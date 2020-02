Chicha y Limón viernes 28 de febrero de 2020

Photo Credit To Juan Carlos, Natalie, Leila, Kristen y Mauricio Canahuati en la inauguración de “San Juan Innovation Park”

¡GRACIAS FEBRERO!!…Mañana expira el mes más corto y en año bisiesto…Por cierto, mañana cumple años la estimada cosmiatra Celina Villeda en Almacenes El Record…En esta edición les traemos: las quince fabulosas primaveras de María Elena Calix…Viene la Dirty Dozen Brass Band gracias a una gentil cortesía de la Embajada de Estados Unidos en Honduras… Mas onomásticos a celebrar este fin de semana…Fechas memorables que varias familias festejan…Los cotilleos de sociedad que entretienen…Ya está cerca el Festival Noche del Sabor, todos a agenciarse de sus tarjetas…Galerías de bodas imperdibles en este portal…Esto y más solo aquí, en este su oasis de solaz esparcimiento…Esperamos a nuestros frikis mas filosos que nunca.

*.-En un autentico cuento de hadas, se transformó la fiesta de quince años de la virtuosa balletista María Elena Calix…la también estudiante del idioma mandarín y aventajada alumna del noveno grado del prestigiado Instituto La Salle brilló como nunca en su presentación en sociedad, celebración efectuada en los salones del Club Hondureño Árabe que lucieron una armoniosa decoración primaveral a cargo de la experta Sonia Pineda…María Elena fue la reina absoluta de la velada, ataviada en un bello vestido primaveral en plata y rosa palo que acentuaba su fresca estampa…Calix posó con ese garbo natural tan propio de las bailarinas, un donaire muy chic.

*.-A la cita se hicieron presentes, compañeros de colegio de María Elena, familiares y cercanas amistades de los Calix-Madrid, pero sin duda, el momento más emotivo fue el vals que la cumpleañera bailó con su abuelo Josué Ernesto Calix…muy cerca los observaba la emocionada abuela Rosa Esther Madrid, casi al borde del llanto, emoción a flor de piel…Protocolo coordinado en tiempo y forma por Sonia Pineda, desde la misa de acción de gracias oficiada por el padre Fernando Ibañez en la iglesia Cristo Rey, hasta la majestuosa fiesta celebrada en los salones Mediterráneo del Club Árabe… Reina Esther Calix, madre de la quinceañera se lució como oferente…Esa estación de dulces fue un lujo total a los sentidos…Benditos 15 María Elena.

*.-En otro orden de ideas…el cambio climático viene cada vez mas fuerte con el paso de los años, de Norte a Sur en América y en otras latitudes del planeta, ya se sienten los efectos de este fenómeno de la naturaleza…los expertos ya pronostican mas sequias e incendios que en el 2018 para Honduras y demás naciones vulnerables…Tenemos que adquirir mayor conciencia de la “casa” en que vivimos y no precisamente las cuatro paredes donde pernoctamos, porque la casa grande se llama Honduras…A idear campañas más fuertes de concientización ecológica y endurecimiento de las respectivas leyes para los pirómanos que todos los años meten fuego.

*.-Este fin de semana…arrancan los brindis por el onomástico del empresario y ex Presidente de La Republica, Ing. Carlos Roberto Flores Facusse y nuestros colegas de los diarios Tribuna y El Pais lo saben…Por este señorón no pasan los años, sigue tan fresco, lucido y rozagante como en su año de mandato cuando le tocó enfrentar la tragedia del huracán Mitch…El esposo de doña Mary Flakes de Flores se metió a esas aguas a darle un espaldarazo a nuestros paisanos y a mover todos sus contactos en el extranjero para traer ayuda a este país…por esta y otras razones Dios lo ama y lo bendice siempre…El Ing. Flores cumpleaños el domingo…Felicidades por anticipado.

