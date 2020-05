Chicha y Limón viernes 22 de mayo de 2020

¡MEMORIAL DAY!!… Este lunes celebran con asados por todo el país el “Memorial Day” en la USA… En estos días de guardar, seguimos recordando ágapes del ayer: Las bodas de cuero de Carlos y Sabrine Mahchi de Moreira… Nuestros cumpleañeros de estas fechas… Chismes de cuarentena… aquel empresario no ha parado en dos meses…#Uyyy… Este domingo las marianas conmemoran el “Día de María Auxiliadora” … Esto y más solo en este su rincón del cotilleo de sociedad que hoy viene candela.

*.- Los políticos no paran ni con la pandemia, siguen haciendo misas negras para serrucharle el piso al que se les atraviese… las comidilla están la orden del día con supuestas infidelidades de relaciones muy abiertas… otros dándose de muy altruistas para lavarse la cara con las metidas de pata… como aquel diputado borracho que ni disculpas pidió luego del escándalo que armó en la “culta”, pero el carma lo persigue, resulta que unos pilluelos lo desvalijaron por completo mientras hacía labor social en su ciudad natal.

*.-Como les comentamos al inicio de esta sección, los guapísimos Carlos y Sabrine Mahchi de Moreira desde ya planifican brindar en familia por esos tres maravillosos años de casados… aunque ese amor inicio desde que se conocieron en esos parajes fabulosos de la Vieja Habana: flechazo a primera vista… lo demás es historia, porque ese “bodón” en la Catedral San Pedro Apóstol aún se recuerda en la society… Otra pareja que se caso en el templo de los sampedranos fueron: Guillermo y Giordana Kafati de Orellana.

*.-Via redes sociales, se unirán a las felicitaciones para los Moreira-Mahchi: Fairuz Khoury de Larach, Alejandra García Fasquelle de Handal, Jennifer Bodden de Werner, Tiffany Martinez de Handal, Carmencita Calix de Oviedo, Isabella Ortéz de Valladares, Carmen Barletta de Racciatti, Zobeida Saybe de Alemán, Icha Cantarero de Urso, Adrianita Corrales de Lacayo, Johanna Castillo, Andrea Hesse, Yolanda de Larach y su linda nuera Stephanie.

*.-¿La hija de Mario y Sandra Farah de Canahuati?… la misma esposa de Oscarito Larach que está más bella que nunca… Otras amigas que recordaran esa linda boda son: Lily Navarro, Vanessa Saybe de Chahín y su querida madre Emilita Larach de Saybe; Mary Ann Kawas, Karlita Bueso, Georgina Larach, madre de Sabby y sus ex compañeras de la Escuela Internacional Sampedrana… gráficas y videos que sazonaran 3 años de amor vía online.

*.-Una geminiana bien encantadora que amaneció rodeada de rosas rojas es la bella Rachel Maalouf de Sikaffy, dilecta esposa del apuesto Rammy Sikaffy, quienes el próximo mes de Septiembre cumplen 7 años de feliz matrimonio… como olvidarnos de esa mágica boda… Rachel ayer estuvo de manteles largos y súper congratulada por toda su familia: sus padres Kerin e Ibtisam de Sikaffy, así como sus suegros Spiro y señora Maalouf…¡Felicidades!.

*.-Si de efemérides se trata: Las Bodas de Algodón de los especiales Oscar y Marissol Villalobos de Mejía, quienes con sus más cercanos, recuerdan ese amor que nació siendo compañeros de labores… Esta pareja brindo con los suyos en un inolvidable banquete de bodas celebrado en el Salón Nazareth del Club Hondureño Árabe…¡Que nos inviten a sus baby showers!.

*.-La próxima semana… dos angelitos de la sociedad capitalina celebran su cumpleaños… nos referimos a los queridos: Nora Luciana Paz Erazo, hija de Yanuario Paz y Nora Erazo Schauer; y Mateo Andino Cáceres, hijo de los comunicadores Dennis Andino y Ariela Cáceres, pareja de orgullosos padres que ya planean la celebraciones para sus herederos… tan inquietos como parlanchines, como buenos Géminis que son, cuyo juguete favorito es el celular y la tablet… sus respectivos abuelitos se sumaran a estos festejos.

