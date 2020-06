Congreso Nacional interpela a Marco Bográn sobre el manejo de los fondos para afrontar la emergencia sanitaria

Tegucigalpa.- En una intensa reunión que duró más de tres horas, la comisión de emergencia conformada por diputados de todas las bancadas del Congreso Nacional, escuchó el informe brindado por Marco Bográn, director de Inversiones Estratégicas de Honduras (INVEST-H) sobre el manejo de los fondos aprobados por este Poder del Estado para afrontar la emergencia generada por el COVID-19.

El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, quien impulsó el convocar al director de Invest-H, Marco Bográn, como muestra de rendición de cuentas y de verificación del uso de los fondos del pueblo hondureño.

La reunión, que fue transmitida íntegramente por el canal del Congreso Nacional (CNTV 20) y por su página oficial de Facebook, fue retransmitida por los diferentes medios de comunicación en vivo y en directo, dando una muestra de apertura y respeto al pueblo hondureño.

En la reunión, participaron los diputados Mario Pérez (PN) acompañado por los diputados: Juan Diego Zelaya (PN), Felicito Ávila (DC), Mario Segura (PL), Francisco Paz (Libre), Doris Gutiérrez (PINU), Karen Ortega (AP), Rodolfo Dubón Bueso (PN), Iveth Matute Betancourt (PN) y Mario Noé Villafranca (UD).

Bográn comenzó su exposición explicando el plan de compra y distribución que INVEST-H tiene planificado para los hospitales móviles, los cuales, según Bográn estarán repartidos en diferentes ciudades del país, como Tegucigalpa, San Pedro Sula, Dalí, La Ceiba, Juticalpa, Choluteca, Santa Rosa de Copán; a su vez, detalló el equipo con el que estarían siendo equipados los hospitales móviles.

Posteriormente Bográn se sometió a dos rigurosas rondas de preguntas formuladas por los diputados de la comisión sobre la compra de los hospitales móviles e insumos médicos realizada por Invest-H.

¿En Invest-H quienes son los encargados de identificar a los proveedores? ¿cuentan con la experiencia?

Marco Bográn: Contamos con un equipo multidisciplinario el cual ha participado en la construcción de los centros Ciudad Mujer y hospital del Trauma.

En el tema de la compra de los hospitales médicos, ¿Estamos frente a una estafa?

MB: Según la información que tengo es que no estamos frente una estafa, la guía de embarque que hemos presentado demuestran que los contenedores vienen en camino y llegarán a Puerto Cortés entre el 7 y 9 de julio con los dos primeros hospitales móviles para San Pedro Sula y Tegucigalpa.

¿Por qué se pagó el 100% del monto del valor de los hospitales, sin tener el equipo aún?

MB: En ese momento, vimos diversas noticias de la confiscación, de insumos y equipos en diversos países, en especial de Europa. El objetivo era el pago de 100% para garantizar la entrega y evitar que otro comprador se adelantara con la compra de mayor volumen y se posicionara de primero en la lista.

¿Quién decidió la compra de hospitales temporales en lugar de aumentar la capacidad de los existentes o construir nuevos?

MB: Esa es una pregunta para la entidad rectora de tomar esa decisión que es la Secretaría de Salud, nosotros nos cumplimos con el requerimiento de cumplir con las compras.

Las compras se han hecho en base a los requerimientos de la Secretaría de Salud, ellos plantearon lo que se debía comprar. Ninguna compra se realizó de forma aislada.

¿Cómo llegaron a contactarse con el proveedor que actualmente están utilizando, qué factores tomaron en cuenta?

MB: Hicimos un barrido de todas las soluciones que se encontraban en Internet y que otros países habían tomado en cuenta. Decidimos irnos por un proveedor estadounidense porque consideramos que seguía siendo el mercado menos volátil en el momento de la Pandemia mundial.

¿Por qué se eligió esta compañía?

MB: Un proveedor que nos diera una solución integran, con hospitales construidos y equipados, y que la solución nos sirviera una vez pasada la pandemia.

¿El Consejo Directivo de Invest-H aprobó mediante alguna resolución las compras que se han realizado?

MB: Debido a la emergencia en la que aún estamos, las compras y el plan de adquisiciones se hicieron sin el consejo directivo, no tengo una resolución.

¿Tienen alguna garantía de calidad de las compras de estos 7 hospitales?

MB: Si, si las tenemos y las estaremos mostrando y haciéndolas llegar a la comisión.

¿En qué lugar serán ubicados estos hospitales?

MB: La secretaría de salud verificó en los hospitales del país si existía el espacio necesario para instalar los hospitales móviles y de esa manera descargar la carga y que estos se convirtieran en los hospitales de referencia para la atención de COVID-19.

¿Por qué se han movido las fechas de llegada de estos hospitales móviles?

MB: Esto porque Turquía también entró en una cuarentena absoluta y eso retrasó la fabricación de nuestros productos, además lograr encontrar espacio para transportar estos hospitales debido a la alta demanda.

Sobre el tema del señor Axel López, Marco Bográn dijo lo siguiente:

“No tuvimos una recomendación de él, lo que buscamos fue una solución integral y nos abocamos con la compañía, él es un miembro más de la compañía, nosotros no conocíamos anteriormente al señor Axel López.

“No hemos recibido ningún documento de ningún gobierno del mundo que me diga que este señor tenga una orden de captura, así que no puedo especular”.