*.-Quien sigue abriendo finos presentes es la bella empresaria Carolina Santos de Kafati, quien esta semana se ha visto congratulada por familia y cercanas amigas, esas socialites que siempre la visitan en su joyería para ocasiones especiales…de unos años para acá, Carolina y sus amigas festejan su onomástico en “top secret”: como olvidar esa fiesta en la piscina el año pasado, donde las bellas López-Vivas, las Rojas y Marilda de Mata, eran parte del sequito de oferentes…siempre es un placer encontrarnos con la esposa de Enrique Kafati en los eventos, donde los ilumina con su sincera sonrisa… Que carisma de dama señores…Que la siga pasando súper bien.

*.-Otro respetable sampedrano que sigue recibiendo las congratulaciones de clientes y colegas es el destacado profesional del derecho Alceste Menardi, quien esta semana estuvo de plácemes…por cierto, su guapa hija sigue sus pasos en la facultad donde también su linda madre Jessica Guadron dejó huella…Como olvidar esa regia celebración del sarao de Alceste en Chedrani el año pasado, con la plana mayor del Colegio Noroccidental de Abogados en pleno brindando al son de los mariachis por su colega…Que se repita… “nunca es tarde cuando la dicha es buena”…Se unen a las felicitaciones para este abogado: Marlon Ivan Rodríguez, Ines Yadira Cubero y Jessie Rodríguez.

*.-El siempre inolvidable caballero Juan Miguel Canahuati Iga ya tiene permanente homenaje a su legado empresarial en el Valle de Sula: Parque Industrial Juan Innovation Park en Choloma…y nada mejor que inaugurado por el Presidente de La Republica, Juan Orlando Hernández, en el mes del natalicio de quien fuera el fundador de la maquila en Honduras…Como olvidar los inicios de don Juan y doña Tina de Canahuati en aquel legendario almacén en plena Avenida del Comercio, hoy Tercera Avenida…con la Providencia Divina y su fe a la Virgen de Guadalupe, fueron creciendo hasta fundar una pequeña planta de costura llamada Lovable, lo demás es historia.

*.-Los missologos recuerdan a Don Juan como presidente vitalicio del Miss Honduras, desde que arranco en 1965 cuando fue electa la capitalina Eda Ines Munguía, hoy feliz señora de Flefil y madre de la exquisita socialite Jackie Flefil…El señor Canahuati trajo a la primera Miss Universo a suelo catracho, la extinta estadounidense Sylvia Hitchcock MU-67 (ex compañera de la limeña Denia Marie Alvarado)…la rubia con porte de Barbie vino a engalanar con su presencia el jurado calificador del Miss Honduras 1970 ganado de forma rotunda por la socialite limeña Francis Irene Van Tuyl…el único año que Don Juan no fue presidente fue 1986, pero envió a su hijo Mario Canahuati a la discoteca Metro TGA donde gano Sandra Navarrete.

*.-Como olvidar esa memorable gala de la belleza, celebrada luego de muchos años en la Capital de La Republica…Metro estaba a reventar, la discoteca no era ni muy grande ni muy pequeña, el tamaño ideal para una gran noche que arrancó con un modelaje con las chicas, con humo y al ritmo del hit “Life is Life” de Opus…luciendo la última colección de Marssol, la casa de modas de la productora del show: Marlene Sikaffy Mena…Miss Islas de La Bahía 1976 y una de las que protestó por el resultado de ese MH ganado por Victoria Alejandra Pineda…Diez años después ya había limado asperezas con doña Norma y hasta produjo un súper show discotequero con muchas bellas.

*.-Volviendo a Lovable…por esas oficinas aun localizadas en la icónica Avenida Nueva Orleans, salida sur de San Pedro Sula, desfilaban las “misses” por las oficinas de don Juan y su hijo Edgardo, siempre acompañados por sus respectivas esposas doña Argentina y doña Paty de Canahuati…las reinas de belleza antes de sus compromisos internacionales, pasaban por sus premios en metálico como gastos de viaje y el ajuar de ropa íntima Lovable que lucían en el extranjero…no llegaban solas, siempre acompañadas por su directora doña Norma de Funes y su asistente doña Sandra de Hernández, con los medios de comunicación listos y dispuestos para captar graficas exclusivas.

