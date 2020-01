Chicha y Limón Viernes 24 de enero de 2020

Photo Credit To Janina de Handal, Gabriela de Lardizábal, Nadia Barrios de Díaz y Cynthia de Ramírez

¡BENDICIONES DAMAS!!…A todas las mujeres hondureñas en su día les deseamos que la pasen súper bien al lado de sus seres más preciados… Nuestros frikis hoy nos traen: el ameno pre maternal en honor a María José Galindo…La preciosa boda de Eli Francisco y Vilma Mencía de Alvarado en el Clarión sampedrano…Mynelly Abril Medina lució bellísima en sus quince al mejor estilo Starwars…¿Quiénes festejan su onomástico estos días?: las féminas por partida doble…Miguel Rivera y Veyra Castro ya son esposos…Los cotilleos de sociedad que todos esperan…Lo “in & out” en tendencia de temporada…Hoy arranca la luna nueva, viene Grimorio a contarnos todo sobre los astros…Esto y más solo aquí…¡Agárrense!!

*.-Bajo el noble signo de piscis…nacerá el mes próximo María Renata Baldassarre Galindo, primogénita del joven matrimonio formado por Renato Baldassarre y María José Galindo de Baldassarre, quien fue congratulada en el VIP del Ambar con un tierno baby shower que es sensación total en redes sociales…entre las entusiastas asistentes a esta cita matutina vimos a las abuelas de María Renata: Gypsy Zacapa, madre de María José y Fita Zúniga, madre de Renato, quien junto a Paola Baldassarre fungieron como esplendidas oferentes del ágape que copo la estancia de tiernas tertulias y consejos para la primeriza, quien llego bella en blanco…#Felicísima.

*.-El área social lució una primorosa decoración en rosado y blanco, develando de esta forma el género de la heredera de los Baldessarre-Galindo, detalles logrados con la creatividad de la firma Partymania en mancuerna con Floristería Annie, ambientando los espacios de forma armoniosa…consintieron con presentes y consejos a María José Galindo en su pre maternal: Melissa Valenzuela, Sarah Zepeda, Ileana Núñez, Suyapita Chiovelli, Sherryl Moya, Dina Bulnes y la ex Miss Puerto Cortes 92 Karen Luna de Zúniga, entre otras ladies…¿Saldrá de aquí la madrina de Renata?… Bendiciones a Renato y María José Galindo de Baldassarre…#Kisses.

*.-El padre Jorge Benavides, tuvo el enorme privilegio de unir en matrimonio a una pareja muy especial de la sociedad sampedrana: Eli Francisco Alvarado y Vilma Mencía Andino…la cita no podía ser en otro lugar que la iglesia Nuestra Señora de Suyapa, templo de congregación de los ahora esposos, que luego de la homilía nupcial, brindaron por su dicha en los salones del Hotel Clarión de San Pedro Sula…Espacios magistralmente ornamentados por las damas de ambas familias reflejando un balance de las personalidades de Vilma y Eli Francisco: Pasión y Paz…detalles en rojo y blanco en ajuar, decoración y hasta en el pastel de bodas, obra maestra de La Tarta…Ambas familias se unieron en un brindis encabezado por la madrina Doris Chinchilla.

*.-Protocolo nupcial celebrado en tiempo y forma, tanto en iglesia como en el salón de eventos, con un cortejo de lujo integrado por familiares y amigos más cercanos de los novios…Muy elegantes encabezaron esta boda: Elisandro y Anita Alvarado, padres de Eli Francisco; junto a Guillermo y Vilma Andino de Mencía, padres de Vilma, quienes convocaron a sus más allegados para celebrar el amor de sus hijos, quienes por estas fechas disfrutan su luna de miel en algún rincón del mundo…Los ahora desposados radicarán en San Pedro Sula…Los invitados a la boda Alvarado-Mencía degustaron los sabores del Clarión, graficas que invitamos a apreciar en este portal…Felicidades.

*.-Como una autentica princesa, así lució de bella la joven Mynelly Abril Medina Andino en la celebración de sus quince años…una edad que esta destacada estudiante del noveno grado de la Saint Peter Academy quiso inmortalizar con los suyos, con una fenomenal puesta en escena lograda por la firma Acontecimientos…Lidabel Mena balanceó lo tradicional del rosa y blanco, con la modernidad de los personajes de Starwars, la saga favorita de la quinceañera, quien disfrutó al máximo la velada ofrecida por sus padres: Marel Medina y Mynelly Andino…Una nota imperdible en Farah La Revista.

