Chicha y Limón viernes 26 de junio de 2020

¡SIN FERIA EN 2020 en San Peter!!… Un año que sigue haciendo historia en el planeta… Cumplió años la bella socialite Victoria Robelo de Otero…y por estas fechas parten pastel en casita: Idis Kafati, Larisa Paredes y doña Alice Goldstein… Bendito entre estas regias ladies: Roberto Bográn… Los Seniors 2020 siguen desfilando por sus centros educativos por sus títulos… Abrimos el “Baúl de los Recuerdos” con saraos del ayer con brindis del ahora… Los chambres que son las “delicatesens” de muchos… ¡Esto y más solo aquí!

*.-Entre oraciones y buenos deseos… así transcurrió la íntima cena en honor a una bella dama: Victoria Robelo de Otero, quien recientemente apago las velas de su pastel… en esta ocasión solamente acompañada por su familia y por supuesto su honorable esposo Daniel Otero…A la cita no podían faltar: Gustavo y Emma Enamorado de Robelo, así como el joven matrimonio formado por Gustavo y Andrea Interiano-Discua de Robelo.

*.-Vía redes sociales se sumaron al jubilo del aniversario de Victoria sus amigas: Fairuz Khoury de Larach, doña Karen de Calidonio, Jeannette Garza de Larach, Rosita Abrego, Ivonne Reina de Ramírez, Emily Brandel, Melissa Gutiérrez de Garza, Vanessa Rodríguez de Rojas, Margarita de Hawit, Carolina Valerio, Giselle Coto, Gabriela Delcid, Silvia Martínez, Karlita Larach, entre un largo etcétera de amigas de Vicky que le patentizaron sus congratulaciones.

*.-Este lunes 29… amanece de plácemes la encantadora amiga Idis Kafati y desde ya sus amigas de siempre, se organizan por WhatsApp para brindar por la dicha de esta elegante dama, quien siempre engalana con su estampa y fineza todos los eventos donde es requerida… Tapas & Copas, El Mediterráneo, Hanawa, Las Parrillas y Meza23 esperan a Idis con familia y amigas para un ágape muy especial… Muchísimas felicidades Idis Kafati.

*.-Este fin de semana arrancan las felicitaciones para Larisa Paredes, quien la próxima semana estará de manteles largos… joven y dinámica ejecutiva, muy apreciada en distintos círculos sociales… sus más contemporáneos desde hoy piden brindis para Larisa, porque su promoción de colegio es una de las mas unidas y fraternas: siempre que sus agendas lo permiten se reúnen a departir en algún recinto chic de la city… en este 2020 todo será vía social media.

*.-Bendito entre las damas… cierra con broche de oro la lista de cumpleañeros el respetado empresario Roberto Bográn, esposo de la gentil y bella dama, María Antonieta Guillen de Bográn, quien junto a sus hijos, sorprenderán a don Roberto con varios detalles este fin de semana… La dinastía Monterroso se une a las muestras de afecto para este sampedrano perteneciente a una de las familias con más alcurnia del Valle de Sula.

*.-Hasta Atlanta GA… Enviamos un cordial saludo al matrimonio formado por John y Michelle Zúniga de Gammon, quienes por estas fechas departen con familia y amigos en algún meson chic de esa metrópoli por sus “Bodas de Papel”… Los Gammon-Zúniga disfrutaron de un banquete nupcial en los jardines del Hotel & Club Copantl, con una mágica luna de miel por Islas de La Bahia… ¡Felicidades!

*.-Desde Tegucigalpa nos cuenta El Zambo Cipriano, que siguen los saraos para el destacado caballero del turismo centroamericano, Epaminondas “Pammy” Marinakys, quien el pasado fin de semana estuvo de plácemes… Sus amigos del gremio hotelero lo siguen congratulando y por San Pedro Sula lo esperan para brindar por un año más de éxitos… Su bella esposa Nan López de Marinakys y sus lindas hijas, sorprendieron a Pammy con una íntima recepción familiar en su hermosa residencia… Bendiciones caballero.

