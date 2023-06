En Florida: Hondureños se unieron a las marchas “Un día sin inmigrantes en USA”

Photo Credit To Hondurenos junto a latinos unidos en contra de la SB1718 en Fort Myers Florida

** Mas de 6 mil personas se manifestaron en Immokalee, Florida

Miami, Florida. – Activistas pro inmigrantes, lideres hondureños, empresarios, trabajadores del campo, la construcción, se unieron a la marcha “Un día sin inmigrantes en USA”, como protesta en contra de la ley SB1718 que tendrá vigor este julio 1 del año en curso, y que contiene clausulas extremas para los inmigrantes en la Florida.

Isaac Dubón, representante de la organización hondureña, D19 New Generation, expreso que “queremos primero que todos nuestros compatriotas, se informen, que conozcan sus derechos, por eso preparamos ‘flyers” con información importante, muchos no asisten a las asambleas, marchas o paros pacíficos por temor, y claro que los entendemos, después de pasar por muchos obstáculos para estar aquí, no quieren irse sin nada, están aquí porque quieren un futuro mejor”.

En este mismo sentir, la influencer hondureña, Ana Alvarado (Lipstickfables) también se unió a esta voz y recordó cuando ella también paso por esta etapa, años atrás, siendo una inmigrante también en este país, “como creadora de contenido, siento que tenemos la responsabilidad de apoyar a la comunidad cuando se debe, compartiendo la información, no solo se deben compartir cosas jocosas, es necesario movernos rápido y hacer que nuestras protestas lleguen a las autoridades para que pongan un alto y en esta ocasión, yo siento que esta ley es totalmente racista, discriminatoria, y queremos que se escuche nuestra voz”.

Lesly Hernández, originaria de Copan en Honduras, forma parte de estas estadísticas y su reacción a la ley SB1718 es como la de todos, “Prácticamente el gobernador nos está tratando como basura, que no valemos nada, él es racista, no hay otra palabra para definir esto y es injusto para los latinos, venimos a este país, a estar mejor, sobresalir, no somos delincuentes, venimos a este país a superarnos, a levantarnos, pero, sino quitan la ley, mi familia y yo estamos pensando mudarnos a otro Estado. Ya hay mucho que conozco que se fueron, nosotros también tenemos miedo, no es fácil irse a otro lugar y empezar de cero”, expreso con tristeza la hondureña.

Desde el anuncio que el senado floridano aprobó el proyecto de ley antinmigrantes SB1718 y a su vez firmada por el Gobernador del estado Ron D Santis, la cual tendrá vigor este 1 de Julio de 2023, inicio el calvario para miles de latinos, que no tienen documentos, ya que la ley contiene severas medidas en contra de los indocumentados.

Pero eso no detuvo a más de 6 mil trabajadores de todos los rubros para alzar su voz y marchar en contra de una de las leyes más duras que se aprobó en la Florida, la ley anti inmigrante SB1718.

Sonia Moreno, Organizadora de la membresía del Sur de la Florida (Florida Inmigrant Coalition, FLIC), informo que desde que se anunció esa ley no han dejado de tomar acciones, estamos informando a nuestra gente, a que conozcan sus derechos aquí, queremos educarlos, sin importar si son indocumentados o no, una muestra de ello fue que ayer en Immokalee, Florida, se logró reunir a más de 6 mil personas, en Orlando, St Fort Pierce, también hubo manifestantes’.

Por: Alexandra Rodríguez