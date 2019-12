Chicha y Limón Viernes 27 de diciembre de 2019

¡FELICES FIESTAS!!…Al ritmo del clásico que llegó para quedarse, “Feliz Navidad” de José Feliciano, los saludamos en esta época tan especial del año cuando todo el mundo está a punto de celebrar la llegada del 2020…Los ágapes chic siguen a la orden del mes: La preciosa boda de Héctor Reyes y Mirna Pelucchi en el hotel Latitud 15…La cena navideña de la UCENM…El agasajo de cumpleaños para Luis Morales…Los honorables cumpleañeros de estas fechas…COFISA ya atiende en Bulevar Los Próceres…Los cotilleos de sociedad que todos esperan…Las tendencias de temporada…¿Ya adquirieron sus tarjetas para las rumbas de fin de año en el Club Árabe?…Están a tiempo porque vuelan.

*.-Como toda una tradición desde su fundación, la prestigiada Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM) festejó con una cena muy fraterna las fiestas navideñas…fungieron como esplendidos anfitriones del ágape, su rectora Lic. María Antonia Fernández, su esposo Roldan Suazo y la bella hija de ambos, Alexandra Suazo, quienes compartieron con el personal administrativo y docente de todas las facultades del campus…El ameno convivio se celebró en el auditorio de la UCENM, donde los asistentes intercambiaron impresiones de las metas alcanzadas este 2019 y disfrutaron de un suculento catering del hotel Gran Mediterráneo…Exitoso 2020.

*.-De luna de miel por los paradisiacos parajes de la Riviera Maya, se encuentran por estas fechas la hermosa pareja formada por : Héctor Guillermo Reyes y Mirna Pelucchi Meermann, quienes luego de nueve años de relación sentimental, coronaron su amor con una sublime boda oficiada por el padre Pedro López en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa…Los ahora esposos son hijos de: Héctor Reyes y Debby García de Reyes, padres de Héctor Guillermo; y de Roberto Pelucchi y Mirna Meermann, padres de Mirna, ambas parejas súper elegantes y muy emotivos en todo el protocolo nupcial y fiesta postboda, celebrada de forma muy romántica en el hotel Latitud 15.

*.-Nueve años repletos de todo tipo de emociones, ese amor que nace en las aulas universitarias, primero como compañeros de clases y luego como amigos, antes de entablar una linda relación…noviazgo que con el correr de los años fue tomando más fuerza para formalizar un compromiso de bodas… En todo ese proceso, Héctor y Mirna fueron hilvanando criterios en torno a como querían celebrar con sus familias sus uniones…fue así como contactaron a su amiga Diany Cano, para unificar ideas y concretar un montaje que llevaron a cabo superando las expectativas del caso…un minimalismo romántico en “all White” enmarcado con follajes y delicadezas.

*.-Compañía Financiera S.A. (COFISA) ya atiende a su distinguida clientela en el Bulevar Los Próceres, la tercera agencia en San Pedro Sula y la número 15 en toda Honduras…y las que faltan mis amores…porque la familia Valladares sigue creyendo en el país, invirtiendo y generando empleos…Así lo expresó el Gerente General de COFISA, Lic. Roger Valladares, en el elegante coctel de inauguración que contó con la exquisita presencia de la Lic. Noren Caballero, Gerente de Mercadeo y del Lic. Olvin Girón Gerente de Agencia, así como de todo el personal administrativo que los atiende en la 18 avenida de Rio de Piedras…Para mayor información de productos y servicios visiten su website.

*.-Teniendo como escenario el área social del restaurante Madero de San Pedro Sula, el joven empresario Luis Morales apagó las velitas de su pastel en una celebración que lo sorprendió enormemente…El ágape fue coordinado por su esposa Dina Toditos de Morales en colaboración con la firma de eventos Phily’s de la siempre especial Pilar Cole, quien realizó un montaje que cautivó a todos los asistentes, entre quienes se encontraban Wilmer y Melania de Palada, compañeros de fe del congratulado, así como cercanos hermanos de la congregación que hicieron más ameno el convivio…el menú corrió a cargo del mesón…Tan gentiles como siempre vimos a Luis y Rosibel Jeer con sus lindas hijas…Galería imperdible en este portal…Benditos 45 años Luis Morales…¡por cierto! su guapísima esposa Dina Toditos, estuvo de cumple ayer jueves y de inmediato comenzó a protagonizar