*.-Además de ropa íntima de Lovable, nuestras embajadoras de la belleza también empacaban para sus viajes líneas de traje de baño, de primera calidad y con diseños avant garde que lucían primero ellas y luego se miraban en las vidrieras de la ciudad…Recordamos aquella línea SPLASH, enterizos de una sola pieza en azul marino, que lucieron las candidatas al evento “Reinas del Valle de Sula” en 1989: cada paso de las reinas en la pasarela develaba sus encantos mas ocultos…con el modelaje de la ganadora Berenice Luna, corrían “ríos de baba” tanto en el Tropicana como en la TV (pregúntenle al cristianisimo Ing. #HRRP)…jijijiji…el finado Lic. Rafael Alberty, les hizo homenaje a las MOON cuando retornaron victoriosas a la clase de español.

*.-Cuanta falta nos hace doña Norma Simón de Funes…toda una institución en los reinados de belleza en nuestro país…súper trabajadora: todo el santo año era un “corre-corre”, laburando como hormiguita marabunta, consolidando patrocinadores, convenciendo a chicas y sus padres de familia, en pleno seguimiento continuo con diseñadores y managers locales del interior del país…ultimando detalles con las reinas que viajaban…el montaje del siguiente Miss Honduras…ETC…a Doña Norma jamás le faltaba la palabra AMOR en una llamada telefónica: elocuente y convincente, pero enojadísima cuando algo no salía bien, al toque lo corregía…dinámica, hiperactiva y pro activa, siempre con una sonrisa en su rostro…una mujer inolvidable…#QDDG.

*.-Y de moda va la cosa…porque el Cafetorium de la Escuela Internacional Sampedrana volvió a registrar un lleno impresionante con una de las actividades más esperadas de los seniors XX: el desfile de modas con el ultimo alarido de la temporada, que este año llevó el original nombre de “Sakura Lost in Japan”…y literalmente los cerezos de Kioto florecieron en esa kilométrica pasarela, organizada y montada por la genial Mate Canahuati en colaboración con Agnes Rivera de la firma The Decoration Company…una pasarela inmensa, dividida por una mediana repleta de cerezos, el toque “Plum Japonais” de TF en todo su esplendor y por donde los jóvenes lucieron creaciones propias y de reconocidas firmas de la ciudad…#FullGlamour.

*.-Mariana Larach y Sergio Díaz se desempeñaron como excelsos presentadores de la actividad, que reunió a juntas directivas de estudiantes y Trabajo Educativo Social, docentes, padres de familia, patrocinadores, amigos de los estudiantes y por supuesto los medios de comunicación que quedamos fascinados con las propuestas en moda de grandes revelaciones del diseño: Francesca Heyer, hija de Hans y Sandra Yacaman de Heyer, que presentó su colección “Tint Label” con tonos frescos, propios para cada género…Sergio Díaz, hijo de Sergio e Isabel Sabillón de Díaz con su línea “Hot Garbage”…y la preciosa Audrey de Bruijn quien lleva los patrones y el arte del diseño en sus venas, hija de Mark y Giselle Matamala de Bruijn, quien desfiló con su beba y la bella Katherine Fajardo, presidente del Senior Cabinet XX al cierre del Fashion Show.

*.-Conocidas caras de la sociedad sampedrana hicieron acto de presencia como un claro apoyo al TES de estos seniors que todos los años se lucen con esta actividad…El Cafetorium lució como nunca: montaje, performance, ni hablar de la camaradería reinante entre las familias dispersas en el público, que se saludaron luego de un buen tiempo sin verse…en esta generación de jóvenes hay talento para emprender sus propios negocios…Otras firmas que colaboraron fueron: Rossyl Mejía, Almacenes El Record, Bora Bora, Mava Boutique, Espíritu Mío, Giselle Matamala y otras que pueden apreciar en la kilométrica galería de fotos en esta plataforma…Éxito Seniors 2020 EIS.