*.-Regresamos nuevamente a la iglesia Nuestra Señora de Suyapa por un enlace celebrado por el padre Luis Amador…en esta ocasión, la pareja en altar se trataba de dos jóvenes con cinco hermosos años de relación sentimental, tiempo suficiente para continuar mas juntos que nunca en un proyecto de vida en común: una vida matrimonial…Se trata de Miguel Rivera y Veyra Castro, dos maestros que además de compartir su amor por la docencia, los unen muchos sentimientos en común que los llevaron a convertirse en esposos…Las paredes de los elegantes salones Bristol del Hilton Princess, fueron testigos mudos de la felicidad de ambas familias que vieron como sus hijos concretaron sus sueños de amor por años anhelados.

*.-Espacios sutilmente ornamentados con pinceladas románticas por Ruaura Events, con una planeación absoluta a cargo de Norma Ruiz, quien reflejó la esencia de los novios en cada detalle plasmado en el Bristol…casa hotelera que se esmeró con sus delicias gourmet, todo regado con la mejor selección de bebidas internacionales con el sello Marcas Mundiales…Miguel y Veyra son amantísimos hijos de las parejas formadas por: Camilo y Mayela Pineda de Rivera y de Reynaldo y Marilyn Flores de Castro, quienes se unieron en jubilo con los padrinos de los esposos, Camilo Rivera y Claudette Nolasco…Posterior al protocolo nupcial, la pareja agradeció y poso con los presentes para el recuerdo en una fecha que jamás olvidaran…Bendiciones.

¡FELICIDADES FEMINAS!!…Bendiciones a todas las mujeres en su día, esas damas independientes, trabajadoras, la madre soltera, divorciada, a todas por igual les deseamos lo mejor de lo mejor en su día…el hotel Maya Colonial tira el recinto por la ventana con su “Ladies Night” hoy a partir de las 7:00 PM, porque “Detrás de una gran mujer, esta ella misma”…WAO…Los ágapes no paran en pleno enero y la cosa pinta bella para todo el año… Felicidades a nuestro jefe, Lic. Samuel Romero, quien ya arrancó con sus ágapes y a todos los cumpleañeros en general, que la pasen súper.

*.-El Club Hondureño Árabe es otro de los recintos que tiene “casa lista” para recibir a esas ejecutivas laburantes que serán congratuladas este día por parte de sus respectivas empresas…Cervecería Hondureña siempre las consiente con un regio almuerzo en las instalaciones del mas exclusivo club social del país y las propuestas del CHA están de lujo: El Mediterráneo, Jerusalén, Meza23, Las Parrillas, Tapas & Copas y Hanawa…espacios ideales para toda ocasión, que desde ya, se llenan de damas bellas para departir entre jefes y compañeras…Las rifas siempre a la orden del sarao.

*.-De buena fuente nos dimos cuenta…que varias damitas programaron o adelantaron vacaciones por estas fechas, para pasar el Día de La Mujer con su pareja…¿Ahhh si?…listas y dispuestas, para empezar este día en su salón de belleza favorito para un nuevo look…Ada Santos, Justo Mayorga, Glenda Sánchez con sus Meninas, Doris Chávez con Yolanda’s, Laurie López de Panting con Dynasty, Suyapita Escobar en Capelli, las bellas Barletta Yacaman con The Beauty Shop en City Mall y las geniales de The Beauty Bar que ahora ya debutaron en el mall de los Maalouf, son parte del amplio abanico de opciones para esas damas que cuidan con esmero su apariencia personal…La fecha lo amerita y su pareja también mis reinas del glamour…Bendiciones.

*.-Lo mejor de todo es que cae sábado, el día del escape por antonomasia, cuando muchos señores consienten a su pareja con un suculento almuerzo, cena y hasta viaje…en este fin de semana varias parejitas se nos van de guinda…Tela los espera con La Ensenada y Roatán con La Ceiba no se quedan atrás en relax y diversión con su variedad de opciones…El turismo de montaña con Las Joyas del Lago y Copan con su Marina Copan, porque la familia Welchez siempre dispone de excelentes promociones para fechas tan especiales como esta…Reserve ya para su esposa e hijos y pásenlo regio.

