Empresa privada solidaria con damnificados en el Valle de Sula

San Pedro Sula. – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) junto a la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) como parte de la campaña “Unidos por el Valle de Sula” entregó donaciones de parte de diferentes empresas para los afectados por la tormenta tropical Julia en Choloma y La Lima.

Tras el impacto de esta tormenta, Cohep y CCIC activaron la campaña Unidos por el Valle de Sula para hacer un llamado solidario a las empresas e igualmente destinaron fondos ambas instituciones para adquirir granos básicos y otros productos para ayudar a los más afectados.

Este viernes Grupo Jaremar junto a Cepudo-Food for the Poor, entregaron un donativo de 10 mil libras de frijoles en grano, cinco mil de arroz y 3,800 mil libras de soya, donación que fue entregada por Sonia Mejía, Gerente Corporativo de Responsabilidad Social Empresarial y Comunicaciones de Grupo Jaremar, y Lil Rietti en nombre de Cepudo-Food for the Poor.

El grupo empresarial CMI se sumó con una donación de más de 3,500 productos de embutidos mientras que Grupo MacDel entregó kits de higiene para beneficiar a unas 200 familias afectadas. De igual manera otras empresas como Dinant y Farinter han hecho sus aportes.

“Desde Cohep estamos muy agradecidos con todas las empresas que han dicho presente a esta iniciativa para colaborar con el Valle de Sula y llevar a compatriotas afectados granos básicos, insumos de limpieza y otros para ir retornando a la normalidad”, expresó Eyby Aguirre, Gerente de Comunicaciones de Cohep.

“El sector empresarial es siempre solidario y una vez más han estado acatando nuestro llamado. Aún hay muchas necesidades más por lo que el Centro de Acopio en Fundación Mhotivo continuará habilitado de lunes a sábado”, informó Tatiana Paz, Gerente de Comunicaciones de la CCIC.

Las autoridades municipales de La Lima y Choloma expresaron su agradecimiento con las empresas que han mostrado solidaridad. “Muy agradecida con el sector empresarial, contentos porque estamos recibiendo ayuda para albergados en el gimnasio municipal, hago invitación a otros para que sumen, necesitamos kits para bebés, de limpieza y alimentos básicos”, Karen Montalván, vice alcalde de La Lima.