*.-Tal cual les comentamos al inicio de la sección… nuestros paisanos en la USA se disponen a celebrar en casa, con amigos, vecinos y compañeros de labores el “Memorial Day”… Gracias a Dios y a la Divina Providencia que siempre les provee salud y dinero para esos ágapes especiales… Las tiendas departamentales desde hoy arrancan con una serie de “specials” (ofertas) de miedo… a cambiar colchones, almohadas y demás menage de casa mis vidas.

*.-A quien vemos más “hermosa” (robusta) en redes sociales es a aquella ex reina de belleza, monumental en su época… la Venus de Canela personificada y que nos hizo soñar con la ansiada clasificación… ¿Según los “expertos” los kilos demás se compensan con su impresionante estatura?? !!!!! no lo creemos… Según allegados, padece de depresión y ansiedad que sacia con abundante comida… eso sí, come solita y sin remordimiento alguno… #OMG.

*.-Y son precisamente esos padecimientos mentales, junto a la frustración e insomnio, los males que más aquejan a la población mundial por motivo de la actual crisis sanitaria que tiene a medio planeta del pelo… la gran mayoría con deudas de vivienda y plásticos…punto y aparte la carísima educación de sus vástagos… Al parecer la apertura “inteligente” de la economía va para largo y con continuas cuarentenas por brotes esporádicos… Junio viene terrible.

*.-Cada sector del país tiene que re diseñar sus propios protocolos de trabajo o servicios, acordes a las medidas de bioseguridad establecidas por las partes en acuerdo… lo que nos seguimos preguntando es ¿Quién supervisara al detalle cada empresa o comercio? Para que todo se cumpla… La tarea de todos nosotros, si queremos seguir vivitos y coleando, trabajando como Dios manda y cuidando la salud de nuestra familia… ¡No llevemos pestes a la casa!

*.-Un reconocido diseñador de modas en la capital ya crea bocetos de ajuares nupciales estilo “burka”… para que la novia llegue al altar con media cara tapada, pero con esos ojazos de infarto y gritando a los cuatro vientos: “comeme tiburón”…jijijiji… La moda musulmana llego para quedarse entre nuestras ladies, con esos velos que son furor por aquellos lares del globo.

*.-Si de parejas se trata… sabemos de varios novios que estaban “a punto” del compromiso cuando les cayó la pandemia… pero esta cuarentena de más de dos meses no fue obstáculo alguno para la “convivencia”, porque luego de varios años de novios, no se pudieron esperar… Varios ya viven en pecado total… jijijijiji… Dizque para terminar de conocerse mejor.

*.-Mientras unos se comen a besos, otros se desgarran las vestiduras luego de pocos o varios años de casados… porque los efectos de la “Fiebre de la Cabaña” están haciendo añicos su matrimonio: se huelen pero no se tragan… algunas parejas ya hablan de divorcio cuando se abran los juzgados… los más platudos ya ultiman los detalles legales vía WhatsApp con sus apoderados.

*.-Con razón tanta violencia domestica por estos meses… porque “ciertos” conyugues son “habitúes” de la carne callejera… Ahh si?… pasan como leoncillos o zorrillas enjaulados viéndose las caras y gruñéndose por todo… para ellos es como comer pastas los 3 tiempos de comida y por semanas enteras: miran el plato y hacen muecas…jijijijijiji… Idem en la cama.

*.-Quien como varios futbolistas, que buscan cualquier pretexto para ser fuga de la casa y refugiarse en covachas ajenas… hasta fuera de su ciudad de domicilio… Sabemos de uno que tiene un pegue para el Tinder que cosa seria: según sus aleros en cuentas hechizas donde tiene plazo por “vistima”… con gafas oscuras y gorra a la moda, se disfraza para hacer y deshacer en antojo.

*.-En antaño… las cipotas anhelaban ser: aeromozas, modelos, edecanes o reinas de belleza…hoy en día aspiran ser: youtubers, instagramers, tik tokers, influencers y hasta amantes de poderosos…chupale pichón…los “güiros” querían ser pilotos, militares o futbolistas de elite… ahora muchos adictos a las narco series quieren ser como “El Señor de los Cielos” o “Pablo Escobar”… A esos “influencers” antes les llamaban agitadores de masas…#lol.

