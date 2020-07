En dos meses la Unidad Estabilizadora para pacientes con COVID-19 ha ingresado más de 350 pacientes

San Pedro Sula.- La esperanza y la fe en Dios es la mayor inspiración para que todo el equipo de la Unidad Estabilizadora Municipal para Pacientes con COVID-19 en estos dos meses de atención con calidad humana, logra día con día no solo salvar vidas, sino también devolver a cientos de familiares la oportunidad de abrazar nuevamente a sus seres queridos.

Desde el 16 de mayo el trabajo de cada hombre y mujer colaborador en la Unidad Estabilizadora Municipal ha sido arduo, pues su atención médica y servicio personalizado ha dado esperanza a los más de 290 hondureños que llevan grabados en sus corazones la gratitud de haberles ayudado para ganar esa dura batalla contra la COVID-19.

Donaldo López, paciente recuperado, es un testigo de la atención que le permitió recobrar fuerzas y salir victorioso de la unidad estabilizadora. “Por eso doy gracias a Dios, alegre ya voy para mi casita a ver a mi familia, de estar un mes aquí, pero no importa el tiempo que estuve, pero me recuperaron gracias a Dios”.

Su hijo Donaldo López, también agradeció, “no tengo palabras para agradecerle a esta unidad que se ha portado a la altura con la atención de mi papá, mi papá está muy agradecido con el Señor y con ellos, porque lo han atendido de lo mejor”.

Como Donaldo padre e hijo, también José David Alvarado, paciente recuperado aseguró que “me han tratado especial, no hay manera de cómo pagar, no hay manera, humanitariamente y todo ha sido full como se dice y vamos a dar testimonio”.

También, Hernán Mejía Gómez, paciente recuperado relató que “yo me he quedado sorprendido y me alegro, una atención, que nunca me imaginé que iba a tener, yo admiro a las personas y que Dios las bendiga que han hecho este esfuerzo y que esto no va a servir no solo a mí, puede servir a un hijo, puede ser mi mamá”.

Finalmente Jeimy Gutiérrez, hija de paciente recuperada, aseveró estar “muy agradecida con el alcalde de San Pedro Sula por esta gran obra que emprendió, con todo el personal médico, enfermeras y demás personal que está al frente, luchando por todos los pacientes, dando su vida ahí, le agradezco mucho, mi mamá fue increíblemente muy bien atendida”.

Unidad Estabilizadora Municipal

La Unidad Estabilizadora es una iniciativa visionaria del alcalde Armando Calidonio Alvarado y la Corporación Municipal, creada en solo 21 días y justo el momento preciso de la emergencia para atender no solo a los sampedranos, sino también a todos los vecinos del Valle de Sula.

La unidad que funciona en el Gimnasio Municipal con fondos 100% municipales, desde el pasado 16 de mayo, hasta la fecha, ha brindado una atención de calidad y con calidez a más de 350 hondureños en un ambiente apropiado, con instalaciones limpias y climatizadas, con el equipo adecuado y personal que día a día da lo mejor de sí para contribuir a la pronta recuperación de los pacientes con la COVID-19.

Más del 60% de los pacientes que han ingresado a la Unidad proceden de San Pedro Sula, el resto de los municipios aledaños como Puerto Cortés, Choloma, Villanueva, La Lima, Santa Cruz de Yojoa y San Manuel. También de los departamentos de Yoro y Santa Bárbara, por lo que la unidad se ha convertido en un referente de atención médica para pacientes con Covid19 en el Valle de Sula.

Los pacientes han sido referidos de los hospitales Leonardo Martínez y Mario Catarino Rivas, siendo atendidos en esta unidad con los tratamientos adecuados, ayudando así a descongestionar estos centros médicos, a efecto de liberar un poco de espacio en los pacientes que estén estables.

Dato

En estos dos meses la Unidad Estabilizadora ha ingresado más de 350 pacientes, de los cuales más de 290 ya recibieron el alta médica y están de regreso en su casa con sus familias. El 60% de los pacientes atendidos han sido hombres y el 40% mujeres.