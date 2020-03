El coronavirus puede vivir en tu celular durante nueve días, detalles como limpiarlo correctamente

Estornudar sobre el codo, lavarse bien las manos y usar alcohol en gel: estas son las medidas más comunes que se suelen mencionar a la hora de prevenir el contagio del coronavirus. Sin embargo, esta cepa podría vivir en tu teléfono celular durante nueve días. Y con una serie de simples pasos, puedes protegerlo.

Según investigaciones estadísticas, el coronavirus puede vivir en superficies como metal, vidrio o plástico durante nueve días.Según pudo analizar una publicación específica de infecciones hospitalarias (The Journal of Hospital Infection), “aunque la carga viral del coronavirus en superficies inanimadas no es conocida durante una situación de brote, parece conveniente reducirla en superficies por desinfección, especialmente de lugares frecuentemente tocados en las inmediaciones de los pacientes de los que se esperan altas cargas virales”.

El estudio recomienda limpiar el teléfono durante un minuto con desinfectantes que contengan un 62-71 de etanol (alcohol), 0,5% de peróxido de hidrógeno y 0,1% de hipoclorito de sodio. ¿Y qué es todo esto? Una solución a base de alcohol.

Hay soluciones ya preparadas para limpiar teléfonos, que, por lo general, suelen tener entre sus componentes alcohol. Se consiguen online, o en casas especializadas de computación (como ser, en locales de Galerías Jardín), pero están más pensadas para pantallas no-touch (es decir, que no tienen la película oleofóbica). El alcohol isopropílico es el principal componente que usan los especialistas para limpiar circuitos e interiores de aparatos electrónicos. No es caro y se consigue en los mismos lugares.