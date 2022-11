Consulado de Honduras en Miami: Sin Cónsul, pero mejorando en atención y servicio

Ha entregado 23,000 pasaporte de la mora que dejó el Gobierno anterior

Miami. – El consulado de Honduras en Miami, ha informado en sus redes sociales, que en lo que va del año, bajo su mora de entrega de pasaportes que dejo el gobierno anterior, de 32 mil que tenían en espera ahora solo les falta entregar 9 mil, además siguen realizando enrolamiento de tarjetas, Documento Nacional de Identificación o DNI, este último en apoyo conjunto con la Secretaria de Relaciones Exteriores y el registro nacional de las Personas.

Ronny Frazier, agente consular, confirmo este dato y resalto “ahora estamos realizando entregas de pasaporte el mismo día, gracias a Dios, también bajamos la mora que dejo el gobierno anterior y solo nos faltan entregar 9 mil de ellos. Nuestros compatriotas llegan por la mañana o a la hora de su cita y por la tarde ya tienen su documento en mano, de esta forma estamos facilitando, que este documento no se quede nuestras oficinas, además para quien ya hizo el trámite y aun no lo ha reclamado, no debe hacer cita, solo llegar a la oficina y preguntar por el documento para entregárselo”.

El agente consular además comento, que se están utilizando las redes sociales, Facebook Consulado General de Honduras en Miami e Instagram: @consuladohnmia paginas oficiales del consulado de Honduras en Miami, para dar información a los compatriotas y despejar algunas dudas, así como también se facilitó este número de teléfono: 786 275 4651 de 9am-5pm para poder seguir dando una mejor atención. Para realizar cita consular haga clic en este link https://linktr.ee/consuladomiamihn

Enrollamiento DNI

Por su parte, Miguel Canales, agente coordinador del registro de Identidad(DNI) en Miami, expreso que “recibimos entre 20 y 30 personas diarias para realizar este trámite, ya hemos entregado más de mil tarjetas de identidad de las que nos están enviando de Honduras y tenemos 2 listados que aún no han venido a reclamar, en Facebook pueden ver un post del 2 de septiembre, hay un link que lo lleva al listado de DNI que aún tenemos aquí en la oficina sin entregar”.

“El trámite para enrollamiento es muy sencillo y rápido, como requisito necesita traer su identidad más antigua, ya sea su pasaporte, partida de nacimiento, sus datos personales, tomarse las huellas y listo, en este caso, este documento viene de honduras y se demora entre 3-6 semanas, una vez que llega al consulado, publicamos un listado para ser reclamadas, no necesitan cita para reclamar las tarjetas” dijo Canales.

Mejor Atención y Más personal

Elmer Núñez, compatriota hondureño que realizaba su trámite de DNI, expreso que ‘esta vez veo que hay mejor atención desde que entre al consulado, y ahora tramitando la tarjeta también recibí una buena atención, ya me entregaron mi pasaporte y lo que veo es que falta personal, pero los que están hacen lo que pueden y van rápido pasando la fila”.

Ante esta interrogante sobre falta de personal, Frazier, respondió “sinceramente nos gustaría tener más personal para abarcar algunas áreas, los pocos que estamos hemos mejorado y tratamos que día a día la atención a nuestros compatriotas sea mejor, sabemos que este consulado tiene mucha demanda, recibimos gente de Georgia, Nueva Orleans, Carolina del Norte, y nos gustaría poder atenderles mejor, estamos atendiendo entre 70-90 personas diariamente que vienen de todas partes, si bien es cierto, aun no tenemos Cónsul, pero sabemos que nuestra presidenta Xiomara Castro, está preparando un buen equipo para que nos represente aquí en la Florida”.

Por: Alexandra Rodriguez