*.-De buena fuente le confiaron a Cipriano, que Pammy adquiere sus finísimas corbatas y demás atuendos de uso diario en Almacenes El Record, porque también en la Capital de la República, hay Record para todos mis amores… Una amplia y selecta variedad de corbatas, son el delirio de todos los políticos de por allá, y demás ejecutivos bancarios, que tienen en la tienda de los Fiszman todo para su arreglo personal… Esos hidratantes y demás líneas “after shave” son una maravilla para el rostro masculino.

*.-De regreso por estas cálidas tierras del Valle de Sula, el clan Valladares celebró estos días una de las efemérides más esperadas en su calendario familiar: el cumpleaños de la guapa y joven empresaria, Melina Valladares Becker… La hija de los apreciados don Roger Valladares y doña María del Carmen Becker agregó un año más de vida, más realizada que nunca porque ese retoño esta grandísimo.

*.-Si usted estimada dama y damita lectora, quiere lucir ese cabello radiante, sedoso y con un glow muy particular, como lo usa Melina Valladares, no dude en agendar cita con los mejores estilistas de esta ciudad y el martes 30 es cuando… una de las mejores fechas del año, para cortarse las punticas del pelo, decoloración, tinte, tratamiento y demás mimos que su cabello necesita, para arrancar Julio y el segundo semestre con nuevos brillos.

*.-Y una socialite que nació bella de pies a cabeza, de soltera levantaba suspiros por donde pasaba y casada luce más bella como madre de familia es la exquisita: Isabel Fonseca Canahuati, amantísima esposa del joven Mario Cerna… Así como leen mis amores: Isabel de Cerna arrancó las celebraciones de su onomástico el pasado lunes y sigue hasta estos días… Isabel es hija de los distinguidos Abel Fonseca y Lilian Canahuati de Fonseca… #Blessings.

*.-Si usted desea lucir un rostro Lancome, tan espectacular como el de la bella Isabel Fonseca de Cerna, no dude en adquirir sus líneas de cuidado facial en Almacenes El Record, donde encuentran líneas enteras, según el tipo de piel y la edad, porque para el cuidado personal no hay edad para empezar los cuidados necesarios mis amores… con este clima que nos gobierna, la contaminación del medio ambiente y la tecnología, ni se diga.

*.-Desde niños tienen que empezar con el bloqueador antes de salir de casa… A partir de los 20 pueden arrancar usando la fabulosa línea “Energie de Vie” de Lancome, que nos ofrece tónico y tratamientos diurnos y nocturnos, perfectos antes del maquillaje… De los 30 en delante, la maravillosa línea “Genifique” es la ideal: para día o noche, la necesitan en su vida… Además de llevar una alimentación balanceada, hacer ejercicio y dejar las trasnochadas.

*.-Una dama que siempre luce impecable en todos los eventos donde la vemos es la guapísima Normita de Valerio, esposa del destacado rotario Edgardo Valerio… Nos cuentan que Normita celebrara en familia su cumple este fin de semana, sus compañeros rotarios desde hoy no paran de felicitarla y sus amigas de siempre la congratulan por sus redes sociales… Un intimo brindis no caería nada mal… #Kisses.

*.-Desde hoy convierte su living en jardín de rosas, la bellísima dama Georgina Larach, que mañana sábado 27 agrega “un junio” mas de vida y luce más radiante que nunca… La hija del laureado caballero, don Napoleón Larach Jamis y doña Julita de Larach, luce esplendida en todas y cada una de sus apariciones en sociedad… sus bellas hijas Sabrine y Camille, heredaron esa clase y fineza tan propios del clan Larach… Muchas Felicidades Gina Larach.

*.-Si de bodas se trata… Quienes celebran su tercer aniversario de casados o “Bodas de Cuero” la próxima semana son los bellos: Sofía Barletta y Jorge Vitanza… como olvidar esas regias bodas en Indura y Antigua Guatemala… de antología mis amores… Sofía y Jorge son hijos de los apreciados matrimonios formados por: Constantino Barletta y Carla Kivett de Barletta, así como mis consentidos, Jorge Vitanza y Jenny Hawit de Vitanza… ¡Bendiciones Chicos!

