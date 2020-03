Chicha y Limón viernes 27 de marzo de 2020

STAY HOME!!… De forma muy intima celebran su cumple las bellas gemelas Welchez-Arias…El honorable caballero Carlos Habencio Fernández es otro de nuestros cumpleañeros… El mundo sigue en contingencia…Brindan por sus respectivas bodas de papel: Alejandro e Isabel Valdez de Chahín y Sergio con Alejandra Barrios de Reyes… Mas efemérides especiales de marzo… Los cotilleos que todos esperan: nuestros frikis están más verdes (conectados) que pericos en guayabal… La raza tiene hambre: a programar esas ventas en los comercios o de plano enviar camiones a sus vecindarios… ¿Qué novias andan histéricas por la cuarentena de país?… no coman ansias… Arrancamos.

*.-La dinastía Canahuati celebra en familia uno de los onomásticos más esperados: el cumpleaños de Carlos Habencio Fernández, exlasallista, ejecutivo de altos quilates y un ser excepcional…Su distinguida esposa Carolina Canahuati sorprenderá a Carlos con una elegante cena en su honor con los miembros de la familia…vía online se suman a este sarao las numerosas amistades de Fernández, que son muchas por cierto, para desearle la mejor de las dichas en esta fecha…Que lo pase súper bien.

*.-En algún recinto chic del exclusivo municipio San Pedro Garza García, en plena zona metropolitana de Nuevo León en México, brindaran por su primer año de amor los socialités Alejandro Chahín e Isabel Valdez…quienes por estas fechas del 2019 ultimaban los detalles de sus enlaces…Alejandro e Isabelita se unieron por la vía religiosa en romántica ceremonia efectuada en la parroquia Santa Engracia del sector Los Rosales de San Pedro Garza…previamente la pareja fue congratulada con varios ágapes tanto en San Pedro Sula como en Monterrey donde radican…Los ahora esposos son hijos de los matrimonios: Nicolás y Marlene Mena de Chahín, padres del apuesto Alejandro; y José Jesús y Georgina de Valdez, padres de Isabel.

*.-Otra sobresaliente pareja de la sociedad hondureña que sigue recibiendo las felicitaciones de sus más cercanos, son Sergio Reyes y Alejandra Barrios de Reyes, quienes el pasado 23 de marzo cumplieron su primer aniversario de casados…enlaces más que inolvidables, realizados en San Pedro Sula y Tegucigalpa…Fue precisamente el abogado sampedrano Joaquín Verdial quien enlace por el civil a los Reyes-Barrios en el VIP del Gallery en pleno Hyatt Place…ceremonia planeada y organizada por la guapa madre de Alejandra, la exquisita dama Yin Quan Bulnes, quien se lucio con el montaje…Posteriormente Sergio y Alejandra se casaron en la iglesia de El Hatillo capitalino seguido de una intima recepción en El Castillo…#Blessings.

*.-La contingencia nos ha marcado a todos por igual mis amores y una dama que tradicionalmente celebra su cumpleaños en Chicago Uno Grill, ahora lo realizara en la intimidad de su hogar con hijos y nietos…nos referimos a la siempre encantadora doña Licida Sandoval, quien con la emoción de siempre, empezó a recibir las congratulaciones mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto y lindos detalles en sus redes sociales…Su dinámico hijo Raúl Sandoval se encargara personalmente del menú y las atenciones para su madre en su día de días…extrañando esas maravillosas creaciones de Globolandia de Norman Martínez, doña Licida la pasara a todo dar.

*.-Se suman a las muestras de afecto para la señora Sandoval: don Elías y doña Margarita de Simán, Nancy Mejía, Gaby Morales, Misael Flores, Anabelle Mejía, la genial Alicia Sikaffy, mente brillante de Treats Boutique; Edgardo y Melissa Flores, Mariela Pineda, Nancy Mejía, Coralia Bueso, Eny Rivera, Karla Teruel y por supuesto, las encantadoras damitas Dora y Marisol Sandoval…Todos desde ya contando los días para que el ritmo de nuestras vidas vuelva a la normalidad y así planificar el tradicional ágape de onomástico para festejar a doña Licida como se merece.