*.-Mucha gente se ha quejado de esta Navidad: que la miran diferente, apagada, tristona y sin tanta bulla como años anteriores…como dice aquel pasaje: “Nada es verdad, nada es mentira, todo es según el cristal con que se mira”…Tal cual mis amores…en parte el clima y la terrible recesión económica mundial que golpea mas estos países, otro el factor desempleo y que ya no corre tanto circulante como hace algunos años ¿verdad?…Todo influye, pero con quejarnos no resolvemos nada: rediseñen estrategias en negocios y a cambiar esa mentalidad para arrancar 2020 con nuevos brillos.

*.-La Seca y La Meca este año alistan maletas para recibir año nuevo en La Ensenada Beach & Resort, donde la familia Burbara y su equipo, reciben a turistas extranjeros y nacionales en la bien llamada “Gran Rumba del Año”: bar abierto, manjares a cuales mejores y una animación fabulosa, con artistas nacionales, baile y full diversión con gente linda…no se pierdan la mejor noche del año con esa bahía de Tela iluminada por un despliegue de fuegos pirotécnicos a las meras 12…Las hermanas mas chismosas de la city, andan buscando sus atuendos de 31: de punta en blanco, con joyas, zapatos y accesorios dorados…Bien armonizadas de Zebras y Almacenes El Record.

*.-Vidajena ya tiene su tarjeta para las dos fiestonas del Club Hondureño Árabe, que este año tira el club por la ventana con Bacilos animando la primera rumba del 2020…mi amiga es otra que hoy se “interna” en Clinimagen, donde Georgina Raquel de Selim le hará de “tocho morocho” de pies a cabeza en toda esta semana…El jueves 26 inició la luna nueva, perfecta para una renovación total de todo: sauna, dermoabrasión, exfoliación, depilación laser, humectación, tonificación y demás menjurges…El martes 31 tiene cita con Ada Santos para nuevo look, incluyendo decoloración total, corte, tinte, iluminaciones, tratamiento, secado, ETC…La mejor fecha.

*.-HOY…Vidajena se sumerge en el glamour “escarbando” entre un sin fin de percheros, el atuendo más bello y aspectado para la Nochebuena…Según el análisis que hizo Grimorio, recayó que el rojo pasión es el tono para ella…a full lentejuelas o lame, pero siempre rojo de pies a cabeza, incluyendo esos zapatos que ya adquirió en Zebras…con esa paleta de sombras Naked Heat de Urban Decay, el iluminador AMREZY de Anastasia Beverly Hills y esos labiales nacarados de Dior, que adquirió en la tienda virtual de Dynasty, esta dama lucirá como una diosa esta noche.

*.-Nos escribe Vilma-Atraca para comentarnos algunos cotilleos del movido mundillo del espectáculo y arranca con México, donde anuncian cambios en las revistas televisivas más vistas del país azteca…Regreso Mhoni Vidente a Imagen Televisión con sus pronósticos para el 2020, le duela a quien le duela, es la más acertada en esas lindes y rating garantizado…Cynthia Klitbo renunció a su puesto de la ANDA (Asociación Nacional de Actores) y según las viperinas, tras esa renuncia, le suspendieron aparentemente su contrato de exclusividad con su casa televisora de siempre…Sigue la mata dando.

*.-Lucero esta mas que confirmada en la nueva versión del culebrón “El Privilegio de Amar” que protagonizó en su momento Adela Noriega con René Strickler…será la misma Carla Estrada quien produzca en formato serie de 25 capítulos esa historia que es un refrito de la venezolana Cristal…Según dicen, la diva Estrada “se canso de rogarle” a Noriega para que regrese a México a hacer novelas…al parecer le va muy bien en la USA con sus supuestos negocios de bienes raíces…¿SERA?…Otro que piensa quedarse por el norte es el galán Fernando Colunga, quien aparentemente se dedica al mismo rubro…La última aparición en telera de Colunga fue en una televisora dominicana, en el programa “Esta Noche con Mariasela” conducido por la única Miss Mundo de ese país: Mariasela Álvarez Lebrón…¡pregunta de todo!

