo un placer verla.

*.-Diciembre también es temporada de reencuentros estudiantiles y las “periquitas” del prestigiado San Vicente de Paúl lo saben…Siempre en el Club Hondureño Árabe, pero en el salón Merendón, estas secretarias y maestras graduadas en 1969 rememoraron gratos recuerdos de esa dorada época de juventud…entre abrazos y besos, se fusionaron en sentimientos para volver al pasado entre presentes y ausentes, que siguen tan vividas como ayer en sus lucidas memorias…anécdotas, motes cariñosos y remembranzas florecieron al volver a ver sus rostros…fotos del ayer, ensalzaron el reencuentro de 27 damas, que siempre que pueden se reúnen para brindar por gratas efemérides y los 50 años de graduadas, no fue la excepción.

*.-Otra generación que “amenaza” en reencontrarse por estas fechas, son los Peritos Mercantiles y Contadores Públicos del antañón José Trinidad Reyes, promoción 1994…Así como leen mis amores…La bien llamada “Promoción del Apagón” (por aquello del oscuro año 1994) se organiza para brindar por los primeros 25 años de graduados…#OMG…El aniversario de plata, como los hilos que ya muchos peinan, porque ya se estrenan como abuelos…La que todavía no es abuela es la siempre guapa Silene Giselle Peraza Torres, quien en sus años mozos del JTR fue Reina de la Feria Juniana y candidata al Miss Honduras…Ese mismo año se graduó Doña Sonia, hermana del polémico Perro Amarillo…#Uyyyy…Ya hablamos…Rieguen maíz mis amores…#Salud.

*.-Y es precisamente la época de colegio, donde se entablan las más sólidas amistades, muchas de las cuales con el correr de los años, terminan en romance y hasta en boda…Tal fue el caso de los honorables César Arechavala y Osiris Paredes de Arechavala, quienes luego de graduarse en la misma promoción colegial, se reencontraron tiempo después y surgió la magia del amor entre ellos entablando un noviazgo de cuatro hermosos años de sus vidas…Cesar y Osiris acaban de protagonizar una idílica unión que los Arechavala-Velásquez & Paredes-García celebraron entre amigos, a la luz de luna y con un hermoso cielo estrellado en los jardines del Hilton Princess.

*.-Osiris Paredes lució divina de pies a cabeza, como la princesa que siempre fue en el hogar de sus padres: José Alfredo Paredes y Reina García, ambos súper elegantes y emotivos para la especial ocasión…El ajuar de Osiris nos fascino, porque la hoy señora de Arechavala lució impecable, fresca y cómoda a la vez, con ese aire royal que solo el exquisito minimalismo en tul puede proporcionar…muy emocionada la sobrina de la doctora Osiris Paredes de Masi, quien llegó acompañada de su gentil esposo Ben Masi…Mientras que Cesar Alberto de estricta etiqueta, elegantemente ataviado con saco y corbata dorada éxito, con ese charm tan propio que lleva en sus venas de origen uruguayo el hijo del maestro Raúl Arechavala y la jovial Suyapa Velásquez.

*.-Ambas familias se unieron al jubilo de sus hijos e invitados especiales, todos cercanos a los ahora esposos, en un protocolo nupcial desarrollado en tiempo y forma, derrochando clase en todo momento los dilectos asistentes al ágape, con conto con detalles rustico-chic en centros de mesa y demás accesorios que ornamentaron la estancia de forma muy original…Vale la pena mencionar que la tía de la novia, Osiris de Masi, es la presidenta de la Asociación de Ginecología y Obstetricia Noroccidental…mientras que el padre del novio, fungió como ejecutivo en varias empresas de renombre y docente de Lógica Matemática en la UNAH-VS, long time ago…#Blessings.

*.-Brindaron por la dicha de César y Osiris Paredes de Arechavala en el Hilton Princess: Juan y Karen de Paredes, Andreita Mendoza, bella en rojo vino; José y Sonia de Hernández-Polanco, María Fernanda Mitchel, Karlita Castañeda, hermana de la novia, preciosa en verde; Claudette Kattan, la bellísima Alejandra Martinez, divina en blanco; Olguita de Echeverri, Juana Paredes, Valerie Andonie, Katherine Ordoñez…Y entre los galanes más solicitados para las fotos, figuraron: Alejandro Rodríguez, Fernando Alvarenga, Andrés Paredes y Amado Rodríguez, entre otras personalidades del mundo social y empresarial de la ciudad que pueden admirar en nuestra galería de fotos… Muchísimas felicidades para el joven hogar Arechavala-Paredes.