*.-En tela de showbiz…nos encontramos con notas faranduleras de Vilma-Atraca, quien nos cuenta que Univisión pasó a mejores manos…de unos meses para acá, esa compañía de medios hispanos con sede en Miami venía presentando cambios, una reestructuración obligada como víspera a su venta…que acarrea el lastre de Televisa en sus acciones…Wade Davis es el nuevo Director Ejecutivo de Univisión, respaldado por la empresa Searchlight Capital Partners y ForgeLight…#OMG…Pues la tembladera seguirá en su staff de talentos (Noticias, Deportes y Entretenimiento) ante los cambios venideros, porque no todo seguirá igual…nunca se sabe…El Gordo y La Flaca siguen tan atornillados como su primer día allá por 1998…¿Seguirán ahí?.

*.-La siempre imponente Clarissa Molina, ex NBL, no dudará en subir hasta el piso ejecutivo para presentarse con el nuevo “manda más”…recordemos que la dominicana de NY se impuso a su sucesora, la geminiana Migbelis Castellanos, para que la ex Miss Venezuela no la relevara a cuadro…de hecho, no sabemos que “volantín” le dieron a la zuliana de Cabimas, porque desde su coronación nunca más le volvimos a ver el “cacho” a cuadro y menos de forma permanente en un programa, como lo hacen Molina y Pancha Lachapel…A ver si la nueva administración de la televisora de la “U” revive el desaparecido certamen Nuestra Belleza Internacional, donde brilló la ex diva de la Escuela Americana de TGA, Bárbara Fortín…¡sigue igual o más bella!

*.-Otras catrachas que dejaron “alma, vida y corazón” en esa justa de bellas fueron: Honduras debutó con la ceibeña, Claudia Patricia Hernández Paguada, Miss Atlántida 1994, nacida bajo el ambicioso signo de capricornio y medalla de oro en el María Regina la hoy productora de contenidos de la Corporación Televicentro, donde llegó para quedarse…En 1995 destacó la chaparrita de Ocotepeque Gaudy Alejandra Bustillo, una experimentada en concursos de belleza, hoy renombrada abogada y cachureca de altos vuelos.

*.-Para noviembre de 1996, la cándida belleza de la capricorniana Jazmín Rossana Fiallos Bozak, desfilaba por el Nuestra Belleza Internacional de Univisión, donde ganó el premio al “Mejor Traje Típico”, diseño exclusivo de Eduardo Zablah y que Fiallos lució el mismo año en el Miss Universo de Las Vegas…Un año después, Honduras cerraría con broche de oro su participación en esta justa de bellas, con la Miss Tegucigalpa Universo 97-98, la culta socialite capitalina Bárbara Fortín, quien portó el majestuoso traje típico que luciría meses atrás Joselina García Cobos, siempre en Miami… Fortín ganó premio por esa alegoría a la producción nacional y fue tercera finalista de ese certamen donde cautivó a Kinito Méndez en jurado.

*.-Vilmuchis también nos comenta la buena racha que vive el comediante Adrian Uribe, luego de su penoso paso por un nosocomio mexicano, donde estuvo al borde de la muerte…ahora las redes sociales “arden” porque lo miran en muchos contenidos de su casa Televisa…su último trabajo en el cine fue en la cinta “Tuya, mía…te la apuesto” grabada en el 2018, antes de su recaída de salud…mientras seguía hospitalizado se repetían a granel sus capítulos de “Nosotros Los Guapos”…salió del nosocomio y estelarizo el reality “¿De quién es la máscara?”…le siguió “Como tú no hay dos” y ya lo anuncian como el protagonista del refrito chileno “de mendigo a millonario”.

*.-En este último culebrón, Uribe interpretara dos papeles: pobre y rico, dos gemelos separados al nacer que en antaño se llamó “Amores de Mercado” porque la historia se desarrolla en un mercado…contenido ya transmitido por Telemundo con la novela “¿Quién es Quién?” personificada por el también mexicano Eugenio Siller y grabada en su totalidad en la ciudad de Los Ángeles…La nueva novela de Adrian Uribe sustituye a la producción de Juan Osorio “Soltero con hijas”…¿Esos papeles que hizo Siller no es para actores jóvenes?…Uribe ya luce bien “cascareado” para hacer papeles juveniles.