*.-Cerramos con broche de oro la lista de glamurosas cumpleañeras con la siempre guapísima, Ligia Evelyn Canales Hawit, hoy feliz esposa de Juan José Herrera…Ligia Evelyn estará de plácemes la próxima semana, pero desde ya, sus amigas de toda la vida congratulan online a la madre de Ligia Marisela de Ferrera en su día de días…se sumaran a las muestras de afecto para la matriarca de los Herrera, sus amigas y ex socias del desaparecido Casino Sampedrano, donde Ligia fungió como nervio y motor del Comité Auxiliar de Damas de lo que fue, el primer centro social de la Costa Norte…Felicidades.

*.-A propósito de ágapes…nos cuenta online Vidajena, quien cerro su cámara para que no la miremos sin “achiote de lujo”…jijijijij…que en exclusivo mesón de la ciudad, se celebro esta semana a puerta cerrada un esperado ágape…¿ahhh si?…y no era que todos tenemos que estar en casa…para que miren el poderío de ese clan…eso sí, llegaron menos de 50 almas que la pasaron a todo dar…Así como entraron en puntas, salieron en puntas, más de uno “culipandeándose” por los tragos demás…Pero de que la pasaron regio la pasaron regio…Una de las presentes es vecina de Vidajena, a quien convido pero esta tenía mucho que hacer en su casa: pegar oído a la vida de vecinos.

*.-Porque con el sepulcral silencio de estos días, se escucha de todo en esas cuadras de Dios…y como nunca faltan los vecinos jetones hasta en los vecindarios más chic, se escucha de todo…Vida pego oreja y ñata en sus inmensos ventanales, de ambos pisos y por los cuatro costados de su residencia…Una de sus familias vecinas, son los tristemente famosos “Coditos”, de quienes les hemos comentado en ediciones anteriores y quienes por estas fechas andan histéricos…mas la señora y sus hijos…porque tienen que apegarse al presupuesto establecido por cuarentena…esa “ollada” de arroz al estilo Cristoff tiene que durarles una semana, sola o al estilo “casamiento”…Idem las carnes congeladas como piedras en la nevera…#lol.

*.-“Los Nenes Codito” quieren irse de guinda con primos y demás gavillas del vecindario a la playa…¿No es que está cerrada la ciudad?…en teoría así es, pero ya saben el poder del platudo para esquivarse los controles de seguridad…mas San Peter que tiene un “berenjenal” de entradas, salidas y demás puntos ciegos…Igual Puerto Cortes, Tela y La Ceiba están acordonadas en verde (lean a punto de chepos)…Una de estas noches, ese grupillo de güiros oligofrénicos, armaron una guarapeta en la casona de unos vecinos cuyos padres se quedaron varados en la USA…Media colonia escucho ese escándalo de bacanal que culmino con la salida del cachetón tipo 5:30 AM.

*.-En la casa de atrás de Vidajena…vive una “grilla” que con toda su parentela ocupan todo ese “caserengon” de dos plantas, rentada por el “señorón” o padrino de la grilla…resulta que al tercer día de cuarentena, mi amiga escucho los alaridos de esa damisela de la vida galante, cuya madre y hermanas trataban de calmarla para que no saliera “despupusada” a la calle en baby doll…al parecer esa chica padece de claustrofobia y le hace imposible estar en casa más de dos días encerrada…#WAO…se pone como loca…las damas llamaron al tatascán (importante milite del valle), quien llamo a un medico para que la inyectara, porque la grilla no paraba de gritar…#OMG.

*.-En estas contingencias es cuando afloran las debilidades de muchos…y es que la calle es tan adictiva como la misma internet, celular, cable y hasta los refrescos de soda con los cuales desayunan muchos…como muchos que están “mal acostumbrados” al derroche y en estos tiempos de austeridad no piensan en la familia…Vidajena también nos cuenta de otros vecinos que siempre se bajaban de sus naves cargados con muchas bolsas de supermercado (por el tipo de bolsa sabía cuál era)…íntimos de los dueños, por donde también desfilaban: colaboradores, proveedores y empleados por los víveres de su family…Eso sí, dejaban los carros cuadras atrás y entraban por las puertas de empleados para no darse tanto color en esa zona…#WTF.