*.-El Gran Gatsby llegó para quedarse entre la society sampedrana y es que esa dorada época vintage de los años 20’s donde las plumas, sombreros, collares y los tonos blanco, negro y plateado, campeaban a millón entre las legendarias fiestas de la sociedad norteamericana, le daban prestancia a los brindis más glam…Así lo dejaron constatado los ejecutivos, empleados, socios y proveedores estratégicos de la Asociación Hondureña de Agentes de Carga Logística Internacional (AHACI), en una rumbosa fiesta navideña que es sensación total en las redes sociales de sus protagonistas…Fungieron como esplendidos organizadores de este sarao: Angelita Falck, Anne Brown, María Alejandra Gutiérrez, Verónica España y Luis Hernández Doubleday.

*.-La plana mayor de la familia AHACI, con representantes de las 45 agencias que integran este conglomerado industrial de carga y los proveedores que los han acompañado durante su excelsa trayectoria, coparon en su totalidad el salón Manage del Club Hondureño Árabe, donde se desarrolló el ágape más esperado del año…Dentro del protocolo de bienvenida, se exalto la impecable trayectoria de su presidente y fundador, el reconocido líder españolista Roberto Reyes Silva, así como la invaluable labor de la ejecutiva Daisy Pastor Fasquelle, distinguida dama de la sociedad sampedrana.

*.-Valiosos profesionales, que con su liderazgo siguen contribuyendo al área de la logística nacional e internacional, dando un claro ejemplo a las nuevas generaciones de ejecutivos de este importante rubro en las áreas comercial e industrial…También se reconoció la dedicación, perseverancia y lealtad de las ejecutivas: Alejandra Rosales, Ana Montoya, Iris Mariona y Reina Miranda, por su impecable trabajo en sus años de desempeño en la AHACI…Ejecutivos, socios, empleados y proveedores se unieron en su solo brindis por el éxito y futuro de esta agencia internacional de carga, disfrutando de una velada única, animada por DJ Allan Vallecillo, el saxofonista Jonathan Cáceres y el despliegue galáctico de la agrupación Ritmo y Sabor…Felices Fiestas AHACI.

*.-Como una bonita tradición de temporada, la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) brindó a sus empleados uno de los mejores incentivos recreacionales de convivencia del año, como lo es la fiesta navideña…ágape celebrado en los salones del Club Hondureño Árabe, encabezado por su presidente, el Ing. Mario Canahuati; el Director Regional de la AHM, abogado Arnoldo Solís y por la Directora de Comunicaciones Lic. Tesla Callejas de Flores, quienes brindaron la más cálida de las bienvenidas a todo su personal quienes luego de la cena y el posado para el recuerdo, disfrutaron de una fraterna fiesta bailable al ritmo de la agrupación La Versátil…Graficas que invitamos a disfrutar en esta plataforma…Felices fiestas y exitoso año 2020.

*.-Tan enamorados como el primer día en que se conocieron, así lucieron el día de su boda los encantadores: Juan Carlos y María Fernanda Holliday de Zuniga, cuando el padre Fernando Ibañez de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa los declaró marido y mujer ante las leyes divinas…Unión sentimental que data de seis amorosos años donde nacieron sus dos bendiciones: Renata y Camila Marie…El Club Árabe lució como nunca, gracias al buen gusto de las damas de ambas familias, la originalidad de Denisse González y la creatividad de FloralBoutiqueHN, que ornamento los espacios logrando una atmosfera excepcional…Nota imperdible en este portal…Bendito hogar Zuniga-Holliday.

*.-Elegantísimo en gris y negro, tal y como lo dictaba el “dress code” del convivio, así arribo de galante el especial caballero Jorge Armando Muñoz a la fiesta que le organizaron sus hijos por motivo de arribar al séptimo piso de vida…la cita familiar tuvo su epicentro en los salones San Pedro del Hotel & Club Copantl, los cuales lucieron sobriamente decorados en tonos dorado, blanco y negro, para celebrar las siete décadas del patriarca del clan, quien muy emocionado compartió con los asistentes en esta fecha tan especial… Denisse González ambientó la estancia muy chic a lo tuxedo y la familia anfitriona se unió a esos detalles tan elegantes hoy en día…La mejor de las dichas para don Jorge y extendemos las congratulaciones a su familia.

*.- ¡Se casa la guapa Melanie Segurado!…No cabe duda que este 2019 fue el año de Melanie, primero porque coronó su carrera de Derecho con buen suceso y segundo que en pleno Consultorio Jurídico conoció al amor de su vida, su colega Carlos Fernando Banegas Benítez, quien ipso facto, quedó prendado de amor por la hija de la apreciada dama Grisselle Diek de Segurado…Mañana se casan por la vía civil y el próximo 18 de Enero se unen en sagrado matrimonio en la iglesia María Reina del Mundo con posterior banquete de bodas en los elegantes salones del Club Hondureño Árabe.

