Chicha y Limón viernes 31 de enero de 2020

Photo Credit To Afif Diek Jr. con Paola Márquez, Jacqueline de Diek y Afif Diek

¡GRACIAS ENERO!!…Hoy culminamos el primer mes del 2020: es viernes y hoy toca mis vidas…En esta edición les traemos: el bautizo de la preciosa Nancy Nicole Jaar…La juramentación de Luis Buendía como presidente de la JCI-SPS…La celebración del Día de la Mujer del IWC…El emotivo brindis de la CCIC a las féminas en su día…Los dilectos cumpleañeros de estas fechas, entre ellos Beatriz Ochoa que mañana apaga 26 velitas…Mucho cotilleo de sociedad…Efemérides especiales que ya muchos celebran…¿Cómo los trato la cuesta de enero?…MMM…muchos no salen del asombro de todo lo que vivimos en este mes…y aun faltan 11 mas…Doña Lilian sigue de ágape.

*.-Las honorables familias Jaar-Fernández & Canahuati-Fattaleh, convergieron con sus más allegados en una fecha muy especial: el bautizo de la encantadora nenita Nancy Nicole Jaar Fernández, hija adorada del ejemplar matrimonio formado por los jóvenes Abraham y Nancy Fernández de Jaar, quien luce bellísima…ya recuperó su figura de soltera…la homilía bautismal fue ofrecida por el padre Carlos Jaar, quien llegó desde la lejana Jordania para derramar la bendición en Nancy Nicole, quien lució primorosa con su delicado ropón blanco…La cita fue en el altar de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa y un posterior brunch en el salón Nazareth del Club Árabe.

*.-Velaran por la fe católica de la primogénita Jaar-Fernández: Tarek Jaar y Jessy de Martínez, quienes se unieron al jubilo de las familias de Nancy Nicole para compartir impresiones de los primeros meses de vida de esta encantadora bebita…no paraban de consentirla en todo el brunch, que contó con una decoración minimalista con un armonioso arco de globos en tonos rosado, dorado y blanco…El club deleitó a los presentes con sus delicias, todo regado con café catracho, te y refrescantes bebidas naturales…Graficas imperdibles en la nota de nuestros compañeros de Farah La Revista… Bendiciones a Nancy Nicole Jaar, la nueva cristiana en sociedad.

*.-En una atmosfera de camaradería y regocijo, departieron en el bautizo de Nancy Nicole: Jorge y Marcia de Canahuati, José y Lilian de Jaar, Selim y Vivian de Canahuati, damas que se mantienen en línea, súper estilizadas…nos tienen que obsequiar algunos tips de nutrición porque lucen esplendidas…la distinguida familia Jeer en pleno, Ernesto Pumpo, Antonio y Atala Jaar, Mussa y Vicky Kawar…los enamoradísimos Samer Jorge y Ana Maria Faraj de Fattaleh, quienes este 2020 celebran 10 años de casados, divina en blanco y negro la hija de la exquisita dama Suyapa Sierra de Faraj…Nabil Mustaklem, Mishlin Cerrato, los súper enamorados Alejandro Martínez y Paola Kattán, la familia Martínez-Fernández y mucha gente linda que la pasó regio.

*.-Teniendo como marco los salones San Pedro del Hotel & Club Copantl, los dinámicos miembros de la Cámara Junior Internacional (JCI) Capitulo San Pedro Sula, ofrecieron a socios y medios de comunicación, la ceremonia del traspaso de mando presidencial de tan altruista organización…Siguiendo el programa protocolario de este tipo de eventos y luego de las palabras alusivas, la presidenta saliente Laura Fajardo entre el collar de mando, que lo acredita como nuevo presidente al caballero Luis Buendía, quien se compromete a velar por el seguimiento de los proyectos sociales de la JCI en todo el 2020…Se condecoraron juniors distinguidos y disfrutaron de una cena con la animación de Nimrod Rodríguez de Mas Música, Mas Esperanza.

*.-El acogedor y elegante restaurante Lupita Mongie, fue el recinto escogido por las ilustres damas del Club Internacional de Mujeres para celebrar su tradicional te mensual y de paso, festejar a las féminas en su día…Se exaltó los valores de la socia Vilma Rosales quien fue merecidamente congratulada con la banda de Mujer del Año 2020…Doña Vilma llegó con su familia, la cual se fundió en buenos deseos con el resto de socias, que lucieron elegantísimas para el especial sarao…Galería memorable que invitamos a apreciar.

