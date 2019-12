Doble festejo en la CCIC ¡Armonía y emociones por doquier!

Photo Credit To Ejecutivos de la CCIC festejaron a su presidente, el apreciado Jorge Faraj para luego celebrar su fiesta navideña y de fin de año.

San Pedro Sula.- La navidad y fin de año, parecen convertirse en mágicas fechas en las que un halo de alegría viaja de corazón en corazón, surgiendo la oportunidad para que el cariño se manifieste en múltiples expresiones de compañerismo y unión entre los ejecutivos y colaboradores de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), quienes se integraron nuevamente en un espíritu de paz, armonía y estupendas sensaciones.

Fue una experiencia hermosamente representativa, pues no solo festejaron su tradicional fiesta de fin de año, sino además el aniversario natal del presidente de la reconocida Cámara de Comercio, el distinguido Jorge Faraj, quien no dudó en mostrar sus más profundas emociones al compartir con todos sus colaboradores en una época repleta de gratitud, esperanza y camaradería, valores que revivieron de manera sensible y muy palpable.

Y así, satisfechos por este mágico regalo de celebración –imposible de olvidar–, llevaron ese recuerdo a sus hogares, luego de las amenas charlas, el brindis y fabulosos obsequios que acompañaron la atmósfera de lo que fue una estupenda velada con sentimiento navideño.

Por: Dayana Ortiz

Fotografías: ElDiarioHN