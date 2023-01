Cierran temporalmente Laberinto de Cipreses debido a daños muy severos ocasionados por visitantes

Comayagua. – El Laberinto de Cipreses que se ha convertido en un atractivo turístico y fuente de empleo para muchos hondureños en la aldea Flores de la Villa de San Antonio, Comayagua, será cerrado temporalmente, debido a daños muy severos ocasionados por algunos visitantes, al no respetar los senderos ya establecidos.

Sus propietarios han anunciado que a partir de este lunes 9 de enero restringieron el acceso temporalmente para realizar mantenimiento, debido a daños ocasionados por algunos turistas que vistan el lugar y no respetan los senderos. Otras áreas del complejo Laberinto de Cipreses estarán disponibles en horario normal.

🔴¡AVISO IMPORTANTE!🔴

Agradecemos enormemente a todas las personas que nos han visitado y que cuidan de nuestras instalaciones. Sin embargo, debido a daños muy severos dentro del laberinto, por no respetar los senderos ya establecidos, a partir de mañana lunes 9 de enero, comenzamos con labores de restauración de muchos árboles dañados. Asimismo, con la colocación de algunas mallas para la protección de los cipreses. Esta labor de mantenimiento nos llevará muchos días y debido a eso el acceso al laberinto estará restringido.

Esperamos hacer los trabajos lo más rápido posible y así seguir ofreciendo el mejor servicio.

En ese sentido, el mirador del laberinto, el restaurante, la pesca deportiva, el túnel de flores, el parque de figuras, la zona de descanso (hamacas), el área deportiva y de las cabañas estarán disponibles en horario normal de lunes a domingo de 9:00am a 6:00pm.

Contáctanos: 9477-5232.

Ante el comunicado de los propietarios del Laberinto de Cipreses a través de las redes sociales, las reacciones de la gente fueron muchas:

“Me alegré al ver la noticia que Honduras tenía un laberinto…. Pero al leer como lo han destruido me dio pena y tristeza saber que nuestros compatriotas por no seguir las reglas del lugar destruyen algo tan precioso… estamos en pleno siglo 21 y más bien parece que fuéramos de retroceso. Con personas así Honduras nunca saldrá adelante… ayudemos a cuidar lo nuestro no a destruirlo”.

“Esa es la razón por la que honduras nunca pasa de lo mismo porque ay personas con un sentido del humor. Poco razonable…

“A esto sin contar que las generaciones que vienen será de lo peor. Dios nos libre… talvez así resolvemos ese problema de cultura”.

“Que gente tan destructora no saben disfrutar de la belleza natural”.

“Son peor que el gorgojo 😡😡no cuidan los lugares que resalta a nuestro país”.

“Increíble lo nefasta que es la cultura de la gran mayoría. Ya me imagino ¨pues como no encontré la salida metámonos por aquí¨ es la cultura de la trampa”.

El complejo turistico Laberinto de Cipreses, es único en Honduras, fue construido con 2,886 árboles de ciprés, fue elgido como una de las 30 maravillas de Honduras, edición Bicentenario.