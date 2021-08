Cristiano Ronaldo les dedicó una emotiva carta a los italianos tras su regreso al Manchester United

Cristiano Ronaldo ha dejado atrás su etapa en Italia con la Juventus de Turín, “volviendo a casa” en Manchester, no se fue en malos términos y les dedicó una emotiva carta a los italianos.

“Hoy me voy de un club increíble, el más grande de Italia y uno de los mejores de Europa. He dado mi corazón y mi alma para la Juve y siempre amaré la ciudad de Turín, hasta el último de mis días. Los tifosi bianconeri siempre me respetaron y he intentado agradecer este respeto luchando por ellos en cada partido, cada temporada y cada competición. Al final, podemos mirar atrás y realizar que hemos logrado grandes cosas, no todas las que quisimos, pero aun así escribimos una historia bonita juntos. Seré para siempre uno de vosotros. Sois parte de mi historia y siento que soy parte de la vuestra. Italia, Turín, Juve, tifosi bianconeri, estaréis para siempre en mi corazón”, publicó Ronaldo en sus redes.

El portugués cierra su ciclo en Italia después de haber jugado 134 partidos, anotó 101 goles y ganó 5 títulos.

El Manchester United anunció este viernes (27.08.2021) que llegó a un acuerdo con la Juventus para el fichaje de Cristiano Ronaldo, doce años después de que el astro portugués abandonara el club de Old Trafford, donde jugó de 2003 a 2009, rumbo al Real Madrid. De esta forma se pone fin a la teleserie sobre el futuro del jugador luso, que también había sonado como refuerzo en el Manchester City.

“El Manchester United se complace en confirmar que el club ha alcanzado un acuerdo con la Juventus para el traspaso de Cristiano Ronaldo, un traspaso pendiente de un acuerdo sobre los términos del contrato, la obtención de un visado y el visto bueno en el reconocimiento médico”, informó el United en un comunicado. “Todo el mundo en el club está deseando dar la bienvenida a Cristiano de vuelta a Manchester”, concluye el anuncio publicado por el club inglés en su página oficial.

De esta forma, el jugador regresa al equipo en el que marcó 118 goles en 292 partidos en su primera etapa (2003-2009), tras el cual pasó a Real Madrid. CR7 dejó la Juve con el sabor amargo de haber ganado varios títulos desde que llegó en 2018, pero sin haberse ganado el cariño de la hinchada ni haber deslumbrado futbolísticamente, a pesar de los números extraordinarios que cosechó en la liga italiana.