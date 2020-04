Chicha y Limón viernes 3 de de abril de 2020

Photo Credit To En el marco una celebración rotaria

¡CUARESMA EN CUARENTENA!!… Llego Abril, uno de los meses más candentes y kármicos del año, por no decir el mas…Los días de guardar siguen todo este mes…El pueblo anda histérico…Mientras tanto, los ágapes de sociales pasaron a familiares por el bien de todos… Hoy venimos como el mes mismo: ardientes, con todo lo que sabemos y más…don Vicente Carrión, Xavier Sierra y Sergio Fernández celebran en familia sus cumpleaños… Grimorio nos contara como son los nacidos en Abril…Nuestros colaboradores andan “Guillette” en el online con muchos cotilleos…Fechas memorables que varios ya celebran con brindis caseros… Reprograman “bodones” de Julio en adelante, si alguno de los novios no se tira para atrás… ¡Abril viene más negro que el alma de muchos!

*.-La dinastía Carrión este fin de semana tiran sus mansiones por los ventanales con la celebración de cumpleaños del patriarca del clan…nos referimos al dinámico caballero don Vicente Carrión, quien este domingo, agrega un año más de vida…las guapísimas damas de esa renombrada familia, encabezadas por doña Paquita Gáleas de Carrión, Francis de Sacaza, Mirna, Gina, Jennie y Tatiana de Carrión, ese día se lucirán congratulando a don Vicente…Bendiciones.

*.-Otro honorable caballero que parte pastel este domingo es Sergio Fernández, agrega “un Abril” mas de vida…se unirán a las muestras de afecto para Sergio, su guapa esposa Carolina…punto y parte de sus numerosos círculos de amigos que desde ya lo felicitan mediante redes sociales, porque Fernández es muy apreciado en la sociedad sampedrana desde que gerenciaba Tre Fratelli, como olvidar la huella profesional que dejo en ese icónico restaurante…Congratulaciones galán y que sigan esos brindis.

*.-Otros amigos que celebran de forma muy personalizada, en familia, sus bodas de papel, son los apreciados Marvin y Carolina Zelaya de Díaz, quienes por estas fechas del 2019 se estaban uniendo con todos los fierros en dos magnas ceremonias que siguen tan vividas en nuestra frágil memoria… Otra pareja que celebra en abril sus bodas de algodón son Andrés y Janina Pineda de Handal, por cierto, Andrés en este mes esta de plácemes.

*.-Seguimos con las bellas Zelaya: Laurita…quien por estas fechas del 2019 se unía al amor de su vida, el apuesto caballero Gerardo Gutiérrez…hijo de los inolvidables Arnulfo y Carmencita de Gutiérrez…y hermano de la bellas Melissa de Garza y Cinthia Gutiérrez, que llegaron glamurosas a esa boda eclesiástica.

*.-En otro orden de ideas…varia gente honorable se anota un diez con las donaciones de víveres que hacen a personas de escasos recursos en SPS…tal fue el caso de la Iglesia Ebenezer en el sector Los Alpes…aun con el desorden con el que se hizo que hasta por Telemundo salieron esas imágenes… la intensión es la que cuenta mis amores…Otro fue Junior Ortiz y sus galanes de la Asociación de Importadores de Vehículos, quienes “fulearon” sus pailas con sendas bolsas de víveres, las cuales fueron donadas en distintos sectores necesitados de la ciudad… Instituciones y Empresas como Grupo Jaremar, Cepudo, Asociación de Hondureña de Maquiladores, Cámara de Comercio e Industrias de Cortes… Así se pegan botones mis amores…Como ellos varios…#QBien.

*.-Hay gente tremenda: nos cuenta Burundanga que un grupete de seniors de “cierto” colegio, se reúnen en unas fiestas de piscina con full música electrónica en “cierta” mansión de las cumbres sampedranas…empiezan en la tarde y siguen hasta bien entrada la madrugada…¿y los padres de familia?…muy bien gracias…”están en ultimo año y tienen que despedirse”…Desfilan los carrazos repletos de “comején y bebetina”… ya saben dónde agenciarse esos bastimentos que vuelan en un 2X3…esas fotos en el Instagram no mienten mis vidas, porque en los “Senior Breakfast” no lucen así picarones…jijijiji….Chupale pichón que luego es tarde.

*.- Otros que tuvieron tremendo reventón de cumpleaños es aquella pareja de nariz levantada, olvidándose de la cuarentena optaron por festejar el cumple de esa dama que le gusta dárselas de muy muy… A tal grado que hasta se mofaron de la pandemia al mandar hacer un pastel con la imagen de coronavirus y para darse el taco lo subieron a sus redes sociales… A ese nivel de inconciencia han llegado la gente en el país.