*.-Muy amenas departieron en Lupita Mongie en el marco del Día de la Mujer: Vilma Karow, impactante en rojo la sagitariana; Rita Simón, guapa y chic con su banda de Mujer del Año 2019; Sheila García, Ruth Rapalo, esplendida en blanco y negro; doña Mary Mourra de Bendeck, Renee Kawas, la especial dama Jackie Babun, preciosa en azul; Loris Salame, doña Mary de Handal, divina en negro con una fabulosa blusa en animal print; Rabab Handal, doña Graciela de Chahin, Irmita Zepeda linda en dorado y blanco; Santa Euceda, tan afable como es su estilo, que personalidad de dama; Yolanda Ganineh, Elenita Dubon, Antonieta de Escobar, Lizeth Nassar, Carmencita Mena y muchas damas más que la pasaron regio en su día.

*.-Lupita Monje siempre se luce a casa llena, con un menú de antología, decisión unánime de la presidenta del club, quien siempre atina con el paladar de sus socias…por ahí andaba Vidajena, quien “casi” siempre nunca se pierde los te mensuales de estas damas, por lo interesante de la agenda, la camaradería reinante y esa atmosfera de glamour que se respira en el recinto con tantos aromas exclusivos ahí juntos…#OhLaLa…Esta amiga es como Grimorio: adicta a lo fino…Las socias siempre llegan esplendidas en toda ocasión pero en este Día de La Mujer se volaron la barda en elegancia… Vidajena alcanzó a reconocer varias firmas de renombre: Chanel, Lancome, Guerlain, Bond No 9, YSL, Dior, TF y hasta Swiss Arabian…#WAO.

*.-Del Lupita Mongie nos movemos al Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes, donde Elenita Pumpo de Faraj, Melissa Yacaman y Tatiana Paz de Coto, se lucieron como esplendidas oferentes al ágape dedicado a todas las féminas que laboran en tan prestigiada institución y a representantes de varias afiliadas…Jackie Cabrera ornamento los espacios y el chef venezolano Antonio Berdugo deleitó paladares… ¡Cónchale Vale!… Nina Maier animó la cita, entre charlas y magnificas rifas…Felicidades.

*.-La verdad es que este año la mayoría de empresas reconocieron el quilataje de las féminas que tienen en sus distintos puestos, porque las congratularon con distintos saraos en los recintos más chic de la ciudad… nuestros amigos hoteleros reportaron llenos en los tres tiempos de comida con mesas copadas de damitas alegres y entusiastas que la pasaron a todo dar, compartiendo entre ellas y con damas de igual número de empresas… Nos encantó ver música en vivo con nuestro talento: Silvia Rodríguez, Nina Maier y Jorge Torres… ¿a quienes reconocen en esas galerías de fotos?… Excelente reportaje de nuestra compañera Dayana Ortíz.

*.-Disfrutando los más emblemáticos atractivos turísticos de Europa, juntos solo con el amor que comparten, se encuentran por estas fechas los recién casados: Carlos Banegas y Melanie Segurado de Banegas, quienes certificaron el amor que se han venido profesando por cinco años, con dos mágicas uniones que celebraron sus familias y amigos…La iglesia María Reina del Mundo y los salones del Club Árabe, lucieron como nunca, con un montaje sublime logrado por Denisse González y FloralboutiqueHN, sellando con el amor de esta pareja que derrochó encanto y felicidad en todo momento…Las familias Banegas-Benitez & Segurado-Diek ya son una sola, gracias a la bendición de estos abogados que fijaran su residencia en esta ciudad.

*.-Febrero es por antonomasia el “Mes del Amor y La Amistad”, uno de los mejores meses para contraer nupcias o comprometerse en formal matrimonio…esas parejas de amigos, que se gustan en secreto y que se vienen conociendo desde “long time ago”, febrero les dice que esas cuatro semanas es cuando deben dar el siguiente paso: declararse en amor o plantearse el propósito de “conocernos mejor”…suena más polite ¿verdad? …la otra parte lo entenderá…para esas parejas que se vienen “conociendo” de años atrás y no formalizan ese noviazgo, febrero les dice: hoy es cuando…Nelly’s Pizza, La Cite, Ambrosia, C Bari Copantl, Hasta La Pasta y Ambar, los esperan para una pedida de mano inolvidable mis vidas.