*.-Hartándose los snacks: “tras-tras-tras” se bajan de los carros con gran disimulo, dizque esos vecinos para que “naidem” los mire y menos les vayan a pedir…con vecinos como esos para que tener enemigos…Ahhhh pero cuando ellos necesitan algo, son los primeros en joder con insistencia al prójimo a la hora que sea…Eso las argollas de poder y los que no pueden agenciarse de algún bocado para llevarse a la boca…varios de este segundo grupo, bajaron hasta los mercados populares, estacionando los carros cuadras más arriba por los chepos que rodeaban la zona…y apunta de 11 caminaron para ver que encontraban para los tres tiempos de sus familias.

*.-Eso cuando se puede comprar y cuando se acaba la plata…ahí esta jodido…porque en bancos como sacan…y si es con tarjetas como las usan…tienen al pueblo contra la pared…por eso la raza se queja: “si no nos morimos por el Covid-19 nos moriremos de hambre”…y los más “posichivos” dicen que si nos capeamos el virus y comemos aunque sea tortillas con sal, nos moriremos infartados cuando llegue el recibo del agua, porque con eso de lavarnos las manos a cada rato…imagínense familias enteras…Igual las cuentas se pagan con “arreglos de pago” y los plásticos aguantan todo…pero la vida no tiene precio señores…Esas cifras en Europa y la USA están escalofriantes.

*.-Cierra Vidajena con una friki que llamo a esos programas de denuncias televisivas en vivo, solo para preguntar si sabían cuando abrirían X Mall de su ciudad, porque necesitaba que la tienda Z (departamental) la atendiera para un pedido: su tónico facial sin alcohol, porque su dermis lo necesita por las altas temperaturas…jijijijijij…no sabemos si fue joda de esa doña o si es cierto, porque se escuchaba bien preocupada al aire…Es cierto que esos productos son adictivos para mucha gente, pero la emergencia es otra señoras…con beber mucha agua nos hidratamos de la mejor forma posible…y con estas calores, quien quiere andar con menjurjes encima…#lol.

*.-¿Se han fijado que ni reguetón se escucha?…ni la vecinita más grilla se pone sus “puti-shorts” o “puti-leggins” para andar zorreando en las aceras de la colonia…jijijiji…y menos que armen el congal en sus casas para mover la “tusa” de Karol G…jijijijiji…Lo “posichivo” de todo esto es que las familias están unidas en casa, el bien de uno el bien de otro…dormimos las 8 horas establecidas a pierna suelta y sin bulla alguna…hasta más relajada se nos mira la “caratula” en el espejo, sin reflejo alguno del estrés que provoca el infernal tráfico y la sempiterno relajo urbano que nos pone de correr.

*.-Quien se iba a imaginar en plena madrugada de este 2020, al ritmo de Bacilos en el Club Árabe, que tendríamos unas “vacaciones obligadas” en plena cuaresma…que el mundo iba a estar patas arriba con este virus que estallo en China… La USA esta de correr por el galopante incremento de casos y no establecen medidas de prevención, porque el “gentío” sigue en las calles y su mandatario “desvariando” en cada conferencia en vivo…A ponernos en las manos de Dios para que esta pesadilla acabe pronto.

*.-Nos seguimos contactando con nuestros frikis y le toca el turno a Grimorio, quien tiene su “cuarto” convertido en una chumacera perenne de humo de ajo por doquier jodido…jijijijiji…ya los vecinos se están quejando que les está humeando todo en sus respectivos apartamentos: esa gente sale oliéndose las garras (ropa, chiringos, trapos) que llevan puestos…todos saturados a ajo…Mi amigo nos cuenta que ya empaco en maletas los billetes viejos que tenía engavetados por meses y años …Todas las mañanas trapea con el puro cloro y no acumula ropa sucia como muchos, que hasta que ya no tienen que ponerse, lavan el cerro.

*.- Como María La Boricua…aquella simpática gordita del buen sazón, adicta a las selfies, calle, chojines y buenos mesones de la Costa Este…que acumula “cerros” de ropa sucia (porque se cambia hasta dos veces por día)…Las viperinas dicen que “Maruca” lava por estación del año: recién acaba de empezar la primavera por allá y ya decidió lavar el “cerro” de ropa sucia que acumulo en otoño del 2019…#WTF…¿Dónde les caben tantos chiringos a los hispanos por allá? Si viven en apartamentos reducidos carajo…Es una “mortandad” de toxinas insalubres, que a muchos les pudre la ropa, de ahí que los costos de las prendas son asequibles por esos lares…No sean tan.

