Chicha y Limón viernes 31 de julio de 2020

Photo Credit To Carmen Fernández, José Antonio Fernández, Elena y Mario Delgado

¡GRACIAS JULIO!!… Hoy despedimos el séptimo mes del año, más kármico que nunca y con más penas que glorias con eso del escándalo de Invest-H… Agosto viene más dramático que culebrón de Televisa… Nuestros consentidos que parten pastel por estas fechas: Emma Sofía Moreno Zelaya es una de ellas… Fechas memorables de ágapes del ayer… Los chismes candentes de la palestra… Recomendaciones en tendencia… ¿Cuál es el grupete que nos lee sin parpadear? Aquí se los diremos… ¡Empezamos!

*.-Abrimos boca con un angelito: Emma Sofía Moreno Zelaya esta de plácemes por estas fechas, volándose su primer añito de travesuras… La primogénita del joven matrimonio conformado por Carlos Armando y Karla Iveth Zelaya de Moreno parte pastel en casa, rodeada del amor de sus padres, abuelos y uno que otro primito… Súper consentida la nena bella.

*.-En un julio mejor que este y por estas fechas, el Colegio de Ingenieros Civiles, Capitulo Noroccidental, estaba a reventar con todos sus agremiados celebrando en franca camaradería el Día del Ingeniero Civil… recordando anécdotas universitarias, laborales y otros pasajes de su vida profesional, entre brindis y brindis al eco de sonadas carcajadas… Este 2020 todo es vía redes sociales, donde se agrupan por generaciones… ¡Congratulaciones!

*.-Quienes brindan con vinos & deli por sus “Bodas de Algodón” son los apreciados: Darío y Mercy Valladares de Sagastume, quienes por estas fechas del 2018 se estaban uniendo en dos emotivos enlaces que aún perduran en las memorias de los que asistimos… El banquete nupcial se celebro en los elegantes salones del Hotel Maya Colonial y los Sagastume-Valladares pasearon su amor por el Caribe catracho con un tour fuera de serie por Islas de la Bahía… Toda la dicha del mundo para esta joven pareja.

*.-El pasado fin de semana, el calendario marcaba como 25 de Julio como el “Día del Fotógrafo y Camarógrafo hondureño” y escrito sea de paso, muchos dueños de medios no felicitaron ni por redes sociales a su personal, que se quiebra el lomo en la calle para conseguir primicias… ladrando los mandan a la calle sin saber cómo se sienten, en varios casos… aprovechando la pandemia se ahorraron el ágape… al menos una felicitación o bono señores.

*.-Otros que recuerdan su segundo aniversario de casados son: Elvin y Claudia Martínez de Salgado, quienes luego de 5 años entre compañeros de labores, novios y compromiso de boda, se casaron en el 2018 en una idílica ceremonia donde se juraron amor eterno en el altar… con una relación solida, basada en principios, valores y amistad, llegaron al amor más puro que una pareja puede sentir: tomar el siguiente paso para formar un hogar, un proyecto de vida juntos… Claudia lució majestuosa con ese ajuar y Elvin súper elegante, no paraban de compartir miradas y sonrisas de felicidad esa noche.

*.-La fiesta de esponsales se desarrolló con buen suceso en el salón San Pedro del Centro de Convenciones Copantl, contando con la presencia de ambas familias, compañeros de trabajo quienes fueron los testigos más cercanos de este amor y amigos allegados a la pareja, que les desearon toda la felicidad del mundo en esta nueva etapa juntos como esposos.

*.-El San Pedro lució una decoración minimalista y primaveral en blanco y lila, puesto que el morado es uno de los tonos favoritos de Claudia, quien confió en Fabiola Orellana de la Fabrica de Eventos, para el montaje de su boda… Entre el exquisito ramillete de damas de honor, todas ataviadas con delicadas túnicas en tono uva, sobresalía la belleza de Rosalinda Cellini, mientras que en el cortejo del novio, la imponente estampa del galán de ébano, Esteban Centeno… Dichosas “Bodas de Algodón”… #SalgadoMartinez.

*.-¿Cómo van con su face?… poco a poco se acerca el momento de sentarnos en la “Silla de la Verdad” del RNP… sus polémicas perperas “amenazan” con esa cedulación en los próximos meses… Hemos tenido tiempo suficiente en casita para hermosearnos desde adentro con ayunos matutinos a punta de agua, zumos naturales y demás infusiones milagrosas… Y por fuera con tratamientos caseros y hasta cosméticos para lucir “decentes” en esa foto.

*.-Los hombres son los que mas “sufren” por esos cráteres odiosos llamados poros dilatados y que pueden tratar a punta de hielo o exfoliaciones con bicarbonato de sodio… También con esos minimizadores de poros de: Lancome, Clarins y Dr. Brandt…Idem con los “reyes” de la silicona: PoreFessional de Benefit y Photofinish de Smashbox… Las damas con esa jalea real y el “premier” L’Or de Guerlain que hacen milagros juntos… #Danae.