*.-Si de famosetes se trata… nos cuenta Vil-Matraca online que este fin de semana arranca su celebración de cumple: Andrés García, el galán de galanes que llego desde la Dominicana a quedarse en México… dicen que empezó de lanchero en Acapulco, hasta que lo “descubrió” Jacqueline Petit, alerisima de: Henri Donnadieu, Memo Ocaña, Manolo Fernández y Oscar Calatayud…Otra que cumple es Mirka Dellanos, quien está bien “atornillada” en Telemundo.

*.-Eso es lo bueno de tener una comadre poderosamente influyente como María Celeste, quien no quito el dedo del renglón, hasta llevar entre sus filas a la cubana más guapa de la telera… luego de sus dos últimas, fallidas y escandalosas uniones sentimentales… aunque según Vilmuchis, si Luis Miguel le vuelve a calentar la oreja a la Dellanos, esta deja todo para regresar a sus brazos…las viperinas dicen que es y seguirá siendo “El gran amor de su vida”.

*.-El ex Zar de la Belleza esta en cuarentena, confinado y sin ayuda de nadie para darse la gran vida a la que siempre ha estado “bien o mal acostumbrado”… pero con su memoria lucida para contar TODO lo vivido en varias décadas al frente de la Quinta del Miss Venezuela… chismes, escándalos, cotilleos y demás anécdotas valiosas que Souza piensa ventilar en un candente libro, que ya pinta para bestseller y hasta serie de Netflix.

*.-Hasta el momento… no hemos visto una serie en Netflix con temática de “misses” exclusivamente y menos de ese calibre de éxito como lo han sido las cuatro décadas de Osmel Souza al frente del certamen más esperado y exitoso de Hispanoamérica… Sera interesante ver el “tras bambalinas” de la organización jefeada por Souza y su sequito… Suponemos que el mismo Zar estará a cargo del casting “friki por friki” para que sea más real la serie.

*.-Para llegar hasta este punto, es que el hombre está bien jodido y es una medida de presión para todas sus ex pupilas que le han dado la espalda cuando más las ha necesitado… esos mujerones que les cambio drásticamente la vida al incluirlas en el certamen, reconstruirlas física e intelectualmente, mandarlas de viaje por el planeta y hasta casarse con poderosos…Y que ahora no le paren bola… ¡Conchale vale!… #NoJueguen.

*.-Además de la bioserie “Fabrica de Muñecas”… Netflix ya negocia con el súper colmilludo de Andrés García para ventilar su vida en una primera temporada que ya se vislumbra candente…en especial por su tormentosa relación con la también actriz Sonia Infante (quien a la vez tuvo su historial de amoríos de farándula que podrían ser tratados)… García también fue pareja de la ex top model mexicana venida a menos Carmen Campuzano.

*.-Andrés García, además de sus parejas oficiales, fue vinculado sentimentalmente con varias de sus protagonistas de proyectos… tal fue el caso de la finada Amparo Muñoz, polémica malagueña que se corono Miss Universo en Manila 74 y que hizo carrera de actriz en España y México…Con García estelarizo “Memorias de un visitador médico”… Muñoz trabajo con Vicente Fernández en “El Tahur” y “Como en México no hay dos”…con Isela Vega en “Las 7 cucas”… y con Rigo Tovar en “El Gran Triunfo”… Pero Andrés también novio con Irene Ester Ferreira Izquierdo, Miss Venezuela Mundo 1994…. ¡No dejo títere con cabeza!… como varios socialités de hoy en día.

*.-Sonia Infante llego a la vida de Andrés García por amistades familiares y lo acepto luego de varios intentos fallidos del galán llamado “El novio de México”… Infante empezó sus devaneos amorosos en el ambiente con el productor Gustavo Alatriste, mientras estaba casado con Silvia Pinal con quien procreó a la malograda Viridiana… Infante y Pinal trabajaron juntas en “La Soldadera”, producida por Alatriste… De hecho, fue el quien la metió ahí.