*.-Para tal fin…las damas de las familias Banegas-Benitez & Segurado-Diek, junto a las colegas y más cercanas a Melanie, la consintieron con una nutrida despedida de fin de soltería en el salón Colonial del acogedor hotel Monteolivos, en plena Zona Viva…la temática del sarao fue el trópico, con sus vibrantes colores y su maravillosa fauna, enfatizando en los vistosos y exóticos flamingos, una de las aves más admiradas por la novia…tonos que tapizaron de energía, alegría y encanto el recinto, gracias a un montaje memorable de Denisse González en mancuerna con FloralBoutiqueHN, quienes sellaron con arcos de globos, en colores acorde a la ornamentación del ágape donde todas la pasaron a todo dar…Una ambientación única.

*.-Enfundada con una espectacular pieza en tono rosa tropical, con volantes inferiores y de corte diagonal, Melanie Segurado lució divina, con el look logrado por su estilista de cabecera y un maquillaje armonizando sus delicadas facciones…nos recordó a Alexandra Lockmer en sus años mozos… lució radiante y compartió con todas, parte de su historia de amor con Carlos Fernando y algunos detalles de las uniones venideras, que la convertirán legalmente en la señora de Banegas…Un exquisito menú fue el deleite de las presentes y como postres, una delicada estación de dulces light obra maestra de Marcela Burgos de Abadie…Una atmosfera alegre y chic.

*.-Sofisticadas, bellas y tropicales, con guirnaldas y atuendos a tono con el ágape, llegaron al bridal shower de Melanie Segurado Diek: Griselle Diek de Segurado y doña Rubidia Benítez, madre y suegra de la novia respectivamente; Stephanie Gabrie, Rosita y Jenny Diek, Daniela Sabillon, Carol Fernández, doña Renee Canahuati, Jackie y Elida Zavala de Diek, la preciosa Daniela Bendeck de Diek, Carmencita Díaz, Daniela de Alvarenga, Reinita Duran, Fanny Machado, Stephanie de Segurado, deslumbrante en amarillo y blanco; Jennifer Zuniga, Rosita de Abadie, Nohal Diek de Mendoza, Daphne Izaguirre, Gaby Peña, Jenny de Yuja, Anita Conedera y un largo etcétera de socialites que mañana lucirán sus mejores galas en esa boda.

*.-Un ágape infaltable de estas fiestas, es la cena navideña de los seniors 2020 de la SERAN, quienes junto a madres de familia y personal docente de ese prestigiado centro de secundaria bilingüe, se volaron la barda con la organización del convivio…llegaron deslumbrantes, juventud divino tesoro… La cita fue en El Mezzonite donde Gerardo Trejo se lució con sus delicias gourmet y ornamentación de espacios…Valeria Pavon, Nicolle Izaguirre, Marianita Pascua y Hodassa Morales, robaron muchos suspiros por su belleza…Mientras que: Fernando Vindel, Alex Kiebitz y Diego Fajardo, fueron los galanes más admirados de la noche y en redes sociales…Una nota imperdible en Farah La Revista…#Congratulations…#ExitoGuys.

*.-Les contamos que este fin de semana arrancan los brindis de cumpleaños en honor a Mirna Carrión, quien desde ya recibe las felicitaciones de sus múltiples amistades…la cita es en la residencia de su señora madre, doña Paquita Galéas de Carrión, epicentro de todas las celebraciones familiares… Congratulaciones a esta capricornio de altos quilates, a quien siempre es un verdadero placer saludar en los eventos…Por cierto, la dinastía Carrión va de ágape en ágape por estas fiestas decembrinas, más integrantes de esa honorable familia seguirán partiendo pastel de Versalles por estas fechas… Que lo pasen a todas margaras con esas cenas típicas y mariachis.

*.-Esas cocinas catrachas olerán rico este fin de semana: la ollada de tamales, cerdo horneado, pavito, gallina rellena, el arroz con pollo y almendras tostadas, las torrejas y demás dulces en miel, ensaladas a cuales mejores… uvas, manzanas y peras…todo empujado con rompopo, sodas y bechitas bien heladías como dice “Jeveba” y mi gordita bella, que desde el cielo festeja con los ángeles estas fechas tan especiales, que a ella le daban nostalgia por la ausencia de sus padres…otra Navidad distinta para la familia Robles y todos los que tuvimos el placer de conocer a esta gran amiga como lo fue Farah Robles…Mucha fuerza amigos y a brindar por esta gran mujer.