*.-Así como leen mis amores: ese proyecto “va porque va” y en estos meses lo terminan de aprobar con todos los full mickies… Fuera de broma, todos a hermosearse por estas semanas antes de ir a posar con sus mejores ángulos al polémico RNP, donde ya no nos ayudaran con el “bañito” de photoshop que nos corregía fealdades… A tejer estrategias cosméticas para disimular al máximo: cansancio, flacidez, ojeras y hasta texturas cascareadas, opacas con tonos amarillentos de tanto estar “guardados” por el confinamiento… #Covid.

*.-Ahora todos en “carne tremula” tal y cual somos, por todos los ángulos y con full huellas: hasta de las patrullas… Según Burundanga esa cedula vendrá más completa porque nos pondrán en 20 uñas… Súper fichados… Sin tanto achiote, sin lentes de colores y nada de “duck face”… Por cierto, esas cc cream que venden en El Record, Carrion y Danae están magnificas por su efecto natural: corrigen imperfecciones y logran un “blur” tipo Instagram.

*.-Una preciosa jovencita que este año saca su primera cedula de identidad es Stephanie Milla, quien recientemente llego a la edad ciudadana de poder votar… Adorada hija de los especiales Elvis Milla y Mirna Monterola, que consintieron a su amada con una reunión muy intima en casa por sus 18 primaveras… Como inolvidable fueron esos 15 años en el Club Arabe… #Kisses.

*.-Quienes recuerdan su fastuosa boda en algún rincón turístico de Honduras son los guapísimos: Jean Paul Higüero y Cesia Gallegos de Higuero, quienes acaban de cumplir 3 años de casados… “Bodas de Cuero” al mejor estilo Tom Ford, Acqua di Parma o la misma CH, porque los Higuero-Gallegos son de altos kilates mis vidas… Denisse González monto su boda en Indura, Tela.

*.-Mañana arranca Agosto y la temporada alta de las ferias hondureñas, que quizás ni logremos celebrar por la pandemia que nos abate… Puerto Cortes abre boca y le siguen: Villanueva, Santa Rosa de Copan y La Lima jodido… pueblos rumberos por antonomasia, que en este 2020, tendrán que celebrar rezándole en casa a sus respectivas deidades patronales… Así como vamos, el pico de la pandemia lo alcanzamos a mediados de agosto.

*.-Siguiendo con temas turísticos… mañana inicia la Semana Agostina donde nuestros hermanos salvadoreños se vienen a dar un “nuevo aire” a este país, están de vacaciones y desbarajustan para los mejores sitios turísticos de Honduras… Nadie los para en la Zona Sur y atractivos de la Zona Central… los más pudientes llegan hasta Tela, La Ceiba y Roatán, donde los reciben con los brazos abiertos en los hoteles más chic de la Zona Norte… Gente noble, trabajadora y amistosa como el salvadoreño no hay en el istmo.

*.-Mi estimada amiga Cinthia de Nasser sigue recibiendo las felicitaciones y ágapes por su onomástico… sus amigas de siempre la congratularon en sus redes sociales y su familia no se quedó atrás mis amores… Una de las damas más glamurosas y carismáticas de la sociedad, que todo mundo la quiere por su don de gente… ella siempre dice si a todos los eventos donde es requerida, una actitud participativa que se admira en varias fundaciones… ¡Felicidades!

*.-Por estas fechas brindan con Moet & Chandon por un año más de vida: Khaula Segebre, Monica Kafati y bendito entre las damas, un honorable caballero del clan Kattán Salem… ¿Sera acaso el esposo de la querida Katy?… MMM… Ahí se las dejamos mis amores… Donde, como y cuando celebren, pero que lo pasen a todo dar con los suyos… ¡Bendiciones!

*.-Las acuarianas además de estar entre las mujeres más inteligentes del zodiaco, andan muy buscadas: regresan amores y amigos del ayer… se las ingenian y se las multiplican para salir adelante, cueste lo que cueste, jamás dejan huella y salen libres como el viento ante cualquier adversidad… las genias o las locas del zodiaco, según como se manejen… #Autosuficientes.

*Pero las que conocemos son de mente brillante como el mismo sol que las alumbra… Tienen mil cosas como mil ocurrencias en mente: en un 2X3 hacen cuentas en la cabeza y manejando hacen las mejores conferencias con sus hijos por celular… Santísimo… Son unas ases del volante… #Increíble…En ese móvil tienen agrupados a sus amigos por generaciones: escuela, colegio, universidad y demás trabajos… Las acuarianas son súper organizadas.

*.-Amantes de largos paseos en carro, en playas, lagos o montañas, son felicísimas como el mismo aire que las ventila… así o más libres… agarran para donde quieren y por los días que quieren, con o sin permiso de sus maridos, realizan sendos tours a campo abierto… no se dejan dominar por nada ni por nadie… indómitas como osadas en sus decisiones… Decirle a ciertas acuarianas “no se lo digas a nadie” es como autorizarles su publicación en redes, donde algunas viralizan la vida propia como la ajena… jijijijijiji… Hippies en potencia.