*.-Un “must” para el Día de La Mujer es una joya, esas piezas de alta orfebrería de firmas internacionales que ya disponemos en los centros comerciales más chic de Honduras…para su novia, esposa, madre y hasta para una hija casada, son el mejor regalo para esta fecha: obsequios eternos de gran valor sentimental que atesoraran con gratos recuerdos…D’Santos, Zared, Milla Guirst y Cantero, están entre las opciones más buscadas, por su exclusividad, variedad de estilos, calidad, estatus y excelentes planes de financiamiento…conocemos matriarcas de familias enteras, que heredan prendas antiquísimas de gran valor, de generación en generación…¡WAO!

*.-También sabemos de buena fuente…que varios jefes de empresas “rimbombantes” se hacen los mártires, sufridos, llorones y hasta perrones, por estas fechas, con tal de no agasajar a sus empleadas a un convivio por la fecha…que malos….varias empleadas con muchos años de antigüedad, lealtad y dedicación laboral…si la empresa en realidad anda mal financieramente, por las causas que sean, aunque sea felicite con un abrazo fraterno a sus empleadas, ordene unas islas de boquitas gourmet como esas delicatesen que nos ofrecen nuestros amigos de: Gennie’s, Nani, Grano de Oro, Signature Cake, Versalles, Pan y Mas y otras… dulces, saladas, frías o calientes…La idea es pasarla muy bien no darle día libre mañana como hacen.

*.-Es viernes y hoy toca…las fieles parroquianas a Jardines Café lo saben mis amores…de por si todos los fines de semana se llena de grupos enteros de féminas, que ya se saben al dedillo las rolas de El Lobo Caicedo y mañana que es Día de La Mujer…a quien le dan pan que llore…Desde tempranas horas, el recinto de Mr. Kattan reportara “casa llena” hasta las quince…Vidajena no se perderá esta especial celebración saliendo del spa de Dina Rodríguez y ataviada de coctel con esas piezas de Zebras Boutique…con estilismo de Dynasty y la mejor de las actitudes para pasarla chévere con sus primas, entre ella La Vilma-Traca…no se pierden los chojines de ese congal…#XD.

*.-Si de mujeres bellas se trata: Wendy Sing de Rajan…la feliz esposa de Raja Rajan desde ya recibe las felicitaciones por partida doble: Día de la Mujer y onomástico…su cumple es en pocos días, pero esta madre modelo celebra su efemérides este fin de semana, con sus hermosos hijos y cercanas amistades…se unen a las felicitaciones para Wendy sus amigas, las bellas López Vivas, Grisel Dieck de Escobar, Lourdes Abufele, Vanessa Villegas de Guillen, Biana Ferrera de Ictech y un largo etcétera de exquisitas socialites que desde ya la congratulan…Gerardo Trejo las espera en El Mezzonite.

*.-La cosa va de prestancia…porque las dinámicas damas de la Asociación Femenina Hondureña Árabe, ya felicitan a una de sus compañeras más apreciadas: doña Victoria Arja de Larach, quien mañana está de manteles largos…Madre de la AFHA-2015 y Madre del Club Hondureño Árabe 2016, que este día se verá finamente congratulada por su honorable familia…las socias de ambas agrupaciones sociales se unirán en jubilo para desearle lo mejor a doña Victoria, a quien siempre es un placer saludar en los eventos… Las fabulosas opciones del Club Árabe, Copantl y Real Intercontinental esperan a los Larach-Arja para brindar por la cumpleañera.

*.-Cinco años de éxitos y amistad absoluta…Así celebra Epicure con una íntima reunión entre amigos su efemérides…Mayda Zelina Ayestas, como es su estilo, se luce como toda una espléndida anfitriona…los asistentes disfrutan las delicatesen extra light, la cava única del lugar y ese ambiente acogedor que se vive en Epicure…se recuerdan sus inicios, clientes VIP, entre quienes destacan los amigos corredores de Mayda, quien luce elegantísima para la ocasión…Susana Galdámez de Garza, Julia Rebeca Mejía, Ruth Marie Canahuati de Sabillon, Claudia Madrid de Rosenthal, Sandrita DiPalma, junto con Guillermo y Amalia de Jaar, entre varios miembros de la dinastía de los Ayestas-Fernández-Guzmán & Suarez, comparten esa fecha tan especial.