*.-Como olvidar ese culebrón de “El Privilegio de Amar”, en especial las magistrales actuaciones de: Helena Rojo, Andrés García y Sabine Mousier en aquella escena del jacuzi…Uyyyy…Eso estuvo de alarido y sigue cosechando muchas visualizaciones en YouTube…porque muchas parejas se sienten identificadas con una infidelidad de ese calibre…jijijijiji…en casa ¿Cómo andamos?…porque son muchas las que de Noviembre a la fecha, ya le plantearon la demanda de divorcio a su pareja por “cachos continuados”… nos pasaron el flash de una bella socialite en esos trámites.

*.-Y es que hay hombres tan osados como obscenos, que contratan como “empleada” a la amante en las empresas familiares, para tenerlas a su “entera disposición”: solo se encierran en la oficina y la chumacera de pasión sale por las ventanas…jijijijiji… ¿Cuántos conocemos así?…y pobre del empleado que ande de sapo o boa divulgando “cosas” de oficina…Si-Si-Si… Cuando la esposa llega a sospechar, ese affaire ya tiene pelos, como dicen popularmente…en el peor de los casos, a la “ñora” de casa le cae el veinte, cuando aparece con una ETS…#Ups…horror de horrores…al reventar el escándalo a la primera que le echan los clavos es la pobre domestica…#OMG.

*.-Como en el vecindario de “El abuelo motochorro”, que media barriada sabe de sus deslices clandestinos con la nalgona de los refrescos, menos “La Llorona” que tiene por esposa…jijijijiji…El otoñal nalgón solo cruza la calle y directo se interna por los callejones donde romancea con esa cuarentona interesada de buen ver y con medidas JLO…Bueno, si llego hasta despedirse de ella antes de tomar su periplo al norte…Santísimo…y ¿Qué le mira ese mujerón a ese petacón de peludas greñas jabonosas?…Aparentemente y según lo que divulga ese mañoso, sus $$$$$, porque se presenta como acaudalado terrateniente poseedor de muchos bienes…Si-Si-Si…Pobre incauta…Ni tan boba, porque le cobra por anticipado antes de cada escapada.

*.-Pero ese affaire ya tiene pelos, porque data de varios años, público y notorio…más por estas fechas que “La Llorona” pasa más enferma que nunca con las 7 plagas de Egipto…pero la maldad nunca la deja…mientras tanto, entre mandado y mandado, “El Abuelo Motochorro” hace de las suyas y las ajenas en la calle…entre transes, hurtos, estafas, borracheras y mujeres… Agua que me quemo…“adicto” a lo ajeno y al “Doggy Style” que le sembró su esposita desde long time ago…me caigo y me levanto…y yo que juraba y perjuraba que los maridos machistas eran los que instruían esa práctica intima de muy mal gusto…Pasa, que la “señora” la aprendió desde su locuaz juventud, entre morenos inquilinos y demás vecinos casados…#WTF.

*.-Según la lengua del mismo viejillo…esa intimidad con su maligna esposa, data después del desgarre del primer parto…#CMS…cuando a la señora no le hicieron la episiotomía, por falta de recursos económicos, porque poco o nada valieron las carnes asadas como atenciones del señor con el personal médico ese día…muero con flores…Si esa operación por muy menor que sea, requiere de costo, como toda intervención médica…será el sereno y la niebla a cero grados, pero jamás se la practico y la “dama” quedó de por vida como el Bellaire Boulevard…#Holcombe…Santísimo…Y con el correr de los años y demás marchantes, se fue depreciando hasta optar por lo alternativo…#lol.

*.-A estas alturas de sus jodidas vidas, el viejillo pícaro está “podrido” de las mismas prácticas, poco ortodoxas por cierto, pero muy en boga por estos descarriados tiempos…peor aún que su arpía es una adicta al sex desde toda su life…My Godness…o sea que no puede vivir sin eso porque en pocos días le cae una jaqueca que la avienta en la cama…¿tal y cual “porn star”?…Tal cual…#WAO…Y tan feas que se ponen esas retaguardias con el tiempo con esas prácticas…#Horribles…un descuadre flácido espantoso, rayando en lo obsceno y asqueroso, que a cierto perfil parece plasma gigante tipo anfiteatro…#OMG…Deja lo exterior, la insegura cueva que se forma: toda una autopista para jates, cucarachas y demás roedores en pleno sueño…#lol.