*.-Si ya están casados…vayan planificando una “segunda luna de miel” con algún paquete de viaje al interior de Honduras o allende a nuestras fronteras patrias…hay para todos los presupuestos, todo depende de la voluntad y amor de los protagonistas, en este caso del esposo…no sean pichirres señores y repitan su luna de miel por Miami, el Caribe o Europa…los destinos más frecuentados por las parejas de hondureños…dejan sus hijos en buenas manos con las abuelas o tías y voila, que febrero recién empieza y viene cargado de muchas sorpresas…Ni se imaginan cuantas…¡Santísimo!

*.-¿Qué les parece una escapada por Las Vegas?…OMG…La Ciudad del Pecado siempre dispuesta, hasta para los mas recatados del evangelio, que llegan atraídos por su hedor a perdición y las maravillosas atracciones de una de las metrópolis más visitadas de Norte América…Con escala en Houston o Miami, solitos, usted con su marido y las tarjetas limpias de toda deuda, para pasarla “bombi-borombi” entre los casinos, shopping center, espectáculos nocturnos y todas las sorpresas que solo encuentran en Las Vegas…se van toda la semana del amor y regresan el domingo 16…ese móvil no se dará abasto para tanta selfie que fumigará envidiosos en sus redes sociales…#XD.

*.-La cosa va de distinción…porque mañana amanece de plácemes la linda dama, Pilar Verdial, esposa del polifacético Rodolfo Torres Lazo, quien junto a hijos y nietos la congratularan en algún recinto chic de la ciudad…se unen a las felicitaciones de los Torres-Lazo-Verdial, sus múltiples amistades en las cuales se incluyen sus ex compañeros del prestigiado instituto La Salle de San Pedro Sula…Un fraternal abrazo para Pily y la invitamos en familia al Club Hondureño Árabe a disfrutar las finas atenciones de sus variadas propuestas: Meza23, Las Parrillas y El Mediterráneo…Felicidades Mon Guerlain.

*.-Desde hoy…Arrancan las invitaciones para celebrar su onomástico para la encantadora Beatriz Ochoa de Pineda, la misma Miss Honduras Mundo-2011…el año de las cholomeñas…Vía redes sociales los más entusiasmados con los brindis para Beatriz son sus ex compañeros de estudio de la Saint Peter Academy y de la UTH…sin dejar atrás a sus “colegas” de pasarelas…¿La felicitara Ivian Lunasol Sarcos Colmenares?…MMM…no creo…la venezolana que ganó ese año el Miss Mundo, fue compañera de cuarto de la española Carla García Barber, con quien si cultivó amistad la ex nuera de Nicolás Maduro…Quienes sorprenderán a Betty son sus suegros: Omar y Patricia.

*.-Omar Pineda, eficiente ejecutivo del INMUDE y empleado estrella de la especial dama Leyla Rishmawy…por cierto tenemos un “tiempal” de no ver a su señora madre doña Vilma Osorio en eventos…por su parte, Patricia Antúnez de Pineda, afable suegra de Beatriz, es toda una experimentada campeona de crossfit: una diva fitness por antonomasia…Ejemplar matrimonio sampedrano que tiene como suegros la hija de Rolando Ochoa y Bessy López de Ochoa, quien este fin de semana consentirá a su beba con esas deliciosas sopas que son el delirio de esta popular acuariana que no parara de brindar entre amigos por su cumpleaños número 26…#Santisimo.

*.-¿ o sea que nació en 1994 el año de Jeam Haylock?…Exactamente…Bessy Beatriz Ochoa López nació un 1 de Febrero de ese “negro” año…¿Por qué negro?…por los infernales apagones que tenían de correr a la nación…Pero para la pequeña Betty la falta de energía eléctrica no era problema para no encontrar el pecho de su señora madre, porque nació súper inteligente que hasta en las tinieblas o a media luz de candela, hallaba la fuente de esa leche materna que la convirtió en toda una beldad…esbelta figura que paseo por Londres 2011 y Manizales 2012…Esta niña debería de estudiar Comunicación y Publicidad, porque tiene “feeling” para los medios de comunicación…#kiss.

