Chicha y Limón viernes 29 de mayo de 2020

Photo Credit To Festejaron 32 años de casados Carmen y Alejandro Larach

¡GRACIAS MAYO!!… Nuestra última sección de este quinto mes y cerramos con todo lo que les encanta: gente cool, eventos glam, cotilleos ardientes y demás recomendaciones de temporada… También las efemérides que todos disfrutan… A agradecer todas las bendiciones que nos dio Mayo: salud y vida ante todo… Porque junio viene detonante, escandaloso y contundente… #Uyyy… Pero con divas de cumple: Jeannette Salomón y Samia Jarufe… ¡Todas cumplen este lunes 1 de junio!

*.-Otra efemérides más que pasara sin celebración este fatídico 2020 es el Día del Árbol… mañana se conmemora esta importante fecha del calendario nacional en medio de la pandemia que nos agobia… al menos échenle una jarra de agua de la llave a cada árbol que tengan cerca mis vidas: una a las 7 de la mañana y otra a las 6 de la tarde… siempre agradeciendo: sombra, brisa y oxigeno… Las plantas son súper agradecidas y recibirán dobles bendiciones.

*.-Por cierto… nos cuentan desde el Altiplano Central, que ahora muchos bosques están desapareciendo como de la nada…talan y talan sin parar, según dicen, gente pudiente para la venta y otros tantos empresarios que comercializan sin medida las maderas preciosas de nuestros bosques… más de uno “compra” hectáreas enteras para su usufructo porque, todo va para la exportación de sus productos… nada se queda por estas tierras donde explotan el ecosistema… Luego son las consecuencias para nuestro país.

*.-SPS puede convertirse en la primera ciudad jardín de la Costa Norte y quizás del país… con tantos bulevares que la rodean más otros tantos entre colonia y colonia, de esas que pululan por doquier, perfectamente se pueden reforestar con una variedad de especies florales, que además de mejorar el clima del sector, lo armoniza con su vistosidad de colores…¡Pilas señores!

*.-Contamos con las mejores especies de árboles, pequeños, medianos y grandes para hacer de San Pedro Sula una ciudad jardín…Obviamente darle su debido mantenimiento podando regularmente… Si cada habitante sembrara al menos 2 árboles en la periferia de su domicilio, no se quejarían de tanto calor en estos meses: aprendamos del proyecto “Plantaton”.

*.-Como en varias colonias chic… Que denuncian por todos lados cortar árboles que ya perdieron forma, que se están cayendo sus ramas y afectan valores de sus habitantes… La idea no es cortar de tajo esas especies tan antiguas como refrescantes, es darles forma con cierta regularidad… No hay que dejarle todo a las autoridades mis amores, ustedes viven ahí y prácticamente son los responsables directos del ornato de su vecindario.

*.-Ese tipo de árboles dan más bienes que males, mas con el clima que nos gobierna… Algunas de esas colonias tienen patronatos y hacen actividades para recolectar fondos para las mismas colonias: un sabadito por la tarde a organizan a su gente y a darle forma a los arboles más frondosos… Forjemos un ecosistema más orgánico para nuestras futuras generaciones.

*.-Si requieren maquinaria especializada la piden con notas a los bomberos o a la ENEE y entre todos, podan de forma consciente los arboles de su sector… luego arman una barbacoa e invitan al personal que les dio la mano… Así se pegan botones… Sabemos de varias colonias chic que sábados y domingos arman buenos asados en sus jardines, aun confinados.

*.-Los arboles les sirven de mucho para la sombrita de esos asados mis amores… Son horribles esos proyectos habitacionales que solo son concreto y nada de áreas verdes… Pasan los años y se mal acostumbran a esa vida desértica… Luego lloran por el calor y clavan dos que tres aires… #OMG.

*.-Somos de la idea que las mejores siestas se logran bajo los árboles… con sillas playeras, mecedoras o esas hamacas inmensas, bellas que conseguimos en el Mercado Guamilito… divinas para colocarlas debajo de sendos árboles, como hacen en tierra adentro mis amores… ¿Que nos dicen de la piscina inflable para los peques en esta época de calor?… ¡solo eso piden!… lo mejor es la sombrita bajo un buen árbol a que se tuesten en el puro sol.

*.-El Gobierno de la Republica junto con el Congreso Nacional deberían de legislar “obligatoriamente” que todos los complejos residenciales estén debidamente reforestados, para crear conciencia obligada en la población de la importancia de las áreas verdes en la vida citadina… por eso es que mucha gente luce tan escuálida y poco saludable: solo A/C dicen y nada de oxigeno.

*.-Por eso admiramos el talento, dedicación y buen gusto de todas las damas que integran los distintos Clubes de Jardinería de nuestro país… sus hermosas residencias son prueba de su conciencia con el medio ambiente… Sandra de Canahuati, Leticia de Morales, Ana Lucia Bográn de Pascua, Suyapa Tome de Galdámez, Elenita Bou de Hepburn, Lily de Bendeck y el resto de socias que son muchas, mantienen sus casas regias y muy frescas, a punta de árboles y plantas… nada caras por cierto…pero con mantenimiento exquisito.