*.-No sé si reír o vomitar con todo este relato, pero mejor cámbiame el tema, porque nuestros lectores se pueden ofender…lo que nos seguimos preguntando es si esa pareja de “frikis cutres” aprendieron a usar la ducha, porque el invierno por aquellos lares esta criminal…todos los años es la misma joda: que no regulan el agua antes de meterse a la bañera…cualquiera se quema el mondongo…y ese vaporcillo de carnes chucas es asqueroso: dispara las alarmas de incendios y se cuela hasta los demás apartamentos del sector…jijijijiji…Deja el tufo, los alaridos de las quemadas…de milagro y los vecinos no llaman al 911 con esos escándalos de ducha…Que ordinarios.

*.-Diste en el clavo: ordinarios…Ese es el calificativo que los hijos menores les otorgan como excusa para no salir con ellos, porque apenas llegan a las casas ajenas de visita, se bajan el canasto y sacan la caja de lustre o la toallita de cobradores de rapiditos…Santísimo…¿cero clase?…desde que saludan dan a conocer su “código postal” con abrazos y besos mustios salpicados de zalamería, gritos, mofas y estruendosas carcajadas…#AjaMama… #AjaPapa… #QueHay…#QueHaHabido…#VerdadQueTeDije…#JaJaJa…ya en la sala, las dejan caer en pleno despatarre de pésima confianza, instalándose como Pedro por su casa…y de ahí no se van hasta que les matan el hambre….Aman “rajarse” en carros ajenos con la bandeja del bufet en manos y si es para varios tiempos mejor…obvio costeado por otros.

*.-Y es que este tipo de “gente” nunca cambia: genios y figuras hasta sus sepulturas, por muchos viajes y demás roce social, jamás se educan…la misma maldad no les permite cultivarse y menos ilustrarse a buenos hábitos de conducta…hasta en su forma de comer…porque es de muy mal gusto “empujarse” (comer) el arroz con las dos manos… ¿con cuchara y tenedor?… NOOO…con los puros dedos llenos de arroz chino, con ambas manos se lo empujan, como echarse agua en la cara cuando se levantan en la mañana… horror de horrores…y con el pavo como hicieron en el Thanksgiving… #show…no se ahogan con los huesos por milagro divino…#lol.

*.-Otra que nunca cambia es Eva Gabunda, quien nunca deja la calle y desde cierto sector oeste de la city (Merendon Hills) nos informa que este 2019 será inolvidable para dos ejemplares matrimonios del Valle de Sula: Dagoberto y Marlen Ferrufino y José Luis y Nicole Kattan de Ustariz, quienes luego de varios meses ya construyeron sus respectivas residencias en ese exclusivo fraccionamiento de la ciudad…¡ y ya se mudaron!…Hoy brindan y agradecen al Altísimo por todas las bendiciones recibidas este año…Y es que José Luis es todo un empresario de la construcción que le va super bien en el rubro…antes ¿Dónde Vivian?…Los Ferrufino en El Progreso y los Ustariz-Kattan en Villas Mackay…Doña Amalia Marín les dio una cordial bienvenida.

*.-Mi amiga también nos comenta que el dinámico personal de la Liga Contra El Cáncer, cerraron exitosas operaciones en este 2019 con una íntima cena navideña con todos sus colaboradores…El viernes pasado se despidieron y retornan a labores el próximo 2 de enero…Otra rumba muy admirada en redes sociales es la fiesta de Grupo Azteca: Elektra, Italika, Banco Azteca y Tv Azteca Honduras, quienes como todos los años, dejan certificado la hermandad que los une no solo en el trabajo sino también en sus vidas personales…Esa galería de fotos lo dice todo: elegantísimos compartieron…Y en el área social de Merendon Hills, departió el bufete Ulloa & Asociados, encabezado por el abogado Reynaldo Pineda y su esposa la Lic. María Elena Ulloa de Pineda, con catering del Club Árabe y animación de DJ Bishop.

*.-Uno de los saraos más esperados de la temporada es la fiesta navideña de ELCATEX, que este año le dio un giro de 180 grados al brindis, teniendo como temática los inolvidables años 80’s…con una planeación, organización y montaje a cargo de Mate Canahuati, el Manage del Club Árabe lució como nunca…Nicole y Giselle Zablah de Canahuati, Jose e Irma Molina con Carlita Urmeneta, se lucieron como oferentes y anfitriones de esta rumba que es sensación en las redes sociales…Felices Fiestas…Ver galería en este site.

