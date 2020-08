Chicha y Limón viernes 21 de agosto de 2020

Photo Credit To Se dieron su escapadita para difrutar de la playa

¡VIERNES DE LUNA NUEVA!!… Ideal para conocer pareja: en especial esos que acaban de firmar divorcio o andan en busca de edredones con orjas… jijijiji… #Acuario… #Piscis… Hoy venimos con todo: onomásticos de gente chic, remembranzas de ágapes del ayer, brindis por efemérides, chambres de alarido y demás notas de interés que entretienen… Es viernes y hoy toca: salir de la cueva… ¿Ya vieron el gentío en calle?

*.-Tres parejas de la sociedad sampedrana brindan en sus respectivos nidos de amor por una efemérides en común: Bodas de Papel… pero no cualquier papel estraza, de esos que envuelven el pan en la “trucha”, ellos siguen escribiendo su historia de amor en pergaminos egipcios para una unión eterna mis vidas… nos referimos a: Guillermo y Mildred Reyes de Bográn, Ernesto y Eugenia Handal de Sánchez y Daniel y Dubis Peña de Meráz.

*.-Daniel Meráz y Dubis Peña de Meráz disfrutaron sus primeros días juntos como esposos en Indura Beach & Golf Club, lugar escogido para celebrar su luna de miel, luego de ese idílico enlace en la iglesia la Santa Cruz donde el padre Héctor Mario Salazar Londoño, los consagró como marido y mujer ante las leyes divinas… Un “bodón” del 2019 que es un deleite en sus redes.

*.-Los Meráz-Almendárez & Peña-Acosta, con su círculo más cercano, se trasladaron hasta el salón de eventos de Angeli Gardens donde compartieron por la dicha de Daniel y Dubis en una fiesta organizada por Lidabel Sánchez de Mena y sus hijas, con el prestigio que avala su firma decorativa Acontecimientos… Un primer año de casados que los consolida como pareja… Esperamos la invitación para ese primer baby shower…#Blessings.

*.-Otra linda pareja que celebra entre brindis y recuerdos esa boda del año pasado, son los guapísimos: Ernesto y Eugenia Handal de Sánchez, quien se vio finamente congratulada con varias despedidas de soltera en los recintos más chic de la ciudad… Los Sánchez-Rivera & Handal-Chinchilla festejaron con sus más cercanos la boda de sus hijos en la iglesia María Reina del Mundo, con posterior banquete en el Club Árabe… ¡Dichosas Bodas de Papel!

*.-Si de saraos se trata: los Cáceres-Montoya planifican una mini fiesta muy intima en el seno de su hogar… el primer año de vida de su primogénita Alyssa Mayte… así como leen mis amores… Johnny y Abby Pamela Montoya de Cáceres ultiman detalles para celebrarle a su beba en la primera semana de Septiembre sus primeros 12 meses de travesuras… Globolandia del genial Norman Martínez siempre a la orden para esas decoraciones de impacto.

*.-El cotizado salón El Mirador, en el top del Hotel & Club Copantl, se convirtió por unas horas en el mismísimo cielo con una puesta en escena tan sublime como encantadora: el baby shower para Abby Pamela Montoya de Cáceres, quien junto a su esposo Johnny, esperaban para la primera semana de septiembre del 2019 la llegada de su heredera Alyssa Mayte… #Memories.

*.-Para tal fin, un nutrido grupo de amigas y familiares de la madre en espera, organizaron y planearon al detalle un ágape para congratular la maternidad de Abby, quien arribó de punta en rosa, con una impresionante túnica que la delineaba por completo… Ni se imaginaba todas las sorpresas que la esperaban esa tarde… Graficas y videos que serán un “must” en el familiar convite donde ambas familias departirán por ese primer año de vida.

*.-Los globos en tonalidades “Rose & Gold” siguen en tendencia para ágapes maternales y este no fue la excepción, arco de ternura que engalanaba la estación de dulces y demás delicatesen, las cuales fueron el postre perfecto luego del bufet servido con esmero por el personal de la casa hotelera… Entre las distinguidas asistentes al maternal de Abby de Cáceres figuraron las abuelitas de Alyssa : Nelmy Motiño de Montoya y Chely Navarro de Cáceres.