*.-Entre sorbo y sorbo de té verde con limón, arranca Grimorio con la rueda zodiacal, ahora que: el sol y la luna iluminan Géminis, con mercurio y venus retrogrado le calman la lenguita a varios después de su cumple… jijijijiji… Quienes andan más atractivos que nunca son los serios de Sagitario: inteligentes, enojones o apartados, como se autodefinen…el amor toca su puerta este y los próximos 3 miércoles… mejoren el estado de ánimo.

*.-A quienes les brillan los farolones (lean ojos) son a los Tauro, que les cae dinero de donde menos esperan… a quien le dan pan que llore… medicina para el enfermo como dicen por ahí… andarán en los cuernos de la luna contando “berenjenas” y demás cheques de cuentas que creían perdidas… giros internacionales y jugosas ganancias por venta de propiedades… WAO… A pegársele a algún Tauro para que se nos pegue esa suerte monetaria.

*.-Con el sol brillando en Géminis estas próximas cuatro semanas, otros signos bien aspectados son: Acuario, quienes derrocharan ingenio, creatividad e inventiva… en el aire se cocinaran las estrategias a seguir para renovarse y seguir adelante… Libra con extranjeros o planificando viajes fuera de su lugar de residencia… otros Libra buena onda reciben noticias de amigos o familiares radicados en el extranjero que tenían “tiempales” de no verlos… el mundo los llama a gritos y súper activos en redes sociales.

*.-Los Aries andan con la palabra bendita: el verbo endulzado con miel y melado de caña para conseguir hasta el más imposible en el primer intento… me caigo y me levanto… Y así como son ellos de incisivos cuando quieren algo, hasta que lo consiguen… son los bebotes enamorados del zodiaco, por algo también los llaman “Los Hijos de la Primavera”… en la calle son un alcitrón de carnaval con todo el mundo, pero en la casa, ni los hijos los aguantan… #lol.

*.-Mandones, exigentes y hasta gruñones con la family… Si los Aries ya se acostumbraron al dinerito que les dejó las semanas anteriores, estas próximas 4 semanas tienen que mover esa lengua (sin albur) para mantener ese status y life style de apariencias con el cual viven muchos…#XD…Estas semanas andarán felizones, consiguiendo todo moviendo la lengua o los dedales: pidiendo o texteando… ¡Todo con miel y nada con hiel! …. #Pilas.

*.-Aquellos Virgo que andan en busca de empleo apliquen online de forma diaria, a partir de MAÑANA y por tres semanas consecutivas, en todas las empresas que deseen, porque los estarán llamando de varios lugares… Este es su año para reinventarse, ya que algunos se colocarán en transnacionales donde les pagaran hasta en moneda extranjera y siempre muy agradecidos con Dios y San Antonio de Padua, su patrón del trabajo, que nunca los desampara… Virgo agradecido y humilde siempre es bien nacido.

*.-Los Virgo que ya están colocados recibirán honores y reconocimientos por su impecable trayectoria laboral… Les valoran su kilataje y los colocan en el pedestal que se merecen…Analíticos, detallistas y súper perfeccionistas como ellos solos… críticos de su entorno, pero también de ellos mismos, porque se exigen al máximo en todo lo que hacen que algunos hasta descuidan su salud… Un buen chequeo del Sistema Digestivo: duodeno, páncreas, hígado, estómago y hasta colon, tocados por tanto stress… no les caería nada mal.

*.-Porque a veces se pasan de comidas u horas donde debieron de comer por trabajar tanto… A muchos Virgo los ascienden por estas fechas, porque con el sol en Géminis, se vislumbran promociones excelentes en su plano laboral… A brindar por esta noticia con esos vinos que tanto les encantan … Amantes del tinto, la cerveza importada, sidra y champaña…. maridaje de un perfecto asado…#Salud.

“La aritmética alarmante…la matemática fría…la distante geografía…el álgebra desquiciante… la alquimia desconcertante… la glacial filosofía… la celeste astronomía… la teología enajenante… el ajedrez silencioso… el domino misterioso… el deporte de la lumbre, que es de los juegos la cumbre… nunca podrán igualar al deporte de pensar” … Con estas letras de Pita Amor, dedicadas a todos los universitarios que online acaban su primer semestre, nos vamos… A seguirnos cuidando del virus: Los queremos en P#%&/#$.