*.-Los que más tienen no dejen de compartir y hacer altruismo por estas fechas y a orar porque el catracho más necesitado, aunque sea tenga para los tamales del 24…Gracias a Dios por vivir en Honduras y que este país se mantiene estable en economía y finanzas, porque en los demás aspectos estamos fritos mis amores…en comparación a otras naciones estamos súper bien…no perdamos la FE que el próximo año será mucho mejor para todos…y ojala que vengan más frentes fríos del norte, para que lo pasemos rico y ahorremos energía, todo el santo año sufriendo por las altas temperaturas en el Valle del Calore…Esperamos un clima benevolente para estas fiestas.

*.-Desde su natal Ilama SB…nos escribe Grimorio para comentarnos que dos “perperas filisteas” empiezan “chupe” desde hoy y siguen la guarapeta todo el fin de semana…porque ambas cumplen este domingo 22: tan contestatarias como cuatreras y soflameras, por no decir otra palabra… jijijijijiji…Tenían que haber nacido en fecha 22…Nos referimos a la “Mariah Región V” quien se vuela la nada despreciable edad de 55 papiros, bien añejados entre Tom Collins y otros coctelillos…Y “Doña Duxolina” no se queda atrás, la perfecta clon de Cristina Kirchner cumple 60 añotes de muchas travesuras, como la Melina de Camilo Sesto: “por donde pasa deja huella”…jijijijiji…Grimorio jamás las olvida y desde Ilama les lleva la cuenta.

*.-Nuestro amigo nos recuerda que ya gozamos del influjo de la última luna menguante de este 2019…quizás la más importante de todo el año y nuestra última opción para dejar nuestra casa, oficina y demás propiedades “ready” para todo lo bueno que nos depara el 2020: un año cabalístico por antonomasia…El año de los Capricornio buena onda, porque los otros, seguirán patinando en la letrina sin fin que se ganaron por su mal proceder…”genios y figuras hasta la sepultura” y miren que a much@s la tierra los llama y de qué manera…#Uyyyy…ya les truenan esos huesos…son tan piquis para la leche, que todo les hiede, hasta ellos mismos…#WTF.

*.-Mi amigo nos aconseja estas semanas antes que finalice el año: vaciar roperos, chineros, bodegas, muebles de cocina, armarios y hasta la nevera que jamás limpian por dentro, para botar todo lo vencido y lo que no sirve… más sin embargo, lo que está en buen estado y no usaron en este 2019, que no lo volverán a usar, a donarlo a instituciones que necesitan de su buen corazón, como ser: hospitales, orfanatos, asilos, bordos y demás fundaciones filantrópicas…pero lleguen ustedes mismos, con toda la voluntad del mundo a llevar esos objetos y demás víveres…hoy por ti y mañana por mí.

*.-Ya vaciados y limpios esos espacios, hasta ECO escucharan con todo lo que sacaran de ahí…no se les olvide con su personal doméstico, mover esas camas, libreros, escritorios y demás tocadores, para pasarle la escoba y trapeador por donde jamás pasa en el año…Luego de todo lo anterior, a desinfectar y aromatizar con los productos Mac Del que nos ofrecen Víctor y Maritza Soto de Lara, en especial esas maravillas con aroma a lavanda, violeta o pino, sin agua y directo al puro trapeador para que el aroma dure semanas… Mientras que dentro del ropero y demás gavetas de ropa, ya vacías las pueden rociar con algún perfume de uso personal, para armonizar todo.

*.-Ese “trabajal” es duro pero hay que hacerlo mis ángeles de la desidia, tienen 11 días para dejar esa casa reluciente con su personal…los dueños de casa “si o si” tienen que seleccionar lo que se queda y lo que se dona, porque solo ellos saben…así es que a involucrar a toda la parentela que vive en esa casa para que cada quien haga su labor, cuarto por cuarto y pieza por pieza… Como reciban el año nuevo así lo pasaran los 12 dorados meses…Y miren que el 2020 viene detonante, contundente y estruendoso…Si les dolió este 2019, prepárense para el venidero que viene recargado en todo aspecto…El año de los fallecimientos, divorcios, juicios y cierre de ciclos.

Esas personas que andan en trámites legales, del tipo que sea, traten de cerrarlos o avanzarlos lo más ASAP posible antes que termine este 2019, sus influencias y demás abogados lo saben…así es que pilas con eso: cierre de año cierre de todo…Mañana 21 empieza formalmente el invierno en el Hemisferio Norte, aunque en varios estados, llevan semanas padeciendo las de Caín: si sus parientes pueden, que se vengan a pasar Navidad y Año Nuevo a estas tierras, donde arroz y frijoles nunca les faltaran…Hoy almorzamos en Tradiciones y cenamos en La Cite…Besitos elegantes con aroma a Creation-E de Roja Dove, perfume firma de varios galanes del clan Canahuati…#ByeBye.