*.-Brillaron como organizadoras del maternal para la esposa de Johnny Cáceres: Marcia Cruz y las guapas del clan de Las Cáceres, nos referimos a Bessy, Bella y Marcela, que junto con las abuelas de Alyssa Mayte, lograron ese efecto “WAO” desde la entrada a El Mirador, que lució sublime con todos los detalles… Igual o más enternecedor será ese primer cumple de la beba.

*.-Presentes, juegos pero sobre todo felicitaciones entre abrazos y besos, coparon a Abby de muchas emociones esa tarde-noche cuando todas se fusionaron en buenos deseos para la futura mamá… Ahí vimos más guapas que nunca a las queridas hermanas Velásquez: Cinthya de Saavedra y Patricia de Rodríguez… Bendito primer año para Alyssa Mayte Cáceres Montoya.

*.-Brindando con esas cotizadas presentaciones gourmet que distinguen la cadena de cafetines más chic del país, el empresario Oswaldo Kafati celebra este fin de semana un año más de vida y ese chai late lo mantiene intacto, dinámico y gentil con el paso de las décadas… Se unen a las felicitaciones para este destacado caballero, sus bellas hijas, Blanca Chinchilla Heyer, medio clan Kafati y por supuesto sus consuegros, Mario y Sandra Farah de Canahuati, quienes desde esta cálida San Pedro Sula le envían las más sinceras muestras de afecto… Feliz domingo de cumple para Oswaldo Kafati.

*.-Este fin de semana también arranca con los brindis por su onomástico la bellísima Blanca Chinchilla Heyer y ojala lo celebre en esta su San Pedro Sula natal… Musa del genial Yoyo Barrientos, quien la viste y desviste para todos sus eventos… Blanca fue una de las socialités más “perseguidas” por doña Norma de Funes y Sandra de Hernández para el Miss Honduras.

*.-Certamen Nacional de la Belleza en sus años dorados, por donde desfiló su señora madre a finales de la década de los 60, la siempre linda e inolvidable Lilian Carol Heyer: Honduras en el Reinado de la Caña de Azúcar en Cali Colombia, por donde también paso Blanca Álvarez… Dos socialités sampedranas que engalanaron con su clase la feria caleña a fines de año.

*.-Dos parejas que siguen cosechando felicitaciones por sus “Bodas de Papel” son: Gustavo y Andrea Interiano Discua de Robelo, así como los especiales Guillermo y Mildred Reyes de Bográn… que se vieron finamente congratuladas por su respectivo circulo social con varios ágapes nupciales… Ambos matrimonios brindan con Moet & Chandon por muchos años más de éxitos, amor y realizaciones juntos… ¡Dichoso Primer Año!

*.-En el 2019 echamos mucho arroz a las afueras de las iglesias más legendarias de la ciudad… otra pareja que celebra sus “Bodas de Papel” son los guapísimos: Nader Sikaffy y Marilyn Márquez, quien lució como una auténtica princesa nupcial… El reverendo Jorge Faraj, de la iglesia Ortodoxa, unió a esta apreciada pareja de enamorados… hijos de distinguidas personalidades de esta ciudad, como lo son: Karim e Ibtisam Bandack de Sikaffy, padres de Nader; y Jaqueline Sevilla madre de Marilyn, quien se hizo acompañar de su hijo Juan Ramón Márquez, para ese importante paso en la vida de su bella hija, que lució esplendida… ¡Muchos años más de amor!

*.-Quien sigue recibiendo los buenos deseos por su cumpleaños es la guapa socialité capitalina afincada en esta ciudad: Margarita Arita de Pascua, dilecta esposa del apuesto y joven líder Roque Pascua… Se unieron a la íntima celebración de Margarita, su suegra, la especial dama Ana Lucia Bográn de Pascua y sus cuñadas: Ana Cecilia de Núñez y Ana Margarita de Gámez.

*.-Vía redes sociales le enviaron los mejores deseos a Margarita de Pascua sus más allegadas, entre ellas: Maritza Rojas de Marcos y su linda cuñada Vanessa Rodríguez de Rojas, María Fernanda Ayala de Erazo, Kathia Mejía, Paty Matute, quien también brindo por su cumple en fecha reciente; la siempre bella Sandy Ganineh, Carmen Bendaña y Tesla Mellage, preciosa nuera de la ex reina Monserrat Cateura, entre otras…¡Felicidades Margarita!