*.-Otro mesón que pasa lleno de comensales, la fecha y hora que lleguemos, es Jalapaños…El clan Escobar se luce con sus locales, con un menú internacional con toque mexicano, música en vivo y la atención maravillosa de esta familia muy apreciada en la sociedad sampedrana…Les contamos que este domingo amanece tiernita la matrona de los Escobar, la queridísima Antonieta agrega “un enero” más de vida, más exitosa, dinámica y visionaria que nunca…siempre al pie del bandera con el negocio de la familia donde brindara por un año más de bendiciones…Felicidades estimada.

*.-Si de ágapes amenos se trata: el reencuentro de la Clase del 79 del José Trinidad Reyes, pero en esta ocasión no se graduaron juntos, solamente compartieron tres dichosos años en el Ciclo Común de Cultural General… tiempo suficiente para establecer una linda amistad que ya aquilata cuatro décadas…#WAO…efemérides que decidieron celebrar en el salón Pulhapanzak del Copantl, donde llegaron casi todos, luciendo sus mejores galas, pero sobre todo con esa hermandad que los distingue…por ahí vimos a nuestros amigos Oscar y Nidia de Villegas, tan enamorados como siempre…Una nota que invitamos a apreciar en esta plataforma…#JTR79

*.-Nuevamente el hotel Maya Colonial abrió sus puertas para celebrar una boda: Alex Antúnez Guevara y Blanca Mercedes Yuja Sikaffy ya son esposos por las leyes civiles y cristianas…ambas ceremonias celebradas con familiares, cercanos y hermanos en fe…el enlace civil fue oficiado por el abogado Julio Cesar Lagos, mientras que el religioso por el anciano Audencio Fernández…de punta en blanco, Alex y Blanca disfrutaron al máximo la coronación de un noviazgo que duro más de 3 años…Pilar Cole ambientó los espacios en tonos suaves, donde el blanco fue el rey indiscutible de la velada…los asistentes disfrutaron los sabores de El Colonial con una exquisita estación de dulces, donde la tarta nupcial se robó suspiros…Mucho amor para Alex y Blanca.

*.-Con esta pareja de nuevos casados de la city abrimos la “Gossip Laundry” más polémica del país, en este viernes de venus, día del romance por antonomasia y esos Leo lo saben…jijijiji…actualizamos redes y nos topamos con mensajes de El Zambo Cipriano quien ya anda de “pateperro” por la Zona Central, cubriendo las ferias de Ojojona y Sabanagrande, la tierra de la siempre linda Angie Gabriela Vijil, rostro del Pani y futura pupila de los Carimaxx…#Dicen…Mientras tanto, por estos lados de la nación, nos escribe Grimorio para disculpar su ausencia, anda en pleno Feng Shui casero porque mañana arranca el nuevo año chino de la rata de metal…o sea que para esos chinitos, que andan de correr con el Coronavirus, mañana arranca su año.

*.-Igual nuestro friki nos envía sus interesantes notas…arranca con esa efemérides, porque los “chineses” mañana cumplen más de cuatro mil años de antigüedad…#OMG…Según Grimorio, hoy hay que limpiar y enchular la casa, minuciosa y escrupulosamente como lo hicieron el pasado 31 de diciembre, porque en tres semanas la cosa cambia…el tiempo pasa y el polvo se acumula…más los que viven en zonas muy transitadas…ya saben que Mac Del los espera por todo lo que necesiten para limpieza y ambientar espacios… “como reciban mañana el año nuevo chino, lo pasaran 12 largos años más”, cada animalito es cíclico y con la rata arranca ese horóscopo.

*.-Con casa, oficina y demás propiedades, impecables, a sacar las dulceras del chinero, llenarlas de caramelos, chocolaticos y demás dulces, para obsequiar a las visitas…armonizar espacios con aromas, como esos ambientales eléctricos que nos ofrecen nuestros amigos de Supermercados Colonial, Comisariato Los Andes y La Colonia…colocar flores frescas, naturales y en tonos rojo y amarillo…no olviden echarle un chorrito de cloro para ahuyentar el zancudo del dengue, cambiar el agua de esos floreros a diario…No se olviden de revisar hoy esa nevera y alacena, para ver que no les falta nada de la canasta básica: arroz, aceite, leche, pan y agua…Activen la prosperidad.