*.-Invaluable también… Es la permanente colaboración altruista ante la crisis sanitaria de: Grupo Jaremar, Fundación Cepudo, CCIC, AHM y otras instituciones que con productos para la canasta básica y equipo de bioseguridad trabajan con el personal de la primera línea… La Lic. Sonia Mejía sigue contribuyendo con Responsabilidad Social Empresarial: recientemente su madre Sonia Berrios estuvo de plácemes y Sonia es este mes de junio.

*.-También el lunes… Se encuentra de plácemes nuestra especial amiga Jeanette Salomón, quien desde ya recibe las felicitaciones por parte de sus numerosas amistades, que son muchas, por cierto, como buena Géminis que es… Sus compañeras de la Asociación Ortodoxa de Honduras, Asociación Femenina Hondureña Árabe (AFHA), así como todos los socios del Club Hondureño Árabe, se unen a las muestras de felicitación para esta especial dama de la sociedad sampedrana… ¡A celebrar su cumple… Habibi!!

*.-Suman y siguen los ágapes de felicitación para la estimada amiga Dina Esther Bulnes Soler, más conocida como Dina Bulnes, una de dama de altos kilates… Junto con don Maurizio y Suyapita Chiovelli son las caras de Aguas de San Pedro, que viene con novedosos proyectos para este 2020… Agua tenemos para toda la ciudad y seguiremos contando con el vital líquido… Bendiciones amiga.

*.-En la intimidad de su remozado hogar, brindan por sus “Bodas de Cuero” la joven pareja formada por: Ondre y Anna Lara de Faraj… como si fuera ayer recordamos su boda religiosa en la parroquia San Jose Obrero, con posterior fiesta nupcial en el Fuerte Cabañas… ambos recintos en Copan Ruinas y magistralmente decorados… Ramzy Faraj y Mary Fatouleh con Mario Lara y Jeannette Kattan se unen a la dicha.

*.-Tres personalidades que aun comen pastel por estas fechas son: Sheyla García del Club Internacional de Mujeres, Felipe Bustamante, dilecto esposo de la guapa Rosa Cristina y Yankel Rosenthal, de quien dicen luce más galán que nunca con su nueva pareja: una linda chica que le imprime jovialidad y nuevos aires a ese maratonista de corazón.

*.-Otra pareja que celebra un año más de matrimonio son los amorosos German y Gabriela Maradiaga de Rendón, quienes en familia, departen por sus “Bodas de Algodón”: dos fabulosos años repletos de un cumulo de emociones… Los Rendón-Maradiaga celebraron su boda en el Salón Las Islas del Copantl, donde Gaby lucio regia gracias a Bridie Zohar y Reini de Modernic… Leonel y Ana de Ayala se suman a las felicitaciones de la pareja.

*.-Otra de las queridas nacidas bajo el signo de Géminis que esta semana celebró su cumple en familia, es la estimada ex mariana, Marta Julia Gutiérrez Fléfil, dilecta esposa de Carlitos Crespo… fundadores de una de las familias más distinguidas de San Pedro Sula… Marta Julia sigue recibiendo las felicitaciones de sus numerosas amistades vía redes sociales… #Blessings.

*.-Por estas fechas… uno de los matrimonios más admirados de la sociedad sampedrana celebra un aniversario más de dicha, amor y comprensión como casados… nos referimos a la pareja formada por los bellos: Alejandro Larach y Carmen Isabel Morales Ustariz, quien como todos los años, lo celebran viajando por el mundo… y su viaje de luna de miel lo hicieron por Europa, arrancando en Londres, donde Carmen dejo muy en alto la fineza y donaire de la mujer hondureña en el Miss Mundo de 1983… #Felicidades.

*.-De glamour va la cosa…quien sigue recibiendo presentes y felicitaciones por su cumpleaños es la distinguida dama de sociedad, Anita Álvarez de Tarrab, esposa del querido Víctor Tarrab y adorada hija de doña Victoria Salazar… como todos saben, Anita es una de las reconocidas divas Álvarez Salazar y sus hermanas: María del Carmen de Matute, Lila y Blanca Álvarez, junto con sus respectivas familias, continúan consintiendo a Anita… #Kisses.

*.-Una de las dinastías sampedranas más unidas y apreciadas de la ciudad, es la formada por las familias: Paz-Cardona-Larach & Caraccioli, quienes recientemente celebraron por todo lo alto el onomástico de la bella flaquita Doris Paz de Diday, esposa del especial amigo Danny Diday… Esta ex modelo sampedrana, junto a Julissa Rodríguez, sobresalieron en el exclusivo staff de la recordada tienda “El Descuento” … ¡Congratulaciones!