*.-Pero en casa como andamos…porque muchas seudo socialités manejan esos dormitorios y resto de casona, como auténticos “chiqueros” o “corrales de chanchos”…según varias comadres y entimas de nuestra Petra, a quien le cuentan cada relajo… ciertas socialités, que tienen esos roperos hasta la pata de trapos…confundiendo dentro prendas limpias con otras de varias puestas.

*.-En mejores temas…nos escribe Vilma-Atraca para comentarnos ciertas notas del showbiz que son tendencia en la web…arranca con Ericka Buenfil, quien luego de brillar muchos años como estrella de novelas en Televisa y la posterior cancelación de su jugoso contrato de exclusividad con la televisora de San Ángel, se ha reinventado para un bien, más que admirable…Ahora la protagonista de “Amor en Silencio” se ha convertido en una youtuber de éxito: arranco con videos de cocina con las mejores recetas de su familia y ahora le hace a la comedia con Tik Tok en videos desopilantes…¡Qué Bien!.

*.-Todos producidos por su hijo Nicolás, producto de su “affaire” con el fresón Ernesto Zedillo Jr, hijo del ex Presidente de México del mismo nombre…¿El mismo señorón que le hizo macumba la ex presidenta del Sindicato de Maestros Elba Ester Gordillo?…El mero-mero-petatero…Ese chisme con ese monstruo de mujer dio mucho de qué hablar en esa época, donde muchos aseguraron que La Gordillo viajo hasta una tribu africana para que le hicieran ese ritual con sangre de león…#Uyyyy…¿Sacrificaron un león solo para que ella tuviera más poder que ese ex presidente azteca?…#Santísimo…Se salvó Ericka de emparentarse con ese cutre clan.

*.-De retache a estas tierras en vuelo de Aeroméxico directo a Managua, donde siguen “cayendo” muchos catrachos de otras tantas partes del mundo…hasta Gaby Castellanos en su último periplo por la USA, de donde dicen, paso sin tocar tablita por la aduana de Las Manos…¿No entro en cuarentena como el resto de mortales después de cruzar la frontera?…Según sus detractores dicen que no, porque ella tenía que llegar ASAP a TGU para ducharse en sales del Mar Muerto, venia exhausta de su viaje por NY y Miami…toda una diva la reina de los labiales de Hermes Beaute y Louboutin, junto con La Prairie, sus marcas favoritas de “skincare” y maquillaje…#OMG.

*.-No tienen una idea todos los hondureños que se encuentran varados en Europa, Estados Unidos, el Caribe y Sudamérica…muchos de la high life…que prefieren quedarse por acuya el tiempo que sea necesario, a que los encierren en los “corralones” de cuarentena donde los meten de 20 en 20…Hay una pareja de “lunamieleros” que antes que estallara la pandemia, tomaron un crucero en Barcelona por el Mediterráneo, los dejaron varados en Grecia porque suspendieron el periplo…Siguen atrincherados en un hotelucho de Atenas con un reguero de gente de varios países…Santísimo…Querían moverse a la USA pero como… A ver cómo les va.

*.-A la inversa, es un grupo de invitados de diferentes países de América y Europa que llegaron a Tepas para asistir a una boda de familia de alta alcurnia que se quedaron con los colochos hechos, y un fastuoso montaje echado a perder por el toque de queda… Esas altas “perperas” internacionales quedaron varados en suelo catracho moviendo cielo y tierra para poder regresar a sus países de origen.

Aprovechen su estadía en casa para ponerse al día con el hogar en todo lo posible, varias familias “bien” hasta sin domestica están por estas fechas…punto y aparte el trabajo que llevaron de las empresas a casa…Por cierto, dicen que miran “entrar y salir” varios carritos de cierto Zip al sur del Valle de Sula…llegan a ponerse al día en inventarios de cierre y demás ciclo cuentos ya que no hay almas en planta…según los gendarmes, varios se quedan durmiendo ahí dentro…agua que me quemo…A seguir limpiando superficies y el respectivo lavado de manos…ya vieron las de JOH: pachonas, cortas y blanquísimas de tanto lavado…Un buen ejemplo…Infusión Iris-Cedre de Prada para todos…#Must…#SummerTime…#Fresh…Cuídense mucho mis amores ya saben que los queremos en P!”#$