*.- Ya saben mis amores, si su conyugue por estas fechas de la cuarentena luce como león o zorra enjaulada, con un carácter insoportable, no es por el encierro en si…es por falta de entretenimiento callejero…jijijiji… a lo que muchos están “bien o mal” acostumbrados…son de gustos diversos y siempre se decantan por bufet: fresco, variado y con degustaciones gratis…jijijijiji.

*.-Muy forondo manejaba su carrito Burundanga con rumbo a su estación gasolinera de siempre, cuando divisa una enorme fila en un supermercado de mucho postín, pero con un “lunar” que todos los motoristas volteaban cabeza, como que olieran perfumes de: Montale, Xerjoff, Mugler o Mancera carajo…jijijijiji…se trataba de aquella cipotilla de la palestra que siempre se contonea toda sexy por donde vaya: si no son los” puti-leggins” de siempre, son los “puti-shorts”…pero ese día se voló la barda con un atuendo que mas parecía un babydoll… lástima que no es hija nuestra…aunque ya raya la mayoría de edad, se pasa de osada.

*.-Para los que nos critican que solo a las féminas les rumbamos bacalao, Burundanga también tiene fichados a varios “caballeros” de la society que salen con unas fachas de casa, para su escopeta carajo…lo mas “decentillos” se lucen en bermudas, camisetas y chanclas…pero mi amigo a divisado a varios con muy malas costumbres en público: desde gritar palabras altisonantes en su móvil, hasta rascarse las zonas nobles con todo y “rasca huele”…¡Qué asco!… será que se les va la onda y se creen en su casa o será el sereno…Nunca faltan los “haters” que culpan al gobierno hasta por la peste.

*.-Mi amigo también miro en esos visajes a aquel polémico galeno especialista en niños, derrochando su “trompa-vocabulario” que lo ha hecho tristemente famoso…ni en la Central de Abastos se escuchan ese vocabulario… a varias en esa fila las dejo perplejas y más de una vocifero: “¿En qué burdel saco su especialidad?”…jijijijiji… Burundanga se balanceaba como mecedora de abuelita de la risa… Al parecer el “doc” parlaba con su esposa, a quien se le habían olvidado ciertas cosas de la lista de casa y decidió llamarlo en mal momento…Ese energúmeno le grito de todo…media cuadra escucho esas tapas de cloaca.

*.-Como aquel vecino de La Seca y La Meca…que se pone histérico a morir cada vez que su esposa se conecta en la laptop, la cual ocupa exclusivamente para compras online…en el último ataque que le dio, le grito a la madre de sus hijos: “seguí comprando en línea que vos pagaras todo eso”…#Uyyyy…Y es que según mis amigas, los negocios de esa familia ya venían de mal en peor en estos meses y les cae la peste… no saben cómo quedaran porque ya redujeron a la mitad su personal… A La Meca la tiene vetada de esa casa, según esa fiera de hombre, porque esta engancha a su esposa a comprar productos “high end” (alta gama) jijijijij…Y la doñita fascinada con Sisley.

*.-Fuera de broma…muchas empresas de alto calibre se las están viendo a palitos con esto de la crisis sanitaria donde están perdiendo “$uma$” exorbitantes… no se diga los negocios familiares que ya venían de capa caída, tanto por los altos costos de operación como por malas decisiones de la gerencia… Se hartan las uñas buscando soluciones.

*.-Mientras tanto, en una buena parte de los hogares catrachos: unos durmiendo más de la cuenta y que aparecen todos “ajados y chinos” en público, con aquella casa convertida en un crematorio de chiquero con el “guirral” dando guerra con todo y mascotas…entre más comida llevan los padres dizque para mantenerlas de reserva en alacena y nevera, y los cipotes que le dan vajilla (se comen) todo en un santiamén…#Santísimo… cuando dicen a buscar no encuentran ni los empaques… Bien dice El Grimorio: “grandes capitales se van por la cocina”.

*.-Esas doñitas andan histéricas, tanto por lo económico como por el estrés hogareño donde todo se les hace a ellas…la mayoría les dieron “vacaciones obligadas” a sus empleados…y que los hijos se conviertan en unas termitas del presupuesto…Hay que saber educar tanto a los hijos como al conyugue mis amores: explicarles que cada cantidad tiene su tiempo y también a delegar responsabilidades en casa… mientras unos se pegan al Netflix otros al móvil…Y cuando no se llevan entre si se dan unos agarrones de miedo…¿Cuántos así?.

*.-A la mayoría de hombres no les gusta hacer fila: ponen las mil y una excusas para no salir de casa por esa razón… ahí es cuando vociferan: “vos que sos la socialite bonita, anda que no haces fila”…jijijijiji… pero el escaso porcentaje de machos alfa que si salen, es para ligarse a la bonita de la fila…eso si…No sean tontas mujeres, aflojando el WhatsApp, aflojan el resto de la estantería…no se guíen por una carita regularona o un simpático chabacán que bromea por todo: nada es de gratis, ni las gentilezas…unos a la bulla y otros a la cabuya…en rio revuelto, ganancia de pescadores…En la casa no mueven tablita para nada, pero en el estacionamiento hasta cargan ajeno.