*.-Las dinastías Ferrufino-González & Alvarado-Pumpo, siguen brindando por las “Bodas de Algodón” de Roberto y Gabby Alvarado de Ferrufino… quienes continúan cosechando los mejores comentarios por su linda boda celebrada en el 2018, en la iglesia María Reina del Mundo y posterior banquete en el remozado salón Palestina del Club Hondureño Árabe… ¡Rumbón y medio!

*.-Susana Prieto, Jackie Cabrera e Irela Pérez se lucieron con la planeación, ornamentación y protocolo de uno de los mejores enlaces del 2018… regresando de su luna de miel, Roberto y Gabby afincaron su residencia en esta ciudad, donde son uno de los jóvenes matrimonios más admirados por su consolidación como pareja… Sus vecinos aún recuerdan esos concurridos ágapes de fin de soltería… Dichoso segundo aniversario.

*.-En siete años de conocerse como compañeros de labores, en los cuales cuatro, cocinaron su amor a fuego lento pero seguro… un noviazgo que se consolido con el paso de los años, las vivencias y las experiencias, hasta comprometerse en matrimonio a la luz de la luna, en una romántica velada efectuada en Villa San José de El Progreso…nos referimos a la hermosa historia de amor de Josué Gabrie y Alejandra Rodríguez de Gabrie.

*.-Quienes en el 2018 se casaron por las leyes religiosas en una idílica ceremonia efectuada por el padre Henry Asterio Rodríguez en el altar de la iglesia María Reina del Mundo… La celebración nupcial no podía ser en otro lugar que el salón Las Islas del Copantl, toda una realización de Marcela Cueva y Jackie Cabrera, quienes impregnaron romance y sutileza en cada detalle… ¡Prosperas Bodas de Algodón para los Gabrie-Rodriguez!

*.- Seguimos con los Ferrufino: Jonathan y Daniela Ferrufino de Park , brindan por sus “Bodas de Cuero”… noviazgo que data desde su época de colegio en la EIS… Ese es amor del bueno mis vidas… En el 2017 Daniela lucio más que exquisita, con una impecable columna de encaje francés, totalmente drapeada a su estilizada figura… sencilla pero muy distinguida, con esa clase que siempre la ha caracterizado… Mientras que Jonathan lucio súper elegante de rigurosa etiqueta… solida pareja de socialités que siguen tan amorosos.

*.- La ceremonia religiosa se ofició en la parroquia Nuestra Señora de Suyapa y un fastuoso baile de esponsales en el Club Árabe, recinto que acogió a ambas familias, cercanas amistades y casi toda la promoción de la EIS donde se graduaron los ahora esposos, que disfrutaron su luna de miel por el Sudeste Asiático… Ambos recintos lucieron una impecable decoración a cargo de Jackie Cabrera, bajo la tutoría y logística de doña Susana Prieto… Todo en inmaculado blanco que combino a la perfección, con los finísimos cortinajes en tonos azul y uva… Bendito tercer aniversario para los Park-Ferrufino.

*.- Muy distinguidos llegaron a la boda Park-Ferrufino: Los padres de los ahora esposos, Jimmy Park y Milena Pinel de Park, regia en rojo vino; Roberto y Patty González de Ferrufino, preciosa con un atuendo en tono lavanda pastel…mis especiales Gabriel y Sharon Mahchi, Hernán y Jennie de Carrión, regia en turquesa; René y Paty Salem con su guapo hijo Rene…Jake y Vicky Thompson, Raúl y Jackie Barahona, los especiales Dago y Marlene Ferrufino.

*.- Otros elegantes invitados en la boda de Daniela Ferrufino y Jonathan Park fueron: Carlos y Elvia Alvarado con sus lindas hijas… las bellas Andreas Pinedas: Andrea de Sarmiento y Andrea de Valenzuela, con sus respectivos esposos Gerardo Sarmiento y Román Valenzuela, apuestos y elegantes como siempre… Jon e Ivanna Molina de Tye, espectacular en rojo… ¡Que parejas!