*.-Desde la capirucha… El Zambo Cipriano nos recuerda que por estas fechas agrega un año más de vida la carismática dama Doris Chávez, Gerente Corporativa de Recursos Humanos de la Corporación Televicentro, conductora de televisión y una dama muy querida, tanto por el personal de esa casa televisora como por los distintos medios de comunicación… Los ágapes en honor a doña Doris arrancan en la cafetería… Felicidades Amiga.

*.-Otra distinguida pareja de sociedad que recuerda entre “vinos y delis” sus primeros tres años de casados son: Ibrahim Al-Refaey y Linda Mejía Morales de Al-Refaey, quienes brindaron por un amor eterno en los elegantes salones del Club Hondureño Árabe, que lucieron una ornamentación tan original como chic a cargo de la exquisita Ana Xiomara Salgado…Ibrahim y Linda pasearon su “amorzt” por las principales capitales europeas en el 2017.

*.-Online se unen a las felicitaciones para los Al-Refaey-Mejía: Sergio y Linda Morales de Mejía, padres de la especial Linda; Jorge y Jenny Hawit de Vitanza con Jorgito y Sofía; Rolando e Isabel Cristina Pineda de Bográn, Rene y Patty Salem, María Elena Paredes de Córdoba e hijas, doña Lily de Bendaña, Vilmita Rosales, Mauricio Reina y la siempre regia Lilian Salgado de Bart, entre otras amistades contemporáneas de Linda… Desde esta sección rememoramos uno de los enlaces más idílicos del 2017… ¡Benditas Bodas de Cuero!

*.-Nos cuenta Vilma-Atraca que la hermana de Thalía, Ernestina Sodi Miranda y la hoy actriz Elizabeth Aguilar, fueron las más fuertes competidoras de Felicia Mercado en el Miss México 1977, efectuado en Acapulco y donde La Mercado muy tímida accedió a viajar desde Tijuana para representar a su estado Baja California Norte… siempre le ha tenido miedo a las alturas.

*.-Con porte de gringa no podía ganar, por tal razón Alfredo Palacios le corto su larguísima cabellera blonda hasta las hombros y se la tiño de azabache, para parecer mexicana… Felicia paso su niñez en Tijuana y la mayor parte de su vida en San Diego, de ahí su porte anglo… Una de las Señorita México más famosas y que “rápido-rápido” entro al medio del espectáculo por su imponente belleza, personalidad y capacidad histriónica… Hasta la fecha.

*.-Elizabeth Aguilar como primera finalista, gano el derecho de representar a su país en el Miss Mundo, donde fue compañera de nuestra Marlene Villela Talbott… catracha que meses antes compartió Miss Internacional en Japón con la mama de Camila “Rubí” Sodi… Ernestina ahora se dedica a escribir libros luego de aquel polémico secuestro junto con su media hermana Laura Zapata… El matriarcado Sodi sigue fraccionado con el pesar de su abuela Eva.

*.-Por su parte, Felicia fue una de las mejores compañeras en el Miss Universo de Republica Dominicana 1977, de nuestra primera Miss Honduras dasónomo de la historia, la siempre exquisita y fina Carolina Rosa Rauscher… entre las mejores latinas en esa edición, junto con Argentina, México, Nicaragua, Venezuela, Chile y Colombia… una de las clasificaciones “robadas” que los hondureños aún se lamentan, junto con las participaciones de : Gina Weidner, Ollie Thompson y Dania Prince….¡Cuando será ese cuando!

*.-Nombres como el de la mítica Pastora Pagan, Aracely Cano y Eda Inés Munguía, una de las más destacadas matriarcas del clan Fléfil en la capital, empezaron a brillar en la sociedad de las décadas 50 y 60… Es interminable la lista de jóvenes de sociedad que se destacaron en el Miss Honduras, tal es el caso de socialités, que aun brillan en el firmamento social de nuestro país, como: Blanca Álvarez, Lilian Carol Heyer, Rosa Idalia Arias y Jackeline Abadie.