*.-Mañana…día más que excelente para organizar un buen almuerzo familiar, donde cada plato y acompañante, reflejen abundancia…un arroz relleno, marmaon, pastas, lentejas y todas esas delicias de la comida árabe o italiana, son perfectas para combinar con suculentas ensaladas…como la Waldorf…si no es amante del arte culinario, dese una vuelta por Azize, que Sammy Musleh les ofrecerá una variedad de combos familiares que los dejaran perplejos por la variedad, calidad y sobre todo sabor, lo mejorcito de la cocina árabe en la city…Mañana, primer día del Año Nuevo Chino, no debe de faltar nada en esa nevera, alacena y cocina: empezando por la olla de frijoles.

*.-Catracho que se respeta, siempre debe de tener en casa arroz y frijoles, que sacan de todo apuro en desayuno y cenas…”acher” nos reunimos con La Seca y La Meca, para ultimar detalles del cumple familiar que está en puerta y por fin les sacamos la antiquísima receta de la olla de frijoles de su dinastía y que data de varias generaciones…Según estas frikis, data de sus ancestros españoles y que es todo un “ritual gourmet” de prosperidad y abundancia en sus cocinas…no salimos esa casona sin antes sacarles la sopa sobre ese secreto súper guardado por esas damas y nada mejor que compartirlo por estas fechas de inicio de año nuevo chino…A ver si les gusta mis vidas.

*.-Según La Seca que pone a hervir cuatro libras de frijoles: por cada libra puesta, es una cabeza de ajos, previamente desgranados y pelados…también necesitan: albahaca de sopa, cilantro del ancho y del fino, orégano, apio, epazote y chipilín…un mazo pequeño de cada planta fresca que deben de desmenuzar solo las hojas, las cuales deben de licuarlas con los ajos, en dos o tres tandas de licuado…Esa “horchata” de monte, la van a colar y con esa salsa es que van a cocer las libras de frijoles…no se ponen a hervir en la pura agua…es en esa “horchata” verdosa…No boten la “pelota” de monte del licuado, porque se debe de macerar en aceite de oliva en un bote aparte, de vidrio y súper lavado, que se refrigera para adobar carnes…aquí no se bota nada…Pero la receta no para ahí, porque le falta la proteína: lo más rico.

*.-Según su presupuesto…le pueden agregar: costilla ahumada en trozos, longaniza en trozos y hasta chicharrones garrudos de Comayagua…se lee bien rica esa receta…y más suculenta se pone cuando empieza a hervir a fuego alto…salan al gusto…luego nos cuentan cómo se les llena la casa de vecinos pesquizones y hambrientos, cuando les llegue el aroma de semejante manjar a sus casas tres metros a la redonda…#WAO…Ya cocida, esos frijoles están más que condimentados para todo tipo de comidas en casa: desde comerlos parados con cuajada o queso con chile, hasta fritos en baleadas o en casamiento picante, como le gusta a Grimorio con tortillas tostadas…#lol.

*.-Ingredientes que encuentran todo el santo año en mercados y super mercados de la ciudad…nuestros favoritos: Comisariato Los Andes y Supermercados Colonial y La Colonia…a La Seca y La Meca jamás les falta esa ollada de frijoles todo el santo año…Gracias a Dios…las saca de una de apuros que cosa seria, porque la agarran de “tarea” para los tres tiempos…Además del arroz progreseño de los Hawit y el villanovense de los Diek que jamás falta en su cocina, 25 bolsitas de una libra cada una, bien estibadas en alacena: cuando ya lo llevan por la mitad, reordenan ipso facto para el ritual, porque faltando el arroz, escasea el resto de canasta básica y comida.

*.-Grimorio también nos cuenta, que el sol ya hizo su ingreso triunfal al ingenioso signo de Acuario, dotándolos de éxito después de su cumpleaños…porque los que aún no parten pastel, andan más histéricos que nunca, con el stress a flor de piel de “si no te miro no me hables”…jijijijji…Con el sol en acuario, otros signos muy bien aspectados son: Leo en el “amorzt” más seductores que nunca y miren que “casi” no se les da, con lo calentones que son…hasta amores del ayer vuelven a sus vidas por redes sociales…los leoninos casados, mantendrán esa cama caliente durante estas cuatro semanas y los solteros a ponerse en vitrina, asistiendo a eventos sociales.