*.-También recordamos en la boda Park-Ferrufino: Norita Turcios, Fabiola Monterroso, Tony y Giselle Malouff, Valeria Chahín, divina en azul y rojo; Andrea Caraccioli, Rafael y Michelle Ruiz, Faris Simón, tan galán como siempre; Reginaldo Panting, feliz y soltero por ese año el hijo de la bella Susy Barrose… Porque por estas alturas del 2020, la mayoría de estos socialités ya están felizmente casados y con crías en puerta… ¡Cómo pasa el tiempo!

*.- Derrocharon charm en el banquete nupcial Park-Ferrufino: Rebeca Molina, Rodrigo Canahuati Handal, Alejandra Rivera, Cecci e Isabella Ferrufino, Gerardo y Normita Herrera, preciosa en rojo de Rouge; Rebeca Bendeck Siercke, bella la hija de Ricardo y Elke…Rodrigo y Karol Ruiz de Agüero, Andrés Casanova, Stephanie Chahín, Angie Gallardo… Marcela Herrera, Rodrigo Pineda y un largo etcétera de gente linda de nuestra sociedad que bailo al ritmo de DJ Base & The Bohemios… #TercerAniversario.

*.-En materia chismística… nos cuenta El Chele Volqueta que sustituye a su primo El Chele Mozote por las calles sampedranas… que los galanes de carrazos andan “descocidos” por la city… o sea en plan de cacería… tal parece que tanto confinamiento los tenia locos, con total descaro levantando en cualquier esquina: reventaron las cadenas y esos canes andan sueltos y en celo chicas… ¡Cuidado porque ni mascarilla usan!

*.-Otro hembrado es aquel morenazo de la pingüinitos, cuya nave termina en 52 y que está arrastrando la cobija por una morenaza, ex bailarina de Kazzabe, convertida en “emprendedora” de Club de la Salud… Todas las mañanas llega donde ese portento de dama a “pegarse” mínimo dos horas, con carro repleto de producto… mientras no llegue el “oficial” de ella: joven casado y platudo que deja con los ojos en blanco.

*.-Si de promiscuos se trata: aquel famoso político del Valle de Sula a quien su exquisita esposa ya le canto las 40… si vuelve a aparecer ella con otra ETS lo manda por un tubo, porque está podrida de ir a poner la cara donde el ginecólogo por el mismo asunto… ¡Demasiado aguante mujer! … Usted es súper preparada y con vasta experiencia profesional, punto y aparte sus contactos, para soportar de todo con tal de vivir en una jaula de oro… #WTF.

*.-Como aquel parlamentario del Valle de Sula que ha se ha visto en vuelto en escándalos por maltratador con la oficial, pero es muy genero$$$o a la hora que decide patrocinar esas chicas de concursos de belleza a tal grado que mueve sus influencias para para colocarlas en importantes puestos.

*.-Vecinos de un céntrico edificio de apartamentos tienen los ojos como huevos estrellados y las ojeras como mapache… esto porque ya no soportan los escandalosos “chonguengues” que arma una escultural rubia, chica fitnes de origen santabarbarense que anda de cachetes embarrados con un hotelero sampedrano… Tal parece que la susodicha quien niega que le gusta el trago, arma tremendas “pijamadas” todos los días en la madrugada con sus amigotes después que su romeo la pasa dejando a la media noche… el tractivo de la party son los picantes juegos que van desde la tradicional botella hasta unos de mucho acercamiento y lo que más molesta a los vecinos es que los juegos los terminan en los pasillos del edificio… A pesar de las quejas de los arrendatarios nada se ha podido hacer.

*.-Cerramos con una nota de Grimorio para “varias” ARIANAS bocheras, pedantes, bipolares, engavilladas y talla R ( Roperon)… que no les rinde el presupuesto familiar, ni comprando en supermercados de índole popular, por no decir “busca ofertas”… así como reciben el dinero el mismo dia se les va como agua entre las manos… ¡No calientan nada!… Pero sus “lujitos” personales en estilismo no los dejan, porque se las tiran de “socialités” burguesonas que se acostumbraron al “home office” desde long time ago… ¡Las están “moneando”! … #UYYYY…Empiecen por quemar y botar todos los calzones cueteados…#Santisimo…cuídense mucho los queremos en P!#$%&/#$