*.-Y de portentos va la cosa, porque Doña Lilian sigue abriendo finísimos presentes por su onomástico numero 46…se unieron en felicitaciones para esta graduada del IDE, sus colegas de la facultad de Informática Administrativa de la USAP y “medio” clan: Prado-Luque & Vides-Guzmán, quienes departen en fechas especiales como esta en Welchez Café, donde comer es un placer…¿O sea que Doña Lilian nació en 1974?…Así es mis vidas…El año del Fifi, cuando reino la hoy flamante abogada Ethelinda Mejía Velásquez, progreseña de pura sepa quién nos representó con mucha clase en el Miss Universo de Manila-74 y en el Miss Mundo de Londres -75, donde fue compañera de la cantante cubano-venezolana María Conchita Alonso.

*.-¿Y cómo hizo Ethel Mejía para reinar en pleno desastre nacional?…MMM… el Miss Honduras casi siempre lo organizaban a medio año, tipo Mayo o Junio, un mes antes del viaje al Miss Universo…Y el nefasto huracán Fifi fue en septiembre del mismo año…cuando sepultó toda la ciudad de Choloma y llenó por completo la exclusiva colonia Tara de San Pedro Sula…y otras tantas del lado norte de la city…Fue en parte por esa tragedia nacional y por las ríspidas relaciones internacionales con El Salvador, que no se realizó certamen de MH en 1975, cuya sede del Miss Universo fue precisamente la laburante Cuscatlán, donde bate la mar del sur.

*.-Prácticamente Ethelinda siguió reinando todo el 1975, es por eso que doña Norma de Funes la designo para viajar al Miss Mundo del mismo año…pero volvamos al MH-74…¿ese año fue cuando participo la linda y finísima Lilian Castellón, como Miss Tegucigalpa?…Efectivamente…Y era una de las grandes favoritas a la final, de no ser por “alguien” que metió sus manos malditas en su exclusivo vestido de noche, toda una obra maestra de celebre diseñador internacional adquirido en EEUU y que “de repente” apareció roto minutos antes del desfile de gala…Según sus sobrinas Lari-Lajandra y Yessi La Yes Yes.

*.-¿Años pares años de males?…al parecer cada 20 años se produce una desgracia que enluta a medio país: 1954 el año del hambre con aquella huelga bananera…1974 el año del huracán Fifi…1994 el año negro de los apagones…¿y el 2014?…El año cuando asesinan vilmente a la Miss Honduras reinante María José Alvarado Muñoz…casualidad, causalidad, mito o cábala, igual se aplica la fatalidad…Este país si ha sido mártir y la historia lo certifica: si no es por golpes de estado, es por catástrofes naturales o gobiernos despóticos, escándalos de corrupción, ETC….Como dice Grimorio: “no hay año sin escándalos”…del color o tinte político que sea…nadie se salva.

*.-Si de profecías se trata…desde algún rincón de Comayagüela de cuyo nombre no queremos mencionar, nos textea El Zambo Cipriano para comentarnos que la “voz” que se corre como pólvora encendida por toda la capirucha es la “misa negra” que tuvieron el sábado pasado en el hemiciclo… para “felicitar” a las féminas en su día…pero según El Zambo, ahí habían hasta “chepos” por cualquier relajito de las bancadas revoltosas…algunos optaron por salirse del palacio porque sentían que la represión de la atmosfera los ahogaba como el mismo amoniaco…jijijijijiji…La luna nueva arrancó el viernes 24, el sábado 25 estaban aprobando masivamente una de leyes, que dejaran perpleja a la nación próximamente.

*.-Los tres máximos poderes de la nación estaban ahí presentes haciendo una “triada histórica” jamás antes vista: JOH-Oliva & Moya, ante el beneplácito de la gran mayoría de padres y madres de la patria, que firmaron de todo y para todos… ¿segunda y tercera vuelta, reelección, perpetuidad?… MMM…las viperinas de la oposición andan en “pampers” o sea “cuz-cuz” porque en esa supuesta nebulosa está el destino político de la nación…agua que me quemo… ¿Lanzaran a Papi a la Orden como supuesto friki-ungido?… Bien jura y perjura Grimorio: “Los cachurecos llegaron para quedarse un buen tiempo, brinque quien brinque”… ¡Ese arroz ya se coció!