*.-Los Capricornio andan “respirando hondo”, con ese Júpiter impregnándolos de suerte, viajes y expansión, pero con el sol en acuario, dinero no les faltara durante estos próximos 30 días: de donde y de quien menos esperan, les llega hasta en moneda extranjera…a invitar a su familia a C Bari del Copantl, que renovaron menú pero esas ricas tablas de fiambres están a la orden para todos…ni hablar de la cava internacional de Marcas Mundiales…Los Tauro se consolidan en su trabajo o buscan nuevos horizontes, porque con ese urano revolcándolos en todo aspecto, cambia su panorama y de qué manera…los tauro que se adapten a esos cambios de Urano, les reconocen su trayectoria y eficiencia laboral con ascensos…#WAO.

*.-Los “escasísimos” Tauro que no tienen empleo, porque generalmente siempre están laburando y por décadas en sus centros de trabajo (llegan a formar parte del inventario de esas empresas que ya huelen a ellos), apliquen online en las compañías que deseen laburar que los estarán llamando de varias mis vidas…apliquen desde hoy por la noche, de forma diaria y por espacio de tres semanas consecutivas, aunque repitan envío a empresas: la lista debe ser larga porque en el Valle de Sula abundan…la perseverancia ante todo, porque donde los Tauro lleguen a laburar, serán eternos e indispensables en toda área…Los ya empleados, esperen cambios laborales durante los restantes seis años con ese Urano remolineando todo.

*.-Quienes andan poderosos con la palabra son los Sagitario y miren que “casi” no se les da la franqueza en su comunicación: nacieron sin filtro…su verbo por estas semanas será ley en todo lo que pidan, nadie les niega el “rincón” para esos encuentros fortuitos, casuales y clandestinamente prohibidos, para esos calentones amantes de los “free”…jijijijijiji…¿Cuántos conocemos así?…Los más decentes y fieles, andarán arrasando en la comunicación laboral y cerrando con éxito importantes negocios…A celebrar en Meza23 del Club Hondureño Árabe, que los espera con un menú categoría internacional…¿Desde cuándo no les aumentan?: pidan que se los darán.

*.-Los Libra andan más creativos e inventivos que nunca, en el “aire” mismo que los rige, se cocinan las próximas marramucias, lavativas, chamullos, marañas, tramoyas o estrategias a seguir en sus próximos pasos…sea laborales o amatorios…pero nadie los agarra en curva y menos los dejarán silbando en El Merendón…Mientras que los Aries, “cranean” reparaciones o rediseño de espacios en casa, porque con las últimas lluvias, develaron las necesidades en techos y paredes…así es que pilas, a visitar a nuestros amigos de Ferretería Monterroso o Mega Larach & Cia. donde les darán la asesoría y el financiamiento que necesitan para sus proyectos de remodelación.

*.-Los Géminis andan con el mundo en sus cabecitas de pajaritos, el extranjero los llama a gritos por unas merecidas vacaciones…otros tantos andarán en comunicación con personas de otros países, en persona u online…porque muchos géminis “soplan” con esa palabra por redes sociales donde controlan todo…Varios de ellos reciben buenas nuevas de amigos y hasta ex amores del ayer por redes sociales…gratas noticias para los Géminis buena onda, mientras que el resto de ellos, planifican volar con su agente de viajes de cabecera…por cierto, esos juegos de maletas de Diunsa y Supermercado La Colonia están de agasajo, de llevárselas todas…Buen viaje.

Los más estresados: acuario que no han cumplido años y los piscis, que andan con una de líos con familia, pareja o hijos, que cosa seria, varias en gestación y mucha presión laboral…a tomarse una tacita de té de tilo, valeriana, manzanilla o zacate limón, para calmar el stress mis amores… también a bajarle a esas carnes rojas y demás picante…Por eso hoy almorzaremos en Hasta La Pasta y cenaremos pollo a la Mangata en el mesón de la bella dama Yvette Aramendia…Besitos sexies con aroma a “Elixir 11” de Kayali, ideal para esas damitas que requieren amor con plusvalía: solteras en busca de guapo con mucha plata…jijijijiji…Cuídense mucho mis ángeles.