*.-El Ing. José Francisco Saybe, continua recibiendo las felicitaciones de amigos y familiares, dentro y fuera de nuestras fronteras patrias… El dilecto esposo de la guapa Emilita Larach se encontró de plácemes esta semana y sus amigos felicitan en redes a este brillante profesional de la ingeniería y virtuoso de las artes escénicas… Sus hijos: Javier, Marcela y Vanessa Saybe de Chahín y nietos, lo congratularon en casa… Bendiciones Ing. Chico Saybe.

*.-Y lo prometido es deuda… les traemos el caso de aquel matriarcado que salió huyendo de elegante condominio de la ciudad… unos dicen por deudas, otros alegan que dos de ellas son especialistas en casados y que las esposas las tenían en la mira… las más recatadas de esa “torre de glamour” dicen que salieron despavoridas como “fuga de negras” por sospechas de virus por ahí.

*.-Ahora nadie puede escuchar tos frecuente o estornudos griposos porque ya los “clichean” como portadores de la pandemia… Así o más sugestionados nos tienen tantas noticias con otras tantas versiones… números por todos lados que nunca pegan entre si… Consejo: solo sigan un solo medio de noticias, fidedigno y veraz… pero eso de ver todos los noticieros y rematan con el celular… vuelve loco a quien sea… Fe en Dios y a seguir las medidas.

*.-Como ciertos “portales”, que tienen que hackear cuentas creativas de notas y hasta chismes reales, diversos y amenos, para crear sus propios contenidos… increíble pero cierto… más viniendo de medios disque líderes y de prestigio… ¿Dónde está la creatividad y la inventiva señores?… dejen la grasa, gluten y demás fritangas para oxigenar mejor ese cerebro… #WTF.

*.-Una colega que siempre anda “Guillette” en agilidad mental es Cesia Mejía, esa niña siempre llega bien informada a su casa de trabajo… nadie la agarra en curva y contesta de forma: precisa, concisa y directa… Gracias a las dos cajas de Sukrol bebible que se “empuja” por semana… #OMG… dos sobres en cada tiempo de comida y ese café con “pólvora” que no le falta… en el “Rinconcito del Sabor” no deja títere con cabeza: tiene buen diente… #lol.

*.-Siempre en la Zona Central… nos comenta El Zambo Cipriano que a un reportero de sucesos de la capirucha, se le juntaron: la lavada, la planchada y hasta la chapeada de monte… cuando en su centro de labores le llegaron a reclamar para el “jabón” las 3 mujeres que tiene… la esposa y dos más… ¡Que capacidad de semental!… a todas les da mandanga y nada de dinero… Dicen que lo poco que gana se lo avienta en lujos… ¡Con razón luce tan guapo!

*.-Como aquel sampedrano que la esposa lo mando a freír espárragos en la Antártida, cuando comprobó que su esposo metía a cuanta “amantucha” a su lujoso “townhouse” mientras la madre de sus hijos laburaba como esclava y ganaba un poquito más para darle la gran vida… le llovían chismes por todos los vecinos, pero ella se resistía a creerlos hasta que le puso cámara oculta y por ese “tape” desfilaba un “mujeral” de Padre y Señor mío… ¡Desopilante!

*.-Cuando ella le enrostro ese video, ese tipo cambiaba de colores tal y cual semáforo de la Primera Calle… la dama perdió los estribos cuando el esposo le argumento que padecía de “adicción al sexo”… #WTF… llovían por esa ventana bóxers, perfumes, camisas y demás chiringos de marca que caían en esos jardines, ante la mirada atónita de los vecinos, que se resistían a creer semejante espectáculo y más viniendo de esa alta ejecutiva de mundo.

*.-Esa dama siempre ha sido guapa, distinguida, cosmopolita, viajada y muy inteligente, pero dicen que ahí necesitaba un exorcismo recargado por el show que daba… es de esas personas que se les desfigura el rostro y hasta se despatarran en brincos histéricos cuando se enojan, pelan los dientes como pelea de tiburones jodido… y no es para menos: negrear para mantener al marido con todo y leonas que revuelca en la misma cama… #Santísimo.

*.-Mañana cumple años Paola Carolina Mejía, ex de Cesar Caraccioli y la próxima semana su prima-casi hermana Indira Garach, ex de Daniel Moreira… ¿les suenan esos nombres?… dos ex marianas que estudiaron odontología y que en su época escolar eran las pupilas consentidas del extinto Edwin Morales de la Agencia de Modelos Clase… como olvidarlas en esa pasarela del Gran Hotel Sula al ritmo de “Barbie Girl” de Acqua… #Kisses.

Ambas colegas y ex compañeras de estudios superiores de las ex modelos: Ingrid Saudy López y su comadre Daniela Quezada Davadí, que levantaban polvo por donde pasaban…jijijiji… Cerramos con un consejo de Grimorio para todos los Acuario: “Purple Flowers” de Mancera, un unisex bien balanceado para transmutar TODO lo que los agobia… por su tercer ojo los “mira” deprimidos e histéricos y no es para menos… A seguirnos cuidando del Covid que junio viene terrible para SPS… Ya saben mis amores que los queremos en P!#$%&/$.