*.-Grimorio sigue en pleno “Feng Shui” de fin de año, igual siempre se identifica con la causa y nos deja sus noticas desperdigadas…arranca con su amiga la luna gatuna, que está en fase menguante o sea: zipizapes, líos, celos, posesiones, zaperocos, bochinches y demás macaneos estarán a la orden de estas fiestas para los “mala copa” que empinan demás las botellas…Esos despechados que al calor de los tragos, solo saben agarrar las llaves del carro y desbarajustar por esas calles de Dios, copadas de humeante pólvora y ruidosos petardos…directo a la casa de su otro frente o de la ex pareja que trata de rehacer su vida con otra persona, dizque para ver a los hijos…#Ujum.

*.-El sol ya ilumina a los Capricornio buena onda, que con ese Júpiter bañándolos de suerte, viajes y expansión, les da ese soplo de aire fresco que han venido necesitando desde long time ago…han pasado las de Caín…pero el 2020 será su año de la recuperación: para los amantes del azahar a jugar con su número de suerte 04 y con el 20 pelón que lo repetirán varias veces por mes y si el mismo año lo repite, así será: 20-20…Si no les cae después de su cumpleaños, les caerá después del 20 de Enero, cuando los chinitos reciban su año nuevo dedicado a la rata de metal…#Uyyy…¿o sea que las ratas estarán a la orden del año?…Así es y si son de metal con escándalo.

*.-Los “Capri-Capri” que no han cumplido años, andarán medio taciturnos, tristones y hasta deprimidos por estas fiestas…y si viven lejos de su terruño o sufren mal de amores, ni se diga, la botella los espera mis recatados-asolapados…con su play list especialmente dedicado a amores o acostones de antaño…pero conocemos varios capricornio alegres, jacarandosos, dicharacheros y hasta escandalosos…Efectivamente que los hay, pocos pero los hay, son esos que nacieron 23 diciembre o de plano 5 o 14 de enero, con la luna en Acuario o Géminis…Igual han sufrido mucho en su pasado, ya sea por: líos de pareja, terribles males en salud que les cambiaron la vida o por negocios donde le han metido sangre, sudor y lágrimas…¿Cómo sabes?.

*.-Con el sol , Júpiter y Marte en Capricornio, inyectándolos de vitalidad, suerte, pasión y mucha energía después de su cumple, otros signos bien aspectados son: Sagitario con los “dineros” que les llegan hasta en moneda extranjera, durante estas cuatro semanas les lloverá mana del cielo, cosechando lo que sembraron en todo este año porque andarán en los cuernos de la luna contando muchas berenjenas (billetes de quinientos) y actualizando cuentas bancarias…Los Escorpio andarán con el verbo y la palabra bendita, reconquistando viejos amores con el primer mensajito… ¿Quién se les resiste con ese candente sex appeal?…Navidad y Año Nueva andarán arrasando…Consiguen todo al primer intento…#WAO.

*.-Muchos Tauro andan de viaje y otros tantos reciben buenas nuevas de viejos amigos que viven lejos por redes sociales…Los Aries recibirán año con muchas sorpresas laborales en puerta, porque les reconocen su destacada trayectoria con homenajes, ascensos y promociones…su soñado aumento lo verán después de su cumple…para esos Aries calentones que buscan empleo, apliquen online de forma diaria y durante las próximas cuatro semanas, a partir de la noche del jueves 26 de diciembre, que los llamaran la primera semana del 2020 y de varios lugares…Los Piscis andan más hogareños que nunca y los Cáncer con mucho pegue amoroso por donde se paren…#WAO.

Esos Cáncer siempre ligan en Navidad y Año Nuevo, con ese carisma tan noble que los distingue, muy confiados a la hora de amar por cierto, por eso se llevan cada “sorpresa” después de la primera salida…Con estas notas desopilantes de la edición de hoy, nos despedimos esperando que esta Nochebuena la pasen en familia, tomen con moderación y a las 12 pidan un deseo secreto para bien, que se les cumplirá el año entrante…hoy almorzamos navideño en Tradiciones y cenamos en casita…Besitos elegantes con aroma a Baccarat Rouge 540 de MFK un extracto de perfume infaltable para estas fiestas…vía “Scents Event”…la forma más económica de oler a millonario…#lol…Subscríbanse desde ya…¡Feliz Navidad mis amores!