*.-Pero esposa que se respeta, manda al esposo con dos hijos como espías, dizque para que le ayuden con las filas dentro del supermercado…jijijijiji… más cuando el tipo tiene fama de tunante, galán o “carnicero” (todo lo que sea carne al gancho)…de la edad que sean mis amigas, porque genio y figura hasta la sepultura…nunca cambian…como esos “gordibuenos” de sonrisa infantil y seductora, que se las tiran de “chavo-rucos” para vestir, pero esos ojitos negros malagueños los delatan: picaros y ardientes cuando miran a su “vistima”…Y si por casualidad tienen piel canela, OJO con ellos mis reinas, porque son los primeros pecaminosos de la calle.

*.-Otro perico en guayabal (conectado en el WhatsApp) es Grimorio, quien nos comenta como son los nacidos en este mes de Abril… representados por las cartas: cuatro de bastos y cuatro de oros…candentes, calentones, impulsivos, enérgicos y hasta infantiles para el eterno rebane… poseedores de un timbre muy particular de voz: más altisonantes que el resto de los signos del zodiaco… algo gritones, posesivos y dominantes, que siempre los hace quedarse con las suyas… Una buena parte de los “abriles” son algo cuña con sus bienes, raramente se les cae un “fresco” para el prójimo… ¿SERA?… pero les encanta presumir sus logros, los cuales lucen con todo el garbo del caso.

*.-Si de moda se trata…en bancos, farmacias y supermercados, que es donde se concentra la aglomeración urbana por contingencia sanitaria, es el mejor pulso de la moda veraniega… Según Vidajena, el gentío ya se empieza a despojar de túnicas, traperío y demás roperío con el que arrancaron el año… el calor aprieta sin misericordia alguna y la gente ya aplica el lema: “menos es más”… shorts, mini-setas, bermudas y demás ropa de verano se empieza a ver en la palestra… algunas se pasan con unas transparencias de miedo, donde muestran garbanzos y hasta el panqueque completo…jijijiji… los caballeros con unas bermudas que al agacharse muestran la “alcancía”.

*.-A propósito de terminación cedular…el RNP amenazaba hace algunos días la inscripción de datos para este 15 de abril, con miras a la emisión de la nueva cedula de identidad… #WTF… como que el pueblo está para esas cosas…como le llevan “hambre” a esa movida carajo que no miran la emergencia sanitaria… Además, los narcisistas no estamos preparados para “asustar” con esta caratula amarillenta de tanto encierro y ajada de tantas dormilonas…jijijijiji…medio mundazo se desvela a gusto con la familia y duermen a pierna suelta hasta las 15… El país tiene que volver a la normalidad para reprogramar citas con Cándido Mejía para volvernos a la vida… #Must.

*.-Para no lucir tan fatales y no asustar en la próxima salida (muchos ni multa alcanzan si los detienen): a beber los 9 vasos religiosos de agua al tiempo… 3 antes de cada comida empezando en ayunas… y no hagan cara de fuchi que peores cosas se metan a la boca… jijijijiji… su piel y demás órganos se los agradecerán… Además de las frutas de temporada… ¡Bendición aparte!… con todo lo anterior, comerán menos raciones y la provisión les durara el mes completo… Lucirán como modelos de Sports Illustrated o Men’s Health… Porque la cena no es la que engorda: ¡es la que revienta!

*.-Con esta cuaresma más que obligatoria por el bien de todos… es cuando la gente se descuida o se confía más de la cuenta… algunos, escrito sea de paso, pierden la noción del tiempo, no saben ni el día ni la hora en que están, hasta que miran el móvil… les da tanta ansiedad nerviosa las noticias, que al apagar todo se van a la nevera para atiborrarse de todo… Si realmente quieren recuperar su peso normal tienen que eliminar de su dieta: sal, azúcar, harinas y grasas…#PilasPues.

Ya nos imaginamos la cantidad de nacimientos que tendremos en Diciembre y no precisamente de pesebres en Nochebuena…con estas “encerronas” a muchas parejas les da por hacer más bebes… ¿Y las más fértiles? Aquellas con periodos confusos, que no tienen fecha para que las visite “Andrés” y no precisamente el galán Palacios…jijijijiji… De hecho, en este mes de Abril muchas dejaran de ver ese semáforo en rojo… Cuídense mucho mis amores, sigan las recomendaciones para evitar la propagación del Covid-19, que este mes viene más oscuro que nunca…Los queremos en P!”#$.