*.-Y una dama que no es acuariana pero es súper encantadora, es doña Carmen Bahr de Orellana, esposa de don Lisandro y madre de Guillermo… Doña Carmencita sigue recibiendo las congratulaciones por motivo de su onomástico, el cual fue hace algunos días, pero vía social media la siguen consintiendo… Se une su nuera Giordana Kafati con su bella nena, así como su hijo Lisandro con su guapa esposa Dina Bendeck de Orellana.

*.-Retomando a la honorable dinastía Kattán… nos cuenta un pajarito que hoy amaneció de plácemes la distinguida dama, Diana Katimi de Handal, esposa de don Fouad Handal y madre de las bellas: Vivian y Lorena de Kattan, así como de la chef número uno de la familia, Carol Handal de Zummar… quien sin lugar a dudas sorprenderá a su señora madre en su día… #Blessings.

*.-En otro orden de ideas… nos conectamos con La Seca & La Meca, quienes le tienen “pavor” a la calle y siguen confinadas en su elegante “cantón” de las cumbres sampedranas… Con esos rostros cuasi perfectos, a punta de “Black Rose de Sisley”, nos cuentan que en la antañona colonia Tara varias familias son fuga… se oye el rumor de un pregonar, que cabalga a millón por esas calles, que el virus esta propagado en toda la colonia… #Ups… #Paranoia.

*.-Con eso que está cerca el Seguro Social, donde se reportan casos hasta en sus oficinas administrativas, son varias las familias que RENTAN en otra colonia lejos de la mundanal contaminación que supuestamente afecta la zona… Los que aún viven, entran por el lado de la Colvisula, aunque den más vueltas que un bolo para llegar a sus casas… Cosa seria la histeria colectiva.

*.-Otra que tiene meses de no ir a la Santa Cruz (templo donde acuden los vecinos de colonias aledañas y demás “wannabe” de socialites) es aquella encopetada de El Roble, que se las tira de la “high life” pero es de la “high no hay”… Digan que ya la conocen: la típica Magdalena del sitcom “Vecinos” del Distrito Comedia… #lol… #MLRT… con tantos hijos, como de ex parejas con plusvalía… Primera reina del antañón: Festival de La Rosquilla de San Nicolás.

*.-Hoy es ultimo de mes… a seguirse puliendo con esa casa y demás baldíos de alrededores, con todas las maravillas que nos ofrece la familia Lara-Soto en Mac Del… por cierto, ese amonio cuaternario, es usado por mucha gente para desinfectar los BILLETES: los sumergen en una paila con agua donde diluyen una proporción de ese químico varios minutos… luego los sacan y los ponen a secar a punta de A/C debajo de la caja registradora… #WTF… #OMG.

*.-¿Acaso eso no es lavado de activos?… NOOOOO… Es lavado de dinero… jijijji… ya secos salen como nuevos y bien desinfectados a punta de amoniaco: directo para la guaca… el mismo químico que nuestro Grimorio ocupa para sus “despojos” y que adquiere en varios lares… No solo nuestro friki, también varios negocios, entre ellos aquella academia y salón de belleza gerenciada por aquel joven galán… negocio heredado de su señora madre… Grimorio llego por sus productos capilares favoritos: DAVINES.

*¿Esos botecitos oscuros que parecen medicina para garrapatas?… solo la apariencia porque son “caritzimos de Paris” … una súper línea humana que incluye para: caspa, caída de cabello, fortalecimiento, brillo, nutrición y demás tratamientos capilares… Davines es favorita de muchos celebs, realeza y políticos de alto rango en el mundo… Lo mejor de todo que ya está en Honduras… Encarguen esos litros donde su estilista de cabecera… #Must.

*.-Hoy 31 de Julio…día más que ideal para una renovación completa de look: desde el ultimo meñique de las “patrullas” hasta el último cabello de la cabeza… lo que su presupuesto les permita, además esas tarjetas aguantan eso y más, con ese reguero de puntos acumulados… jijijijiji… Como dice La Meca: “Todo es poco” … para invertirlo en nuestro templo sagrado: El Cuerpo… Agosto llega con más sorpresas que Julio: dramático y escandaloso.

*.-A cambiar juegos de cama, mantelería, cortinajes y a lavar esta tarde-noche hasta el último trapillo juco de casa con TIDE / GAIN de Supermercados La Colonia… donde también adquieren todo lo que su nevera y alacena requiere para que Agosto no los agarre chucos y con hambre… Nada de cerros de ropa sucia acumulados en dormitorios, donde se “tragan” esas bacterias cuando duermen: mal agüero para iniciar mes… #Pavoso… #OJO.

Mañana primero, desde que abrimos los ojales agradecer siempre a la Divina Providencia por un mes más de: salud, casa, vestido y sustento mis amores… #Amen… a desayunar con algo dulce, si su régimen lo permite, como esos panqueques integrales con miel de maple o Nutella de Denny’s… Y un almuerzo abundante: arroz con pollo, paella, marmaon o esas ricuras de AZIZE… la mejor de las actitudes: a poner Agosto y todo en las manos del Señor…A seguirse cuidando mis vidas ya saben que los queremos en P!#$%&/#$.