*.-Alba María y María Elena Bobadilla Holh, Miriam Pagan, Sonia Foster, Jeannette Canelo, Iris Caraccioli, Denia María Alvarado, Francis y Doris Van Tuyl, Monserrat Cateura, Ivonne Breve, Jenny Morel, Suyapa González Mármol, Belinda Handal, Ethelinda Mejía Velásquez, Victoria Alejandra Pineda, Carmen Leticia Figueroa, Marlene y Xiomara Sikaffy Mena, Carolina Rosa Rauscher y Marlene Villela Talbott… Ilustres damas que aun brillan.

*.-Charlotte Thibaud, Olimpia Velásquez, Emily Hawit, Vania Maribel García, Ligia Evelyn Canales Hawit, Gina María Weidner, Luz Ernestina Mejía, Mary Irías, Deyni Záccaro, Jennifer Bustillo, Rosa María Moncada, Eva Lizeth Barahona, Ana Lucia Rivera Castro, Alba Luz Rogel, Carmen Isabel Morales Ustariz, Harriet Waldina Paz, Sloan Guerrino Nasthas, Waleska Zavala Peñalba, hoy afincada en Austin TX; la abogada Nilcer María Viscovich.

*.-Las hermanas Karla y Sharon Lessage Kattán, Sandra Navarrete, Odily Wilson, Francia Tatiana Reyes, Ericka Yamileth Aguilera Garay, Darlene Jackeline Sikaffy Powery, Frances Elisa Siryi Milla, Viena Emelda Baide, Fedra Nadine Thibaud, Rosa Eva Castillo Madrid, destacaron nacional e internacionalmente en antaño y siguen en la palestra social como brillantes profesionales y socialités… Fueron los años dorados del Miss Honduras.

*.-En los años 90 la cosa dio un cierto giro al extranjero, cuando algunas de las reinas de la época volaron en busca de mejores horizontes, tal es el caso de la progreseña Claudia Mercedes Caballero Cárdenas, quien hoy radica en Miami con dos preciosos varones, que muy pronto la pueden convertir en abuela… La hermana de Ligia Yolanda luce más jovial que nunca y más parece la hermana mayor de esos dos hermosos ejemplares con porte dominicano.

*.-Algunas volaron y se quedaron por allá, mientras otras siguieron estudiando por estas tierras como las hermanas Luna Ramos y Roxana Isabel Salazar, la bella Miss Comayagüela 1990, que estudio un post grado en nutrición en España y hoy radica en la capital, alternando su carrera con el mercadeo como Gerente de Marketing de un reconocido “mall” capitalino.

*.-Miss Santa Lucia 90, Wadia Ninoska Marroquín y perfecta doble de la actual Miss Honduras Mundo Ana Grisel Romero, es otra de las beldades de esa década que sigue destacándose en los medios capitalinos, al igual que la abogada olanchana Grethel Ninoska Melara Irías y la porteña Derby Jackeline Paz Tatúm, hoy señora de Kattán… Francis Fúnez es otro ejemplo de éxito.

*.-Todavía suenan como beldades icónicas de los años 90, nombres de la talla de: Mónica Rápalo, Denia Gisela Reyes Ortiz, hoy de Nasser; Nelly Margarita Mata Salinas, hoy señora de Bográn y empresaria de la moda en Miami; Claudia Patricia Hernández, productora de Televicentro; Sayda Umaña, quien por muchos años fue Gerente de Mercadeo de Embotelladora de Sula hoy de Útiles de Honduras; la destacada dama de la política cachureca Gaudy Alejandra Bustillo… Dania Patricia Prince Méndez, Miss Tierra 2003 y Reina de Reinas… Bárbara Fortín.