*.-Los espaciosos salones del Club Hondureño Árabe, se convirtieron por unas horas en el cielo mismo con el Sistema Solar incluido, en una amena fiesta de bienvenida a este mundo del primogénito del joven matrimonio de Esteban Handal y Hellen de Handal: Milán…Su amorosa abuela doña Anita de Velásquez fungió como esplendida oferente del sarao que reunió a todas las damas de ambas familias en un impresionante montaje realizado por los genios de FloralBoutiqueHN, bajo la tutela de la planner Denisse González, quien se sentó con madre e hija para planificar esta fiesta a dos meses de nacido el pequeño Milán…todo de antología.

*.-El sol, las nubes, algunos planetas del sistema solar y hasta un astronauta, fueron el telón de fondo de un tierno ágape, donde las presentes brindaron con cocteles por la dicha que embarga al joven matrimonio que ya ultima detalles para el bautizo de Milán…la cita transcurrió entre felicitaciones, presentes e interesantes charlas de las madres de familia, quienes no pararon de aconsejar a Hellen en estos primeros meses de maternidad…El Club Árabe deleitó con sus sabores gourmet y las finísimas atenciones, en una fiesta que se puede volver tendencia entre la sociedad sampedrana luego de los tradicionales baby showers…Bendiciones para Milán Handal …Esa espectacular decoración ya engalana el cuarto de Milancito.

*.-¡Apuesto ingles vino a casarse!…nos referimos al encantador entrenador de boxeo, Simon Mathew Dorn, quien en una de esas tantas salidas a comer, se encontró en un restaurante con la mujer de su vida…eso fue amor a primera vista…se trata de la preciosa sampedrana Andrea Patricia Chavarría Paz, hija de la no menos guapa Sherly Paz…luego de un intercambio de celulares, la relación paso de amigos a novios al tercer mes de conocerse y el resultado de esa química tenía que terminar en el altar…fue precisamente el padre Vicente Nacher quien los unió en matrimonio en la iglesia María Reina del Mundo, con un posterior banquete de esponsales en el salón Las Islas del Copantl…Graficas en místico fondo purpura que no se pueden perder.

*.-En otro orden de ideas…nos topamos con notas de Eva Gabunda, la misma friki locuaz que tiene como amigas entrañables a la calle y la avenida… mientras entre sus aleros más raza, destacan el alto y el semáforo…jijijijiji… nosotros nos cocemos en otra olla…y si de calles de trata, nos cuenta Eva que esos embotellamientos de tráfico cada día aumentan más y los “aleros de transito” brillan por su ausencia cuando más se necesitan…esos bulevares, el centro y todo el sector SE, pasan de bote en bote…tal y cual jungla de concreto…Suponemos que esas zonas conflictivas las mapean en sendas pantallas led que “monitorean” por cámaras…¿Será?.

*.-Y la re distribución de las distintas rutas de transporte urbano nunca se hizo, pasan los meses y hasta los años y ese macaneo nunca lo ordenan…parece que no hubieran autoridades en el pueblo: cada quien por su lado, completamente divorciados, tanto en funciones y ciertos “tatascanes” hasta con sus esposas…porque Eva sabe de varios que ya firmaron su carta documento…aquella esbelta dama se cansó de “sorpresitas” con su consorte: cada vez lo sorprendía con cada cosa, que la dejaba más flaca del susto…por salud mental ella decidió caminar separados…como ellos muchos más que este 2020 ponen “caput” al circo.

Según Grimorio, los que pueden tener mejor suerte en el amor este año son los signos: Cáncer, Piscis y Escorpión…los solteros a ponerse en vitrina y los casados a cuidar a la pareja…especialmente esos alacranes sexópatas que pican con la cola…jijijijiji…los dos primeros a dejar el trago y los melodramas llorones…2020 está bueno para conocerse mejor y si cuaja el asunto a convertirse en novios, se casan en el 2021…A seguir votando por Gaby Irías en el Reina Hispanoamericana, donde grafica al mejor estilo de Astrid Carolina Herrera (La Mujer de Judas) cuando estaba en el colegio: Bella la beba de los Marichal…Besitos gourmand con aroma a “Sweet Vanilla” de Montale, lo necesitan en su vida…Hoy almorzamos en El Carpaccio y cenamos en Nelly’s Pizza…Cuídense mucho mis amores los queremos en P!”#$.