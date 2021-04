Dos mujeres hacen historia en Congreso de Estados Unidos

Photo Credit To Fotos: Reuters

Cuando el presidente estadunidense, Joe Biden, pronunció el miércoles su primer discurso ante una sesión conjunta del Congreso, detrás de él se hizo historia, ya que dos poderosas mujeres ocuparon por primera vez la tribuna detrás del mandatario durante ese evento.

Nancy Pelosi, la “Speaker” o presidenta de la Cámara de Representantes, ya había ocupado ese lugar durante los discursos presidenciales. Pero con la incorporación de Kamala Harris, la primera vicepresidenta del país, las dos personas sentadas detrás y a ambos lados de Biden eran mujeres.

La cámara, con un número limitado de legisladores presentes debido a las directrices impuestas por el coronavirus, estalló en aplausos, mientras la primera dama, Jill Biden, y el segundo caballero, Douglas Emhoff, se unían a la ovación.

El momento marcó un hito en los casi 245 años de historia del país, y las legisladoras señalaron el simbolismo en relación con los avances que han hecho las mujeres para alcanzar posiciones de poder en Estados Unidos.

También supuso una novedad de otro tipo: tanto la presidenta de la Cámara, como la vicepresidenta llevaban máscaras, otro pilar clave de las políticas implantadas en el Congreso a partir del año pasado para evitar la propagación del covid-19.

Harris y Pelosi son la primera y la segunda, respectivamente, en la línea de sucesión presidencial.

not me absolutely crying pic.twitter.com/6i8yNpY2ci

How it started. How it’s going. pic.twitter.com/dzTGTnjBab

— Patricia Zengerle (@ReutersZengerle) April 29, 2021