*.-Arrancaron con el siglo: Flor de María García Ferrera, la top model que brilla en Europa y NY Liliana Sacaza, Alba Marcela Rubí, Verónica Alejandra Rivera Castellón, Olenka Miroslava Fuschich Hernández, Aurora Laffite, Kritza Pérez, Karla Mendoza, Leslie Paredes, Ruth María Arita Luna, Gabriela Denisse Zavala Irías, Kimberly MacNab, Leslie Gabriela Molina Kristoff, Nicole Hawit, Blaise Masey, la divina Jennifer Valle, Sirey Moran y April Tobie.

*.-Mención aparte merecen todas las reinas independentistas del Club Rotario Tegucigalpa Sur, entre las que aún se destacan: Yadira Esperanza Bendaña y su prima Claudia Inés Bendaña, Karla Gisela Raquel Meléndez, Rebeca “Becky” Manzanares… La ejecutiva del BCH Alina Díaz Ordoñez, la doctora en belleza Wendy Chinchilla, Ivonne Nasser Bertot… las socialites Biana Ferrera y Belinda Bodden… Arlene Rocío Rauscher, Tania Bruchman, Julissa Rodríguez y la culta directora del IHCI Karen Vanessa Pineda Molina.

*.-Las que “alcanzamos” a escarbar en nuestra memoria, porque en las más de cuatro décadas de vida, no logramos conocerlas a todas personalmente y menos vivir sus años de reinado… igual dejaron huella por su estampa, logros y personalidad real… son y seguirán siendo “las reinas del pueblo”, les guste o no les guste a muchas, pero el “cliché” lo llevan tatuado en su nombre… “¿verdad que usted fue miss”?… “su nombre me suena” … #lol.

*.-Si de “misses” se trata: se casó la bella doctora Alejandra Mendoza David, una de las beldades consentidas del Gallo Zablah… fue precisamente su mentor quien dio la primicia en el video de las bodas de plata del Miss Honduras Mundo por “Que Ondas?”… La primera Miss Panamerican Honduras, Celeste Aida González, Nelly Reyes y Walder Cruz, fueron parte de los invitados especiales a ese homenaje… Varias ingratas se hicieron las locas.

*.-Recordamos a Celeste Aida, como vecina de barrio El Calvario de Santa Rosa de Copan y siendo estudiante de Hostelería y Turismo en el Álvaro Contreras… Hizo su práctica profesional en el aun abierto hotel Saint Anthony… No cambia, la misma chica simpática llena de sueños, honesta y sincera de siempre: ilumino su conexión con su sonrisa y espontaneidad… Con tiempo avisaron de ese sencillo homenaje, pero muchas ignoraron el llamado.

*.-En otro orden de ideas… muchos aun no creen en la enfermedad del “Big Boss”, aun confesado por su boquita y certificado por médicos y demás personal de la Sinager… Lo cierto es que sigue confinado en el hospital de los verdes, donde le asignaron las enfermeras más guapas…jijijijiji… una de ellas comento que el escorpión sigue mejorando “notablemente”, porque amanece más potable que nunca… AHAHA… Directo a ejercitarse.

*.-A propósito de Chepos… son muchos los que se miran en la calle, bien uniformados, impecables y hasta con gafas oscuras… pinteando pero sin su respectiva mascarilla puesta… ¿Sera para que no les opaque su guapeza?… más que todo los de la PM que “pailean” grueso por toda la city… Por cierto señora bonita: “La bolsa solidaria no incluye al Chepo”… varias se abalanzan sobre la paila, pero para zorrear con esos hombres de uniforme.

Cerramos con una “bomba cañón” que ya es vox populi por todo el valle: ¿Siguen en nuestro país los médicos cubanos?… o ¿zarparon despavoridos a punta de felaciones?… ¡Qué fuerte!… jijijijijiji… porque según las viperinas del pueblo, “Batman & Robín” andan más feroces con su apetito… ni la pandemia respetan jodido… ¿Sera el stress?… si de picardías se trata: ¿Adivinen quien saco al verdolaga Figueroa del lio en que se metió?… #Uyyyy… Eso está de alarido… Cuidense mucho mis amores ya saben que los queremos en P!#$%&/$.