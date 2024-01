El actor Keanu Reeves publicará su primera novela de ficción

Sin duda Keanu Reeves es uno de los actores más multifacéticos de Hollywood, ya que además de ser histrión también es músico y por si fuera poco, dentro de poco se estrenará como escritor, ya que en unos meses publicará su primera novela.

Keanu Reeves decidió trabajar con el escritor de novelas fantásticas y ciencia ficción China Miéville, para crear una historia basada en “BRZRKR”, cómics del mismo nombre y que verá la luz dentro de poco.

“The Book of Elsewhere”, es el nombre que tendrá la novela de Keanu Reeves y China Miéville que se situará en el mismo universo que la serie de cómics “BRZRKR”.

En los cómics nos cuentan la historia de un guerrero llamado Berzerker, quien trabaja para el gobierno de Estados Unidos en misiones peligrosas, además forma parte de unos experimentos cuyo resultado es darle la capacidad de regenerarse y ser inmortal.

Algo que tal vez pocos saben es que estos cómics son escritos por el mismo Keanu Reeves y Matt Kindt, además que son dibujados por Ron Garney.

Por lo que, al momento de haber escrito la novela, Keanu Reeves tenía la idea de lo que quería plasmar en ella, sin embargo, necesitaba la ayuda de China Miéville para asegurarse de que la historia estuviera bien contada en el libro.

El primer número de serie limitada del cómic fue lanzado el 3 de marzo del 2021 y tan solo el primer número vendió más de 615 mil de ejemplares. Con esto, se convirtió en el número más vendido desde que Star Wars lo consiguiera en el 2015.

“The Book of Elsewhere”, la primera novela de Keanu Reeves, se publicará el próximo 23 de julio de este año.

Hasta el momento se ha revelado que será lanzado en una edición en inglés y se desconoce si en algún momento será traducido al español y a otros idiomas.

Fuente RT



The LEGENDARY Keanu Reeves has teamed-up with the incredible China Miéville to bring you a genre-bending epic of ancient powers, modern war, and an outcast who cannot die.

The Book of Elsewhere publishes 23.07.24 pic.twitter.com/qVGHCfXH9X

— Penguin Huddle (@PenguinHuddleUK) January 10, 2024