*.-Esa es la polémica en la web con ese comediante, de quien se preguntan, quien es su padrino en la televisora, porque va de proyecto en proyecto y ahora con un protagónico de chaval…y adivinen a quien barajan como sus “madres” para los papeles de pobre y rico…para el primer rol quieren a Mayra Rojas (hermana de la finada Lorena Rojas y ex compañera de nuestra Carmen Morales de Larach en el MM-83)…mientras que para madre rica quieren a la espectacular rubia cubana Aylin Mujica…#WTF…Ni a la Rojas ni a la Mujica las miró como madres de Adrian Uribe en una novela, si ese comediante luce como el padre de ambas carajo…Que cosas se miran ahora.

*.-¿Aylin Mujica?…la misma actriz y conductora que ha brillado en varias televisoras de habla hispana y cuya paisana Raquel Bigorra, le bajó dos esposos de forma continua y descarada…#OMG…De hecho, “La madre de la traición”, como ya llaman a la Bigorra por vender intimidades de sus “amigos” a una conocida revista amarillista de espectáculos, actualmente se encuentra felizmente casada con el segundo esposo de la Mujica, el publicista Alejandro Gavira, actual manager de la Bigorra…#WAO…Entre cubanas te veas…Si así se tratan como paisanas y amigas, cómo será como enemigas…Aylin no ha tenido suerte en el amor, porque trabajando en Telemundo conoció al actor Gabriel Valenzuela, a quien acusó de abuso.

*.-Como este par de portentos cubiches, muchas conocidísimas en la society, que se pasan novios y hasta maridos de forma alarmante…sabemos de un caso de madre e hijas increíble, como para un show como esos que conduce La Tamalera Gaby Bonilla…de quien dicen, ya no está entre las filas del chinito Wong, según dicen porque no le cumplieron las expectativas o la Bonilla cobraba las perlas de la virgen aun con bajo rating…¿SERA?…¿cuál será la nueva casa de este inteligente mujerón?…Lo cierto es que Bonilla ya requiere de buenos latigazos de epazote mojado en amoniaco…#Despojo.

*.-Según El Zambo Cipriano que la conoce desde su época de colegio, cuando era la sensación de esa institución: Gaby Bonilla siempre fue guapa, polémica, sincera, pero bien chambeadora, por eso le llueven las envidias de todo tipo…le han pasado una de traiciones en la vida y con supuestas amigas, que cosa seria…y ahora mala racha laboral…en estos “dorados times” hay que bajarle dos rayitas a la intensidad para no caer en arenas movedizas de influencias de alto calibre, porque los tentáculos capitalinos son terribles…Ya son muchos los comunicadores que están “fichados” por alacránicos en Honduras y solo les quedan dos caminos: el exilio o empinarse doblando manos…pero el orgullo es canijo…otros se dedican a la docencia bajo perfil.

*.-Nos escribe Grimorio para decirnos que mercurio sigue retrogrado causando estragos en la comunicación en todos los niveles: malos entendidos, caídas de sistema de todo tipo, llamadas que nadie contesta, zipizapes legales y hasta políticos…y si todo lo anterior les parece poco, se caen los celulares de la nada, quedando esas pantallas más rayadas que reputación de stripper…jijijijiji…pero sabemos de varios “mueve pompis” que cobran por privados y se van con el mejor postor…en un “bridal shower” se armó un zaperoco de féminas, por quien se llevaba al chico, que hasta los colmillos sacaban esas furiosas damas…parecía pelea de tiburones carajo.

Y es que la calentura es tremenda, aun en casadas que mal atiende el esposo por andar de “empresario”, llegando a casa tardísimo solo a dormir…juntos pero no revueltos, porque cada quien por su lado hace de las suyas…sabemos de un “caballero” que solo llega a aventar a la esposa a los eventos y luego se va a levantar cipotas a las universidades…quien lo mira todo mustio…como aquella flaquita de un “club de la salud” que deja botado su busito blanco en todos lados cuando cambia de carro, para ir a darle vuelo a la hilacha con cuanto político casado le sale…es “adicta” al tráfico de influencias…Ya saben cuando su pareja “luce” como aquel emoticon de berenjena…jijijijiji…#Kisses.